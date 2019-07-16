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Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентами


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Белый цвет — самый эффективный способ расширить пространство. А если в белые тона полностью окрасить небольшую квартиру-студию, визуально она станет очень просторной.

Дизайн-проект был реализован в небольшой студии площадью всего 27,2 метра. Общая комната вмещает спальню-гостиную и кухонную зону — по 14 и 6,4 метра соответственно. Остальное пространство квартиры отведено под санузел (3,7 метра) и маленькую прихожую (3,1 метра).

В таком небольшом пространстве обильное использование белого цвета — оптимальный вариант для оформления, так как студия становится визуально больше, шире и светлее. Дизайнеры ReRooms не забыли и про яркие акценты, которые разбавляют белую гамму и делают интерьер более разнообразным и стильным. 

Во всех подробностях показываем квартиру-студию на севере Москвы и любуемся ее современным минималистичным интерьером.

Прихожая

Первая зона квартиры — компактная вытянутая прихожая — помимо белого цвета включает в свою палитру другие светлые тона: светло-коричневый в виде входной двери и нежный кремовый в виде напольной керамической плитки. Оба цвета сходятся с белым по тону и все вместе образуют цельный, гармоничный интерьер. 

Фото № 1: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru 

В прихожей совершенно нет мебели, и это оправданное решение: банкетка, тумба и даже вешалка для одежды заняли бы слишком много места. Для хранения всего необходимого используется большой встроенный шкаф-купе, который занимает всю правую стену от входа. Важно заметить, что он имеет полностью зеркальные створки, которые усиливают эффект визуального расширения пространства благодаря отражению прихожей.

Для освещения здесь установлены минималистичные потолочные светильники — такие же мы увидим по всей остальной квартире. Дизайнеры организовали еще и дополнительную светодиодную подсветку по всему периметру потолка — она играет роль декоративного украшения и помогает создать в прихожей приглушенный мягкий свет.

Кухонная зона

В ближайшем от входа углу студии располагается небольшая угловая кухня. Она состоит из холодильника и двухъярусного кухонного гарнитура — с нижними и верхними подвесными шкафчиками. Весь гарнитур, как и стены комнаты, окрашен в белый цвет, на фоне которого красиво выделяется светлая деревянная столешница. Фартук над столешницей используется функционально и практично: он оборудован крючками и подвесами для хранения самого необходимого кухонного инвентаря. 

Фото № 2: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Верхний уровень гарнитура состоит из чередующихся закрытых и застекленных шкафов — последние делают облик кухни более легким и просторным благодаря прозрачным дверцам. Кстати, по нижней части навесных шкафчиков тоже организована светодиодная подсветка — она помогает украсить кухонную зону без использования громоздкого декора.

Зона спальни-гостиной

Центральным элементом этой части квартиры выступает функциональная кровать-трансформер, соединенная со стоящим позади шкафом. Когда кровать не используется, она поднимается и прячется в нишу шкафа, а на ее месте появляется диван! Это позволяет быстро и легко превращать спальню в просторную гостиную — и наоборот. Для 27-метровой студии это очень практичное и удобное решение.ltr">Дизайн-проект был реализован в небольшой студии площадью всего 27,2 метра. Общая комната вмещает спальню-гостиную и кухонную зону — по 14 и 6,4 метра соответственно. Остальное пространство квартиры отведено под санузел (3,7 метра) и маленькую прихожую (3,1 метра).

В таком небольшом пространстве обильное использование белого цвета — оптимальный вариант для оформления, так как студия становится визуально больше, шире и светлее. Дизайнеры ReRooms не забыли и про яркие акценты, которые разбавляют белую гамму и делают интерьер более разнообразным и стильным. 

Во всех подробностях показываем квартиру-студию на севере Москвы и любуемся ее современным минималистичным интерьером.

Прихожая

Первая зона квартиры — компактная вытянутая прихожая — помимо белого цвета включает в свою палитру другие светлые тона: светло-коричневый в виде входной двери и нежный кремовый в виде напольной керамической плитки. Оба цвета сходятся с белым по тону и все вместе образуют цельный, гармоничный интерьер. 

Фото № 1: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru 

В прихожей совершенно нет мебели, и это оправданное решение: банкетка, тумба и даже вешалка для одежды заняли бы слишком много места. Для хранения всего необходимого используется большой встроенный шкаф-купе, который занимает всю правую стену от входа. Важно заметить, что он имеет полностью зеркальные створки, которые усиливают эффект визуального расширения пространства благодаря отражению прихожей.

Для освещения здесь установлены минималистичные потолочные светильники — такие же мы увидим по всей остальной квартире. Дизайнеры организовали еще и дополнительную светодиодную подсветку по всему периметру потолка — она играет роль декоративного украшения и помогает создать в прихожей приглушенный мягкий свет.

Кухонная зона

В ближайшем от входа углу студии располагается небольшая угловая кухня. Она состоит из холодильника и двухъярусного кухонного гарнитура — с нижними и верхними подвесными шкафчиками. Весь гарнитур, как и стены комнаты, окрашен в белый цвет, на фоне которого красиво выделяется светлая деревянная столешница. Фартук над столешницей используется функционально и практично: он оборудован крючками и подвесами для хранения самого необходимого кухонного инвентаря. 

Фото № 2: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Верхний уровень гарнитура состоит из чередующихся закрытых и застекленных шкафов — последние делают облик кухни более легким и просторным благодаря прозрачным дверцам. Кстати, по нижней части навесных шкафчиков тоже организована светодиодная подсветка — она помогает украсить кухонную зону без использования громоздкого декора.

Зона спальни-гостиной

Центральным элементом этой части квартиры выступает функциональная кровать-трансформер, соединенная со стоящим позади шкафом. Когда кровать не используется, она поднимается и прячется в нишу шкафа, а на ее месте появляется диван! Это позволяет быстро и легко превращать спальню в просторную гостиную — и наоборот. Для 27-метровой студии это очень практичное и удобное решение.

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Фото № 3: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Трансформируемый шкаф тоже оборудован дополнительными открытыми полками по бокам — они предоставляют место для хранения вещей. На полках размещены и небольшие картинки и фотографии в рамках. Но главный декор комнаты находится на боковой стене возле окна — это яркие абстрактные картины, которые играют роль акцентов и помогают разнообразить белизну интерьера.

Фото № 4: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

У этой же стены располагается еще один предмет мебели: узкий вытянутый стол с несколькими стульями вокруг. Он одновременно выполняет функции обеденного и рабочего места. Стена напротив дивана-кровати занята подвесным телевизором — удачное расположение позволяет комфортно смотреть его из обеих зон: и из кухонной, и из гостиной.

Ванная

В интерьере ванной комнаты, помимо классического белого, используется еще один цвет: насыщенный синий. Он добавляет интерьеру яркости и гармонично вписывается в облик ванной, так как напоминает своим оттенком морскую воду.

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Фото № 5: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru 

Благодаря грамотному и практичному использованию пространства здесь поместилась полноценная ванна — помогли углубления в стенах, которые сохраняют много свободного места. В одной из таких ниш располагается раковина с подвесной тумбой для хранения. 

Фото № 6: Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Вся сантехника, кроме большой ванны, имеет подвесную конструкцию. На полу не стоит даже мебель для хранения — весь инвентарь ванной размещен по стенам при помощи крючков, вешалок и навесных полок. Это оставляет пол комнаты максимально свободным и положительно влияет на визуальное расширение пространства. 

Стоимость этого дизайн-проекта светлой квартиры-студии с яркими акцентами — 19 990 рублей. Если вы захотите подробно ознакомиться с использованными в интерьере отделочными материалами и мебелью, сделать это можно в ведомости по ссылке.

#Кухня#белый цвет#Студия#Дизайн-проект
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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