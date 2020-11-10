Как купить межкомнатную дверь: советы профессионала

Наша компания была основана в 1999 году и довольно успешно зарекомендовала себя на рынке дверной продукции. За двадцать лет небольшая частная фабрика превратилась в самое крупное в Белоруссии производство и вышла на рынок Европы, России и Казахстана. У нас есть представительство в Северной Америке и в ближайших планах выход на рынок стран Азии и Ближнего Востока. Ежедневно Belwooddoors производит порядка 1000 дверей и предлагает огромный выбор моделей разных цветов и типов отделки. Наша продукция соответствует всем необходимым стандартам качества, и наглядным подтверждением тому являются многочисленные награды, которые присваивают заводу в разных конкурсах. Например, мы стали победителями в номинации «Лучший строительный продукт года» и «Лучшие товары республики Беларусь».

Фото ReRooms

Дверь Франческо (Belwooddoors) в дизайн-проекте ReRooms

Об актуальных трендах

- Какие тренды актуальны в 2020 году?

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Пожалуй, самым востребованным трендом на данный момент являются двери с нестандартной высотой. Сегодня многие архитекторы и дизайнеры отдают предпочтение таким моделям и активно используют их в своих проектах. Да и среди клиентов, которые занимаются ремонтом самостоятельно, такие двери пользуются большой популярностью. Высокие двери очень хорошо смотрятся в любом интерьере, визуально увеличивают размер помещения и делают его более просторным. В компании Belwooddoors можно купить нестандартные двери в пределах 2, 4 м.

- Пользуются ли спросом двери-невидимки?

Да, двери-невидимки являются вторым основным трендом 2020 года и пользуются большим спросом. В нашем ассортименте представлены модели, которые сливаются с основной отделкой интерьера и подходят под обои или под покраску. Монтируются такие двери в стену на скрытые петли. Размер дверей-невидимок зависит от функционала, технических и стилистических нюансов конкретного помещения. Но чаще всего дизайнеры в своих проектах используют нестандартные размеры. Например, в гардеробной устанавливают маленькие двери, а в жилые комнаты или офисный объект – высокие двери скрытого монтажа.

- Алена, расскажите про основные системы открывания межкомнатных дверей?

Да, конечно. Традиционно двери делят по своему конструктивному типу или системе открывания. Одними из самых популярных моделей являются раздвижные двери. Их название говорит само за себя. Створка двери не распахивается, а сдвигается в сторону, освобождая проем. Эта модель экономит пространство и идеально подходит для маленьких помещений. Компания Belwooddoors предлагает систему раздвижных дверей invisible (magic), которая не предполагает наличия профиля или брусков из дерева. При установке не понадобится облицовочная коробка, посредством которой скрывается профиль. Долговечность конструкции и ее тихое скольжение обеспечивают колесики с подшипниками. Ходовой механизм закрепляется на стене, а к двери монтируется декоративная шина, которая скользить по роликам. Подобная скрытая система создает впечатление, будто дверное полотно парит в воздухе.

Фото ReRooms

Дверь Arvika (Belwooddoors) в дизайн-проекте ReRooms

Не менее популярна модель с Roto-системой, когда в целях экономии пространства дверь открывается в проеме. Работает это следующим образом: сначала створка проворачивается вокруг оси, а затем прижимается к откосу. В открытом положении дверь находится одновременно в двух смежных комнатах, занимая только по половине пространства обычной распашной створки.

Как выбрать двери

- А как выбрать качественную дверь?

Мы считаем, что двери это совокупность функционала и дизайна. Дверь должна выполнять свою основную задачу, т.е. обеспечивать приватность помещений и при этом быть неотъемлемой частью дизайна интерьера. Если мы делаем акцент на функционале, то предпочтение стоит отдавать раздвижным или распашным дверям, одностворчатым или двойным. Если наша задача сэкономить пространство, то обращаем внимание на пенальную систему. Она представляет собой короб особой конструкции, оборудованный специальным механизмом перемещения створки дверного блока, который монтируется в одну из стен проема. В открытом положении створка дверного блока практически полностью «задвигается» в такой пенал. Это позволяет значительно сэкономить жилое пространство в квартире.

Также при выборе двери очень важно понимать, в какое помещение она идет. Для кухни лучше выбрать дверь, которая будет изолировать запахи. Для спальни подойдет глухая дверь с хорошей шумоизоляцией, а в детской можно установить антивандальную модель. Дверь для ванной и санузла должна быть влагостойкой.

Фото ReRooms

Межкомнатная дверь Smart Pro 4H (Belwooddoors) в проекте ванной от ReRooms

- Можно ли подобрать дверь под определенный стиль интерьера?

Да, в этом случае вам нужно просто определиться с покрытием. Для классического интерьера подойдет отделка под дерево, натуральный шпон, либо полипропилен с имитацией древесины. Для современного можно выбрать дверь-невидимку под покраску, либо эмаль. В Belwooddoors представлен большой выбор дверей в разных ценовых категориях, начиная с эконом сегмента, включающего покрытие из шпона, и, заканчивая премиум категорией – эмалью. Также есть современный полипропилен, который считается антивандальным покрытием. Он экологически чистый, не содержит хлора, устойчив к повреждениям, поэтому его можно устанавливать в детскую.

О ценах на двери Belwooddoors

- Алена, сориентируйте, пожалуйста, по ценам?

Если мы говорим про сегмент полипропилена, то здесь цена будет от 6 до 10 тыс. руб. за комплект. В комплект входит полотно, коробки, наличники и набор фурнитуры среднего сегмента. В зависимости от модели и погонажа, клиент вполне может уложиться в этот диапазон.

Если это эмаль, то стоимость опять же будет зависеть от коллекции. Эконом комплект можно будет приобрести за 12-13 тыс. руб., а в премиум сегменте цена на дверь с комплектом фурнитуры будет доходить до 30 тыс. руб.

Натуральный шпон в сегменте от 6 тыс. руб. за комплект до 13 тыс. руб., а дверь-невидимка будет стоить от 20 тыс. руб.

Фото ReRooms

Межкомнатная дверь Smart Pro 4H (Belwooddoors) в проекте ReRooms

Об особенностях дверей Belwooddoors

- Какое покрытие чаще всего предпочитают потребители?

Самые востребованные двери на сегодняшний день в Belwooddoors – это двери с покрытием эмаль. Очень многие дизайнеры отдают им свое предпочтение. Эмаль универсальна в плане ухода, неприхотлива, не боится влаги и солнечных лучей. Одним из главных преимуществ эмалевой двери является то, что мы можем выкрасить ее в любой цвет RAL и выполнить в нестандартных размерах, как в высоту, так и в ширину.

- Какая эмаль применяется для ваших дверей?

Мы используем итальянскую эмаль марки Sherwin-Williams, которая является мировым лидером в своей области. Наша компания достаточно давно сотрудничает с этим производителем, и его продукция очень хорошо себя зарекомендовала.

- Какая высота плинтуса в эмали возможна?

Если это прямой стандартный плинтус – 90 мм, если багетный, например, для дверей палаццо –128 мм.

Фото ReRooms

Дверь Франческо (Belwooddoors) в дизайн-проекте ReRooms

- Есть ли какие-то особенности у дверей Belwooddoors?

Да, у наших дверей идет увеличенная толщина полотна (45 мм), а также экологически чистый древесный наполнитель smartcore, который защищает от шума и теплопотерь. Двери достаточно тяжелые, не боятся сколов, очень устойчивы к внешнему воздействию и выступают как самостоятельные детали интерьера. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, и мы полностью отвечаем за ее качество. Мы предлагаем много нестандартных решений, например, изготовление фрамуги, если у вас высокие проемы, или «парящая» филенка, как у модели Aurum.

- Что такое «парящая» филенка?

«Парящая» филенка – это визуальный эффект, который достигается благодаря уникальной конструкции дверного полотна. Глухие и стеклянные детали двери образуют единую плоскость, и создается впечатление, что центральный фрагмент невесомый и парит в воздухе.

- У вас есть двери в стиле лофт?

В Belwooddoors есть не только двери в стиле лофт, но и механизм в стиле лофт. Все модели данной стилистики представлены как в салонах, так и на сайте, в эмали и в полипропилене.

- Можно ли заказать заводскую врезку?

Да, если клиенту критична врезка скрытых петель, магнитного замка или других деталей на производстве, мы это сделаем. Это просто займет чуть больше времени.

*Гарантия на двери Belwooddoors составляет 2 года.