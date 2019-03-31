Какую столешницу выбрать для кухни: 10 вариантов, плюсы и минусы

Современные технологии обработки материалов могут недорогой вариант кухонной столешницы превратить в качественный, стильный и очень красивый. Но в любом случае у каждого материала есть как плюсы, так и минусы. И лучше знать о них заранее, чтобы выбрать то, что подойдет именно для вашей кухни, для ваших потребностей и даже для вашего характера.

Ламинированная ДСП

Фото: stemcellglobal.org

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2 /3 Фото: stemcellglobal.org

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Это самый бюджетный вариант, который используется чаще всего. Столешница из древесно-стружечной плиты может иметь разные покрытия, в том числе шпон, лак, листовой пластик, меламиновую пленку, нержавеющую сталь и другие.

У меламиновой пленки, которая представляет собой специальную декорированную крафт-бумагу, может быть множество расцветок. По прочности такое покрытие оставляет желать лучшего.

Шпон, покрытый лаком, смотрится как массив дерева, но не имеет его прочности и еще менее влагостоек, поэтому тоже непопулярен у дизайнеров в качестве отделки столешницы.

Пластик толщиной до полутора миллиметров декоративен, более стоек к истиранию и воздействию повышенных температур.

Нержавеющая сталь прочна, выглядит стильно, но столешница с таким покрытием уже обходится дороже.

Торцы столешницы из ДСП, которые находятся около кухонной плиты, необходимо дополнительно защищать специальными алюминиевыми накладками.

Плюсы:

невысокая стоимость,

большой выбор цветов и оттенков,

небольшой срок изготовления,

несложная установка.

Минусы:

неустойчивость к красителям и жидкостям,

при попадании воды мокрые участки могут вздуваться,

низкая термостойкость,

выцветание,

небольшой срок службы,

возможное использование при производстве формальдегидных смол.

Cтолешница ALPHALUX Гриджио серый F.0725 с ABS кромкой, ДСП влагостойкая, 4200*39*600 мм 12 449 руб.* Купить *Цена может измениться

Плита МДФ

Фото: stemcellglobal.org

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Такая столешница состоит из деревянных волокон, которые проклеены лигнином. Виды покрытия здесь такие же, как у ДСП. Прочность у МДФ выше, но это не защищает столешницу от растрескивания и разбухания в случае попадания влаги в микротрещины. Влагостойкость плитам придают пропитки меламино-мочевино-формальдегидами, что тоже вызывает опасения.

Внешне столешница из МДФ выглядит более эффектно, чем из ДСП, благодаря разнообразию цветов и фактур можно выбрать подходящую столешницу для любого стиля интерьера. Материал может быть матовым или глянцевым.

Плюсы:

красивый внешний вид,

экологичность,

легкость обработки,

износостойкость,

устойчивость к выгоранию от попадания ультрафиолетовых лучей,

приемлемая стоимость.

Минусы:

недостаточная влагостойкость,

неустойчивость к абразивным веществам,

легкость повреждения лакированной поверхности.

Столешница-постформинг R9 H1150 ST10 Дуб Аутентик серый, 4100х600х38 мм 5 667 руб.* Купить *Цена может измениться

Пластик

Фото: usafashiontv.com

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Пластиковые кухонные столешницы оказываются довольно востребованным материалом в последнее время. Они не пропускают влагу, при аккуратном обращении долговечны, неплохо смотрятся, имеют невысокую стоимость. Пластик может имитировать натуральные материалы — дерево, мрамор, камень.

Вы можете ненадолго поставить на пластиковую панель горячую кастрюлю или чайник, чистить поверхность любыми агрессивными средствами бытовой химии, не бояться разлить воду на поверхность. Разнообразие цветов и текстур настолько велико, что можно выбирать даже затейливый принт и заказать его нанесение.

Плюсы:

невысокая цена,

легкость ухода,

стойкость цвета к выгоранию от ультрафиолета,

относительная термостойкость,

стойкость к бытовой химии,

стойкость к влажности,

многообразие цветов и текстур.

Минусы:

искусственность материала, заметная визуально и на ощупь,

наличие заметных швов, если кухня длиннее трех метров.

Столешница Лигурия с кромкой, пластик, 807М 26мм 1 740 руб.* Купить *Цена может измениться

Стекло

Фото: stemcellglobal.org

1 /3 Фото: stemcellglobal.org

2 /3 Фото: jerekeys.com

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Стеклянные поверхности просты в эксплуатации и имеют оригинальный дизайн. Их легко чистить и мыть, стекло не боится воздействия высоких температур, оно довольно прочное. Стеклянные столешницы могут быть прозрачными, матовыми, тонированными, оформленными пескоструйным рисунком или фотопечатью.

Цельная стеклянная поверхность гарантирует отсутствие трещин, а значит, размножение микробов и плесени. Стеклянные столешницы не стираются и не деформируются даже после долгой эксплуатации. Ламинированное и закаленное стекло столешниц разной толщины (от 6 до 20 мм) позволяет им выдерживать сильные нагрузки.

Столешница из стекла не боится воды и жира — любые брызги можно быстро вытереть мягкой тряпкой, никаких следов не останется. Если регулярно ухаживать за такой столешницей, вам не потребуется применение химических веществ — достаточно будет протирать поверхность мягкой губкой или тряпкой, смоченной в воде или моющем средстве для стекол. Заказать дизайн проект кухни со стеклянной столешницей - отличное решение для любителей минимализма.

Плюсы:

износостойкость,

легкость в уходе,

безопасность,

эстетичность.

Минусы:

простой внешний вид по сравнению с другими материалами,

невозможность реставрации при серьезном повреждении.

Сталь

Фото: stemcellglobal.org

1 /3 Фото: kuhniclub.ru

2 /3 Фото: junvm.info

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Столешницы из нержавеющей стали очень популярны в урбанистических интерьерах. Сталь прочна, долговечна, не боится нагревания, выглядит очень стильно. За глянцевой стальной поверхностью легко ухаживать, но на ней остаются пятна и следы даже от пальцев. Эту проблему решают матовые поверхности: они не так эффектно выглядят, как глянцевые, зато практичны. Серьезных механических воздействий сталь не выдержит — на ней останутся царапины.

Плюсы:

прочность,

долговечность,

эффектный вид,

устойчивость к высоким температурам.

Минусы:

царапины от механического воздействия,

следы от пальцев и пятна.

Акрил

Фото: stemcellglobal.org

1 /3 Фото: stemcellglobal.org

2 /3 Фото: stemcellglobal.org

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Акрил — это искусственный аналог камня, по твердости ему совсем не уступает, а благодаря отсутствию пористости даже превосходит его в водоотталкивающих свойствах. Разлитый на акриловой поверхности чай или кофе не оставит никакого следа.

Способ изготовления позволяет получить монолитную, бесшовную столешницу. Несмотря на то что акриловая столешница имитирует камень, она намного меньше весит, сохраняя всю прочность природного аналога.

Плюсы:

удачно имитирует камень,

обладает водостойкими качествами,

устойчив к ультрафиолетовым лучам,

обладает широкой цветовой палитрой,

отсутствие пор в материале не дает возможности развиваться грибкам и болезнетворным бактериям.

Минусы:

недостаточная термоустойчивость,

нестойкость к сильным ударам, например ножа,

нестойкость к абразивным средствам при уборке.

Агломерат (кварц)

Фото: stemcellglobal.org

1 /3 Фото: ligue.co

2 /3 Фото: stemcellglobal.org

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Агломерат — материал, созданный из фрагментов настоящего камня и связующего вещества, например полиэфирной смолы. Камень может быть любого происхождения, и все свои качества передаст агломерату.

Кварц — один из самых твердых камней, поэтому и столешница из него станет очень прочной. Очень важно, что столешница из кварцевого агломерата экологична.

Плюсы:

прочность,

экологичность,

влагоустойчивость,

термоустойчивость,

эффектный внешний вид.

Минусы:

транспортировать столешницу можно только в вертикальном положении,

материал холодный на ощупь,

сложно поддается реставрации.

Столешница-постформинг VEROY R9 Витторианский порфир горный минерал 3050x600x38мм. HOME 5 448 руб.* Купить *Цена может измениться

Натуральный гранит

Фото: stemcellglobal.org

1 /3 Фото: stemcellglobal.org

2 /3 Фото: mountrainiersunspots.com

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Гранит — материал эффектный, дорогой и не всегда гармонирующий с общим стилем интерьера. Но прочность такой столешницы и большой выбор цвета и рисунка многим по душе. Если материал имеет много структурных прожилок, рисунок получается необыкновенно красивый. Кстати, из такого же гранита можно сделать и кухонный фартук.

К недостаткам можно отнести высокую цену и сложность в обработке на стадии производства. Следует помнить, что это пористый камень, его периодически следует обрабатывать специальными средствами, чтобы придать дополнительную влагостойкость.

Обычно гранитная столешница темная на светлой кухне и светлая — на темной. Нет смысла визуально сливать такой роскошный материал с гарнитуром и отделкой помещения. Идеально отполированная гранитная столешница смотрится еще роскошнее при рассеянном, но хорошем освещении.

Плюсы:

прочность,

красота,

долговечность.

Минусы:

материал требует тщательного выбора стиля и декора в помещении,

высокая стоимость.

Кухонная столешница ALPHALUX, камень нанто, R6, влагостойкая, 4200*39*600 мм 11 457 руб.* Купить *Цена может измениться

Массив дерева

Фото: akuhnja.com

1 /3 Фото: nextews.com

2 /3 Фото: fabalabs.org

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Натуральное дерево красиво в любом интерьере. Столешница из массива дерева дополняет классический, этнический, деревенский стили, привносит в помещение теплоту и уют. Но уход за деревянной столешницей требуется тщательный и регулярный.

Дерево нельзя мыть с агрессивными чистящими средствами, нельзя допускать попадания на поверхность большого количества влаги. Зато деревянную столешницу можно легко обрабатывать и ремонтировать.

Плюсы:

экологичность,

эффектность,

приятная на ощупь фактура,

легкость обработки.

Минусы:

недостаточная водонепроницаемость,

необходимость тщательного ухода.

Столешница для кухни СОЮЗ влагостойкая 3050х38мм Дуб светлый 6 649 руб.* Купить *Цена может измениться

Мрамор

Фото: fabuilding.ru

1 /3 Фото: bayscan.org

2 /3 Фото: bayscan.org

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Мраморная столешница может быть любого цвета: белого, розового, кремового, коричневого, красного, голубого, черного, зеленого, серого… Каждая столешница, созданная из этого камня, будет эксклюзивной, так как по рисунку двух одинаковых мраморных плит не найти. если за такой столешницей тщательно ухаживать, она прослужит очень долго. Но нужно очень аккуратно использовать на такой столешнице разные жидкости. Пролитые вино, чай, кофе или сок могут быстро проникнуть в поры материала, и удалить такие пятня будет почти невозможно.

Плюсы:

роскошный внешний вид,

особая прочность,

долговечность.

Минусы:

дороговизна,

пористость и как следствие — риск образования пятен.

Кухонная столешница ALPHALUX, леденящий мрамор, R6, влагостойкая, 4200*39*600 мм 10 897 руб.* Купить *Цена может измениться

Керамическая плитка

Фото: fabalabs.org

1 /3 Фото: fabalabs.org

2 /3 Фото: fabalabs.org

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Столешница из керамической плитки — очень интересный вариант оформления кухонного гарнитура. И главное, это можно сделать своими руками! В сочетании с фартуком из того же материала получится очень самобытный и стильный вид.

Керамическая плитка экологична, эстетична и практична. Она почти не впитывает воду и вытерпит горячую кастрюлю. Правда, на ней могут остаться пятна. Но при хорошем уходе вы сможете любоваться такой столешницей много лет. При повреждении одной плитки можно легко заменить ее, не трогая остальные.

Плюсы:

экологичность,

эффектный внешний вид,

простота укладки,

простота замены элементов,

водостойкость материала,

стойкость к высоким температурам.

Минусы:

затирочные швы требуют постоянного ухода, неустойчивы к влаге, к абразивным моющим средствам,

плитка может разбиться от удара.

Столешница sht-тt 70/70 дуб/керамика sheffilton, дуб брашированный/индиго 15 618 руб.* Купить *Цена может измениться

Наливные (литые) варианты

Фото: stemcellglobal.org

1 /3 Фото: ligue.co

2 /3 Фото: ligue.co

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Неизменно популярны столешницы, которые называют «жидким камнем». С помощью специального состава можно залить интересную форму, превратив столешницу в произведение искусства. Можно изготовить покрытия с декоративным бордюром или пристеночным возвышением. В состав такого покрытия может входить каменная крошка, морские камушки и ракушки, гербарии, красивые спилы деревьев, узоры разного происхождения.

Водостойкость у такой столешницы абсолютная. Ее поверхность монолитна, не имеет швов и пор. Мыть столешницу просто, пятна смываются простой губкой и водой.

Литые столешницы легко можно отреставрировать, если они получили повреждения. Для большего эффекта поверхность можно отшлифовать.

Плюсы:

простота изготовления,

монолитность,

устойчивость к влаге,

огромное количество фактур и оттенков,

поддается реставрации,

легкость в уходе.

Минусы: