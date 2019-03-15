Черный санузел: 20 классных вариантов

Интерьер современного санузла перестал быть скучным и однообразным. Сегодня дизайнеры предлагают различные решения для нестандартного оформления этого помещения. Актуальный вариант — санузел в черном цвете.
- Основные правила отделки
- 1. Соблюдать меру в частой смене черного и белого оттенков
- 2. Гармония с кремовыми оттенками
- 3. Оригинальное оформление
- 4. Чередование черно-белых полос
- 5. Выкладка плитки продольными полосами
- 6. Диагональный метод укладки
- 7. Спокойное оформление
- 8. Акцент на напольное покрытие
- 9. Неповторимый колорит
- 10. Картины в санузле
- 11. Футуристичное оформление
- 12. Золотистые элементы в сочетании с кожаным оформлением
- 13. От роскоши к лаконичности
- 14. Беспроигрышный минимализм
- 15. Аксессуары
- 16. Активное использование черного
- 17. Безупречное сочетание хромированного металла и черно-белой палитры
- 18. Визуальное увеличение небольшого пространства
- 19. Сочетание темных оттенков с природной теплой палитрой
- 20. Ванная комната в стиле хай-тек
Невзирая на свою мрачность, черный цвет в сочетании с правильно подобранными оттенками выглядит стильно и респектабельно.
Основные правила отделки
В оформлении просторного санузла черный цвет может составлять около 60%. С темными стенами отлично будут сочетаться светлые пол и потолок. Другой вариант: три стены и пол — из черного кафеля, а четвертая стена и потолок — светлые.
Для комнаты небольшой площади черного цвета должно быть немного. Темным оттенкам отводится треть всего пространства. Поэтому перед тем как начать ремонт следует сделать замер помещения и решить, какая часть будет темной.
1. Соблюдать меру в частой смене черного и белого оттенков
В случае с этой цветовой гаммой укладка плитки в виде шахматной доски выполняется на небольшом участке. Например, это может быть часть стены над раковиной. Выбрать подходящую плитку можно из огромного ассортимента российского производителя «
2. Гармония с кремовыми оттенкамиltr">Невзирая на свою мрачность, черный цвет в сочетании с правильно подобранными оттенками выглядит стильно и респектабельно.
Основные правила отделки
В оформлении просторного санузла черный цвет может составлять около 60%. С темными стенами отлично будут сочетаться светлые пол и потолок. Другой вариант: три стены и пол — из черного кафеля, а четвертая стена и потолок — светлые.
Для комнаты небольшой площади черного цвета должно быть немного. Темным оттенкам отводится треть всего пространства. Поэтому перед тем как начать ремонт следует сделать замер помещения и решить, какая часть будет темной.
1. Соблюдать меру в частой смене черного и белого оттенков
В случае с этой цветовой гаммой укладка плитки в виде шахматной доски выполняется на небольшом участке. Например, это может быть часть стены над раковиной. Выбрать подходящую плитку можно из огромного ассортимента российского производителя «
2. Гармония с кремовыми оттенками
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По мнению дизайнеров, черный цвет безупречно гармонирует с кремовыми оттенками: персиковым, бежевым, песочным, золотистым. А сочетание с белым — классика, и потому всегда выигрышная комбинация. Кремовый и белый цвета отражают свет, в то время как черный поглощает его. Интерьер становится гармоничнее и живее. Оттенок для окраски стен можно выбрать у производителя красок «
3. Оригинальное оформление
Оригинальное оформление — вкрапление контрастных элементов.
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4. Чередование черно-белых полос
Чередование черно-белых полос — один из универсальных способов оформления санузла. Огромный выбор плитки вам предлагает в своей новой коллекции
5. Выкладка плитки продольными полосами
Для визуального увеличения пространства специалисты советуют выкладывать плитку продольными полосами. Например, черно-красные полосы на полу визуально расширят помещение. За подобными яркими коллекциями — в
6. Диагональный метод укладки
Диагональный метод укладки кафеля и фактурный рисунок на стене сделают комнату более объемной. Выбрать аксессуары для сантехники вы сможете у знаменитого производителя
7. Спокойное оформление
При использовании плитки кремового цвета интерьерное оформление получится мягким и спокойным. Это положительно отразится на настроении и самочувствии, а также поможет сэкономить на осветительных приборах. Но если они вам все же понадобятся, обратите внимание на потолочный светильник Opal 48403-74777 от австрийского бренда
8. Акцент на напольное покрытие
В контрастном оформлении основной акцент может быть сделан на напольное покрытие. Пол с чередованием черных и белых фрагментов в виде «елочки», зигзагов, ромбов — оригинальное решение для небольших пространств.
9. Неповторимый колорит
Черный унитаз — смелое и нестандартное решение для интерьера санузла. При правильном выборе стилевого направления и оттенков это может создать интересный колорит. Сантехника темного цвета отлично вписывается в интерьеры в стиле гламур, хай-тек, ар-деко и разного рода эклектику.
10. Картины в санузле
Картины в санузле? Почему бы и нет. Вот, к примеру, интерьер в черно-белых тонах. Классика жанра.
11. Футуристичное оформление
Футуристичное оформление — для поклонников нестандартных решений и форм. Плавные округлые формы унитаза и раковины золотистых цветов подчеркивают не только эксклюзивность дизайна, но и особенный вкус хозяина. Например, подойдет такой унитаз от студии сантехники «
12. Золотистые элементы в сочетании с кожаным оформлением
Красивая люстра и элегантный столик — важные элементы стиля гламур.
13. От роскоши к лаконичности
Черный унитаз в интерьере стиля хай-тек. Похожие есть в продаже
14. Беспроигрышный минимализм
Унитаз черного цвета, расположенный перед стеной светлого оттенка, и каменные раковина и тумба — отличное и простое интерьерное решение.
15. Аксессуары
В небольших ванных комнатах черный цвет эффектно выделяет аксессуары и подчеркивает их форму.
16. Активное использование черного
Для помещений среднего размера допустимо использования черного более активно. Визуально увеличить высоту потолка можно сочетанием темного пола и черно-белых стен. В верхней же части должен преобладать светлый оттенок.
17. Безупречное сочетание хромированного металла и черно-белой палитры
Серый, черный и белый — это всегда стильная и изысканная цветовая градация.
18. Визуальное увеличение небольшого пространства
Акцент — на темной стене с яркой картиной.
19. Сочетание темных оттенков с природной теплой палитрой
Дизайн этой туалетной комнаты — удачный пример сочетания темных оттенков с природной теплой палитрой.
20. Ванная комната в стиле хай-тек
Простые геометрические формы в сочетании с умело подобранной цветовой гаммой обеспечат эффектный внешний вид всего помещения.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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01. Обмерный план помещений
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04. План расстановки сантехники
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01. Перечень работ по ремонту
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