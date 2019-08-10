Белая кухня: идеи оформления от ReRooms

Белый — один из самых популярных цветов для оформления кухни.
Белая кухня – это популярное универсальное решение для кухни любого размера и стиля. Кухонный гарнитур белого цвета обладает рядом неоспоримых преимуществ. Давайте поговорим о них подробно.
Плюсы и минусы белой кухни
Многие боятся белого цвета в интерьере кухни. Однако дизайнеры уверены, что опасаться этого оттенка не нужно, на это есть ряд причин:
- на белом цвете не очень заметны пыль, разводы и налет от воды. На темном фоне грязь видно намного больше;
- для белой кухни можно подобрать различные аксессуары, и все они будут смотреться уместно. К тому же производители любят делать аксессуары белых оттенков, они идеально подойдут к дизайну кухни в белом цвете;
- этот цвет — идеальный выбор для кухонь маленького размера, так как светлые оттенки визуально расширяют пространство;
- если у вас темная кухня, белый поможет ее высветлить. Белые оттенки способны отражать свет, поэтому в помещении станет гораздо светлее;
- белый гарнитур и мебель не выглядят громоздкими;
- лаконичный гарнитур белого цвета — тренд последних лет, так как он идеально подходит к популярным стилям оформления: минимализму и скандинавскому;
- белый цвет можно миксовать с различными цветами и декором, поэтому гарнитур в таком оттенке отлично впишется в любой интерьер. кухня – это популярное универсальное решение для кухни любого размера и стиля. Кухонный гарнитур белого цвета обладает рядом неоспоримых преимуществ. Давайте поговорим о них подробно.
- на белом цвете не очень заметны пыль, разводы и налет от воды. На темном фоне грязь видно намного больше;
- для белой кухни можно подобрать различные аксессуары, и все они будут смотреться уместно. К тому же производители любят делать аксессуары белых оттенков, они идеально подойдут к дизайну кухни в белом цвете;
- этот цвет — идеальный выбор для кухонь маленького размера, так как светлые оттенки визуально расширяют пространство;
- если у вас темная кухня, белый поможет ее высветлить. Белые оттенки способны отражать свет, поэтому в помещении станет гораздо светлее;
- белый гарнитур и мебель не выглядят громоздкими;
- лаконичный гарнитур белого цвета — тренд последних лет, так как он идеально подходит к популярным стилям оформления: минимализму и скандинавскому;
- белый цвет можно миксовать с различными цветами и декором, поэтому гарнитур в таком оттенке отлично впишется в любой интерьер.
Плюсы и минусы белой кухни
Многие боятся белого цвета в интерьере кухни. Однако дизайнеры уверены, что опасаться этого оттенка не нужно, на это есть ряд причин:
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Несмотря на большой список преимуществ, недостатки у белого цвета тоже есть:
- непрактичность цвета. За белым гарнитуром придется ухаживать, чтобы сохранить первозданный оттенок;
- выбирать гарнитур следует тщательно, так как дешевое покрытие может со временем пожелтеть;
- если решите сочетать белый с другими оттенками, учитывайте, что на более темных частях пыль и грязь будут заметны.
Различные формы белых кухонных гарнитуров в интерьере
Линейная
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Линейный кухонный гарнитур подойдет любой форме помещения. Особенно он востребован в маленьких или узких кухнях.
Угловая
Угловая белая кухня — частое решение для квадратных и прямоугольных помещений. Обычно в таких планировках рабочая зона размещается в одном углу, а напротив нее располагается обеденный стол.
П-образная
П-образный гарнитур подойдет почти любым кухням, исключением могут быть только очень узкие помещения. Благодаря такому расположению мебели вы сможете занять дополнительное пространство около окна или поставить посередине кухни большой круглый стол.
Островная
Остров на кухне — дополнительное рабочее пространство. На нем может располагаться еще одна зона для готовки или техника, например плита. Остров может служить обеденной зоной или импровизированной барной стойкой. Однако минус у него тоже есть: он может разместиться только в помещениях с большой площадью.
Виды кухонного гарнитура
Белые кухонные гарнитуры могут быть двух видов: глянцевые и матовые. Глянцевые гарнитуры очень популярны, так как просты в уходе. Основная их проблема — отпечатки пальцев и следы от брызг. Однако их легко удалить с помощью обычной тряпочки из микрофибры. Покупатели любят глянец за красивые отражения, которые особенно интересно смотрятся под яркими лучами солнца. К тому же белая глянцевая кухня визуально расширяет помещение, поэтому ее выбирают владельцы маленьких квартир.
Матовые гарнитуры ни в чем не уступают глянцевым. Однако нужно учитывать, что на матовых поверхностях грязь заметна лучше, хотя пачкаются они меньше. К тому же плюс поверхности в том, что мыть ее придется намного реже, чем глянцевую.
Сочетания с дизайном помещения
Акцентная стена
Дизайн кухни с белым гарнитуром может быть разнообразным. Многие, например, украшают помещение яркой акцентной стеной.
Фартук
Интересный фартук — еще один способ украсить кухню. Очень стильно смотрится белая мебель и фартук, оформленный в технике печворк.
Стильная белая кухня с темными акцентами
Девственно белую кухню можно разбавить элементами темного цвета, например черными ручками или другими аксессуарами.
Для каких интерьерных стилей лучше всего подходит белая кухня
Белый гарнитур можно вписать в любой стиль интерьера. Для наглядности приведем фото разных кухонь с белой мебелью.
Классический стиль
Для классического стиля подойдет гарнитур светлого оттенка, состоящий из шкафчиков со стеклянными вставками.
Скандинавский стиль
Для скандинавского стиля белый — традиционный цвет оформления. Гарнитур лучше выбирать из дерева, выкрашенного белой краской. Элементы декора из натуральной древесины и пол такого же цвета помогут разбавить светлый интерьер.
Современный стиль
Белая кухня в современном стиле тоже будет смотреться неплохо. Добавьте в интерьер глянцевую плитку и элементы из пластика. А технику сделайте встроенной.
Минимализм
Для кухонь в стиле минимализм белый матовый гарнитур — идеальный выбор. Он отражает всю концепцию стиля: простоту и функциональность.
А как вы думаете, белая кухня — хороший выбор для вашей квартиры? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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