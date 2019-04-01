Кованая мебель в интерьере: 30 крутых вариантов

Нет такого интерьера, в котором кованая мебель не пришлась бы кстати. Но выбирать подходящие предметы в каждую комнату тоже нужно научиться.
Ажурная, витая, крупная, но невесомая — такая мебель украсит любое помещение в любом стиле. И главные ее плюсы — красота и долговечность. Пожалуй, можно сказать, что такую мебель выбирают один раз и на всю жизнь, а потом передают по наследству детям и внукам в качестве антикварных предметов. Ну как минимум винтажных.
1. Гостиная
В гостиной такая мебель наиболее уместна. Маленькую комнату, где собирается вся семья и куда еще помещаются гости, лучше всего обставить диванами и креслами с коваными элементами. Визуально они очень ощутимо делают интерьер легким и даже воздушным. А кажущуюся брутальность отлично можно компенсировать с помощью текстиля жизнерадостных оттенков. Особенно впечатлит ваших гостей средиземноморский стиль декора такого помещения. Большую же гостиную сам бог велел украсить коваными узорами — здесь они придадут пространству торжественности и шика.
Любой предмет из ассортимента магазина кованой мебели
2. Спальня
В спальне кованые кровати могут быть по размеру больше привычных нам деревянных, но выглядеть они будут более компактно. Парадокс? Нет. Обман зрения? Да. Собственно, для этого мы и рекомендуем вам купить хотя бы одну кровать с коваными спинками. А если еще и балдахин с кованой основой удастся купить или заказать, в спальню можно будет водить экскурсии. Из такой спальни вам вообще выходить не захочется! Ну разве что в гостиную, где уже стоит кованые стол и стулья. Такие кровати сразу навевают мысли о средневековых замках, прекрасных принцессах и приключениях, которые всегда заканчиваются хорошо.
3. Кухня и столовая
Как правило, в каждом интерьере кухни в стиле прованс есть хотя бы несколько предметов с коваными элементами. Но столовая группа, выполненная мастерами ковки, изумительно смотрится в любом стиле. Она опять же придает пространству воздушности, вмещает много вещей, не загромождая углы, позволяет прекрасно видеть все, что лежит на таких прозрачных полках и поверхностях. Можно расставить посуду пастельных оттенков на полочках кованого буфета, разместить рядом бутылки вина, добавить свечи и текстиль. Идея бесподобна! А ее решений существует великое множество.
Очаровательные кованые банкетки из коллекции магазина
4. Санузел и коридор
В любой ванной всегда не хватает места еще для одной полочки. А в коридоре массивный шкаф не помещается ни у одной стены. Решаем обе эти проблемы и еще много подобных с помощью кованых полочек, стеллажей, стоек, креплений и даже элементов декора сантехники. Несколько искусственно состаренных деревянных поверхностей и плетеных корзин очень любят такое соседство и в благодарность придадут интерьеру вашей ванной и коридора потрясающий вид.
5. Лоджия и балкон
Многие стремятся присоединить лоджию и даже небольшой балкончик к общему пространству квартиры. И если в первом случае в этом есть какой-то смысл, то балкон, как ни крути, таких хлопот не оправдывает по причине крайне малой площади. Мы предлагаем вам оставить планы по реконструкции лишь планами и заняться превращением лоджии или балкона в чудесную зону для отдыха и размышлений, чаепитий с близкими и гостями. Для этого понадобится небольшой набор кованой мебели, текстиль и хороший вкус.
6. Лестницы
Если вы живете в собственном доме, у вас совершенно точно есть хотя бы небольшая лестница: на второй этаж, на мансарду, на чердак наконец. И эта лестница должна быть кованой. Посмотрите на варианты, которые мы для вас подобрали, и вы согласитесь с нами. И будете грезить о такой лестнице или хотя бы о квартире, где будет кованая мебель в гостиной, в спальне, на лоджии и в ванной комнате.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники