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Крохотная квартира-студия в современном стиле


1860
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Яркий проект на небольшой площади для тех, кто любит уют и красоту.

Модернизм совмещает в себе изящество и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, функционализм и удобство. Такое направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.

Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии отличается практичностью. Грамотное зонирование пространства, светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами, удобная эргономичная мебель — все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.низм совмещает в себе изящество и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, функционализм и удобство. Такое направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.

Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии отличается практичностью. Грамотное зонирование пространства, светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами, удобная эргономичная мебель — все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.

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Кажется, что нет ничего проще, чем оформить небольшую квартиру? Отнюдь! Именно небольшое пространство требует от дизайнера особого мастерства, а при разработке эргономических решений необходимо принимать во внимание буквально каждый сантиметр. И именно модернизм наши дизайнеры уже использовали для создания эффектного пространства небольшой квартиры.

1. Перепланировка как способ зонирования

В этой студии всего на 25 метрах создан уютный интерьер, где есть место для отдыха, приема гостей, активного проведения времени. Небольшая перепланировка позволила оптимально разместить функциональные зоны и системы хранения. В результате студия выглядит компактно и уютно, при этом максимально просторно, насколько это возможно в рамках ограниченной площади.

С помощью гипсокартоновых перегородок дизайнеры в первую очередь выделили у большого окна зону спальни. Ну как зону... уютный диван, визуально прозрачный и невесомый столик и симпатичный ковер приятного темно-оливкового цвета.

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Фото № 1: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

2. Цвет и акценты

Здесь все играет на одну скромную, но очень эффектную цветовую гамму: обивка дивана, подушки и текстиль, оттенок стен, светильники и картина, шторы с эффектом омбре — очень модном, кстати, в последние годы. 

Казалось бы, что еще можно разместить на нескольких квадратных метрах в этой зоне? Смотрим со стороны дивана — и видим удобную рабочую зону, где вдоль стены стоит длинный и узкий стол с ящиками, небольшое кресло на колесиках. Но фишка этого пространства в другом: дизайнеры подчеркнули, так сказать, дополнительное зонирование в пределах одной зоны акцентной стеной. Прием — прекрасный! Цвет — изумительный!

Фото № 2: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

3. Мобильная обстановка

Выходим из спального и рабочего уголка — и попадаем в кухню. Она же столовая. Светло-серые оттенки потолка и стульев у обеденного стола перекликаются со шкафом в коридоре — но к нему мы вернемся чуть позже. А сейчас рассмотрим во всех деталях оформление зоны приготовления пищи и семейных застолий. 

Столик на четырех человек дизайнеры поставили к стене, но при необходимости его можно отодвинуть и разместиться с большим комфортом. На стене над столиком повесили тв-экран — это единственный предмет декора, который выполняет и свою прямую функцию: информирование и развлечение хозяев и их гостей. 

Пол выложен ламинатом светло-коричневого солнечного оттенка, точно такой же ламинат дизайнеры использовали и в зоне спальни. 

Фото № 3: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

4. Сложная подсветка

Кухонный гарнитур выполнен в нейтральной цветовой гамме и не выделяется на фоне спокойного оттенка стен. Он освещен серией потолочных спотов и подсветкой в зоне фартука над рабочей поверхностью и плитой. Закрытые навесные шкафчики подняты до самого короба, который скрывает коммуникации под потолком. 

Фото № 4: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

Рифленая поверхность шкафчиков помогает создать ощущение объемной отделки, как и выложенная елочкой плитка фартука над рабочей зоной гарнитура.

Фото № 5: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

5. Мебель под потолок

Выходим из кухни и попадаем в коридор, который примыкает к столовой части пространства. Конечно, в маленькой студии и коридор может получиться очень небольшим. И все же здесь поместился узкий и высокий шкаф-купе — очень вместительный, с зеркальными дверцами. Вполне достаточно, чтобы рассмотреть себя в полный рост и не захламлять пространство вещами, которые нужны постоянно и должны всегда быть под рукой.  

Фото № 6: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

Пол по цвету повторяет ламинат в других зонах студии, но в коридоре это практичная и красивая керамическая плитка.

Фото № 7: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

6. Легкие отделочные материалы

Точно такая же плитка уложена в санузле. Такая же цветовая гамма, такие же встроенные светильники на потолке и подсветка зеркала по всему периметру. Такой прием создает ощущение легкости, воздушности и чистоты с теплыми оттенками. 

Здесь дизайнеры сделали опять же теплый пол, разместили стиральную машинку и выбрали для крохотного пространства подвешенные системы хранения. И кто скажет, что здесь тесно?

Фото № 8: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

Удобная душевая кабина с прозрачными дверцами поддерживает идею максимального облегчения пространства. Унитаз дизайнеры выбрали компактный, но не подвесной, что ничуть не мешает ему выглядеть здесь уместно и даже продемонстрировать определенную основательность, надежность конструкции. 

Фото № 9: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

Полотенцесушитель размещен на стене рядом с унитазом, что дает возможность повесить халаты у душевой кабинки. Настенная плитка одного оттенка и разной фактуры выполняет роль декора в этом помещении. Все получилось гармонично, уютно и очень комфортно!

Фото № 10: Крохотная квартира-студия в современном стилеФото: rerooms.ru

#Студия#Модернизм#перепланировка
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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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