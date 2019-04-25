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Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стиле


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Если вы пока не знаете, в каком стиле оформить гостиную, выбирайте средиземноморский: он никогда не надоест и не устареет.

Глядя на фотографии со средиземноморскими пейзажами, мы думаем, что эта земля полна благополучия и счастья. Местные дома выглядят так, как будто сама природа участвовала как в их строительстве, так и во внутренней отделке. Можете быть уверены, что такое идиллическое мировоззрение — естественный компонент образа жизни тех, кто славится своей любовью к жизни и гостеприимством. Если вы хотите знать, как создать средиземноморскую атмосферу в своей гостиной и действительно любите этот стиль, мы расскажем о его особенностях и продемонстрируем примеры средиземноморского дизайна.

Есть одна деталь, о которой следует помнить при оформлении гостиной в средиземноморском стиле. Профессионалы делят его на два типа: итальянский и греческий. Итальянский подразумевает сочетание теплых оттенков земли, дерева и камня, а также использование кованых элементов в мебели и декоре в большом количестве. Греческий тип характеризуется белоснежным основным цветом, дополненным лучистыми оттенками синего с включениями желтого и терракотового. Предметы мебели изготовлены из грубо тисненой, «выцветшей» древесины.

Фото № 1: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com
Особенности стиля на фотографии со средиземноморскими пейзажами, мы думаем, что эта земля полна благополучия и счастья. Местные дома выглядят так, как будто сама природа участвовала как в их строительстве, так и во внутренней отделке. Можете быть уверены, что такое идиллическое мировоззрение — естественный компонент образа жизни тех, кто славится своей любовью к жизни и гостеприимством. Если вы хотите знать, как создать средиземноморскую атмосферу в своей гостиной и действительно любите этот стиль, мы расскажем о его особенностях и продемонстрируем примеры средиземноморского дизайна.

Есть одна деталь, о которой следует помнить при оформлении гостиной в средиземноморском стиле. Профессионалы делят его на два типа: итальянский и греческий. Итальянский подразумевает сочетание теплых оттенков земли, дерева и камня, а также использование кованых элементов в мебели и декоре в большом количестве. Греческий тип характеризуется белоснежным основным цветом, дополненным лучистыми оттенками синего с включениями желтого и терракотового. Предметы мебели изготовлены из грубо тисненой, «выцветшей» древесины.

Фото № 1: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com
Особенности стиля

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Настоящий средиземноморский интерьер — это много воздуха и света. Независимо от типа интерьера, выбранного для вашей гостиной, подумайте о возможности сделать больше окна, так как это первый шаг на пути к эффектному средиземноморскому образу. Возможно, придется немного расширить оконные проемы, если вы живете в своем доме, или создать новые, потому что этот стиль не подходит для тесных пространств при нехватке места. Вы должны создать органичное целое вашей гостиной и внешнего мира. Окна обычно занимают почти всю стену в средиземноморских домах, создавая панорамный вид на сад или террасу.

Фото № 2: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: bestdesignideas.com

Натуральные материалы

В средиземноморском интерьере допускаются только натуральные материалы или в крайнем случае их хорошая имитация — во всем, что касается облицовки и создания декора. Пол должен быть выложен керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем и деревянными досками. Обои, панели и молдинги недопустимы. Потолок и стены достаточно окрасить в светлый цвет.

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Обратите внимание, что деревянные балки очень важны в подобном интерьере. Древесина должна быть фактурной, светло-коричневого или серого оттенка. Чаще всего цвет деревянных балок соответствует тону дверных проемов и оконных рам, которые также могут быть визуально выделены состаренной древесиной. Можно использовать кованый металл, но только в том случае, если вы предпочли интерьер итальянского типа.

Фото № 3: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: bestdesignideas.com

Спокойная палитра

Средиземноморский декор по итальянскому типу обязывает наполнять помещения теплыми оттенками: терракотовыми, песчаными, бежевыми, светло-коричневыми, темно-коричневыми, кремовыми, неаполитанскими белыми с добавлением зеленых акцентов и черного в небольших количествах.

Греческий средиземноморский интерьер предпочитает белый цвет как для внешней, так и для внутренней облицовки помещений — он наилучшим образом нейтрализует эффект горячего солнца, отражая солнечные лучи, а не поглощая их.

В гостиной помимо белого следует использовать такие цвета, как бирюзовый, лазурный, светло-голубой, кобальтовый, ярко-желтый и лимонный, светло-терракотовый, песчаный, светло-зеленый. Цвета моря и солнца в аксессуарах подчеркивают средиземноморский стиль на фоне нейтральных естественных красок.

Фото № 4: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: bestdesignideas.com
Простая отделка

Стены могут быть окрашены или покрыты текстурированной штукатуркой. Эта отделка даст возможность подчеркнуть портал камина, который очень важен для средиземноморского интерьера.

Если у вас нет возможности установить настоящий камин, можно заменить его электрическим или использовать свечи. Пол в этой зоне можно инкрустировать яркой плиткой или якобы потрескавшейся мозаикой. Для отделки портала хорошо использовать деревянные балки грубой отделки, как и для потолка.

Фото № 5: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com
Выбор мебели

Чтобы подчеркнуть средиземноморский стиль интерьера, необходимо правильно подобрать мебель. Она должна быть преимущественно деревянной, довольно массивной и приземистой.

Шкафы тоже должны быть низкими, чтобы на них было проще положить декоративные предметы. Средиземноморский стиль итальянского типа включает в себя кресла и диваны с коваными элементами или даже металлический каркас.

Вокруг обеденного стола в гостиной обычно стоят элегантные стулья с высокими декоративными спинками и мягкими сиденьями.

Греки, в свою очередь, стремятся дополнить интерьер только деревянной мебелью, часто используя плетеные кресла и стулья. Для средиземноморского региона характерно использование плотных натуральных тканей, покрытий для спинок и подушек диванов, а также для кресел и пуфов.

Примерный комплект мебели для гостиной в средиземноморском стиле:

  • широкий, довольно большой и низкий диван, дополненный парой одинаковых кресел;
  • журнальный столик, расположенный между креслами;
  • книжный шкаф, буфет или стеллаж вдоль стен;
  • два одинаковых вместительных комода;
  • высокий табурет или настольная лампа как декор.

Мебель не должна быть сосредоточена только в центре комнаты или выстроена вдоль стен. Необходимо расположить все предметы на некотором расстоянии друг от друга, чтобы между ними было легко перемещаться.

Фото № 6: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com

Выбор стиля и декора

Простые шторы из легких материалов типичны для окон в средиземноморском стиле. Забудьте о ламбрекенах, драпировках и других украшениях, так как на легкую кованую гардину для штор можно вешать только натуральные и воздушные шторы из хлопка, льна и кружева.

Декор средиземноморских интерьеров нельзя назвать изысканным, но он подчеркивает приятную атмосферу. Популярные элементы декора — различные керамические сосуды, декоративные тарелки, а также небольшие глиняные горшки. Можно поставить корзинку для дров на пол у камина.

Разместите несколько ярких подушек на диване и украсьте кофейный столик вазой с фруктами.

Плотные большие ковры следует заменить легкими ткаными ковриками или дорожками, небольшие тканые полоски могут стать украшением стены над креслом или комодом.

Фото № 7: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: bestdesignideas.com
Теперь вы знаете почти все о том, как оформить средиземноморский интерьер. Вдохновляйтесь лучшими его образцами и используйте эти идеи для создания собственного уютного пространства.

Фото № 8: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: bestdesignideas.com

Фигурные оконные проемы можно оформить шторами, закрепленными на отдельных кованых элементах, а не на сплошной гардине.

Фото № 9: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com
Зеленые растения отлично дополнят атмосферу средиземноморского интерьера.

Фото № 10: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com
Кованый журнальный столик не выглядит массивным, на нем будут уместны свечи в медных или серебряных подсвечниках. Впрочем, столик можно поставить любой — мы показывали вам много отличных вариантов.

Фото № 11: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com

Сложное потолочное освещение можно создавать по собственному сценарию.

Фото № 12: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com

Для украшения стен уместны интересные панно ручной работы.

Фото № 13: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com

Небольшие окна, которые нельзя увеличить, лучше не закрывать шторами.

Фото № 14: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com

Свежесть, воздушность, легкость, грациозность — это все об  интерьере в средиземноморском стиле.

Фото № 15: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com

Песочные оттенки уместны не только на полу и стенах, но и на потолке.

Фото № 16: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: homestratosphere.com

Кованая люстра — находка для такого интерьера.

Фото № 17: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: bestdesignideas.com

Легкий ковер с синими узорами будет весь год напоминать вам о лете, море и отдыхе.

Фото № 18: Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стилеФото: bestdesignideas.com

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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