Кованая мебель в интерьере: 30 крутых вариантов

Нет такого интерьера, в котором кованая мебель не пришлась бы кстати. Но выбирать подходящие предметы в каждую комнату тоже нужно научиться.

Ажурная, витая, крупная, но невесомая — такая мебель украсит любое помещение в любом стиле. И главные ее плюсы — красота и долговечность. Пожалуй, можно сказать, что такую мебель выбирают один раз и на всю жизнь, а потом передают по наследству детям и внукам в качестве антикварных предметов. Ну как минимум винтажных.

1. Гостиная

В гостиной такая мебель наиболее уместна. Маленькую комнату, где собирается вся семья и куда еще помещаются гости, лучше всего обставить диванами и креслами с коваными элементами. Визуально они очень ощутимо делают интерьер легким и даже воздушным. А кажущуюся брутальность отлично можно компенсировать с помощью текстиля жизнерадостных оттенков. Особенно впечатлит ваших гостей средиземноморский стиль декора такого помещения. Большую же гостиную сам бог велел украсить коваными узорами — здесь они придадут пространству торжественности и шика.

Фото: pinwin.ru

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3 /5 Фото: archiportale.com

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Любой предмет из ассортимента магазина кованой мебели «Дамиан-М» украсит гостиную и поможет преобразить ее даже без ремонта.

2. Спальня

В спальне кованые кровати могут быть по размеру больше привычных нам деревянных, но выглядеть они будут более компактно. Парадокс? Нет. Обман зрения? Да. Собственно, для этого мы и рекомендуем вам купить хотя бы одну кровать с коваными спинками. А если еще и балдахин с кованой основой удастся купить или заказать, в спальню можно будет водить экскурсии. Из такой спальни вам вообще выходить не захочется! Ну разве что в гостиную, где уже стоит кованые стол и стулья. Такие кровати сразу навевают мысли о средневековых замках, прекрасных принцессах и приключениях, которые всегда заканчиваются хорошо.

Фото: idesign.cz

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2 /5 Фото: nwhistorycourse.org

3 /5 Фото: nwhistorycourse.org

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3. Кухня и столовая

Как правило, в каждом интерьере кухни в стиле прованс есть хотя бы несколько предметов с коваными элементами. Но столовая группа, выполненная мастерами ковки, изумительно смотрится в любом стиле. Она опять же придает пространству воздушности, вмещает много вещей, не загромождая углы, позволяет прекрасно видеть все, что лежит на таких прозрачных полках и поверхностях. Можно расставить посуду пастельных оттенков на полочках кованого буфета, разместить рядом бутылки вина, добавить свечи и текстиль. Идея бесподобна! А ее решений существует великое множество.

Фото: hf.home.fang.com

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Очаровательные кованые банкетки из коллекции магазина «БестМебелик » подойдут для прихожей любого размера.

4. Санузел и коридор

В любой ванной всегда не хватает места еще для одной полочки. А в коридоре массивный шкаф не помещается ни у одной стены. Решаем обе эти проблемы и еще много подобных с помощью кованых полочек, стеллажей, стоек, креплений и даже элементов декора сантехники. Несколько искусственно состаренных деревянных поверхностей и плетеных корзин очень любят такое соседство и в благодарность придадут интерьеру вашей ванной и коридора потрясающий вид.

Фото: luzdcasa.blogspot.com

1 /5 Фото: twgram.me

2 /5 Фото: yerbamateassociation.org

3 /5 Фото: cantori.it

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5. Лоджия и балкон

Многие стремятся присоединить лоджию и даже небольшой балкончик к общему пространству квартиры. И если в первом случае в этом есть какой-то смысл, то балкон, как ни крути, таких хлопот не оправдывает по причине крайне малой площади. Мы предлагаем вам оставить планы по реконструкции лишь планами и заняться превращением лоджии или балкона в чудесную зону для отдыха и размышлений, чаепитий с близкими и гостями. Для этого понадобится небольшой набор кованой мебели, текстиль и хороший вкус.

Фото: ladnydom.pl

1 /5 Фото: micasarevista.com

2 /5 Фото: begindownloadfiles.me

3 /5 Фото: lovingit.pl

4 /5 Фото: ratatum.com

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6. Лестницы

Если вы живете в собственном доме, у вас совершенно точно есть хотя бы небольшая лестница: на второй этаж, на мансарду, на чердак наконец. И эта лестница должна быть кованой. Посмотрите на варианты, которые мы для вас подобрали, и вы согласитесь с нами. И будете грезить о такой лестнице или хотя бы о квартире, где будет кованая мебель в гостиной, в спальне, на лоджии и в ванной комнате.