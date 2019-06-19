Крохотная квартира-студия в современном стиле

Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии отличается практичностью. Грамотное зонирование пространства, светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами, удобная эргономичная мебель — все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.

Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии отличается практичностью. Грамотное зонирование пространства, светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами, удобная эргономичная мебель — все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.низм совмещает в себе изящество и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, функционализм и удобство. Такое направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.

Модернизм совмещает в себе изящество и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, функционализм и удобство. Такое направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.

Кажется, что нет ничего проще, чем оформить небольшую квартиру? Отнюдь! Именно небольшое пространство требует от дизайнера особого мастерства, а при разработке эргономических решений необходимо принимать во внимание буквально каждый сантиметр. И именно модернизм наши дизайнеры уже использовали для создания эффектного пространства небольшой квартиры.

1. Перепланировка как способ зонирования

В этой студии всего на 25 метрах создан уютный интерьер, где есть место для отдыха, приема гостей, активного проведения времени. Небольшая перепланировка позволила оптимально разместить функциональные зоны и системы хранения. В результате студия выглядит компактно и уютно, при этом максимально просторно, насколько это возможно в рамках ограниченной площади.

С помощью гипсокартоновых перегородок дизайнеры в первую очередь выделили у большого окна зону спальни. Ну как зону... уютный диван, визуально прозрачный и невесомый столик и симпатичный ковер приятного темно-оливкового цвета.

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Фото: rerooms.ru

2. Цвет и акценты

Здесь все играет на одну скромную, но очень эффектную цветовую гамму: обивка дивана, подушки и текстиль, оттенок стен, светильники и картина, шторы с эффектом омбре — очень модном, кстати, в последние годы.

Казалось бы, что еще можно разместить на нескольких квадратных метрах в этой зоне? Смотрим со стороны дивана — и видим удобную рабочую зону, где вдоль стены стоит длинный и узкий стол с ящиками, небольшое кресло на колесиках. Но фишка этого пространства в другом: дизайнеры подчеркнули, так сказать, дополнительное зонирование в пределах одной зоны акцентной стеной. Прием — прекрасный! Цвет — изумительный!

Фото: rerooms.ru

3. Мобильная обстановка

Выходим из спального и рабочего уголка — и попадаем в кухню. Она же столовая. Светло-серые оттенки потолка и стульев у обеденного стола перекликаются со шкафом в коридоре — но к нему мы вернемся чуть позже. А сейчас рассмотрим во всех деталях оформление зоны приготовления пищи и семейных застолий.

Столик на четырех человек дизайнеры поставили к стене, но при необходимости его можно отодвинуть и разместиться с большим комфортом. На стене над столиком повесили тв-экран — это единственный предмет декора, который выполняет и свою прямую функцию: информирование и развлечение хозяев и их гостей.

Пол выложен ламинатом светло-коричневого солнечного оттенка, точно такой же ламинат дизайнеры использовали и в зоне спальни.

Фото: rerooms.ru

4. Сложная подсветка

Кухонный гарнитур выполнен в нейтральной цветовой гамме и не выделяется на фоне спокойного оттенка стен. Он освещен серией потолочных спотов и подсветкой в зоне фартука над рабочей поверхностью и плитой. Закрытые навесные шкафчики подняты до самого короба, который скрывает коммуникации под потолком.

Фото: rerooms.ru

Рифленая поверхность шкафчиков помогает создать ощущение объемной отделки, как и выложенная елочкой плитка фартука над рабочей зоной гарнитура.

Фото: rerooms.ru

5. Мебель под потолок

Выходим из кухни и попадаем в коридор, который примыкает к столовой части пространства. Конечно, в маленькой студии и коридор может получиться очень небольшим. И все же здесь поместился узкий и высокий шкаф-купе — очень вместительный, с зеркальными дверцами. Вполне достаточно, чтобы рассмотреть себя в полный рост и не захламлять пространство вещами, которые нужны постоянно и должны всегда быть под рукой.

Фото: rerooms.ru

Пол по цвету повторяет ламинат в других зонах студии, но в коридоре это практичная и красивая керамическая плитка.

Фото: rerooms.ru

6. Легкие отделочные материалы

Точно такая же плитка уложена в санузле. Такая же цветовая гамма, такие же встроенные светильники на потолке и подсветка зеркала по всему периметру. Такой прием создает ощущение легкости, воздушности и чистоты с теплыми оттенками.

Здесь дизайнеры сделали опять же теплый пол, разместили стиральную машинку и выбрали для крохотного пространства подвешенные системы хранения. И кто скажет, что здесь тесно?

Фото: rerooms.ru

Удобная душевая кабина с прозрачными дверцами поддерживает идею максимального облегчения пространства. Унитаз дизайнеры выбрали компактный, но не подвесной, что ничуть не мешает ему выглядеть здесь уместно и даже продемонстрировать определенную основательность, надежность конструкции.

Фото: rerooms.ru

Полотенцесушитель размещен на стене рядом с унитазом, что дает возможность повесить халаты у душевой кабинки. Настенная плитка одного оттенка и разной фактуры выполняет роль декора в этом помещении. Все получилось гармонично, уютно и очень комфортно!

Фото: rerooms.ru