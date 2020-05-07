Как сделать дизайн-проект, не выходя из дома

ReRooms цены фиксирует на уровне от 19 990 рублей за проект студии до 49 990 рублей за премиум дизайн-проект трехкомнатной квартиры, а площадь значения не имеет. За эти деньги вы получите дизайн-проект с рабочей документацией: чертежами и ведомостью строительных материалов. Для профессиональных строительных бригад такой документ сродни четкой инструкции. Он исключает недопонимание и неопределенность, которые чаще всего и приводят к конфликтам при приемке работ.

Если вы хоть раз искали услуги дизайн-проекта для квартиры, наверняка замечали, что стоимость чаще всего складывается из метража. И не важно, сколько у вас комнат и как они расположены. Большая квартира – платите больше. Маленькая – ну хоть в этом вам повезло. Стоимость дизайн-проекта с технической документацией в среднем обойдется вам в среднем от 1 000 до 6 000 рублей за квадратный метр.

ReRooms цены фиксирует на уровне от 19 990 рублей за проект студии до 49 990 рублей за премиум дизайн-проект трехкомнатной квартиры, а площадь значения не имеет. За эти деньги вы получите дизайн-проект с рабочей документацией: чертежами и ведомостью строительных материалов. Для профессиональных строительных бригад такой документ сродни четкой инструкции. Он исключает недопонимание и неопределенность, которые чаще всего и приводят к конфликтам при приемке работ.адь значения не имеет

Если вы хоть раз искали услуги дизайн-проекта для квартиры, наверняка замечали, что стоимость чаще всего складывается из метража. И не важно, сколько у вас комнат и как они расположены. Большая квартира – платите больше. Маленькая – ну хоть в этом вам повезло. Стоимость дизайн-проекта с технической документацией в среднем обойдется вам в среднем от 1 000 до 6 000 рублей за квадратный метр.

Все дизайн-проекты разрабатываются с нуля. Дизайнер постоянно находится на связи, все правки вы видите у себя в личном кабинете. А чтобы было проще сориентироваться в стилях, посмотрите примеры на сайте ReRooms: там их 22 (будет из чего выбрать). Больше интерьерных идей ищите в инстаграм-аккаунте сервиса вот здесь .

Экономия на материалах до 30%

Сама суть дизайн-проекта не кажется экономией. Вы ведь вроде и сами его сделать можете, и платить не придется. Давайте опустим факт, что для ремонтной бригады понадобятся чертежи и техническая документация, или представим, что вы обладаете достаточными знаниями, чтобы сделать их своими силами. Так в чем же экономия?

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Во-первых, дизайн-проект содержит точный список всех материалов , который позволяет спланировать закупку без остатков и выбрать лучшее предложение на рынке, вместо того, чтобы хаотично закупаться в ближайшем магазине. В интернете все нередко дешевле. А если учесть примерный бюджет на обустройство квартиры в миллион рублей, экономия может составить несколько десятков тысяч.

Во-вторых, сервис ReRooms сотрудничает с производителями стройматериалов, мебели и предметов интерьера. По некоторым позициям скидка доходит до 30%. А заказывая все в одном месте, вы экономите на доставке.

Сервис посоветует вам бригаду для реализации проекта и будет нести финансовую ответственность за них работу. Да, у вас будут гарантии, но при этом без заоблачных ценников и необходимости следить за каждым шагом строителей.

Мебель по карману

Если вы планируете потратить на кухню не более 60 000 рублей, вам не нужен дизайн-проект с фасадами из натурального дерева за 200 тысяч. В ReRooms дизайнер заранее оговорит с вами бюджет (и он может быть любым), чтобы в проекте не было ничего нереального. Причем сервис подходит к этому вопросу со всей серьезностью: к 3D-макету прилагается перечень предметов интерьера и мебели с примерными ценами и даже адресами магазинов, где они продаются. Так вы получите не просто примерное представление, как квартира преобразится после ремонта, а четкое понимание, какой столик будет стоять у дивана и какой комод и зеркало окажутся в спальне.

Если вы из тех, кто не переносит неожиданности, и 3D-визуализации вам недостаточно, в ReRooms есть Опция 3D-тур. Надев VR-очки, вы прогуляетесь по будущей квартире в натуральном размере, чтобы при необходимости внести последние изменения в дизайн-проект и быть в нем на 100% уверенным. Стоимость услуги – 3 000 рублей.

Замер по скайпу

Для дизайн-проекта самое важное – замеры. И этот процесс лучше доверять профессионалам. Но в период карантина принять у себя замерщика – значит нарушить самоизоляцию. Чтобы вы не рисковали здоровьем, в ReRooms проводят замеры не только вживую, но и по скайпу. Процесс проходит под руководством замерщика, который будет на связи и поможет сделать все правильно и не упустить все важные детали. Если на руках есть план из БТИ или схема квартиры от застройщика, то все еще проще.

Дизайнер проинструктирует, какие замеры нужно сделать и как сфотографировать каждую комнату. Ничего сложного: просто чтобы было видно окна, двери, трубы, щиток и другие важные части. А видео поможет дизайнеру лучше понять, как выглядит квартира и как лучше будет с ней работать. В этот же момент вы сможете обсудить ваши пожелания, заполните бриф, и дизайнер приступит к работе.

От заявки до готового дизайн-проекта 45 дней

• Представьте, что сегодня вы оставили заявку на сайте. Менеджер звонит вам и согласовывает время замера по видеосвязи.

• На следующий день вы проводите замер и заполняете с дизайнером бриф.

• Через 3 дня получаете предварительный дизайн интерьера с расстановкой мебели. Вы можете внести правки, а потом внести их еще два раза – бесплатно. Если же вы внезапно поймете, что вам перестал нравиться выбранный фисташковый на стенах, третью и все последующие правки вы можете внести за 1 490 рублей.

• Через 5 дней готовы чертежи перегородок, план сантехники и электрики. Снова можно дважды внести изменения.

• Через 10 дней дизайнер подготовит 3D-визуализацию интерьера с отделкой, мебелью и декором.

• Через 20 рабочих дней вы забираете финальный дизайн-проект с документацией и ведомостью материалов.

Самое тяжелое в ремонте – начать. Во многом потому, что неизвестность пугает: ремонт без проекта похож на черную дыру, которая проглатывает деньги и время. С дизайн-проектом вам не придется рисовать на бумажке план, неделями искать подходящую мебель, объезжать магазины и стоять у строителей над душой, контролируя процесс. Результат обойдется в фиксированную (а не резиновую) сумму и точно совпадет с ожиданиями, потому что строители получат их в виде точных чертежей и подробных макетов, а вы будете заранее знать, какой станет ваша квартира.