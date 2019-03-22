Пол из бамбука: 10 крутых вариантов для дома

Материалы из бамбука набирают популярность. Их используют для изготовления мебели и производства разных видов отделки.
Материалы из бамбука экологичные, долговечные и хорошо смотрятся в интерьере. Мы покажем несколько интересных вариантов использования бамбуковой паркетной доски в доме.
1. Глянцевый шик для холла
Холл — первое пространство, которое мы видим во всех подробностях при входе в дом или квартиру. Именно это помещение представляет весь дом: показывает цветовую гамму и дизайн интерьера.
Для холла как для проходной комнаты хорошо подойдет глянцевый бамбук: его легко убирать, он придаст пространству шик и лоск. Кроме того, бамбуковая паркетная доска хорошо приглушает посторонние звуки и обладает теплоизолирующими свойствами.
Чтобы сделать комнату более уютной, можно положить паркет в двух цветах и дополнить интерьер яркими предметами декора.
2. Контрастное решение для спальни
Бамбуковое покрытие в доме выглядит как деревянное: натурально и стильно. Пол из бамбука будет хорошо смотреться в любом интерьере, независимо от цветовой гаммы.
Для спальни лучше выбрать матовый или полуматовый бамбуковый паркет. Такой пол хорошо стелить в комнатах для отдыха. Чтобы пространство выглядело эффектно, но не перегруженно, можно поработать на контрастах: пол сделать темнее, а остальную мебель выбрать более светлую, ближе к молочным оттенкам.
В интерьере спальни и других помещений отлично будет смотреться доска RICHMAN'S SOLID WOOD из магазина «
3. Темный паркет и светлые стены для прихожей
Прихожую можно выполнить в светлых тонах. Это визуально расширит помещение и даст возможность разбавить его контрастной мебелью.
Чтобы комната не выглядела скучно, напольное покрытие лучше выбрать чуть темнее стен. Благодаря этому прихожая приобретет более четкие очертания. Натуральный пол — хорошая возможность играть с цветами и узорами, при этом любой прием в интерьере будет выглядеть удачно.
На пол можно постелить бамбуковую паркетную доску. Она хорошо сочетается с кожаной, металлической и деревянной отделкой и мебелью. Чтобы добиться гармонии в интерьере, можно разбавить его декоративными элементами темного цвета, которые будут перекликаться с полом.
4. Базовые тона для кабинета
Офисное помещение предназначено для работы, поэтому лучше выбирать отделку и мебель неброского формата.
Дизайн интерьера кабинета уместнее выдержать в спокойных теплых тонах: бежевых, серых, желтых и коричневых. Стены и мебель можно выбрать светлее, а напольное покрытие — матовое, темного оттенка. Такой прием создаст в помещении уют и не будет раздражать. ltr">Материалы из бамбука экологичные, долговечные и хорошо смотрятся в интерьере. Мы покажем несколько интересных вариантов использования бамбуковой паркетной доски в доме.
1. Глянцевый шик для холла
Холл — первое пространство, которое мы видим во всех подробностях при входе в дом или квартиру. Именно это помещение представляет весь дом: показывает цветовую гамму и дизайн интерьера.
Для холла как для проходной комнаты хорошо подойдет глянцевый бамбук: его легко убирать, он придаст пространству шик и лоск. Кроме того, бамбуковая паркетная доска хорошо приглушает посторонние звуки и обладает теплоизолирующими свойствами.
Чтобы сделать комнату более уютной, можно положить паркет в двух цветах и дополнить интерьер яркими предметами декора.
2. Контрастное решение для спальни
Бамбуковое покрытие в доме выглядит как деревянное: натурально и стильно. Пол из бамбука будет хорошо смотреться в любом интерьере, независимо от цветовой гаммы.
Для спальни лучше выбрать матовый или полуматовый бамбуковый паркет. Такой пол хорошо стелить в комнатах для отдыха. Чтобы пространство выглядело эффектно, но не перегруженно, можно поработать на контрастах: пол сделать темнее, а остальную мебель выбрать более светлую, ближе к молочным оттенкам.
В интерьере спальни и других помещений отлично будет смотреться доска RICHMAN'S SOLID WOOD из магазина «
3. Темный паркет и светлые стены для прихожей
Прихожую можно выполнить в светлых тонах. Это визуально расширит помещение и даст возможность разбавить его контрастной мебелью.
Чтобы комната не выглядела скучно, напольное покрытие лучше выбрать чуть темнее стен. Благодаря этому прихожая приобретет более четкие очертания. Натуральный пол — хорошая возможность играть с цветами и узорами, при этом любой прием в интерьере будет выглядеть удачно.
На пол можно постелить бамбуковую паркетную доску. Она хорошо сочетается с кожаной, металлической и деревянной отделкой и мебелью. Чтобы добиться гармонии в интерьере, можно разбавить его декоративными элементами темного цвета, которые будут перекликаться с полом.
4. Базовые тона для кабинета
Офисное помещение предназначено для работы, поэтому лучше выбирать отделку и мебель неброского формата.
Дизайн интерьера кабинета уместнее выдержать в спокойных теплых тонах: бежевых, серых, желтых и коричневых. Стены и мебель можно выбрать светлее, а напольное покрытие — матовое, темного оттенка. Такой прием создаст в помещении уют и не будет раздражать.
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5. Природная гамма для кухни
Полы натурального оттенка будут хорошо смотреться в интерьере любого стилистического направления. Паркетная доска с матовым покрытием создаст на кухне природную атмосферу.
Бамбуковый паркет будет сочетаться с любыми породами дерева или камня, независимо от их цвета. Деревянные поверхности и натуральный пол добавят тепла и уюта кухне. Разные цвета столешниц и полок разбавят природную гамму и покажут, что каждая зона имеет свое предназначение.
6. Минимализм для столовой
Пространство столовой организовано лаконично: базовая цветовая гамма, минимум предметов.
Довольно удачно смотрятся в интерьере на фоне светлых стен и пола яркие предметы декора и контрастная мебель.
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7. Спокойные цвета для ванной
Паркетная доска для ванной должна быть прочной и плотной, чтобы от влаги пол не разбух. Хорошей влагостойкостью обладает бамбуковый паркет.
Если весь дом оформлен в базовых цветах, ванная комната не должна выбиваться из этого стиля. Ванная — пространство для релакса, поэтому ее лучше оформить в спокойных тонах. Для стен можно выбрать молочные, бежевые, белые цвета, пол желательно оттенить: выбрать паркет на пару тонов темнее стен — светло-серый, светло-коричневый.
Собрать комнату можно с помощью предметов декора и мебели: установить светло-серую бамбуковую стенку, где можно повесить полотенца или поставить небольшие деревянные табуреты.
8. Простор для гардеробной
Чаще для хранения вещей выделяют небольшое пространство, которое по задумке архитекторов выполняет функции чулана. Обычно эта комната темная: чтобы там было комфортно находиться, гардеробную нужно снабдить большим количеством света.
Гардеробную лучше всего выполнять в светло-желтых и белых цветах, чтобы комната казалась шире. Мебель и пол выбирать из светлых натуральных материалов.
В гардеробной лучше будет смотреться вертикальная бамбуковая доска — это визуально сделает комнату длиннее. Чтобы усилить эффект, полки и шкафы лучше установить с горизонтальным рисунком. Таким образом мебель дополнит рисунок пола и будет казаться, что комната уходит вдаль.
9. Уютная мансарда
Если в доме есть мансарда, ее можно использовать как дополнительную спальную комнату. Это пространство обычно находится на чердаке или верхнем этаже дома. Из-за такого расположения в комнате обычно мало дневного света. Чтобы в ней было комфортно находиться, цвета в интерьере стоит использовать только светлые. Это относится не только к стенам и мебели, но и к полу.
В такой комнате бамбуковый паркет лучше положить светло-коричневого или светло-рыжего цвета. Тогда визуально она будет казаться просторнее и светлее. Чтобы мебель перекликалась с полом, кровать и тумбы должны быть из дерева. Декор и освещение тоже лучше подобрать с деревянными вставками. Потолок и стены можно выполнить в белых и серых цветах.
10. Натуральные материалы для веранды
Веранда находится за пределами дома. Она ближе всего к природе. Потому именно для веранды хорошим решением будет бамбуковый паркет. Он сочетается с разными текстурными материалами: камнем, керамикой, участками с газоном и цветочными клумбами.
Вместе все природные материалы смотрятся довольно гармонично. Украсить веранду можно яркими предметами декора: цветными подушками, необычными светильниками.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники