Как сделать дизайн-проект, не выходя из дома

Карантин карантином, а квартира сама себя в порядок не приведет. Двигаясь по волнам ремонта самостоятельно, легко заплыть в болото, из которого не выбраться без потерь: розетки неожиданно не входят в отверстия, плитка не совпадает по цвету, постоянно что-то требуется докупить, и смету раздувает на глазах. Один из способов закончить быстрее, сберечь деньги и нервные клетки – индивидуальный дизайн-проект по фиксированной цене. Вместе со специалистами сервиса ReRooms, рассказываем как это устроено, кто разрабатывает проекты и как проходят замеры по скайпу.
Площадь значения не имеет
Если вы хоть раз искали услуги дизайн-проекта для квартиры, наверняка замечали, что стоимость чаще всего складывается из метража. И не важно, сколько у вас комнат и как они расположены. Большая квартира – платите больше. Маленькая – ну хоть в этом вам повезло. Стоимость дизайн-проекта с технической документацией в среднем обойдется вам в среднем от 1 000 до 6 000 рублей за квадратный метр.
ReRooms цены фиксирует на уровне от 19 990 рублей за проект студии до 49 990 рублей за премиум дизайн-проект трехкомнатной квартиры, а площадь значения не имеет. За эти деньги вы получите дизайн-проект с рабочей документацией:
Если вы хоть раз искали услуги дизайн-проекта для квартиры, наверняка замечали, что стоимость чаще всего складывается из метража. И не важно, сколько у вас комнат и как они расположены. Большая квартира – платите больше. Маленькая – ну хоть в этом вам повезло. Стоимость дизайн-проекта с технической документацией в среднем обойдется вам в среднем от 1 000 до 6 000 рублей за квадратный метр.
ReRooms цены фиксирует на уровне от 19 990 рублей за проект студии до 49 990 рублей за премиум дизайн-проект трехкомнатной квартиры, а площадь значения не имеет. За эти деньги вы получите дизайн-проект с рабочей документацией:
Наше портфолио более 10 000 проектов
Все дизайн-проекты разрабатываются с нуля. Дизайнер постоянно находится на связи, все правки вы видите у себя в личном кабинете. А чтобы было проще сориентироваться в стилях, посмотрите примеры на сайте
Экономия на материалах до 30%
Сама суть дизайн-проекта не кажется экономией. Вы ведь вроде и сами его сделать можете, и платить не придется. Давайте опустим факт, что для ремонтной бригады понадобятся чертежи и техническая документация, или представим, что вы обладаете достаточными знаниями, чтобы сделать их своими силами. Так в чем же экономия?
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Во-первых, дизайн-проект содержит точный список всех материалов
Во-вторых, сервис ReRooms сотрудничает с производителями стройматериалов, мебели и предметов интерьера. По некоторым позициям скидка доходит до 30%. А заказывая все в одном месте, вы экономите на доставке.
Сервис посоветует вам бригаду для реализации проекта и будет нести финансовую ответственность за них работу. Да, у вас будут гарантии, но при этом без заоблачных ценников и необходимости следить за каждым шагом строителей.
Мебель по карману
Если вы планируете потратить на кухню не более 60 000 рублей, вам не нужен дизайн-проект с фасадами из натурального дерева за 200 тысяч. В ReRooms дизайнер заранее оговорит с вами бюджет (и он может быть любым), чтобы в проекте не было ничего нереального. Причем сервис подходит к этому вопросу со всей серьезностью: к 3D-макету прилагается перечень предметов интерьера и мебели с примерными ценами и даже адресами магазинов, где они продаются. Так вы получите не просто примерное представление, как квартира преобразится после ремонта, а четкое понимание, какой столик будет стоять у дивана и какой комод и зеркало окажутся в спальне.
Если вы из тех, кто не переносит неожиданности, и 3D-визуализации вам недостаточно, в ReRooms есть Опция 3D-тур.
Замер по скайпу
Для дизайн-проекта самое важное – замеры. И этот процесс лучше доверять профессионалам. Но в период карантина принять у себя замерщика – значит нарушить самоизоляцию. Чтобы вы не рисковали здоровьем, в ReRooms проводят замеры не только вживую, но и по скайпу.
Дизайнер проинструктирует, какие замеры нужно сделать и как сфотографировать каждую комнату. Ничего сложного: просто чтобы было видно окна, двери, трубы, щиток и другие важные части. А видео поможет дизайнеру лучше понять, как выглядит квартира и как лучше будет с ней работать. В этот же момент вы сможете обсудить ваши пожелания, заполните бриф, и дизайнер приступит к работе.
От заявки до готового дизайн-проекта 45 дней
• Представьте, что сегодня вы оставили заявку на сайте. Менеджер звонит вам и согласовывает время замера по видеосвязи.
• На следующий день вы проводите замер и заполняете с дизайнером бриф.
• Через 3 дня получаете предварительный дизайн интерьера с расстановкой мебели. Вы можете внести правки, а потом внести их еще два раза – бесплатно. Если же вы внезапно поймете, что вам перестал нравиться выбранный фисташковый на стенах, третью и все последующие правки вы можете внести за 1 490 рублей.
• Через 5 дней готовы чертежи перегородок, план сантехники и электрики. Снова можно дважды внести изменения.
• Через 10 дней дизайнер подготовит 3D-визуализацию интерьера с отделкой, мебелью и декором.
• Через 20 рабочих дней вы забираете финальный дизайн-проект с документацией и ведомостью материалов.
Самое тяжелое в ремонте – начать. Во многом потому, что неизвестность пугает: ремонт без проекта похож на черную дыру, которая проглатывает деньги и время. С дизайн-проектом вам не придется рисовать на бумажке план, неделями искать подходящую мебель, объезжать магазины и стоять у строителей над душой, контролируя процесс. Результат обойдется в фиксированную
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники