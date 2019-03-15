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Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms


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Столовая, будь то отдельная комната или же обеденная зона в гостиной, кухне или квартире-студии, должна быть функциональной и радовать хозяев и гостей своим видом. О том, как красиво и грамотно в разных стилях обставить интерьер столовой, читайте в новой подборке от ReRooms.

Классические стили

Для оформления просторной обеденной зоны подойдет классика — традиционность никогда не выходит из моды. Так строго и аристократично будет выглядеть обеденная зона в английском стиле, отличающимся сдержанностью, комфортом и консервативностью.

Фото: i2.wp.com
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Фото: homebreng.com
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В качестве основного материала для отделки и мебели предпочтительнее использовать добротное и состаренное дерево. Паркет, деревянные панели на стенах создадут ощущение тепла и уюта в обеденной зоне. При этом оригинально будет смотреться типичная для английского стиля двухуровневая отделка стен, когда нижнюю часть стены покрывают деревом, а верхнюю оставляют под окраску или бумажные обои.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRoomsФото: 2.bp.blogspot.com

 Основная цветовая палитра интерьера должна быть неброской и приглушенной. Так, столовые в английском стиле часто оформлены в коричневых, серых, темно-зеленых или бордовых тонах. При этом вполне уместно на их фоне будут смотреться и узоры. Истинно английскими считаются полоски, клеточки, нейтральные растительные узоры, которые можно размещать как на обоях, так и на обивке мягкой мебели.

Фото № 2: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRoomsФото: about-ruth.com

 

Традиционность обстановки в обеденной зоне должна поддерживать и мебель: круглые или овальные деревянные столы, резные стулья и кресла с обивкой, массивные деревянные стеллажи и винтажные предметы декора.

В интерьер в английском стиле хорошо впишется круглый стол с массивными ножками и дубовой поверхностью. 

Фото № 3: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms
Стол обеденный BLACK MARK 1200Х780
115 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В дополнение к нему подойдет стул из темного дерева с неброской узорчатой обивкой.

Стул HD.CH.TC.84
50 883 руб.*
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*Цена может измениться

Фото: theglampad.com


 

Другая ипостась классики — помпезный рококо, который также подойдет для оформления обеденной зоны. Изящество и изысканность ей придадут характерные светлые пастельные оттенки, например бежевый, бледно-голубой или жемчужный, а еще натуральные благородные материалы: мрамор, камень или гранит.

Фото № 4: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRoomsФото: homebreng.com

 

Если позволяют габариты помещения, придать лоск обеденной зоне помогут декоративная лепнина, колонны и позолоченные и бронзовые элементы, например дверные ручки и потолочные узоры.

Фото № 5: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRoomsФото: homebreng.com

 

Передавать роскошь столовой в стиле рококо должна и мебель. Хорошо впишутся в интерьер обеденной зоны элегантные стулья с позолотой или декоративной резьбой, кресла с округлыми спинками и столы с изящными изогнутыми ножками.

Фото № 6: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRoomsФото: homebreng.com

 

Отличным вариантом для небольшой обеденной зоны станет белый раздвижной стол от Bellutti, который выглядит дорого и изысканно:

Фото № 7: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms
Обеденный стол раздвижной
Купить

Светильники тоже нужно выбирать соответственно стилю — дорогие, элегантные, с декоративными элементами и серебром или позолотой. Популярным решением для просторной обеденной зоны могут стать люстры, по форме напоминающие канделябры.

Фото: homebreng.com

 

Подобный изящный светильник можно приобрести у производителя Masca.

Люстра Damasco:

Фото № 8: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms
Люстра Damasco
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Завершающий штрих — стилизованные украшения и предметы декора. Это и картины в массивных рамах, и изящные вазы с живыми цветами или, например, фарфоровая посуда.

Фото: homebreng.com

 

Не менее грандиозное впечатление производят и обеденные зоны, отделанные в традиционно классическом стиле. Строгость прямых линий мебели в сочетании с четкими пропорциями и сдержанностью не портят ощущение уюта, а обширная цветовая палитра — от белизны и холодных пастельных тонов до насыщенных темных оттенков — позволяет оживить интерьер.

Фото: homebreng.com
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Фото: homebreng.com
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Мебель для столовой должна быть изготовлена из дорогих натуральных материалов — дерева, камня и кожи. При этом важно, чтобы она вписывалась в общую концепцию комнаты, а потому стол и стулья следует выбирать четкой и правильной формы. Приветствуются также различные декоративные элементы, вроде антикварных позолоченных ручек или резьбы.

Фото № 9: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRoomsФото: homebreng.com

 

Гармонично в классическую столовую впишется раздвижной обеденный стол от UNICO
interiors & decoration, который выглядит изящно, но при этом не пестрит лишними украшениями.

Фото № 10: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms
Стол обеденный NEW ROMANTIC NR105
197 233 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Просто, но органично в этом интерьере будет выглядеть и классический бежевый стул с ножками цвета темного дерева.

Стул York
10 700 руб.*
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*Цена может измениться

Значимую часть в классическом интерьере занимает освещение. Для обеденных зон, особенно если они расположены в кухне, совмещенной с гостиной, характерна комбинированная система, когда над обеденным столом располагается стилизованная люстра, а в зонах отдыха и кухни — точечные светильники или бра с приглушенным светом.

Фото: homebreng.com
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Фото: homebreng.com
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Современные стили

Фото: interiorzine.com

Совсем иную атмосферу в столовую привносит стиль прованс, теплый и уютный в своей деревенской простоте. Главенствуют в нем не идеально ровные и глянцевые поверхности, а четкие фактурные текстуры, например штукатурка с трещинами, потертый паркет или выгоревшая краска. Все эти элементы должны создавать в обеденной зоне ощущение старины, а не беспорядка.

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Фото № 11: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRoomsФото: about-ruth.com

Цветовая гамма стиля прованс, как правило, состоит из нейтральных и пастельных оттенков: белого, бежевого, лавандового и других. Благодаря преобладанию светлых тонов обеденная зона будет казаться просторнее, а приятно оживить и разнообразить обстановку помогут более насыщенные акценты, например теплого цвета древесина. 

Фото: i1.wp.com
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Фото: about-ruth.com
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Дерево выступает и в качестве основного материала для мебели, которая, подобно отделке, тоже должна быть натуральной, но состаренной. Гармонично впишутся в интерьер плетеные стулья и кресла, обеденные столы с грубовато обработанными столешницами, льняные скатерти. В качестве же оригинальных украшений можно использовать различные кованые элементы, а также живые зеленые растения, которые подчеркнут природные мотивы деревенского стиля.

В такую столовую отлично подойдет стол из сосны с нарочито небрежной отделкой.

Фото № 12: Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms
Стол 160 SOLEA
22 399 руб.*
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*Цена может измениться

Или более массивный и современный вариант из темного дуба.

Стол 160 BJORN
56 556 руб.*
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*Цена может измениться
Фото: blessthisnestblog.com
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Фото: trend4homy.com
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Не менее уютным, но современным и универсальным для оформления столовой считается скандинавский стиль, одна из узнаваемых черт которого — преобладание белого цвета в интерьере. Белый добавляет помещению света и визуально увеличивает пространство. Этому способствует и небольшое количество мебели, благодаря чему скандинавский стиль подойдет для обустройства и маленькой обеденной зоны.

Несмотря на то что основной материал в стиле сканди — дерево, его нередко могут разбавлять стекло, металл, кожа или пестрый и яркий текстиль, который к тому же можно использовать в качестве акцента в спокойном светлом интерьере.

Фото: primcousa.com
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Фото: primcousa.com
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Сам дизайн при этом не отличается изысками — столы и стулья для обеденной зоны выбираются преимущественно простой геометрической формы, без каких-либо декоративных элементов. Непосредственными же украшениями станут живые растения, салфетки и коврики, а также свечи и декоративные подушечки.

Отлично подойдет мягкий стул с ножками, отделанными под дерево.

Стул Shelly
4 500 руб.*
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*Цена может измениться

Для скандинавского стиля также характерно большое количество светильников, однако в случае со столовой в качестве источника света могут выступить и необычной формы люстры, которые придадут комнате оригинальности.

Фото: janicereyesphotography.com
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Фото: i.pinimg.com
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Фото: i.pinimg.com
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Одним из самых популярных стилей для оформления обеденных зон остается лаконичный, но эффектный минимализм. В его основе — чистота, порядок и функциональное использование пространства. А потому к выбору и расстановке мебели в таком интерьере важно подходить рационально. Центральное место в обеденной зоне, будь то отдельная столовая или выделенное место в гостиной или кухне, должен занимать стол, вокруг которого и будет строиться вся композиция. В качестве фона для мебели по-прежнему лучше использовать нейтральные и приглушенные цвета: белый, серый или бежевый.

Фото: janicereyesphotography.com
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Фото: 99decorinnovation.com
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Впрочем, для любителей насыщенных или темных оттенков есть и хорошая новость — в качестве акцентирующего или же основного цвета для мебели в минимализме могут выступить все остальные цвета, которые благодаря светлому фону создадут ощущение контраста. Одним из беспроигрышных вариантов для создания столовой станет монохромная гамма.

Фото: janicereyesphotography.com

При выборе мебели для обеденной зоны важно также опираться на их формы и текстуры. Суть минимализма — в прямых строгих линиях и глянцевых поверхностях, а потому тот же обеденной стол должен быть прямоугольным. А вот стулья для разнообразия можно выбрать оригинальной абстрактной формы, которая успела найти применение во многих видах дизайна. То же самое касается и современных светильников, которые помимо своей первостепенной функции служат еще и предметом декора. Материалы же в минималистичном дизайне могут встречаться разные, от камня и дерева до стекла и металла. 

Фото: homishome.com
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Фото: janicereyesphotography.com
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Отлично подойдет подвесной светильник от фирмы ITALLINE серого цвета:

ITALLINE SQ-7131CP concrete
13 475 руб.*
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*Цена может измениться

Или же необычная золотая дизайнерская люстра:

ST Luce Canento SL957.202.06
24 000 руб.*
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*Цена может измениться

Фото анонса: i2.wp.com


 

#дизайн#Интерьер#столовая#Декор
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