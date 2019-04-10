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Лофт со светлой спальней в интерьере двухкомнатной квартиры


2043
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Показываем, как удачно и красиво дизайнеры ReRooms оформили в лофте небольшую двушку.

Если вы считаете, что стиль лофт подходит только для огромных пространств с высокими потолками, — спешим вас удивить. Общая площадь этой квартиры — всего 56,15 метра. Планировка была выбрана европейская: с совмещенной кухней-гостиной, которой досталось больше всего места: 27 метров. Еще в двушке есть компактная прихожая (7,56), спальня (16,98) и раздельные ванная с санузлом (2,85 и 1,70).  

Проводим для вас виртуальную экскурсию по каждой комнате двушки и показываем, каким стильным получился индустриальный лофт в небольшом пространстве. 

Прихожая

Расположенная на небольшом пятачке компактная прихожая оформлена серыми обоями и декоративным кирпичом, на полу уложен светлый ламинат — классические материалы для лофта. В качестве декора использована современная картина, тоже характерная для стиля.


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Пространство расширяется благодаря шкафу-купе с зеркальной поверхностью: прихожая визуально удваивается благодаря своему отражению. Встроенные в потолок плоские светильники тоже положительно влияют на просторность комнаты. А небольшая тумба с подушкой и внутренними полками добавляет место для хранения обуви, необходимое в такой маленькой прихожей.

Для отделки прихожей были использованы:

Лавка Van Rossum Beam console
Цена по запросу
Купить
Обои НОМЕ СOLOR под окраску на флизелиновой основе 25 х 1,06м
1 473 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративный кирпич «Честер»
935 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат WINEO 500 medium Дуб Хаски
1 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба для обуви «Тоскана»
3 699 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подушка «Лофт»
1 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе с зеркальными дверями изготовлен на заказ.

Кухня-гостиная

Совмещенная гостиная и кухня — традиционное решение для лофта, так как стиль в принципе не любит перегородок и стен между зонами. И такая общая комната помогает выразить его даже в небольшой квартире. Отделка тоже характерная: искусственный красный кирпич, чередующийся с белыми и серыми стенами.

Лофт любит разную мягкую мебель, поэтому в зоне гостиной поставили диван с подушками и стул с текстильной обивкой. Цветовая гамма всех предметов — нейтральная и сдержанная, но есть и яркие акценты: в виде зеленого стула, бирюзовой дверцы на тумбе и современных картин. Примечательно, что в таком небольшом пространстве нашлось место для уголка с музыкальными инструментами. Они тоже добавляют комнате антуража.


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Кухонная зона выполнена в строгой стилистике, с использованием только серо-белой палитры и светлых деревянных столешниц. Разнообразие в дизайн вносит фартук с рисунками мелом и грубые индустриальные лампы над барной стойкой. Последняя также организует условное зонирование между гостиной и кухней.

Для создания такой кухни-гостиной понадобились:

Искусственный камень «Парламент 20»
1 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Письменный стол Orient
24 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Барный стул Buch 3
11 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесной светильник LOFT LSP-9524
5 711 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кофейный стол Brekille
24 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба Noa
31 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочный светильник Stilnovo Style 5 ламп
38 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухонный гарнитур сделан на заказ в компании «Мария».

Спальня

В спальне нет голых поверхностей и других ярко выраженных черт стиля лофт. Здесь использовано нейтральное светлое оформление: с серыми стенами, белой мебелью и бледной деревянной кроватью. Облик комнаты получился холодным и строгим, даже картины над изголовьем кровати — черно-белые. В качестве яркого акцента использован лишь стул с зеленой обивкой, а теплоты и уюта интерьеру добавляет ковер на полу.


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Для декорирования спальни, помимо картин на стене, под потолком размещена дизайнерская люстра в форме пузырей. А для визуального расширения комнаты и комфортного использования гардероба установлен шкаф-купе с полноразмерным зеркалом.

Для оформления спальни дизайнеры ReRooms использовали: 

Ламинат Kaindl Natural Touch 10.0 Narrow plank Дуб Андора
1 709 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои НОМЕ СOLOR под окраску на флизелиновой основе 25х1,06м
1 473 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра Donolux S111009/11B
29 503 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Вся мебель — кровать, прикроватные тумбы, стол, полки и шкаф-купе — сделаны на заказ.

Ванная и санузел

Чтобы создать индустриальную стилистику и при этом использовать практичные материалы, стены ванной и санузла отделаны керамической плиткой с рисунком под необработанное дерево. В обоих помещениях также использованы встроенные в потолок светильники, призванные сэкономить небольшое пространство.


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Для практичного пользования ванной здесь нет полноценной душевой кабины: для душа выделена часть комнаты, огороженная тонкой стеклянной перегородкой. В санузле установлена подвесная компактная раковина.

Для оформления ванной и санузла дизайнеры выбрали такие товары:

Точечный накладной светодиодный светильник DLR002 12W 4200K белый WH
825 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка облицовочная Rialto DL064M Lars Ceramica
Цена по запросу
Купить
Унитаз-компакт Duravit Starck 3
46 128 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина Laufen Pro
9 314 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Умывальник из литьевого мрамора «Эстет Оливия 60»
8 920 руб.*
Купить
*Цена может измениться
 

Столешница для умывальника и душевой поддон в ванной изготовлены на заказ.

#Лофт#светлый интерьер#двухкомнатная квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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специалист свяжется с вами.
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