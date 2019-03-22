Пол из бамбука: 10 крутых вариантов для дома

Материалы из бамбука экологичные, долговечные и хорошо смотрятся в интерьере. Мы покажем несколько интересных вариантов использования бамбуковой паркетной доски в доме.

1. Глянцевый шик для холла

Холл — первое пространство, которое мы видим во всех подробностях при входе в дом или квартиру. Именно это помещение представляет весь дом: показывает цветовую гамму и дизайн интерьера.

Для холла как для проходной комнаты хорошо подойдет глянцевый бамбук: его легко убирать, он придаст пространству шик и лоск. Кроме того, бамбуковая паркетная доска хорошо приглушает посторонние звуки и обладает теплоизолирующими свойствами.

Чтобы сделать комнату более уютной, можно положить паркет в двух цветах и дополнить интерьер яркими предметами декора.

Фото: diyfloorboards.com.au

2. Контрастное решение для спальни

Бамбуковое покрытие в доме выглядит как деревянное: натурально и стильно. Пол из бамбука будет хорошо смотреться в любом интерьере, независимо от цветовой гаммы.

Для спальни лучше выбрать матовый или полуматовый бамбуковый паркет. Такой пол хорошо стелить в комнатах для отдыха. Чтобы пространство выглядело эффектно, но не перегруженно, можно поработать на контрастах: пол сделать темнее, а остальную мебель выбрать более светлую, ближе к молочным оттенкам.

В интерьере спальни и других помещений отлично будет смотреться доска RICHMAN'S SOLID WOOD из магазина « Сильный пол ».

Фото: kirindesignstudios.com

3. Темный паркет и светлые стены для прихожей

Прихожую можно выполнить в светлых тонах. Это визуально расширит помещение и даст возможность разбавить его контрастной мебелью.

Чтобы комната не выглядела скучно, напольное покрытие лучше выбрать чуть темнее стен. Благодаря этому прихожая приобретет более четкие очертания. Натуральный пол — хорошая возможность играть с цветами и узорами, при этом любой прием в интерьере будет выглядеть удачно.

На пол можно постелить бамбуковую паркетную доску. Она хорошо сочетается с кожаной, металлической и деревянной отделкой и мебелью. Чтобы добиться гармонии в интерьере, можно разбавить его декоративными элементами темного цвета, которые будут перекликаться с полом.

Фото: cdn.homedit.com

4. Базовые тона для кабинета

Офисное помещение предназначено для работы, поэтому лучше выбирать отделку и мебель неброского формата.

Дизайн интерьера кабинета уместнее выдержать в спокойных теплых тонах: бежевых, серых, желтых и коричневых. Стены и мебель можно выбрать светлее, а напольное покрытие — матовое, темного оттенка. Такой прием создаст в помещении уют и не будет раздражать. ltr">Материалы из бамбука экологичные, долговечные и хорошо смотрятся в интерьере. Мы покажем несколько интересных вариантов использования бамбуковой паркетной доски в доме.

1. Глянцевый шик для холла

Холл — первое пространство, которое мы видим во всех подробностях при входе в дом или квартиру. Именно это помещение представляет весь дом: показывает цветовую гамму и дизайн интерьера.

Для холла как для проходной комнаты хорошо подойдет глянцевый бамбук: его легко убирать, он придаст пространству шик и лоск. Кроме того, бамбуковая паркетная доска хорошо приглушает посторонние звуки и обладает теплоизолирующими свойствами.

Чтобы сделать комнату более уютной, можно положить паркет в двух цветах и дополнить интерьер яркими предметами декора.

Фото: diyfloorboards.com.au

2. Контрастное решение для спальни

Бамбуковое покрытие в доме выглядит как деревянное: натурально и стильно. Пол из бамбука будет хорошо смотреться в любом интерьере, независимо от цветовой гаммы.

Для спальни лучше выбрать матовый или полуматовый бамбуковый паркет. Такой пол хорошо стелить в комнатах для отдыха. Чтобы пространство выглядело эффектно, но не перегруженно, можно поработать на контрастах: пол сделать темнее, а остальную мебель выбрать более светлую, ближе к молочным оттенкам.

В интерьере спальни и других помещений отлично будет смотреться доска RICHMAN'S SOLID WOOD из магазина « Сильный пол ».

Фото: kirindesignstudios.com

3. Темный паркет и светлые стены для прихожей

Прихожую можно выполнить в светлых тонах. Это визуально расширит помещение и даст возможность разбавить его контрастной мебелью.

Чтобы комната не выглядела скучно, напольное покрытие лучше выбрать чуть темнее стен. Благодаря этому прихожая приобретет более четкие очертания. Натуральный пол — хорошая возможность играть с цветами и узорами, при этом любой прием в интерьере будет выглядеть удачно.

На пол можно постелить бамбуковую паркетную доску. Она хорошо сочетается с кожаной, металлической и деревянной отделкой и мебелью. Чтобы добиться гармонии в интерьере, можно разбавить его декоративными элементами темного цвета, которые будут перекликаться с полом.

Фото: cdn.homedit.com

4. Базовые тона для кабинета

Офисное помещение предназначено для работы, поэтому лучше выбирать отделку и мебель неброского формата.

Дизайн интерьера кабинета уместнее выдержать в спокойных теплых тонах: бежевых, серых, желтых и коричневых. Стены и мебель можно выбрать светлее, а напольное покрытие — матовое, темного оттенка. Такой прием создаст в помещении уют и не будет раздражать.