Лофт со светлой спальней в интерьере двухкомнатной квартиры

Показываем, как удачно и красиво дизайнеры ReRooms оформили в лофте небольшую двушку.
Если вы считаете, что стиль лофт подходит только для огромных пространств с высокими потолками, — спешим вас удивить. Общая площадь этой квартиры — всего 56,15 метра. Планировка была выбрана европейская: с совмещенной кухней-гостиной, которой досталось больше всего места: 27 метров. Еще в двушке есть компактная прихожая (7,56), спальня (16,98) и раздельные ванная с санузлом (2,85 и 1,70).
Проводим для вас виртуальную экскурсию по каждой комнате двушки и показываем, каким стильным получился индустриальный лофт в небольшом пространстве.
Прихожая
Расположенная на небольшом пятачке компактная прихожая оформлена серыми обоями и декоративным кирпичом, на полу уложен светлый ламинат — классические материалы для лофта. В качестве декора использована современная картина, тоже характерная для стиля.
Пространство расширяется благодаря шкафу-купе с зеркальной поверхностью: прихожая визуально удваивается благодаря своему отражению. Встроенные в потолок плоские светильники тоже положительно влияют на просторность комнаты. А небольшая тумба с подушкой и внутренними полками добавляет место для хранения обуви, необходимое в такой маленькой прихожей.
Для отделки прихожей были использованы:
Шкаф-купе с зеркальными дверями изготовлен на заказ.
Кухня-гостиная
Совмещенная гостиная и кухня — традиционное решение для лофта, так как стиль в принципе не любит перегородок и стен между зонами. И такая общая комната помогает выразить его даже в небольшой квартире. Отделка тоже характерная: искусственный красный кирпич, чередующийся с белыми и серыми стенами.
Лофт любит разную мягкую мебель, поэтому в зоне гостиной поставили диван с подушками и стул с текстильной обивкой. Цветовая гамма всех предметов — нейтральная и сдержанная, но есть и яркие акценты: в виде зеленого стула, бирюзовой дверцы на тумбе и современных картин. Примечательно, что в таком небольшом пространстве нашлось место для уголка с музыкальными инструментами. Они тоже добавляют комнате антуража.
Кухонная зона выполнена в строгой стилистике, с использованием только серо-белой палитры и светлых деревянных столешниц. Разнообразие в дизайн вносит фартук с рисунками мелом и грубые индустриальные лампы над барной стойкой. Последняя также организует условное зонирование между гостиной и кухней.
Для создания такой кухни-гостиной понадобились:
Кухонный гарнитур сделан на заказ в компании «
Спальня
В спальне нет голых поверхностей и других ярко выраженных черт стиля лофт. Здесь использовано нейтральное светлое оформление: с серыми стенами, белой мебелью и бледной деревянной кроватью. Облик комнаты получился холодным и строгим, даже картины над изголовьем кровати — черно-белые. В качестве яркого акцента использован лишь стул с зеленой обивкой, а теплоты и уюта интерьеру добавляет ковер на полу.
Для декорирования спальни, помимо картин на стене, под потолком размещена дизайнерская люстра в форме пузырей. А для визуального расширения комнаты и комфортного использования гардероба установлен шкаф-купе с полноразмерным зеркалом.
Для оформления спальни дизайнеры ReRooms использовали:
Вся мебель — кровать, прикроватные тумбы, стол, полки и шкаф-купе — сделаны на заказ.
Ванная и санузел
Чтобы создать индустриальную стилистику и при этом использовать практичные материалы, стены ванной и санузла отделаны керамической плиткой с рисунком под необработанное дерево. В обоих помещениях также использованы встроенные в потолок светильники, призванные сэкономить небольшое пространство.
Для практичного пользования ванной здесь нет полноценной душевой кабины: для душа выделена часть комнаты, огороженная тонкой стеклянной перегородкой. В санузле установлена подвесная компактная раковина.
Для оформления ванной и санузла дизайнеры выбрали такие товары:
Столешница для умывальника и душевой поддон в ванной изготовлены на заказ.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники