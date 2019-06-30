Кухни из массива дерева — залог оригинального и благородного дизайна

Хотите поменять обстановку на своей кухне? Выбирайте натуральное дерево — такая кухня послужит и вашим внукам!
Кухня для каждой хозяйки — самое важное помещение в доме. Интерьер кухни должен быть не только уютным и функциональным, но и статусным. По оформлению кухни можно многое сказать о хозяевах дома: об их увлечениях, характере и даже о культурном бэкграунде. Проще говоря, весь жизненный путь хозяев может приоткрыться перед гостем, который увидит, как обставлена и оформлена их кухня.
Особенности массива кухни
Мебель из массива дерева сразу задает высокую планку и заявляет, что в этом доме все настоящее, натуральное, надежное и красивое. У предметов из дерева есть своя история и настроение, которое они передают интерьеру. Теплое дерево согревает все помещение и вызывает приятные тактильные ощущения. Мы покажем вам лучшие образцы таких кухонь, чтобы вы смогли почувствовать их теплоту и постараться перенести ее в собственный интерьер.
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Кухни из массива дерева в интерьере занимают довольно большую площадь, поэтому логично размещать их на больших пространствах. Тем более что многие такие кухни подразумевают наличие острова, который тоже выполнен из массива дерева. Обычно в таком помещении размещено много техники и разных приборов, которые занимают много места. Так что вряд ли вам удастся осуществить вашу мечту и установить кухню из массива дерева в крохотной квартире-студии. Ну а если вы пока живете именно в таких стесненных условиях, у вас появится стимул приобрести другое жилье, в котором вы сможете наконец развернуться!
Виды дерева для изготовления массива
Дуб
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Кухонная мебель из дуба — один из самых популярных и в то же время самых дорогих вариантов. Популярность этого материала позволяет выбирать из широкого спектра существующих видов дизайна и расцветок любые, которые вам понравятся. Прочность дубовой древесины гарантирует, что кухонный гарнитур будет очень устойчив к механическим повреждениям и всякого рода загрязнениям.
Древесина дуба не начнет деформироваться через несколько лет, она выдержит удары, падения и случайные царапины. При этом важно помнить, что деревянная мебель не любит воздействия высокой температуры от горячих сковородок и кастрюль и со временем может изменить оттенок в местах такого постоянного нежелательного соприкосновения, поэтому лучше обработать рабочую поверхность специальным защитным составом.
Уход за дубовым массивом несложен, но важно своевременно заботиться о защите мебели от прямых солнечных лучей и источников тепла. Древесина имеет натуральный природный оттенок и прекрасно сочетается с современными и традиционными стилями интерьера. Со временем дуб приобретает благородный глубокий оттенок.
Орех
При изготовлении кухни из массива ореха часто используются резные элементы. Ореховая древесина имеет очень привлекательную текстуру, которую можно рассматривать часами! Как и массив из дуба, кухонные гарнитуры из массива ореха отличаются долговечностью и безупречными эксплуатационными характеристиками.
Бук
По своим внешним характеристикам буковые кухни почти неотличимы от дубовых массивов. Древесина бука чрезвычайно прочна и при этом легко поддается обработке. Благодаря этому массив бука легко можно окрасить в любой цвет или оставить природный светло-розовый оттенок.
Для того чтобы окраска буковой доски получилась ровного красного оттенка, ее подвергают тепловой обработке. Таким образом получают дымчатый бук, придающий помещению аристократизма и респектабельности.
Вишня
Главное отличие массива из вишни — мягкость древесины и еще большая легкость ее обработки. Помимо ощущения уюта, спокойствия и изысканности, кухни из массива вишни имеют привлекательный внешний вид благодаря розовато-коричневому оттенку древесины. Такой массив вполне может быть самодостаточным гарнитуром, который не требует дополнительных деталей и элементов.
Для того чтобы подчеркнуть стилистику мебели из массива вишни, можно оформить ее стеклянными закругленными витражами или различными орнаментами.
Кухни из дерева в разных стилях
Если вы решили выбрать кухонную мебель из натурального дерева, помните, что кухонный гарнитур должен составлять единое целое с бытовой техникой и аксессуарами. Чаще всего деревянные кухни вписывают в интерьеры в таких стилях:
- классический;
- современный;
- кантри;
- лофт;
- шале;
- прованс.
Посмотрим на некоторые из них и отметим их особенности.
Классический стиль
Красивые, декоративные фасады кухонных шкафов, классические ручки и богатые аксессуары подчеркивают неповторимый характер элегантной кухни. Рабочая стена может быть облицована керамической плиткой, что чрезвычайно функционально, поскольку ее легко чистить. Цветовая гамма светлая, освещение состоит из нескольких сценариев.
Современный дизайн
Твердая древесина элегантно перекликается в инновационных кухонных приборах с серебряными поверхностями. Современные кухни выглядят великолепно, сочетая простую мебель с последними тенденциями в дизайне интерьера. Минимализм, естественность и высокое качество — главные предпочтения. Деревянная кухонная мебель может быть как светлой, так и темной, обработанной тонким слоем лака.
Стиль кантри
Красивая кухня из натурального дерева может быть оформлена в деревенском стиле. Вся планировка комнаты выглядит очень идиллически, уютно и по-домашнему. Дерево — отличный материал, благодаря которому интерьер полностью меняет свой характер, выглядит теплее и комфортнее. Это функциональное пространство с оригинальной атмосферой и настроением.
Кухня в стиле лофт
Необычная минималистичная кухня из массива дерева будет отлично сочетаться с кирпичной стеной, указывая на лофтовые черты в интерьере. Стильный дизайн выглядит великолепно благодаря сочетанию двух совершенно разных материалов, приобретающих индустриальный характер. Если здесь есть открытый бетон, то он идеально гармонирует с теплым цветом дерева, что в итоге приводит к созданию очень современного и уютного домашнего интерьера в кухонном пространстве.
Фотоподборка самых красивых кухонь из натурального дерева
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники