Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетаний

Кирпичной кладкой можно выделить зону над плитой. Это придаст кухне оригинальности и создаст яркий акцент. Если кухня будет выполнена в белых тонах, получится очень интересный контраст. Кстати, чтобы не оттирать кирпичи от жирных пятен, можно установить прозрачную стеклянную перегородку, которую гораздо проще мыть.

Кирпичной кладкой можно выделить зону над плитой. Это придаст кухне оригинальности и создаст яркий акцент. Если кухня будет выполнена в белых тонах, получится очень интересный контраст. Кстати, чтобы не оттирать кирпичи от жирных пятен, можно установить прозрачную стеклянную перегородку, которую гораздо проще мыть.ч — надежный и экологичный материал. Это плюс для его использования на кухне. Рассмотрим несколько вариантов.

Кирпич — надежный и экологичный материал. Это плюс для его использования на кухне. Рассмотрим несколько вариантов.

Фото: deavita.com

2. Декоративная стена

Если у вас на кухне есть место, где собраны разные декоративные штучки, отделайте его кирпичом. Такое решение хорошо смотрится в стиле кантри. Все выглядит уместно и гармонично. Столешницу в этом месте сделайте из дерева, чтобы натуральные материалы были рядом.

Фото: estabul.com

3. Плитка под кирпич

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В современных интерьерах часто люди отказываются от натуральных материалов в пользу искусственных из-за их дешевизны. Кирпич тоже не стал исключением. Есть множество вариантов декоративной плитки, сделанной под кирпич, она проще и в установке, и в уходе. Подобное решение часто применяют для оформления фартука кухни.

Фото: swavla.com

4. Кирпичная стена и плитка под кирпич

Красиво смотрится сочетание натурального кирпича и плитки под кирпич. Материалы могут быть разных цветов, это даже создаст приятный глазу контраст. Оставьте одну стену на кухне кирпичной, без штукатурки и покраски. А вот фартук можно сделать, например, из белой плитки, которая имитирует кирпичную кладку.

Фото: wallpaperwalldesign.com

5. Коричневый кирпич

Естественного коричневого цвета от кирпича тяжело добиться. Поэтому можно использовать декоративную плитку под кирпич такого оттенка. Она будет красиво смотреться на стенах белой кухни. А если она будет еще и глянцевая, то блики придадут помещению особого шарма.

Фото: principlesofafreesociety.com

6. Красная плитка под кирпич

Если вам нравится, как выглядит кирпичная стена, но вы не хотите использовать грубый материал на кухне, в этом случае вам поможет декоративная плитка, сделанная под кирпич.

Фото: icctrack.com

7. Зона плиты

С помощью кирпича на вашей кухне вы можете создать иллюзию очага. Сделайте стену вокруг плиты кирпичной, как представлено на фото ниже.

Фото: deavita.com

8. Обои под кирпич

Простой способ сделать кирпичную стену без кирпича — использовать обои с принтом. Их легко наклеить, они недорогие.

Фото: blueridgeapartments.com

9. Перегородка

Еще один способ применить кирпич на кухне — сделать перегородку для зонирования пространства. Это отличный вариант для совмещенных помещений и для студий.

Фото: blueridgeapartments.com

10. Крашеный кирпич

Бывает такое, что фактура кирпича приятна глазу, а вот цвет его совсем неуместен. В этом случае можно просто покрасить кирпич в необходимый цвет.

Фото: wallpaperwalldesign.com

11. Кирпичные стены и пол

Если вы сделали стены в кухне с выделкой под кирпич, но при этом использовали плитку и хотите, чтобы всё-таки кирпич присутствовал в интерьере, можно сделать кирпичный пол, что делает интерьер целостным.

Фото: wallpaperwalldesign.com

12. Старинный кирпич

Для современных стилей есть очень интересный способ использования кирпича. В высокотехнологичной кухне сделайте стену над гарнитуром под очень старый кирпич, так чтобы были видны трещины, следы шпаклевки и бетона. Это создаст интересный контраст.

Фото: adastraerrans.com

13. Стены

Использовать кирпич на кухне можно для облицовки всех стен. Но чтобы помещение не выглядело слишком уныло и однообразно, стену над гарнитуром оформите другим материалом.

Фото: adastraerrans.com

14. Остров

Приятный кирпичный акцент можно создать, полностью выложив им остров на кухне. Если использовать деревянную столешницу, отличную от общей, эта деталь будет выглядеть свежо и неординарно.

Фото: oldmillbrick.com

15. Фартук

Наверное, самый популярный способ использования кирпича на кухне — оформление фартука. Но несмотря на банальность, выглядит это все равно потрясающе.