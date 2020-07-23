Как выбрать дизайнера интерьера для ремонта квартиры

Выбор дизайнера интерьера квартиры – важное решение. С этим человеком вы проведете немало времени, поделитесь личной информацией, и в дальнейшем будете жить в организованном им пространстве. Чтобы сотрудничество было приятным и комфортным, а дизайнерские решения в интерьере квартиры вас не разочаровали, нужно правильно выбрать дизайнера интерьера. Мы расскажем, на что обратить внимание при выборе, если ли разница между специалистом женщиной и мужчиной, и как не нарваться на черный список.

Поиск хорошего дизайнера напоминает поиск психолога. Профессионального и подходящего именно вам специалиста найти довольно нелегко. Начнем с того, что у всех разные взгляды и не все могут предложить варианты, которые будут полностью соответствовать вашим запросам. Поделимся полезными советами, как самостоятельно выбрать дизайнера. Обращайте внимание на следующие параметры.

Стилевое направление

Планируя ремонт, вы, наверное, пересмотрели много фото на дизайнерских сайтах и в журналах, и создали смутное представление о будущем интерьере. Дизайнер должен идеально разбираться в стилистике, выбранной заказчиком. Если вам по душе брутальный лофт, а в портфолио исполнителя только классические интерьеры, лучше найти другого специалиста.

Опыт и профессионализм

Выберите опытного дизайнера, а не новичка, только вчера получившего сертификат. У специалиста, который работает минимум несколько лет, в наличии:

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реализованные проекты;

связи с поставщиками, которые сделают скидку при закупке материалов;

контакты надежных подрядчиков и ремонтников.

Всем этим параметрам соответствует студия дизайна Рерумс. Онлайн-сервис предлагает разработку проекта для ремонта квартиры, имеет огромную базу коллажей в разных стилях, поделится скидками от производителей и порекомендует хорошую ремонтную бригаду.

Стоимость

Вначале нужно определиться с бюджетом на ремонт, что включает в себя расходы на материалы, работу ремонтников и, конечно, услуги дизайнера. Тарифы специалистов существенно отличаются. Но заоблачные цены не являются гарантией прекрасной работы. Выберите наиболее подходящий вариант. Некоторые дизайнеры представляют клиентам подробный прайс лист, в котором описана стоимость каждой услуги, другие – называют полную сумму к оплате без уточнений.

Цена дизайн-проекта рассчитывается за 1 кв. м или за количество помещений. Средняя стоимость дизайнерских услуг в Москве варьируется от 400 до 750 руб./кв. м. Если желаете сэкономить, обращайте внимание на наличие скидок, акций и специальных предложений.

Способ связи

Если вы занятый человек и не имеете возможности часто встречаться или отвечать на неожиданные звонки дизайнера, ищите сервис, работающий в режиме онлайн. Можно решать вопросы в любое удобное время, посредством сообщений в мессенджере или личном кабинете на сайте дизайнерской студии, как, к примеру, предлагает Rerooms.

Репутация

Почитайте отзывы о заинтересовавшем вас кандидате. Даже если вам понравились дизайнерские решения в интерьере квартир, предложенные этим специалистом, поинтересуйтесь впечатлением от сотрудничества у реальных клиентов.

Фото ReRooms

Женщина или мужчина?

Выбор индивидуальный. Нельзя сказать, что мужчина или женщина дизайнер справится лучше с какой-то задачей, ведь это зависит не от пола, а от профессионализма. Все же некоторые отмечают отличия женского и мужского интерьера.

К примеру, в силу характера мужчина дизайнер практичен, любит конкретику и отлично ориентируется в пространстве, поэтому поможет грамотно организовать имеющуюся площадь. Нередко в мужских интерьерах преобладают геометрические формы, контрастные цвета и простые функциональные элементы.

Девушка дизайнер умеет хорошо слушать, постарается понять настроение и образ жизни заказчика, чтобы реализовать сокровенные пожелания жильцов. Для женских интерьеров характерны мягкие формы, пастельные оттенки, смелые яркие дизайнерские решения в интерьере квартир.

Учтите эмоциональную составляющую и коммуникативные особенности. Кому-то проще общаться с женщинами, другие предпочитают решать вопросы с мужчинами.

Фото ReRooms

Черный список дизайнеров интерьера

Наряду с отличными профессионалами предлагают свои услуги недобросовестные или неквалифицированные специалисты. К сожалению, найти черный список дизайнеров не так просто. Все же существуют сайты и сообщества в социальных сетях, где можно увидеть перечень псевдо-специалистов, которые плохо себя зарекомендовали, к примеру, некачественно сделали работу, нарушали сроки и условия соглашения или вовсе взяли залог и больше не выходили на связь.

Чтобы подбор дизайнера прошел успешно, учитывайте положительные и негативные отзывы. Если отрицательных откликов больше, сделайте соответствующий вывод. Не доверяйте только одному мнению, посоветуйте со знакомыми или спросите подписчиков, возможно, кто-то знаком с деятельностью интересующего вас дизайнера.

Если желаете создать стильный удобный интерьер квартиры, воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса Rerooms. У нас можно подобрать дизайнера по душе, с которым будет комфортно и приятно сотрудничать. Мы недорого разработаем дизайн-проект с учетом пожеланий и привычек жильцов.