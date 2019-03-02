Крашеные стены в интерьере: 27 волшебных идей

Думаете, что краска как интересный материал для отделки стен ушла в прошлое? Как бы не так! Мы докажем и покажем, что это идеальный способ преображения любого пространства, причем вы можете многие идеи воплотить самостоятельно.
Большой выбор оттенков и способов придать поверхности интересную фактуру делает краску универсальным материалом для квартиры или дома. Современные краски экологичны, быстро сохнут, долговечны, выдерживают прямые солнечные лучи, на них не оседает пыль, они не впитывают влагу и при этом дышат.
ой выбор оттенков и способов придать поверхности интересную фактуру делает краску универсальным материалом для квартиры или дома. Современные краски экологичны, быстро сохнут, долговечны, выдерживают прямые солнечные лучи, на них не оседает пыль, они не впитывают влагу и при этом дышат.
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К условным недостаткам применения этого материала можно отнести требуемую ровную поверхность стен, на которую наносится краска, иначе будут видны все неровности и трещинки. Почему к условным? Потому что многие фактуры поверхностей имитируют такие неровности, например, если вы хотите сохранить и даже подчеркнуть натуральность бетонных или кирпичных стен в лофтовом пространстве.
Вариантов комбинации краски разных оттенков — бесчисленное количество, как и геометрических узоров, сочетания краски с другими материалами. Выкрасив все стены в комнате в темный оттенок, вы сразу подчеркнете строгий стиль в дизайне квартиры, скроете небольшие неровности. Большое панно в стиле макраме над кроватью согревает интерьер и смягчает холод основного фона отделки спальни.
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На фоне песочного цвета стен гипсовые декоративные детали отделки чуть более темного оттенка и украшают изголовье кровати, и не выделяются слишком броско на пустой стене. Правда, пустой такая стена уже не выглядит. Очень красиво, очень пастельно.
Яркие оттенки в спальне хороши в разумном количестве. Можно сделать часть одной стены красной и поддержать этот цвет таким же ярким пледом на кровати. Черные элементы в комнате перестают выглядеть мрачными, а бледный оттенок остальных стен уже не кажется безликим, размытым и невыразительным.
Решение для холериков и творческих натур: одна стена выкрашена в желтый, другая — в красный, на третьей делаем разноцветные брызги из красок яркой палитры. Несложно, художественно, задорно!
Вертикальные разноцветные полосы придется делать очень аккуратно, по трафарету. Главное в таком варианте — подобрать сочетание оттенков, которое будет выглядеть как художественное полотно. Не нужно увлекаться и делать полосатой всю стену — достаточно небольшого участка. В комнате с невысокими потолками этот прием визуально вытянет пространство вверх.
Дверь — это тоже поверхность, и она может участвовать в создании геометрической красочной композиции. Достаточно ровно наклеить полосы малярного скотча и аккуратно закрасить желтым или любым другим цветом среднюю часть.
Освоили цветные треугольники? Переходим к более сложной композиции. Да, это непросто. Но эффект окажется потрясающим!
Градиентная окраска стен под силу только опытным мастерам. На всякий случай проследите, чтобы исполнитель делал светлее часть стены у изголовья. Даже большая кровать тогда будет казаться менее громоздкой. Или же можно заказать технический надзор за ремонтом и наслаждаться готовым результатом.
Здесь градиент, или эффект омбре, поднимается от более насыщенного низа к светлому верху. Так можно визуально приподнять потолок и привлечь основное внимание к декору в нижней части стены.
Тот же эффект омбре, куда включены и шторы: их цветовой переход сливается с переходом краски на стенах.
Рассматривая такой интерьер, невозможно удержаться от восхищенных восклицаний! Дизайнер довел идею градиента до совершенства, включив в декорирование красками все поверхности помещения. Пол и мебель поддерживают оттенки такого решения.
Если вы хотите заняться окраской стен самостоятельно, но серьезных навыков у вас пока нет, вот вам отличная идея декора стен неровными мазками. Получится очень художественно, особенно если вы скажете гостям, что именно так все и было задумано.
Здесь тот же прием, но мазки больше напоминают потеки краски. В пастельной гамме выглядит намного интереснее, чем в броской, — проверено. Лавандовые оттенки декора и текстиля поддерживают идею.
Сделать крупные мазки из краски можно и на части поверхности стен, чтобы не было визуального перебора.
Можно довести идею неровной окраски до кажущегося абсурда и имитировать осыпающуюся штукатурку. Да, это модно. Главные плюсы — мнимая штукатурка не будет сыпаться вам на голову и стены всегда можно перекрасить.
Сложная конструкция стены в изголовье кровати не может быть окрашена слишком просто. Картина как часть образа тоже выглядит здесь потрясающе!
Краска прекрасно сочетается на стенах и с другими материалами, например с обоями. Если их рисунок легкий, неяркий — оклеивайте обоями верхнюю часть стены. Внизу уместна белая краска, в тон основному фону обоев.
Красить можно и деревянный пол, и кирпичную стену, надо только предварительно обработать ее антисептиком.
Одна краска — это скучно. Две краски — творческий подход. Три и больше — искусство. Причем в вашей квартире.
Интерьер в лимонных оттенках разно интенсивности не только удачно декорирован, но и визуально прекрасно оформлен. Более широкое пространство можно красить в темный оттенок, узкую часть делать светлее.
Темно-синяя широкая горизонтальная полоса на стене изумительно оттеняет лимонное изголовье кровати. Верхняя часть стены окрашена в светло-голубой оттенок, который делает стены намного выше.
Любите грубые, необработанные поверхности? Краска, имитирующая бетон, незаменима. Впрочем, это же и есть бетон, кажется… Вот что значит хорошая краска в умелых руках!
Краска с эффектом шелка — модный вариант отделки. Если же она серая, а в пару ей вы купили розовую, такую же, как отделка изголовья кровати, — у вас отличный художественный вкус!
Спальня в стиле прованс с деревянной отделкой стен в желтом оттенке. Да, это краска. Легла идеально!
Краска с акриловыми частицами для фактурных работ превращает стену в основу, на которой можно делать фреску. А можно и не делать — все равно такая стена держит весь интерьер и украшает квартиру. Да, выкрасить так стену можно самостоятельно. Но сначала пересмотрите все идеи и решите, что подходит больше всего именно вашему дому.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники