Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Кованая мебель в интерьере: 30 крутых вариантов


3377
Получить образец дизайн-проекта

Нет такого интерьера, в котором кованая мебель не пришлась бы кстати. Но выбирать подходящие предметы в каждую комнату тоже нужно научиться.

Содержание

Ажурная, витая, крупная, но невесомая — такая мебель украсит любое помещение в любом стиле. И главные ее плюсы — красота и долговечность. Пожалуй, можно сказать, что такую мебель выбирают один раз и на всю жизнь, а потом передают по наследству детям и внукам в качестве антикварных предметов. Ну как минимум винтажных.

1. Гостиная

В гостиной такая мебель наиболее уместна. Маленькую комнату, где собирается вся семья и куда еще помещаются гости, лучше всего обставить диванами и креслами с коваными элементами. Визуально они очень ощутимо делают интерьер легким и даже воздушным. А кажущуюся брутальность отлично можно компенсировать с помощью текстиля жизнерадостных оттенков. Особенно впечатлит ваших гостей средиземноморский стиль декора такого помещения. Большую же гостиную сам бог велел украсить коваными узорами — здесь они придадут пространству торжественности и шика.

Фото: pinwin.ru
1/5
Фото: furnitureteams.com
2/5
Фото: itsallaboutsofas.blogspot.com
3/5
Фото: archiportale.com
4/5
Фото: gomba.info
5/5

Любой предмет из ассортимента магазина кованой мебели «Дамиан-М» украсит гостиную и поможет преобразить ее даже без ремонта.

2. Спальня

В спальне кованые кровати могут быть по размеру больше привычных нам деревянных, но выглядеть они будут более компактно. Парадокс? Нет. Обман зрения? Да. Собственно, для этого мы и рекомендуем вам купить хотя бы одну кровать с коваными спинками. А если еще и балдахин с кованой основой удастся купить или заказать, в спальню можно будет водить экскурсии. Из такой спальни вам вообще выходить не захочется! Ну разве что в гостиную, где уже стоит кованые стол и стулья. Такие кровати сразу навевают мысли о средневековых замках, прекрасных принцессах и приключениях, которые всегда заканчиваются хорошо.

Фото: idesign.cz
1/5
Фото: idesign.cz
2/5
Фото: nwhistorycourse.org
3/5
Фото: nwhistorycourse.org
4/5
Фото: nwhistorycourse.org
5/5

Купить еще более изысканную кровать для вашей спальни вы можете в интернет-магазине bogdanoff.market.

3. Кухня и столовая

Как правило, в каждом интерьере кухни в стиле прованс есть хотя бы несколько предметов с коваными элементами. Но столовая группа, выполненная мастерами ковки, изумительно смотрится в любом стиле. Она опять же придает пространству воздушности, вмещает много вещей, не загромождая углы, позволяет прекрасно видеть все, что лежит на таких прозрачных полках и поверхностях. Можно расставить посуду пастельных оттенков на полочках кованого буфета, разместить рядом бутылки вина, добавить свечи и текстиль. Идея бесподобна! А ее решений существует великое множество.

Фото: hf.home.fang.com
1/5
Фото: galerialife.com
2/5
Фото: i.pinimg.com
3/5
Фото: i.pinimg.com
4/5
Фото: i.pinimg.com
5/5

Очаровательные кованые банкетки из коллекции магазина «БестМебелик» подойдут для прихожей любого размера.

4. Санузел и коридор

В любой ванной всегда не хватает места еще для одной полочки. А в коридоре массивный шкаф не помещается ни у одной стены. Решаем обе эти проблемы и еще много подобных с помощью кованых полочек, стеллажей, стоек, креплений и даже элементов декора сантехники. Несколько искусственно состаренных деревянных поверхностей и плетеных корзин очень любят такое соседство и в благодарность придадут интерьеру вашей ванной и коридора потрясающий вид.

Фото: luzdcasa.blogspot.com
1/5
Фото: twgram.me
2/5
Фото: yerbamateassociation.org
3/5
Фото: cantori.it
4/5
Фото: ladnydom.pl
5/5

5. Лоджия и балкон

Многие стремятся присоединить лоджию и даже небольшой балкончик к общему пространству квартиры. И если в первом случае в этом есть какой-то смысл, то балкон, как ни крути, таких хлопот не оправдывает по причине крайне малой площади. Мы предлагаем вам оставить планы по реконструкции лишь планами и заняться превращением лоджии или балкона в чудесную зону для отдыха и размышлений, чаепитий с близкими и гостями. Для этого понадобится небольшой набор кованой мебели, текстиль и хороший вкус.

Фото: ladnydom.pl
1/5
Фото: micasarevista.com
2/5
Фото: begindownloadfiles.me
3/5
Фото: lovingit.pl
4/5
Фото: ratatum.com
5/5

6. Лестницы

Если вы живете в собственном доме, у вас совершенно точно есть хотя бы небольшая лестница: на второй этаж, на мансарду, на чердак наконец. И эта лестница должна быть кованой. Посмотрите на варианты, которые мы для вас подобрали, и вы согласитесь с нами. И будете грезить о такой лестнице или хотя бы о квартире, где будет кованая мебель в гостиной, в спальне, на лоджии и в ванной комнате.

Фото: rexdixon.com
1/5
Фото: ladnydom.pl
2/5
Фото: countryliving.com
3/5
Фото: countryliving.com
4/5
Фото: buildinzg.ru
5/5

#дизайн#кованная мебель#Интерьер#Квартира#Мебель
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#диван#Интерьер#Квартира
Выбираем диван для гостиной: 17 интересных идей
#дерево#Интерьер#Декор
Необработанное дерево в интерьере
#дизайн#цвет#Интерьер
8 модных оттенков 2019 года
#дизайн#плитка#Интерьер
Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
#Интерьер#Кухня#синий цвет
Синий цвет в интерьере кухни: 25 модных сочетаний с другими оттенками
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия