Кухня в стиле ар-деко: 30 примеров характерного дизайна

Это ар-деко? Кухня образцовая! Здесь и мрамор, и хрусталь, и глянцевые фасады. Поистине характерный дизайн. Вот что значит выдержать канон.
Практичная роскошь — так характеризуется интерьерный стиль ар-деко, или «декоративное искусство» в переводе с французского. И действительно, блеск, глянец, хрусталь, позолота подаются на дорогих натуральных материалах, а бытовая техника — только высокого качества. Интерьер в стиле ар-деко неизменно поражает великолепием вместе с технической оснащенностью, и при этом в нем нет нарочитой вычурности, демонстративного стремления удивить. Ар-деко — это респектабельность подлинной состоятельности, финансового благополучия.
Ар-деко возник в Европе в начале 1920-х. Его расцвет пришелся на период между двумя мировыми войнами — время, насыщенное переменами, воодушевлением, тревогами и надеждами. Этот стиль был призван показать реальность изобилия в противоположность жизни, полной лишений и голода. Сначала в стиле ар-деко оформлялись дорогие отели, а затем интерьеры домов и квартир. Сейчас ар-деко снова на пике популярности. Он относится к ретростилям, хотя активно включает в себя черты современных дизайнерских направлений. Такой подход ему не в новинку, ведь его основной признак — эклектичность. И все же он сохраняет не только очарование «того времени», но и свою уникальность. ReRooms рассказывает о тонкостях оформления кухни в стиле ар-деко. ичная роскошь — так характеризуется интерьерный стиль ар-деко, или «декоративное искусство» в переводе с французского. И действительно, блеск, глянец, хрусталь, позолота подаются на дорогих натуральных материалах, а бытовая техника — только высокого качества. Интерьер в стиле ар-деко неизменно поражает великолепием вместе с технической оснащенностью, и при этом в нем нет нарочитой вычурности, демонстративного стремления удивить. Ар-деко — это респектабельность подлинной состоятельности, финансового благополучия.
Ар-деко возник в Европе в начале 1920-х. Его расцвет пришелся на период между двумя мировыми войнами — время, насыщенное переменами, воодушевлением, тревогами и надеждами. Этот стиль был призван показать реальность изобилия в противоположность жизни, полной лишений и голода. Сначала в стиле ар-деко оформлялись дорогие отели, а затем интерьеры домов и квартир. Сейчас ар-деко снова на пике популярности. Он относится к ретростилям, хотя активно включает в себя черты современных дизайнерских направлений. Такой подход ему не в новинку, ведь его основной признак — эклектичность. И все же он сохраняет не только очарование «того времени», но и свою уникальность. ReRooms рассказывает о тонкостях оформления кухни в стиле ар-деко.
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Особенности стиля ар-деко в интерьере кухни
Стиль ар-деко складывается из таких направлений, как модерн, классика, ампир, колониальный и этнический, в первую очередь с африканскими, индийскими и японскими мотивами. Он многое заимствует из авангардной живописи — например, любовь к геометрической строгости линий, форм, узоров он берет из кубизма. Чтобы создать кухню в этом выразительном стиле, сделать ее интерьер характерным, надо соблюсти ряд правил, начиная с площади помещения, цвета, материалов, отделки и заканчивая подбором декора, текстиля и посуды.
Площадь кухни в стиле ар-деко
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Ар-деко любит свободные, насыщенные светом и блеском пространства. Поэтому выбор этого стиля предпочтителен для больших кухонь. Но если она маленькая и очень хочется оформить ее именно в ар-деко, на помощь придут зеркала. Они не только создадут иллюзию увеличенного пространства, но и станут еще одной меткой стиля ар-деко.
Цветовая гамма стиля
Ар-деко не поражает изобилием цветов и оттенков. Здесь он сдержан. Зато любит игру темного и светлого. И в этом он эффектен. Его основные цвета — черный и белый. С ними он создает множество комбинаций, самые распространенные из которых — чередующиеся бело-черные полосы и вариации шахматного поля. Из базовых он благосклонен к серому, бежевому, коричневому, золотистому и серебряному. Яркие цвета, например красный, бордовый, синий, индиго, изумрудный, присутствуют чаще всего для декора или концептуального акцента.
Отделка стен на кухне в стиле ар-деко
На кухне в стиле ар-деко стены служат фоном для мебели и декора, и здесь предпочтительны неброскость и однотонность. Основные цвета отделки — из палитры нейтральных тонов: белый и близкие к нему оттенки, бежевая, сиреневатая и голубоватая гаммы. Популярные материалы для стен — краска, если стены идеально ровные, декоративная штукатурка, в том числе для устранения дефектов, обои под покраску, под кожу, под камень и значительно реже — с растительным или геометрическим рисунком. Пустующие стены украшаются молдингами, бордюрами, огромными цветными картинами, панно, росписью. Фартук отделывается керамической или стеклянной плиткой, мозаикой, мрамором.
Отделка потолка на кухне в стиле ар-деко
Ровный потолок не для ар-деко. Здесь нужна ступенчатость, многоуровневые конструкции, декоративные плинтусы, бордюры и розетки, подчас лепные украшения. Благодаря двум-трем ярусам потолок кажется выше, и тем самым расширяется пространство кухни. Нередко центральная часть потолка окрашивается в темный цвет, чтобы визуально увеличить его высоту. Такие приемы создают впечатление, что потолки для кухни в стиле ар-деко должны быть непременно нестандартными. Отнюдь. Изначально они могут быть самыми обычными.
Отделка пола на кухне в стиле ар-деко
Пол — одно из главных украшений на кухне ар-деко. Он непременно должен быть гладким и блестящим. Паркет, ламинат, деревянная доска — в крайнем случае. В интерьере желателен натуральный мрамор в классическом сочетании белого и черного либо глянцевая керамическая плитка. Никакого коврового покрытия — пол должен сверкать.
Кухонный гарнитур в стиле ар-деко
Кухонный гарнитур не просто должен выглядеть дорого — он обязан быть дорогим. Не просто из натуральных пород дерева, а из ценных, например дуба, бука, ясеня, ореха, клена, акации, вишни, палисандра. Фасады гарнитура полируются и покрываются лаком или эмалью — блеск поверхностей обязателен. Фурнитура желательна металлическая, позолоченная или посеребренная, иногда инкрустированная стразами. Модели кухонного гарнитура варьируются от классических итальянских до современных моноблоков. Нередко применяется игра контрастов: светлые стены — темный гарнитур и наоборот. Хотя вариант, когда гарнитур повторяет цвет стен, только в более выразительном оттенке, тоже довольно распространен.
Столовая группа в стиле ар-деко
Обеденный стол и стулья или компактные кресла — обязательный атрибут кухни в стиле ар-деко. Форма стола — круглая или прямоугольная. Он может как вторить цвету кухонного гарнитура, так и быть с ним в контрасте. В свою очередь стол и стулья дополняют друг друга, но не повторяют. Нередко стулья по цвету и материалам отличаются не только от стола, но и от гарнитура. Они должны быть мягкими, с дорогой обивкой, например из бархата, велюра, шелка, кожи, и с высокими спинками. Табуреты сюда точно не подойдут. Модели стульев — как антикварные из интерьерных стилей барокко, модерн, классика, рококо, так и их современные модификации.
Светильники в стиле ар-деко
Обилие света на кухне лишь подчеркивает любовь ар-деко к блеску и наслоениям отражений на глянцевых и зеркальных поверхностях. Как и потолок, светильники, в первую очередь центральная люстра, должны быть ступенчатыми или каскадными. И разнофактурными. Например, текстильные плафоны на деревянной или чугунной основе и в окружении хрустальных подвесок в два — четыре яруса. Кроме люстры, на кухне устанавливают встроенные потолочные лампы, вдоль гарнитура или по периметру помещения, и несколько бра. Основные материалы для светильников в стиле ар-деко — текстиль, бронза, чугун, дерево, хрусталь, стекло. Характерные признаки — симметричность и геометричность контуров, например правильный круг, прямоугольник, трапеция, треугольник. Такие светильники вовсе не отличаются скромностью и выступают больше декором, чем осветительным прибором.
Декор и аксессуары для кухни в стиле ар-деко
Кухню в стиле ар-деко замечательно украшают старинные канделябры, антикварные и этнические статуэтки и вазы, обилие хрустальной и фарфоровой посуды. Особый акцент приходится на настенный декор: картины в дорогих массивных рамах, огромные панно из цветного стекла или профессионально выполненная роспись. Зеркала, много маленьких или одно-два больших, обязательны. Шторы на кухне ар-деко декоративной нагрузки почти не несут, поэтому для них выбирают однотонный или с неброским рисунком текстиль высокого качества. Модели штор для кухни — классические, римские и рулонные.
Фотоподборка современных кухонь в стиле ар-деко
Несомненно, современные кухни, оформляемые в стиле ар-деко, отличаются от тех образцов, что сложились почти столетие назад. Сейчас здесь больше техники, телевизор, используются новые технологии обработки материалов, разрабатываются новые модели мебели и добавляются новые аксессуары. Однако это все тот же роскошный ар-деко, и, однажды увидев дизайн такой кухни, вы уже не сможете его забыть.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники