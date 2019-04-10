Лофт со светлой спальней в интерьере двухкомнатной квартиры

Показываем, как удачно и красиво дизайнеры ReRooms оформили в лофте небольшую двушку.

Если вы считаете, что стиль лофт подходит только для огромных пространств с высокими потолками, — спешим вас удивить. Общая площадь этой квартиры — всего 56,15 метра. Планировка была выбрана европейская: с совмещенной кухней-гостиной, которой досталось больше всего места: 27 метров. Еще в двушке есть компактная прихожая (7,56), спальня (16,98) и раздельные ванная с санузлом (2,85 и 1,70).

Проводим для вас виртуальную экскурсию по каждой комнате двушки и показываем, каким стильным получился индустриальный лофт в небольшом пространстве.

Прихожая

Расположенная на небольшом пятачке компактная прихожая оформлена серыми обоями и декоративным кирпичом, на полу уложен светлый ламинат — классические материалы для лофта. В качестве декора использована современная картина, тоже характерная для стиля.



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Пространство расширяется благодаря шкафу-купе с зеркальной поверхностью: прихожая визуально удваивается благодаря своему отражению. Встроенные в потолок плоские светильники тоже положительно влияют на просторность комнаты. А небольшая тумба с подушкой и внутренними полками добавляет место для хранения обуви, необходимое в такой маленькой прихожей.

Для отделки прихожей были использованы:

Лавка Van Rossum Beam console Цена по запросу Купить Обои НОМЕ СOLOR под окраску на флизелиновой основе 25 х 1,06м 1 473 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративный кирпич «Честер» 935 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат WINEO 500 medium Дуб Хаски 1 790 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба для обуви «Тоскана» 3 699 руб.* Купить *Цена может измениться Подушка «Лофт» 1 299 руб.* Купить *Цена может измениться

Шкаф-купе с зеркальными дверями изготовлен на заказ.

Кухня-гостиная

Совмещенная гостиная и кухня — традиционное решение для лофта, так как стиль в принципе не любит перегородок и стен между зонами. И такая общая комната помогает выразить его даже в небольшой квартире. Отделка тоже характерная: искусственный красный кирпич, чередующийся с белыми и серыми стенами.

Лофт любит разную мягкую мебель, поэтому в зоне гостиной поставили диван с подушками и стул с текстильной обивкой. Цветовая гамма всех предметов — нейтральная и сдержанная, но есть и яркие акценты: в виде зеленого стула, бирюзовой дверцы на тумбе и современных картин. Примечательно, что в таком небольшом пространстве нашлось место для уголка с музыкальными инструментами. Они тоже добавляют комнате антуража.



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Кухонная зона выполнена в строгой стилистике, с использованием только серо-белой палитры и светлых деревянных столешниц. Разнообразие в дизайн вносит фартук с рисунками мелом и грубые индустриальные лампы над барной стойкой. Последняя также организует условное зонирование между гостиной и кухней.

Для создания такой кухни-гостиной понадобились:

Искусственный камень «Парламент 20» 1 190 руб.* Купить *Цена может измениться Письменный стол Orient 24 890 руб.* Купить *Цена может измениться Барный стул Buch 3 11 190 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник LOFT LSP-9524 5 711 руб.* Купить *Цена может измениться Кофейный стол Brekille 24 890 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба Noa 31 890 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочный светильник Stilnovo Style 5 ламп 38 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухонный гарнитур сделан на заказ в компании « Мария ».

Спальня

В спальне нет голых поверхностей и других ярко выраженных черт стиля лофт. Здесь использовано нейтральное светлое оформление: с серыми стенами, белой мебелью и бледной деревянной кроватью. Облик комнаты получился холодным и строгим, даже картины над изголовьем кровати — черно-белые. В качестве яркого акцента использован лишь стул с зеленой обивкой, а теплоты и уюта интерьеру добавляет ковер на полу.



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Для декорирования спальни, помимо картин на стене, под потолком размещена дизайнерская люстра в форме пузырей. А для визуального расширения комнаты и комфортного использования гардероба установлен шкаф-купе с полноразмерным зеркалом.

Для оформления спальни дизайнеры ReRooms использовали:

Ламинат Kaindl Natural Touch 10.0 Narrow plank Дуб Андора 1 709 руб.* Купить *Цена может измениться Обои НОМЕ СOLOR под окраску на флизелиновой основе 25х1,06м 1 473 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра Donolux S111009/11B 29 503 руб.* Купить *Цена может измениться

Вся мебель — кровать, прикроватные тумбы, стол, полки и шкаф-купе — сделаны на заказ.

Ванная и санузел

Чтобы создать индустриальную стилистику и при этом использовать практичные материалы, стены ванной и санузла отделаны керамической плиткой с рисунком под необработанное дерево. В обоих помещениях также использованы встроенные в потолок светильники, призванные сэкономить небольшое пространство.



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Для практичного пользования ванной здесь нет полноценной душевой кабины: для душа выделена часть комнаты, огороженная тонкой стеклянной перегородкой. В санузле установлена подвесная компактная раковина.

Для оформления ванной и санузла дизайнеры выбрали такие товары:

Точечный накладной светодиодный светильник DLR002 12W 4200K белый WH 825 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка облицовочная Rialto DL064M Lars Ceramica Цена по запросу Купить Унитаз-компакт Duravit Starck 3 46 128 руб.* Купить *Цена может измениться Раковина Laufen Pro 9 314 руб.* Купить *Цена может измениться Умывальник из литьевого мрамора «Эстет Оливия 60» 8 920 руб.* Купить *Цена может измениться

Столешница для умывальника и душевой поддон в ванной изготовлены на заказ.