Светлее некуда: интерьер белой студии с яркими акцентами

Дизайн-проект был реализован в небольшой студии площадью всего 27,2 метра. Общая комната вмещает спальню-гостиную и кухонную зону — по 14 и 6,4 метра соответственно. Остальное пространство квартиры отведено под санузел (3,7 метра) и маленькую прихожую (3,1 метра).

В таком небольшом пространстве обильное использование белого цвета — оптимальный вариант для оформления, так как студия становится визуально больше, шире и светлее. Дизайнеры ReRooms не забыли и про яркие акценты, которые разбавляют белую гамму и делают интерьер более разнообразным и стильным.

Во всех подробностях показываем квартиру-студию на севере Москвы и любуемся ее современным минималистичным интерьером.

Прихожая

Первая зона квартиры — компактная вытянутая прихожая — помимо белого цвета включает в свою палитру другие светлые тона: светло-коричневый в виде входной двери и нежный кремовый в виде напольной керамической плитки. Оба цвета сходятся с белым по тону и все вместе образуют цельный, гармоничный интерьер.

Фото: rerooms.ru

В прихожей совершенно нет мебели, и это оправданное решение: банкетка, тумба и даже вешалка для одежды заняли бы слишком много места. Для хранения всего необходимого используется большой встроенный шкаф-купе, который занимает всю правую стену от входа. Важно заметить, что он имеет полностью зеркальные створки, которые усиливают эффект визуального расширения пространства благодаря отражению прихожей.

Для освещения здесь установлены минималистичные потолочные светильники — такие же мы увидим по всей остальной квартире. Дизайнеры организовали еще и дополнительную светодиодную подсветку по всему периметру потолка — она играет роль декоративного украшения и помогает создать в прихожей приглушенный мягкий свет.

Кухонная зона

В ближайшем от входа углу студии располагается небольшая угловая кухня. Она состоит из холодильника и двухъярусного кухонного гарнитура — с нижними и верхними подвесными шкафчиками. Весь гарнитур, как и стены комнаты, окрашен в белый цвет, на фоне которого красиво выделяется светлая деревянная столешница. Фартук над столешницей используется функционально и практично: он оборудован крючками и подвесами для хранения самого необходимого кухонного инвентаря.

Фото: rerooms.ru

Верхний уровень гарнитура состоит из чередующихся закрытых и застекленных шкафов — последние делают облик кухни более легким и просторным благодаря прозрачным дверцам. Кстати, по нижней части навесных шкафчиков тоже организована светодиодная подсветка — она помогает украсить кухонную зону без использования громоздкого декора.

Зона спальни-гостиной

Центральным элементом этой части квартиры выступает функциональная кровать-трансформер, соединенная со стоящим позади шкафом. Когда кровать не используется, она поднимается и прячется в нишу шкафа, а на ее месте появляется диван! Это позволяет быстро и легко превращать спальню в просторную гостиную — и наоборот. Для 27-метровой студии это очень практичное и удобное решение.ltr">Дизайн-проект был реализован в небольшой студии площадью всего 27,2 метра. Общая комната вмещает спальню-гостиную и кухонную зону — по 14 и 6,4 метра соответственно. Остальное пространство квартиры отведено под санузел (3,7 метра) и маленькую прихожую (3,1 метра).

В таком небольшом пространстве обильное использование белого цвета — оптимальный вариант для оформления, так как студия становится визуально больше, шире и светлее. Дизайнеры ReRooms не забыли и про яркие акценты, которые разбавляют белую гамму и делают интерьер более разнообразным и стильным.

Во всех подробностях показываем квартиру-студию на севере Москвы и любуемся ее современным минималистичным интерьером.

Прихожая

Первая зона квартиры — компактная вытянутая прихожая — помимо белого цвета включает в свою палитру другие светлые тона: светло-коричневый в виде входной двери и нежный кремовый в виде напольной керамической плитки. Оба цвета сходятся с белым по тону и все вместе образуют цельный, гармоничный интерьер.

Фото: rerooms.ru

В прихожей совершенно нет мебели, и это оправданное решение: банкетка, тумба и даже вешалка для одежды заняли бы слишком много места. Для хранения всего необходимого используется большой встроенный шкаф-купе, который занимает всю правую стену от входа. Важно заметить, что он имеет полностью зеркальные створки, которые усиливают эффект визуального расширения пространства благодаря отражению прихожей.

Для освещения здесь установлены минималистичные потолочные светильники — такие же мы увидим по всей остальной квартире. Дизайнеры организовали еще и дополнительную светодиодную подсветку по всему периметру потолка — она играет роль декоративного украшения и помогает создать в прихожей приглушенный мягкий свет.

Кухонная зона

В ближайшем от входа углу студии располагается небольшая угловая кухня. Она состоит из холодильника и двухъярусного кухонного гарнитура — с нижними и верхними подвесными шкафчиками. Весь гарнитур, как и стены комнаты, окрашен в белый цвет, на фоне которого красиво выделяется светлая деревянная столешница. Фартук над столешницей используется функционально и практично: он оборудован крючками и подвесами для хранения самого необходимого кухонного инвентаря.

Фото: rerooms.ru

Верхний уровень гарнитура состоит из чередующихся закрытых и застекленных шкафов — последние делают облик кухни более легким и просторным благодаря прозрачным дверцам. Кстати, по нижней части навесных шкафчиков тоже организована светодиодная подсветка — она помогает украсить кухонную зону без использования громоздкого декора.

Зона спальни-гостиной

Центральным элементом этой части квартиры выступает функциональная кровать-трансформер, соединенная со стоящим позади шкафом. Когда кровать не используется, она поднимается и прячется в нишу шкафа, а на ее месте появляется диван! Это позволяет быстро и легко превращать спальню в просторную гостиную — и наоборот. Для 27-метровой студии это очень практичное и удобное решение.