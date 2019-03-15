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Черный санузел: 20 классных вариантов


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Интерьер современного санузла перестал быть скучным и однообразным. Сегодня дизайнеры предлагают различные решения для нестандартного оформления этого помещения. Актуальный вариант — санузел в черном цвете.

Содержание

Невзирая на свою мрачность, черный цвет в сочетании с правильно подобранными оттенками выглядит стильно и респектабельно. 

Основные правила отделки

В оформлении просторного санузла черный цвет может составлять около 60%. С темными стенами отлично будут сочетаться светлые пол и потолок. Другой вариант: три стены и пол — из черного кафеля, а четвертая стена и потолок — светлые.

Для комнаты небольшой площади черного цвета должно быть немного. Темным оттенкам отводится треть всего пространства. Поэтому перед тем как начать ремонт следует сделать замер помещения и решить, какая часть будет темной.

1. Соблюдать меру в частой смене черного и белого оттенков

В случае с этой цветовой гаммой укладка плитки в виде шахматной доски выполняется на небольшом участке. Например, это может быть часть стены над раковиной. Выбрать подходящую плитку можно из огромного ассортимента российского производителя «Керамомаркет».

Фото № 1: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: sjq315.com

2. Гармония с кремовыми оттенкамиltr">Невзирая на свою мрачность, черный цвет в сочетании с правильно подобранными оттенками выглядит стильно и респектабельно. 

Основные правила отделки

В оформлении просторного санузла черный цвет может составлять около 60%. С темными стенами отлично будут сочетаться светлые пол и потолок. Другой вариант: три стены и пол — из черного кафеля, а четвертая стена и потолок — светлые.

Для комнаты небольшой площади черного цвета должно быть немного. Темным оттенкам отводится треть всего пространства. Поэтому перед тем как начать ремонт следует сделать замер помещения и решить, какая часть будет темной.

1. Соблюдать меру в частой смене черного и белого оттенков

В случае с этой цветовой гаммой укладка плитки в виде шахматной доски выполняется на небольшом участке. Например, это может быть часть стены над раковиной. Выбрать подходящую плитку можно из огромного ассортимента российского производителя «Керамомаркет».

Фото № 1: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: sjq315.com

2. Гармония с кремовыми оттенками

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По мнению дизайнеров, черный цвет безупречно гармонирует с кремовыми оттенками: персиковым, бежевым, песочным, золотистым. А сочетание с белым — классика, и потому всегда выигрышная комбинация. Кремовый и белый цвета отражают свет, в то время как черный поглощает его. Интерьер становится гармоничнее и живее. Оттенок для окраски стен можно выбрать у производителя красок «Тиккурилла».

Фото № 2: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: shejiben.com

3. Оригинальное оформление

Оригинальное оформление — вкрапление контрастных элементов.

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Фото № 3: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: getyourimage.club

4. Чередование черно-белых полос

Чередование черно-белых полос — один из универсальных способов оформления санузла. Огромный выбор плитки вам предлагает в своей новой коллекции KERAMA MARAZZI — ведущий российский производитель керамических декоративно-отделочных материалов.

Фото № 4: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: mirhat.ru

5. Выкладка плитки продольными полосами

Для визуального увеличения пространства специалисты советуют выкладывать плитку продольными полосами. Например, черно-красные полосы на полу визуально расширят помещение. За подобными яркими коллекциями — в KERAMA MARAZZI!

Фото № 5: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: kobieta.onet.pl

6. Диагональный метод укладки

Диагональный метод укладки кафеля и фактурный рисунок на стене сделают комнату более объемной. Выбрать аксессуары для сантехники вы сможете у знаменитого производителя Roca.

Фото № 6: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: newlimoexpresses.com

7. Спокойное оформление

При использовании плитки кремового цвета интерьерное оформление получится мягким и спокойным. Это положительно отразится на настроении и самочувствии, а также поможет сэкономить на осветительных приборах. Но если они вам все же понадобятся, обратите внимание на потолочный светильник Opal 48403-74777 от австрийского бренда Globo.

Фото № 7: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: stroy-podskazka.ru

8. Акцент на напольное покрытие

В контрастном оформлении основной акцент может быть сделан на напольное покрытие. Пол с чередованием черных и белых фрагментов в виде «елочки», зигзагов, ромбов — оригинальное решение для небольших пространств.

Фото № 8: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: home.planetfem.com

9. Неповторимый колорит

Черный унитаз — смелое и нестандартное решение для интерьера санузла. При правильном выборе стилевого направления и оттенков это может создать интересный колорит. Сантехника темного цвета отлично вписывается в интерьеры в стиле гламур, хай-тек, ар-деко и разного рода эклектику.

Фото: thefreepatriot.org
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Фото: thefreepatriot.org
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10. Картины в санузле

Картины в санузле? Почему бы и нет. Вот, к примеру, интерьер в черно-белых тонах. Классика жанра.

Фото № 9: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: pinterest.fr

11. Футуристичное оформление

Футуристичное оформление — для поклонников нестандартных решений и форм. Плавные округлые формы унитаза и раковины золотистых цветов подчеркивают не только эксклюзивность дизайна, но и особенный вкус хозяина. Например, подойдет такой унитаз от студии сантехники «Сантемо».

Фото № 10: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: artpictures.club

12. Золотистые элементы в сочетании с кожаным оформлением

Красивая люстра и элегантный столик — важные элементы стиля гламур.

Фото № 11: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: 12millionov.com

13. От роскоши к лаконичности

Черный унитаз в интерьере стиля хай-тек. Похожие есть в продаже здесь.

Фото № 12: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: agescimarche.it

14. Беспроигрышный минимализм

Унитаз черного цвета, расположенный перед стеной светлого оттенка, и каменные раковина и тумба — отличное и простое интерьерное решение.

Фото № 13: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: almrsal.com

15. Аксессуары

В небольших ванных комнатах черный цвет эффектно выделяет аксессуары и подчеркивает их форму.

Фото № 14: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: ratatum.com

16. Активное использование черного

Для помещений среднего размера допустимо использования черного более активно. Визуально увеличить высоту потолка можно сочетанием темного пола и черно-белых стен. В верхней же части должен преобладать светлый оттенок.

Фото № 15: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: ratatum.com

17. Безупречное сочетание хромированного металла и черно-белой палитры

Серый, черный и белый — это всегда стильная и изысканная цветовая градация.

Фото № 16: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: stroifaq.com

18. Визуальное увеличение небольшого пространства

Акцент — на темной стене с яркой картиной.

Фото № 17: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: shimlapinks-london.com

19. Сочетание темных оттенков с природной теплой палитрой

Дизайн этой туалетной комнаты — удачный пример сочетания темных оттенков с природной теплой палитрой.

Фото № 18: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: muslimissime.com

20. Ванная комната в стиле хай-тек

Простые геометрические формы в сочетании с умело подобранной цветовой гаммой обеспечат эффектный внешний вид всего помещения.

Фото № 19: Черный санузел: 20 классных вариантовФото: muslimissime.com

#санузел#чёрный цвет#Интерьер
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