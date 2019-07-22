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Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетаний


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Кирпич в интерьере придает помещению определенного шарма. Давайте посмотрим, как его можно применить на кухне.

Кирпич — надежный и экологичный материал. Это плюс для его использования на кухне. Рассмотрим несколько вариантов.

1. Над плитой

Кирпичной кладкой можно выделить зону над плитой. Это придаст кухне оригинальности и создаст яркий акцент. Если кухня будет выполнена в белых тонах, получится очень интересный контраст. Кстати, чтобы не оттирать кирпичи от жирных пятен, можно установить прозрачную стеклянную перегородку, которую гораздо проще мыть.ч — надежный и экологичный материал. Это плюс для его использования на кухне. Рассмотрим несколько вариантов.

1. Над плитой

Кирпичной кладкой можно выделить зону над плитой. Это придаст кухне оригинальности и создаст яркий акцент. Если кухня будет выполнена в белых тонах, получится очень интересный контраст. Кстати, чтобы не оттирать кирпичи от жирных пятен, можно установить прозрачную стеклянную перегородку, которую гораздо проще мыть.

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Фото № 1: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: deavita.com

2. Декоративная стена 

Если у вас на кухне есть место, где собраны разные декоративные штучки, отделайте его кирпичом. Такое решение хорошо смотрится в стиле кантри. Все выглядит уместно и гармонично. Столешницу в этом месте сделайте из дерева, чтобы натуральные материалы были рядом.

Фото № 2: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: estabul.com

3. Плитка под кирпич

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В современных интерьерах часто люди отказываются от натуральных материалов в пользу искусственных из-за их дешевизны. Кирпич тоже не стал исключением. Есть множество вариантов декоративной плитки, сделанной под кирпич, она проще и в установке, и в уходе. Подобное решение часто применяют для оформления  фартука кухни.

Фото № 3: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: swavla.com

4. Кирпичная стена и плитка под кирпич

Красиво смотрится сочетание натурального кирпича и плитки под кирпич. Материалы могут быть разных цветов, это даже создаст приятный глазу контраст. Оставьте одну стену на кухне кирпичной, без штукатурки и покраски. А вот фартук можно сделать, например, из белой плитки, которая имитирует кирпичную кладку.

Фото № 4: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: wallpaperwalldesign.com

5. Коричневый кирпич

Естественного коричневого цвета от кирпича тяжело добиться. Поэтому можно использовать декоративную плитку под кирпич такого оттенка. Она будет красиво смотреться на стенах белой кухни. А если она будет еще и глянцевая, то блики придадут помещению особого шарма.

Фото № 5: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: principlesofafreesociety.com

6. Красная плитка под кирпич

Если вам нравится, как выглядит кирпичная стена, но вы не хотите использовать грубый материал на кухне, в этом случае вам поможет декоративная плитка, сделанная под кирпич.

Фото № 6: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: icctrack.com

7. Зона плиты

С помощью кирпича на вашей кухне вы можете создать иллюзию очага. Сделайте стену вокруг плиты кирпичной, как представлено на фото ниже.

Фото № 7: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: deavita.com

8. Обои под кирпич

Простой способ сделать кирпичную стену без кирпича — использовать обои с принтом. Их легко наклеить, они недорогие.

Фото № 8: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: blueridgeapartments.com

9. Перегородка

Еще один способ применить кирпич на кухне — сделать перегородку для зонирования пространства. Это отличный вариант для совмещенных помещений и для студий.

Фото № 9: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: blueridgeapartments.com

10. Крашеный кирпич

Бывает такое, что фактура кирпича приятна глазу, а вот цвет его совсем неуместен. В этом случае можно просто покрасить кирпич в необходимый цвет.

Фото № 10: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: wallpaperwalldesign.com

11. Кирпичные стены и пол

Если вы сделали стены в кухне с выделкой под кирпич, но при этом использовали плитку и хотите, чтобы всё-таки кирпич присутствовал в интерьере, можно сделать кирпичный пол, что делает интерьер целостным.

Фото № 11: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: wallpaperwalldesign.com

12. Старинный кирпич

Для современных стилей есть очень интересный способ использования кирпича. В высокотехнологичной кухне сделайте стену над гарнитуром под очень старый кирпич, так чтобы были видны трещины, следы шпаклевки и бетона. Это создаст интересный контраст.

Фото № 12: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: adastraerrans.com

13. Стены

Использовать кирпич на кухне можно для облицовки всех стен. Но чтобы помещение не выглядело слишком уныло и однообразно, стену над гарнитуром оформите другим материалом.

Фото № 13: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: adastraerrans.com

14. Остров

Приятный кирпичный акцент можно создать, полностью выложив им остров на кухне. Если использовать деревянную столешницу, отличную от общей, эта деталь будет выглядеть свежо и неординарно.

Фото № 14: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: oldmillbrick.com

15. Фартук

Наверное, самый популярный способ использования кирпича на кухне — оформление фартука. Но несмотря на банальность, выглядит это все равно потрясающе.

Фото № 15: Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетанийФото: oldmillbrick.com

#дом#Кухня#советы дизайнеров
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