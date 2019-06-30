Кухни из массива дерева — залог оригинального и благородного дизайна

Мебель из массива дерева сразу задает высокую планку и заявляет, что в этом доме все настоящее, натуральное, надежное и красивое. У предметов из дерева есть своя история и настроение, которое они передают интерьеру. Теплое дерево согревает все помещение и вызывает приятные тактильные ощущения. Мы покажем вам лучшие образцы таких кухонь, чтобы вы смогли почувствовать их теплоту и постараться перенести ее в собственный интерьер.

Кухня для каждой хозяйки — самое важное помещение в доме. Интерьер кухни должен быть не только уютным и функциональным, но и статусным. По оформлению кухни можно многое сказать о хозяевах дома: об их увлечениях, характере и даже о культурном бэкграунде. Проще говоря, весь жизненный путь хозяев может приоткрыться перед гостем, который увидит, как обставлена и оформлена их кухня.

Фото: smalldesignideas.com

Кухни из массива дерева в интерьере занимают довольно большую площадь, поэтому логично размещать их на больших пространствах. Тем более что многие такие кухни подразумевают наличие острова, который тоже выполнен из массива дерева. Обычно в таком помещении размещено много техники и разных приборов, которые занимают много места. Так что вряд ли вам удастся осуществить вашу мечту и установить кухню из массива дерева в крохотной квартире-студии. Ну а если вы пока живете именно в таких стесненных условиях, у вас появится стимул приобрести другое жилье, в котором вы сможете наконец развернуться!

Фото: smalldesignideas.com

Виды дерева для изготовления массива

Дуб

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Кухонная мебель из дуба — один из самых популярных и в то же время самых дорогих вариантов. Популярность этого материала позволяет выбирать из широкого спектра существующих видов дизайна и расцветок любые, которые вам понравятся. Прочность дубовой древесины гарантирует, что кухонный гарнитур будет очень устойчив к механическим повреждениям и всякого рода загрязнениям.

Древесина дуба не начнет деформироваться через несколько лет, она выдержит удары, падения и случайные царапины. При этом важно помнить, что деревянная мебель не любит воздействия высокой температуры от горячих сковородок и кастрюль и со временем может изменить оттенок в местах такого постоянного нежелательного соприкосновения, поэтому лучше обработать рабочую поверхность специальным защитным составом.

Уход за дубовым массивом несложен, но важно своевременно заботиться о защите мебели от прямых солнечных лучей и источников тепла. Древесина имеет натуральный природный оттенок и прекрасно сочетается с современными и традиционными стилями интерьера. Со временем дуб приобретает благородный глубокий оттенок.

Фото: smalldesignideas.com

Орех

При изготовлении кухни из массива ореха часто используются резные элементы. Ореховая древесина имеет очень привлекательную текстуру, которую можно рассматривать часами! Как и массив из дуба, кухонные гарнитуры из массива ореха отличаются долговечностью и безупречными эксплуатационными характеристиками.

Фото: altastore.ru

Бук

По своим внешним характеристикам буковые кухни почти неотличимы от дубовых массивов. Древесина бука чрезвычайно прочна и при этом легко поддается обработке. Благодаря этому массив бука легко можно окрасить в любой цвет или оставить природный светло-розовый оттенок.

Для того чтобы окраска буковой доски получилась ровного красного оттенка, ее подвергают тепловой обработке. Таким образом получают дымчатый бук, придающий помещению аристократизма и респектабельности.

Фото: wusel.info

Вишня

Главное отличие массива из вишни — мягкость древесины и еще большая легкость ее обработки. Помимо ощущения уюта, спокойствия и изысканности, кухни из массива вишни имеют привлекательный внешний вид благодаря розовато-коричневому оттенку древесины. Такой массив вполне может быть самодостаточным гарнитуром, который не требует дополнительных деталей и элементов.

Для того чтобы подчеркнуть стилистику мебели из массива вишни, можно оформить ее стеклянными закругленными витражами или различными орнаментами.

Фото: wusel.info

Кухни из дерева в разных стилях

Если вы решили выбрать кухонную мебель из натурального дерева, помните, что кухонный гарнитур должен составлять единое целое с бытовой техникой и аксессуарами. Чаще всего деревянные кухни вписывают в интерьеры в таких стилях:

классический;

современный;

кантри;

лофт;

шале;

прованс.

Посмотрим на некоторые из них и отметим их особенности.

Классический стиль

Красивые, декоративные фасады кухонных шкафов, классические ручки и богатые аксессуары подчеркивают неповторимый характер элегантной кухни. Рабочая стена может быть облицована керамической плиткой, что чрезвычайно функционально, поскольку ее легко чистить. Цветовая гамма светлая, освещение состоит из нескольких сценариев.

Фото: smalldesignideas.com

Современный дизайн

Твердая древесина элегантно перекликается в инновационных кухонных приборах с серебряными поверхностями. Современные кухни выглядят великолепно, сочетая простую мебель с последними тенденциями в дизайне интерьера. Минимализм, естественность и высокое качество — главные предпочтения. Деревянная кухонная мебель может быть как светлой, так и темной, обработанной тонким слоем лака.

Фото: smalldesignideas.com

Стиль кантри

Красивая кухня из натурального дерева может быть оформлена в деревенском стиле. Вся планировка комнаты выглядит очень идиллически, уютно и по-домашнему. Дерево — отличный материал, благодаря которому интерьер полностью меняет свой характер, выглядит теплее и комфортнее. Это функциональное пространство с оригинальной атмосферой и настроением.

Фото: smalldesignideas.com

Кухня в стиле лофт

Необычная минималистичная кухня из массива дерева будет отлично сочетаться с кирпичной стеной, указывая на лофтовые черты в интерьере. Стильный дизайн выглядит великолепно благодаря сочетанию двух совершенно разных материалов, приобретающих индустриальный характер. Если здесь есть открытый бетон, то он идеально гармонирует с теплым цветом дерева, что в итоге приводит к созданию очень современного и уютного домашнего интерьера в кухонном пространстве.

Фото: smalldesignideas.com

Фотоподборка самых красивых кухонь из натурального дерева