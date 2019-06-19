Крохотная квартира-студия в современном стиле

Яркий проект на небольшой площади для тех, кто любит уют и красоту.
Модернизм совмещает в себе изящество и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, функционализм и удобство. Такое направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.
Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии отличается практичностью. Грамотное зонирование пространства, светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами, удобная эргономичная мебель — все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.низм совмещает в себе изящество и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, функционализм и удобство. Такое направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.
Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии отличается практичностью. Грамотное зонирование пространства, светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами, удобная эргономичная мебель — все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Кажется, что нет ничего проще, чем оформить небольшую квартиру? Отнюдь! Именно небольшое пространство требует от дизайнера особого мастерства, а при разработке эргономических решений необходимо принимать во внимание буквально каждый сантиметр. И именно модернизм наши дизайнеры уже использовали для создания эффектного пространства небольшой квартиры.
1. Перепланировка как способ зонирования
В этой студии всего на 25 метрах создан уютный интерьер, где есть место для отдыха, приема гостей, активного проведения времени. Небольшая перепланировка позволила оптимально разместить функциональные зоны и системы хранения. В результате студия выглядит компактно и уютно, при этом максимально просторно, насколько это возможно в рамках ограниченной площади.
С помощью гипсокартоновых перегородок дизайнеры в первую очередь выделили у большого окна зону спальни. Ну как зону... уютный диван, визуально прозрачный и невесомый столик и симпатичный ковер приятного темно-оливкового цвета.
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2. Цвет и акценты
Здесь все играет на одну скромную, но очень эффектную цветовую гамму: обивка дивана, подушки и текстиль, оттенок стен, светильники и картина, шторы с эффектом омбре — очень модном, кстати, в последние годы.
Казалось бы, что еще можно разместить на нескольких квадратных метрах в этой зоне? Смотрим со стороны дивана — и видим удобную рабочую зону, где вдоль стены стоит длинный и узкий стол с ящиками, небольшое кресло на колесиках. Но фишка этого пространства в другом: дизайнеры подчеркнули, так сказать, дополнительное зонирование в пределах одной зоны акцентной стеной. Прием — прекрасный! Цвет — изумительный!
3. Мобильная обстановка
Выходим из спального и рабочего уголка — и попадаем в кухню. Она же столовая. Светло-серые оттенки потолка и стульев у обеденного стола перекликаются со шкафом в коридоре — но к нему мы вернемся чуть позже. А сейчас рассмотрим во всех деталях оформление зоны приготовления пищи и семейных застолий.
Столик на четырех человек дизайнеры поставили к стене, но при необходимости его можно отодвинуть и разместиться с большим комфортом. На стене над столиком повесили тв-экран — это единственный предмет декора, который выполняет и свою прямую функцию: информирование и развлечение хозяев и их гостей.
Пол выложен ламинатом светло-коричневого солнечного оттенка, точно такой же ламинат дизайнеры использовали и в зоне спальни.
4. Сложная подсветка
Кухонный гарнитур выполнен в нейтральной цветовой гамме и не выделяется на фоне спокойного оттенка стен. Он освещен серией потолочных спотов и подсветкой в зоне фартука над рабочей поверхностью и плитой. Закрытые навесные шкафчики подняты до самого короба, который скрывает коммуникации под потолком.
Рифленая поверхность шкафчиков помогает создать ощущение объемной отделки, как и выложенная елочкой плитка фартука над рабочей зоной гарнитура.
5. Мебель под потолок
Выходим из кухни и попадаем в коридор, который примыкает к столовой части пространства. Конечно, в маленькой студии и коридор может получиться очень небольшим. И все же здесь поместился узкий и высокий шкаф-купе — очень вместительный, с зеркальными дверцами. Вполне достаточно, чтобы рассмотреть себя в полный рост и не захламлять пространство вещами, которые нужны постоянно и должны всегда быть под рукой.
Пол по цвету повторяет ламинат в других зонах студии, но в коридоре это практичная и красивая керамическая плитка.
6. Легкие отделочные материалы
Точно такая же плитка уложена в санузле. Такая же цветовая гамма, такие же встроенные светильники на потолке и подсветка зеркала по всему периметру. Такой прием создает ощущение легкости, воздушности и чистоты с теплыми оттенками.
Здесь дизайнеры сделали опять же теплый пол, разместили стиральную машинку и выбрали для крохотного пространства подвешенные системы хранения. И кто скажет, что здесь тесно?
Удобная душевая кабина с прозрачными дверцами поддерживает идею максимального облегчения пространства. Унитаз дизайнеры выбрали компактный, но не подвесной, что ничуть не мешает ему выглядеть здесь уместно и даже продемонстрировать определенную основательность, надежность конструкции.
Полотенцесушитель размещен на стене рядом с унитазом, что дает возможность повесить халаты у душевой кабинки. Настенная плитка одного оттенка и разной фактуры выполняет роль декора в этом помещении. Все получилось гармонично, уютно и очень комфортно!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники