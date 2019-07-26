Кухня в стиле ар-деко: 30 примеров характерного дизайна

Ар-деко возник в Европе в начале 1920-х. Его расцвет пришелся на период между двумя мировыми войнами — время, насыщенное переменами, воодушевлением, тревогами и надеждами. Этот стиль был призван показать реальность изобилия в противоположность жизни, полной лишений и голода. Сначала в стиле ар-деко оформлялись дорогие отели, а затем интерьеры домов и квартир. Сейчас ар-деко снова на пике популярности. Он относится к ретростилям, хотя активно включает в себя черты современных дизайнерских направлений. Такой подход ему не в новинку, ведь его основной признак — эклектичность. И все же он сохраняет не только очарование «того времени», но и свою уникальность. ReRooms рассказывает о тонкостях оформления кухни в стиле ар-деко.

Ар-деко возник в Европе в начале 1920-х. Его расцвет пришелся на период между двумя мировыми войнами — время, насыщенное переменами, воодушевлением, тревогами и надеждами. Этот стиль был призван показать реальность изобилия в противоположность жизни, полной лишений и голода. Сначала в стиле ар-деко оформлялись дорогие отели, а затем интерьеры домов и квартир. Сейчас ар-деко снова на пике популярности. Он относится к ретростилям, хотя активно включает в себя черты современных дизайнерских направлений. Такой подход ему не в новинку, ведь его основной признак — эклектичность. И все же он сохраняет не только очарование «того времени», но и свою уникальность. ReRooms рассказывает о тонкостях оформления кухни в стиле ар-деко. ичная роскошь — так характеризуется интерьерный стиль ар-деко, или «декоративное искусство» в переводе с французского. И действительно, блеск, глянец, хрусталь, позолота подаются на дорогих натуральных материалах, а бытовая техника — только высокого качества. Интерьер в стиле ар-деко неизменно поражает великолепием вместе с технической оснащенностью, и при этом в нем нет нарочитой вычурности, демонстративного стремления удивить. Ар-деко — это респектабельность подлинной состоятельности, финансового благополучия.

Практичная роскошь — так характеризуется интерьерный стиль ар-деко, или «декоративное искусство» в переводе с французского. И действительно, блеск, глянец, хрусталь, позолота подаются на дорогих натуральных материалах, а бытовая техника — только высокого качества. Интерьер в стиле ар-деко неизменно поражает великолепием вместе с технической оснащенностью, и при этом в нем нет нарочитой вычурности, демонстративного стремления удивить. Ар-деко — это респектабельность подлинной состоятельности, финансового благополучия.

Фото: dizajn-interijera.hr

Особенности стиля ар-деко в интерьере кухни

Стиль ар-деко складывается из таких направлений, как модерн, классика, ампир, колониальный и этнический, в первую очередь с африканскими, индийскими и японскими мотивами. Он многое заимствует из авангардной живописи — например, любовь к геометрической строгости линий, форм, узоров он берет из кубизма. Чтобы создать кухню в этом выразительном стиле, сделать ее интерьер характерным, надо соблюсти ряд правил, начиная с площади помещения, цвета, материалов, отделки и заканчивая подбором декора, текстиля и посуды.

Фото: 5dom.com.ua

Площадь кухни в стиле ар-деко

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Ар-деко любит свободные, насыщенные светом и блеском пространства. Поэтому выбор этого стиля предпочтителен для больших кухонь. Но если она маленькая и очень хочется оформить ее именно в ар-деко, на помощь придут зеркала. Они не только создадут иллюзию увеличенного пространства, но и станут еще одной меткой стиля ар-деко.

Фото: sl.toolboxprodhouse.com

Цветовая гамма стиля

Ар-деко не поражает изобилием цветов и оттенков. Здесь он сдержан. Зато любит игру темного и светлого. И в этом он эффектен. Его основные цвета — черный и белый. С ними он создает множество комбинаций, самые распространенные из которых — чередующиеся бело-черные полосы и вариации шахматного поля. Из базовых он благосклонен к серому, бежевому, коричневому, золотистому и серебряному. Яркие цвета, например красный, бордовый, синий, индиго, изумрудный, присутствуют чаще всего для декора или концептуального акцента.

Фото: villemeknes.com

Отделка стен на кухне в стиле ар-деко

На кухне в стиле ар-деко стены служат фоном для мебели и декора, и здесь предпочтительны неброскость и однотонность. Основные цвета отделки — из палитры нейтральных тонов: белый и близкие к нему оттенки, бежевая, сиреневатая и голубоватая гаммы. Популярные материалы для стен — краска, если стены идеально ровные, декоративная штукатурка, в том числе для устранения дефектов, обои под покраску, под кожу, под камень и значительно реже — с растительным или геометрическим рисунком. Пустующие стены украшаются молдингами, бордюрами, огромными цветными картинами, панно, росписью. Фартук отделывается керамической или стеклянной плиткой, мозаикой, мрамором.

Фото: home-designing.com



Отделка потолка на кухне в стиле ар-деко

Ровный потолок не для ар-деко. Здесь нужна ступенчатость, многоуровневые конструкции, декоративные плинтусы, бордюры и розетки, подчас лепные украшения. Благодаря двум-трем ярусам потолок кажется выше, и тем самым расширяется пространство кухни. Нередко центральная часть потолка окрашивается в темный цвет, чтобы визуально увеличить его высоту. Такие приемы создают впечатление, что потолки для кухни в стиле ар-деко должны быть непременно нестандартными. Отнюдь. Изначально они могут быть самыми обычными.

Фото: deringhall.com

Отделка пола на кухне в стиле ар-деко

Пол — одно из главных украшений на кухне ар-деко. Он непременно должен быть гладким и блестящим. Паркет, ламинат, деревянная доска — в крайнем случае. В интерьере желателен натуральный мрамор в классическом сочетании белого и черного либо глянцевая керамическая плитка. Никакого коврового покрытия — пол должен сверкать.

Фото: manandmoon.co

Кухонный гарнитур в стиле ар-деко

Кухонный гарнитур не просто должен выглядеть дорого — он обязан быть дорогим. Не просто из натуральных пород дерева, а из ценных, например дуба, бука, ясеня, ореха, клена, акации, вишни, палисандра. Фасады гарнитура полируются и покрываются лаком или эмалью — блеск поверхностей обязателен. Фурнитура желательна металлическая, позолоченная или посеребренная, иногда инкрустированная стразами. Модели кухонного гарнитура варьируются от классических итальянских до современных моноблоков. Нередко применяется игра контрастов: светлые стены — темный гарнитур и наоборот. Хотя вариант, когда гарнитур повторяет цвет стен, только в более выразительном оттенке, тоже довольно распространен.

Фото: lushome.com

Столовая группа в стиле ар-деко

Обеденный стол и стулья или компактные кресла — обязательный атрибут кухни в стиле ар-деко. Форма стола — круглая или прямоугольная. Он может как вторить цвету кухонного гарнитура, так и быть с ним в контрасте. В свою очередь стол и стулья дополняют друг друга, но не повторяют. Нередко стулья по цвету и материалам отличаются не только от стола, но и от гарнитура. Они должны быть мягкими, с дорогой обивкой, например из бархата, велюра, шелка, кожи, и с высокими спинками. Табуреты сюда точно не подойдут. Модели стульев — как антикварные из интерьерных стилей барокко, модерн, классика, рококо, так и их современные модификации.

Фото: rerooms.ru

Светильники в стиле ар-деко

Обилие света на кухне лишь подчеркивает любовь ар-деко к блеску и наслоениям отражений на глянцевых и зеркальных поверхностях. Как и потолок, светильники, в первую очередь центральная люстра, должны быть ступенчатыми или каскадными. И разнофактурными. Например, текстильные плафоны на деревянной или чугунной основе и в окружении хрустальных подвесок в два — четыре яруса. Кроме люстры, на кухне устанавливают встроенные потолочные лампы, вдоль гарнитура или по периметру помещения, и несколько бра. Основные материалы для светильников в стиле ар-деко — текстиль, бронза, чугун, дерево, хрусталь, стекло. Характерные признаки — симметричность и геометричность контуров, например правильный круг, прямоугольник, трапеция, треугольник. Такие светильники вовсе не отличаются скромностью и выступают больше декором, чем осветительным прибором.

Фото: 5dom.com.ua

Декор и аксессуары для кухни в стиле ар-деко

Кухню в стиле ар-деко замечательно украшают старинные канделябры, антикварные и этнические статуэтки и вазы, обилие хрустальной и фарфоровой посуды. Особый акцент приходится на настенный декор: картины в дорогих массивных рамах, огромные панно из цветного стекла или профессионально выполненная роспись. Зеркала, много маленьких или одно-два больших, обязательны. Шторы на кухне ар-деко декоративной нагрузки почти не несут, поэтому для них выбирают однотонный или с неброским рисунком текстиль высокого качества. Модели штор для кухни — классические, римские и рулонные.

Фото: lushome.com

Фотоподборка современных кухонь в стиле ар-деко

Несомненно, современные кухни, оформляемые в стиле ар-деко, отличаются от тех образцов, что сложились почти столетие назад. Сейчас здесь больше техники, телевизор, используются новые технологии обработки материалов, разрабатываются новые модели мебели и добавляются новые аксессуары. Однако это все тот же роскошный ар-деко, и, однажды увидев дизайн такой кухни, вы уже не сможете его забыть.