Море, солнце и цветы: 18 гостиных в средиземноморском стиле

Есть одна деталь, о которой следует помнить при оформлении гостиной в средиземноморском стиле. Профессионалы делят его на два типа: итальянский и греческий. Итальянский подразумевает сочетание теплых оттенков земли, дерева и камня, а также использование кованых элементов в мебели и декоре в большом количестве. Греческий тип характеризуется белоснежным основным цветом, дополненным лучистыми оттенками синего с включениями желтого и терракотового. Предметы мебели изготовлены из грубо тисненой, «выцветшей» древесины.

Есть одна деталь, о которой следует помнить при оформлении гостиной в средиземноморском стиле. Профессионалы делят его на два типа: итальянский и греческий. Итальянский подразумевает сочетание теплых оттенков земли, дерева и камня, а также использование кованых элементов в мебели и декоре в большом количестве. Греческий тип характеризуется белоснежным основным цветом, дополненным лучистыми оттенками синего с включениями желтого и терракотового. Предметы мебели изготовлены из грубо тисненой, «выцветшей» древесины.

Глядя на фотографии со средиземноморскими пейзажами, мы думаем, что эта земля полна благополучия и счастья. Местные дома выглядят так, как будто сама природа участвовала как в их строительстве, так и во внутренней отделке. Можете быть уверены, что такое идиллическое мировоззрение — естественный компонент образа жизни тех, кто славится своей любовью к жизни и гостеприимством. Если вы хотите знать, как создать средиземноморскую атмосферу в своей гостиной и действительно любите этот стиль, мы расскажем о его особенностях и продемонстрируем примеры средиземноморского дизайна.

Настоящий средиземноморский интерьер — это много воздуха и света. Независимо от типа интерьера, выбранного для вашей гостиной, подумайте о возможности сделать больше окна, так как это первый шаг на пути к эффектному средиземноморскому образу. Возможно, придется немного расширить оконные проемы, если вы живете в своем доме, или создать новые, потому что этот стиль не подходит для тесных пространств при нехватке места. Вы должны создать органичное целое вашей гостиной и внешнего мира. Окна обычно занимают почти всю стену в средиземноморских домах, создавая панорамный вид на сад или террасу.

Фото: bestdesignideas.com

Натуральные материалы

В средиземноморском интерьере допускаются только натуральные материалы или в крайнем случае их хорошая имитация — во всем, что касается облицовки и создания декора. Пол должен быть выложен керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем и деревянными досками. Обои, панели и молдинги недопустимы. Потолок и стены достаточно окрасить в светлый цвет.

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Обратите внимание, что деревянные балки очень важны в подобном интерьере. Древесина должна быть фактурной, светло-коричневого или серого оттенка. Чаще всего цвет деревянных балок соответствует тону дверных проемов и оконных рам, которые также могут быть визуально выделены состаренной древесиной. Можно использовать кованый металл, но только в том случае, если вы предпочли интерьер итальянского типа.

Фото: bestdesignideas.com

Спокойная палитра

Средиземноморский декор по итальянскому типу обязывает наполнять помещения теплыми оттенками: терракотовыми, песчаными, бежевыми, светло-коричневыми, темно-коричневыми, кремовыми, неаполитанскими белыми с добавлением зеленых акцентов и черного в небольших количествах.

Греческий средиземноморский интерьер предпочитает белый цвет как для внешней, так и для внутренней облицовки помещений — он наилучшим образом нейтрализует эффект горячего солнца, отражая солнечные лучи, а не поглощая их.

В гостиной помимо белого следует использовать такие цвета, как бирюзовый, лазурный, светло-голубой, кобальтовый, ярко-желтый и лимонный, светло-терракотовый, песчаный, светло-зеленый. Цвета моря и солнца в аксессуарах подчеркивают средиземноморский стиль на фоне нейтральных естественных красок.

Стены могут быть окрашены или покрыты текстурированной штукатуркой. Эта отделка даст возможность подчеркнуть портал камина, который очень важен для средиземноморского интерьера.

Если у вас нет возможности установить настоящий камин, можно заменить его электрическим или использовать свечи. Пол в этой зоне можно инкрустировать яркой плиткой или якобы потрескавшейся мозаикой. Для отделки портала хорошо использовать деревянные балки грубой отделки, как и для потолка.

Чтобы подчеркнуть средиземноморский стиль интерьера, необходимо правильно подобрать мебель. Она должна быть преимущественно деревянной, довольно массивной и приземистой.

Шкафы тоже должны быть низкими, чтобы на них было проще положить декоративные предметы. Средиземноморский стиль итальянского типа включает в себя кресла и диваны с коваными элементами или даже металлический каркас.

Вокруг обеденного стола в гостиной обычно стоят элегантные стулья с высокими декоративными спинками и мягкими сиденьями.

Греки, в свою очередь, стремятся дополнить интерьер только деревянной мебелью, часто используя плетеные кресла и стулья. Для средиземноморского региона характерно использование плотных натуральных тканей, покрытий для спинок и подушек диванов, а также для кресел и пуфов.

Примерный комплект мебели для гостиной в средиземноморском стиле:

широкий, довольно большой и низкий диван, дополненный парой одинаковых кресел;

журнальный столик, расположенный между креслами;

книжный шкаф, буфет или стеллаж вдоль стен;

два одинаковых вместительных комода;

высокий табурет или настольная лампа как декор.

Мебель не должна быть сосредоточена только в центре комнаты или выстроена вдоль стен. Необходимо расположить все предметы на некотором расстоянии друг от друга, чтобы между ними было легко перемещаться.

Фото: homestratosphere.com



Выбор стиля и декора

Простые шторы из легких материалов типичны для окон в средиземноморском стиле. Забудьте о ламбрекенах, драпировках и других украшениях, так как на легкую кованую гардину для штор можно вешать только натуральные и воздушные шторы из хлопка, льна и кружева.

Декор средиземноморских интерьеров нельзя назвать изысканным, но он подчеркивает приятную атмосферу. Популярные элементы декора — различные керамические сосуды, декоративные тарелки, а также небольшие глиняные горшки. Можно поставить корзинку для дров на пол у камина.

Разместите несколько ярких подушек на диване и украсьте кофейный столик вазой с фруктами.

Плотные большие ковры следует заменить легкими ткаными ковриками или дорожками, небольшие тканые полоски могут стать украшением стены над креслом или комодом.

Фото: bestdesignideas.com

Теперь вы знаете почти все о том, как оформить средиземноморский интерьер. Вдохновляйтесь лучшими его образцами и используйте эти идеи для создания собственного уютного пространства.

Фото: bestdesignideas.com



Фигурные оконные проемы можно оформить шторами, закрепленными на отдельных кованых элементах, а не на сплошной гардине.

Фото: homestratosphere.com

Зеленые растения отлично дополнят атмосферу средиземноморского интерьера.

Фото: homestratosphere.com

Кованый журнальный столик не выглядит массивным, на нем будут уместны свечи в медных или серебряных подсвечниках. Впрочем, столик можно поставить любой — мы показывали вам много отличных вариантов.

Фото: homestratosphere.com



Сложное потолочное освещение можно создавать по собственному сценарию.

Фото: homestratosphere.com



Для украшения стен уместны интересные панно ручной работы.

Фото: homestratosphere.com



Небольшие окна, которые нельзя увеличить, лучше не закрывать шторами.

Фото: homestratosphere.com



Свежесть, воздушность, легкость, грациозность — это все об интерьере в средиземноморском стиле.

Фото: homestratosphere.com



Песочные оттенки уместны не только на полу и стенах, но и на потолке.

Фото: homestratosphere.com



Кованая люстра — находка для такого интерьера.

Фото: bestdesignideas.com



Легкий ковер с синими узорами будет весь год напоминать вам о лете, море и отдыхе.