Черный санузел: 20 классных вариантов

Невзирая на свою мрачность, черный цвет в сочетании с правильно подобранными оттенками выглядит стильно и респектабельно.

Основные правила отделки

В оформлении просторного санузла черный цвет может составлять около 60%. С темными стенами отлично будут сочетаться светлые пол и потолок. Другой вариант: три стены и пол — из черного кафеля, а четвертая стена и потолок — светлые.

Для комнаты небольшой площади черного цвета должно быть немного. Темным оттенкам отводится треть всего пространства. Поэтому перед тем как начать ремонт следует сделать замер помещения и решить, какая часть будет темной.

1. Соблюдать меру в частой смене черного и белого оттенков

В случае с этой цветовой гаммой укладка плитки в виде шахматной доски выполняется на небольшом участке. Например, это может быть часть стены над раковиной. Выбрать подходящую плитку можно из огромного ассортимента российского производителя « Керамомаркет ».

Фото: sjq315.com

2. Гармония с кремовыми оттенкамиltr">Невзирая на свою мрачность, черный цвет в сочетании с правильно подобранными оттенками выглядит стильно и респектабельно. Основные правила отделки

В оформлении просторного санузла черный цвет может составлять около 60%. С темными стенами отлично будут сочетаться светлые пол и потолок. Другой вариант: три стены и пол — из черного кафеля, а четвертая стена и потолок — светлые.

Для комнаты небольшой площади черного цвета должно быть немного. Темным оттенкам отводится треть всего пространства. Поэтому перед тем как начать ремонт следует сделать замер помещения и решить, какая часть будет темной.

1. Соблюдать меру в частой смене черного и белого оттенков

В случае с этой цветовой гаммой укладка плитки в виде шахматной доски выполняется на небольшом участке. Например, это может быть часть стены над раковиной. Выбрать подходящую плитку можно из огромного ассортимента российского производителя « Керамомаркет ».

Фото: sjq315.com

2. Гармония с кремовыми оттенками