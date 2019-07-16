Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентами

Белый цвет — самый эффективный способ расширить пространство. А если в белые тона полностью окрасить небольшую квартиру-студию, визуально она станет очень просторной.
Дизайн-проект был реализован в небольшой студии площадью всего 27,2 метра. Общая комната вмещает спальню-гостиную и кухонную зону — по 14 и 6,4 метра соответственно. Остальное пространство квартиры отведено под санузел (3,7 метра) и маленькую прихожую (3,1 метра).
В таком небольшом пространстве обильное использование белого цвета — оптимальный вариант для оформления, так как студия становится визуально больше, шире и светлее. Дизайнеры ReRooms не забыли и про яркие акценты, которые разбавляют белую гамму и делают интерьер более разнообразным и стильным.
Во всех подробностях показываем квартиру-студию на севере Москвы и любуемся ее современным минималистичным интерьером.
Прихожая
Первая зона квартиры — компактная вытянутая прихожая — помимо белого цвета включает в свою палитру другие светлые тона: светло-коричневый в виде входной двери и нежный кремовый в виде напольной керамической плитки. Оба цвета сходятся с белым по тону и все вместе образуют цельный, гармоничный интерьер.
В прихожей совершенно нет мебели, и это оправданное решение: банкетка, тумба и даже вешалка для одежды заняли бы слишком много места. Для хранения всего необходимого используется большой встроенный шкаф-купе, который занимает всю правую стену от входа. Важно заметить, что он имеет полностью зеркальные створки, которые усиливают эффект визуального расширения пространства благодаря отражению прихожей.
Для освещения здесь установлены минималистичные
Кухонная зона
В ближайшем от входа углу студии располагается небольшая угловая кухня. Она состоит из холодильника и двухъярусного кухонного гарнитура — с нижними и верхними подвесными шкафчиками. Весь гарнитур, как и стены комнаты, окрашен в белый цвет, на фоне которого красиво выделяется светлая деревянная столешница. Фартук над столешницей используется функционально и практично: он оборудован крючками и подвесами для хранения самого необходимого кухонного инвентаря.
Верхний уровень гарнитура состоит из чередующихся закрытых и застекленных шкафов — последние делают облик кухни более легким и просторным благодаря прозрачным дверцам. Кстати, по нижней части навесных шкафчиков тоже организована светодиодная подсветка — она помогает украсить кухонную зону без использования громоздкого декора.
Зона спальни-гостиной
Центральным элементом этой части квартиры выступает функциональная кровать-трансформер, соединенная со стоящим позади шкафом. Когда кровать не используется, она поднимается и прячется в нишу шкафа, а на ее месте появляется диван! Это позволяет быстро и легко превращать спальню в просторную гостиную — и наоборот. Для 27-метровой студии это очень практичное и удобное решение.ltr">Дизайн-проект был реализован в небольшой студии площадью всего 27,2 метра. Общая комната вмещает спальню-гостиную и кухонную зону — по 14 и 6,4 метра соответственно. Остальное пространство квартиры отведено под санузел (3,7 метра) и маленькую прихожую (3,1 метра).
В таком небольшом пространстве обильное использование белого цвета — оптимальный вариант для оформления, так как студия становится визуально больше, шире и светлее. Дизайнеры ReRooms не забыли и про яркие акценты, которые разбавляют белую гамму и делают интерьер более разнообразным и стильным.
Во всех подробностях показываем квартиру-студию на севере Москвы и любуемся ее современным минималистичным интерьером.
Прихожая
Первая зона квартиры — компактная вытянутая прихожая — помимо белого цвета включает в свою палитру другие светлые тона: светло-коричневый в виде входной двери и нежный кремовый в виде напольной керамической плитки. Оба цвета сходятся с белым по тону и все вместе образуют цельный, гармоничный интерьер.
В прихожей совершенно нет мебели, и это оправданное решение: банкетка, тумба и даже вешалка для одежды заняли бы слишком много места. Для хранения всего необходимого используется большой встроенный шкаф-купе, который занимает всю правую стену от входа. Важно заметить, что он имеет полностью зеркальные створки, которые усиливают эффект визуального расширения пространства благодаря отражению прихожей.
Для освещения здесь установлены минималистичные
Кухонная зона
В ближайшем от входа углу студии располагается небольшая угловая кухня. Она состоит из холодильника и двухъярусного кухонного гарнитура — с нижними и верхними подвесными шкафчиками. Весь гарнитур, как и стены комнаты, окрашен в белый цвет, на фоне которого красиво выделяется светлая деревянная столешница. Фартук над столешницей используется функционально и практично: он оборудован крючками и подвесами для хранения самого необходимого кухонного инвентаря.
Верхний уровень гарнитура состоит из чередующихся закрытых и застекленных шкафов — последние делают облик кухни более легким и просторным благодаря прозрачным дверцам. Кстати, по нижней части навесных шкафчиков тоже организована светодиодная подсветка — она помогает украсить кухонную зону без использования громоздкого декора.
Зона спальни-гостиной
Центральным элементом этой части квартиры выступает функциональная кровать-трансформер, соединенная со стоящим позади шкафом. Когда кровать не используется, она поднимается и прячется в нишу шкафа, а на ее месте появляется диван! Это позволяет быстро и легко превращать спальню в просторную гостиную — и наоборот. Для 27-метровой студии это очень практичное и удобное решение.
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Трансформируемый шкаф тоже оборудован дополнительными открытыми полками по бокам — они предоставляют место для хранения вещей. На полках размещены и небольшие картинки и фотографии в рамках. Но главный декор комнаты находится на боковой стене возле окна — это яркие абстрактные картины, которые играют роль акцентов и помогают разнообразить белизну интерьера.
У этой же стены располагается еще один предмет мебели: узкий вытянутый стол с несколькими стульями вокруг. Он одновременно выполняет функции обеденного и рабочего места. Стена напротив дивана-кровати занята подвесным телевизором — удачное расположение позволяет комфортно смотреть его из обеих зон: и из кухонной, и из гостиной.
Ванная
В интерьере ванной комнаты, помимо классического белого, используется еще один цвет: насыщенный синий. Он добавляет интерьеру яркости и гармонично вписывается в облик ванной, так как напоминает своим оттенком морскую воду.
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Благодаря грамотному и практичному использованию пространства здесь поместилась
Вся сантехника, кроме большой ванны, имеет подвесную конструкцию. На полу не стоит даже мебель для хранения — весь инвентарь ванной размещен по стенам при помощи крючков, вешалок и навесных полок. Это оставляет пол комнаты максимально свободным и положительно влияет на визуальное расширение пространства.
Стоимость этого дизайн-проекта светлой квартиры-студии с яркими акцентами — 19 990 рублей. Если вы захотите подробно ознакомиться с использованными в интерьере отделочными материалами и мебелью, сделать это можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники