Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms

Столовая, будь то отдельная комната или же обеденная зона в гостиной, кухне или квартире-студии, должна быть функциональной и радовать хозяев и гостей своим видом. О том, как красиво и грамотно в разных стилях обставить интерьер столовой, читайте в новой подборке от ReRooms.
Классические стили
Для оформления просторной обеденной зоны подойдет классика — традиционность никогда не выходит из моды. Так строго и аристократично будет выглядеть обеденная зона в английском стиле, отличающимся сдержанностью, комфортом и консервативностью.
В качестве основного материала для отделки и мебели предпочтительнее использовать добротное и состаренное дерево. Паркет, деревянные панели на стенах создадут ощущение тепла и уюта в обеденной зоне. При этом оригинально будет смотреться типичная для английского стиля двухуровневая отделка стен, когда нижнюю часть стены покрывают деревом, а верхнюю оставляют под окраску или бумажные обои.
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Основная цветовая палитра интерьера должна быть неброской и приглушенной. Так, столовые в английском стиле часто оформлены в коричневых, серых, темно-зеленых или бордовых тонах. При этом вполне уместно на их фоне будут смотреться и узоры. Истинно английскими считаются полоски, клеточки, нейтральные растительные узоры, которые можно размещать как на обоях, так и на обивке мягкой мебели.
Традиционность обстановки в обеденной зоне должна поддерживать и мебель: круглые или овальные деревянные столы, резные стулья и кресла с обивкой, массивные деревянные стеллажи и винтажные предметы декора.
В интерьер в английском стиле хорошо впишется круглый стол с массивными ножками и дубовой поверхностью.
В дополнение к нему подойдет стул из темного дерева с неброской узорчатой обивкой.
Другая ипостась классики — помпезный рококо, который также подойдет для оформления обеденной зоны. Изящество и изысканность ей придадут характерные светлые пастельные оттенки, например бежевый, бледно-голубой или жемчужный, а еще натуральные благородные материалы: мрамор, камень или гранит.
Если позволяют габариты помещения, придать лоск обеденной зоне помогут декоративная лепнина, колонны и позолоченные и бронзовые элементы, например дверные ручки и потолочные узоры.
Передавать роскошь столовой в стиле рококо должна и мебель. Хорошо впишутся в интерьер обеденной зоны элегантные стулья с позолотой или декоративной резьбой, кресла с округлыми спинками и столы с изящными изогнутыми ножками.
Отличным вариантом для небольшой обеденной зоны станет белый раздвижной стол от Bellutti, который выглядит дорого и изысканно:
Светильники тоже нужно выбирать соответственно стилю — дорогие, элегантные, с декоративными элементами и серебром или позолотой. Популярным решением для просторной обеденной зоны могут стать люстры, по форме напоминающие канделябры.
Подобный изящный светильник можно приобрести у производителя
Люстра Damasco:
Завершающий штрих — стилизованные украшения и предметы декора. Это и картины в массивных рамах, и изящные вазы с живыми цветами или, например, фарфоровая посуда.
Не менее грандиозное впечатление производят и обеденные зоны, отделанные в традиционно классическом стиле. Строгость прямых линий мебели в сочетании с четкими пропорциями и сдержанностью не портят ощущение уюта, а обширная цветовая палитра — от белизны и холодных пастельных тонов до насыщенных темных оттенков — позволяет оживить интерьер.
Мебель для столовой должна быть изготовлена из дорогих натуральных материалов — дерева, камня и кожи. При этом важно, чтобы она вписывалась в общую концепцию комнаты, а потому стол и стулья следует выбирать четкой и правильной формы. Приветствуются также различные декоративные элементы, вроде антикварных позолоченных ручек или резьбы.
Гармонично в классическую столовую впишется раздвижной обеденный стол от UNICO
interiors & decoration, который выглядит изящно, но при этом не пестрит лишними украшениями.
Просто, но органично в этом интерьере будет выглядеть и классический бежевый стул с ножками цвета темного дерева.
Значимую часть в классическом интерьере занимает освещение. Для обеденных зон, особенно если они расположены в кухне, совмещенной с гостиной, характерна комбинированная система, когда над обеденным столом располагается стилизованная люстра, а в зонах отдыха и кухни — точечные светильники или бра с приглушенным светом.
Современные стили
Совсем иную атмосферу в столовую привносит стиль прованс, теплый и уютный в своей деревенской простоте. Главенствуют в нем не идеально ровные и глянцевые поверхности, а четкие фактурные текстуры, например штукатурка с трещинами, потертый паркет или выгоревшая краска. Все эти элементы должны создавать в обеденной зоне ощущение старины, а не беспорядка.
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Цветовая гамма стиля прованс, как правило, состоит из нейтральных и пастельных оттенков: белого, бежевого, лавандового и других. Благодаря преобладанию светлых тонов обеденная зона будет казаться просторнее, а приятно оживить и разнообразить обстановку помогут более насыщенные акценты, например теплого цвета древесина.
Дерево выступает и в качестве основного материала для мебели, которая, подобно отделке, тоже должна быть натуральной, но состаренной. Гармонично впишутся в интерьер плетеные стулья и кресла, обеденные столы с грубовато обработанными столешницами, льняные скатерти. В качестве же оригинальных украшений можно использовать различные кованые элементы, а также живые зеленые растения, которые подчеркнут природные мотивы деревенского стиля.
В такую столовую отлично подойдет стол из сосны с нарочито небрежной отделкой.
Или более массивный и современный вариант из темного дуба.
Не менее уютным, но современным и универсальным для оформления столовой считается скандинавский стиль, одна из узнаваемых черт которого — преобладание белого цвета в интерьере. Белый добавляет помещению света и визуально увеличивает пространство. Этому способствует и небольшое количество мебели, благодаря чему скандинавский стиль подойдет для обустройства и маленькой обеденной зоны.
Несмотря на то что основной материал в стиле сканди — дерево, его нередко могут разбавлять стекло, металл, кожа или пестрый и яркий текстиль, который к тому же можно использовать в качестве акцента в спокойном светлом интерьере.
Сам дизайн при этом не отличается изысками — столы и стулья для обеденной зоны выбираются преимущественно простой геометрической формы, без каких-либо декоративных элементов. Непосредственными же украшениями станут живые растения, салфетки и коврики, а также свечи и декоративные подушечки.
Отлично подойдет мягкий стул с ножками, отделанными под дерево.
Для скандинавского стиля также характерно большое количество светильников, однако в случае со столовой в качестве источника света могут выступить и необычной формы люстры, которые придадут комнате оригинальности.
Одним из самых популярных стилей для оформления обеденных зон остается лаконичный, но эффектный минимализм. В его основе — чистота, порядок и функциональное использование пространства. А потому к выбору и расстановке мебели в таком интерьере важно подходить рационально. Центральное место в обеденной зоне, будь то отдельная столовая или выделенное место в гостиной или кухне, должен занимать стол, вокруг которого и будет строиться вся композиция. В качестве фона для мебели по-прежнему лучше использовать нейтральные и приглушенные цвета: белый, серый или бежевый.
Впрочем, для любителей насыщенных или темных оттенков есть и хорошая новость — в качестве акцентирующего или же основного цвета для мебели в минимализме могут выступить все остальные цвета, которые благодаря светлому фону создадут ощущение контраста. Одним из беспроигрышных вариантов для создания столовой станет монохромная гамма.
При выборе мебели для обеденной зоны важно также опираться на их формы и текстуры. Суть минимализма — в прямых строгих линиях и глянцевых поверхностях, а потому тот же обеденной стол должен быть прямоугольным. А вот стулья для разнообразия можно выбрать оригинальной абстрактной формы, которая успела найти применение во многих видах дизайна. То же самое касается и современных светильников, которые помимо своей первостепенной функции служат еще и предметом декора. Материалы же в минималистичном дизайне могут встречаться разные, от камня и дерева до стекла и металла.
Отлично подойдет подвесной светильник от фирмы ITALLINE серого цвета:
Или же необычная золотая дизайнерская люстра:
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Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники