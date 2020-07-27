Можно ли доверить свою квартиру начинающему молодому дизайнеру интерьера

Можно ли доверить ремонт своей квартиры начинающему молодому дизайнеру интерьеров, сколько это будет стоить и каким последствиям приведет
Решив сделать ремонт квартиры, нужно найти дизайнера интерьера, который сможет грамотно воплотить все ваши идеи. Некоторые с целью экономии решаются воспользоваться услугами начинающего специалиста. Давайте разберемся, можно ли доверить ремонт молодому дизайнеру интерьеров, сколько это будет стоить, и какие могут быть последствия.
Кто они такие – начинающие дизайнеры интерьеров? сделать ремонт квартиры, нужно найти дизайнера интерьера, который сможет грамотно воплотить все ваши идеи. Некоторые с целью экономии решаются воспользоваться услугами начинающего специалиста. Давайте разберемся, можно ли доверить ремонт молодому дизайнеру интерьеров, сколько это будет стоить, и какие могут быть последствия.
Кто они такие – начинающие дизайнеры интерьеров?
Наше портфолио более 10 000 проектов
Как в любой другой профессии дизайнер начинает профессиональную деятельность с нуля без опыта, не имея наработанных связей с подрядчиками и поставщиками. Новичок – это студент или выпускник ВУЗа, например, МосГУ, НИУ «МЭИ», или дизайнерских курсов «ПРЕСТИЖ», МАЭО, МАСПК и пр. Чтобы приобрести опыт начинающий дизайнер должен пройти стажировку у частного профессионала или дизайн-студии.
Не исключено, что это талантливый молодой специалист, о чем свидетельствуют его работы на бумаге или в виде красивых коллажей. Только он недостаточно опытен и еще не имеет примеров реализованных проектов.
На Западе считается, что отличным профессионалом в сфере дизайна можно стать к 40-45 годам. Но профессионализм не зависит от возраста, а только от опыта и желания улучшать свою квалификацию.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Можно ли доверить свою квартиру стажеру?
Если хотите сделать несложный ремонт одной комнаты или небольшой студии, можно рискнуть и воспользоваться услугами новичка. Но даже талантливый выпускник ВУЗа или полугодовых курсов не сравнится с профессионалом, у которого за плечами много лет опыта и десятки, а то и сотни реализованных проектов. Чем менее опытен дизайнер, тем больше ошибок он допустит. Рассмотрим некоторые последствия сотрудничества с новичком.
Не учтены законы эргономики
Опытный дизайнер умеет планировать пространство с учетом особенностей жильцов, чтобы помещение было комфортным и функциональным. Новичок еще не знает всех нюансов, он может строго руководствоваться установленными строительно-архитектурными правилами, которые в определенных случаях не актуальны. К примеру, начинающий дизайнер, размещает кухонный шкафчик на стандартной высоте. При этом жена заказчика, которая занимается готовкой, имеет небольшой рост, и ей приходится постоянно становиться на табурет, чтобы достать к верхним полкам. Опытный специалист не допустил бы такого недочета.
Неправильно подобраны цвета и освещение
Хотя во время учебы преподаватели уделяют внимание теоретическим знаниям о цветовом оформлении и свете, на практике все гораздо сложнее. Новичку не всегда удается правильно выбрать цвет отделки или мебели с учетом площади помещения, расположения окон, уровня естественного и искусственного освещения. Как следствие – комната может выглядеть чрезмерно мрачно во время захода солнца или становиться ослепительной в обеденную пору.
Нарушение композиции
Композиционные ошибки особенно видны, если начинающий дизайнер берется за оформление нестандартного помещения, например, мансарды, комнаты с высокими потолками, закругленными стенами и пр. Интерьер может получиться не гармоничным, и заказчик не испытает эстетического удовольствия, как ожидал.
Ошибки в составлении технической части
Некоторые решают стать дизайнером, потому что имеют творческую натуру и тонкое чувство вкуса. Но недостаточно красиво рисовать и разбираться в интерьерных стилях. Важно знать следующее:
основные положения СНиП;
особенности проектирования и монтажа внутренних коммуникаций;
характеристики зданий, например, несущие способности;
последовательность технологических процессов;
качества и свойства стройматериалов.
Хотя на лекциях студент получит основную базу теоретических знаний, многое приходит с опытом. Стажер еще не знает, как наилучшим образом решить законность отдельных архитектурно-строительных работ, какие материалы лучше сочетаются друг с другом, как наиболее выгодно подвести электричество и пр.
Стилевой каламбур
Прежде чем смешивать несколько стилей, нужно досконально изучить и реализовать стилистические направления по отдельности. Иначе может получиться не красивая эклектика или фьюжн, а стилевой каламбур.
Получится ли на этом сэкономить?
Ответ – однозначно да. Юный дизайнер будет несказанно рад каждому клиенту, и чтобы его не упустить предложит максимально выгодные условия сотрудничества. В интернете даже можно найти подобные объявления – «сделаю дешевый дизайн-проект квартиры». Если средняя цена работы профессионального дизайнера варьируется от 400 до 1000 руб./кв. м, то услуги новичка обойдутся всего в 100-250 руб./кв. м. Итого, опытному профессионалу за проект квартиры площадью 40 кв. м нужно отдать 16000-40000 руб., стажеру – 4000-10000 руб., что в 4-10 раз меньше.
Если хотите недорого сделать качественный проект и ищите хорошего дизайнера в Москве, воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса Рерумс. Мы – это команда опытных профессионалов с большим количеством реализованных проектов. При этом стоимость наших услуг ниже среднерыночной. Мы работаем по фиксированным ценам из расчета на количество помещений, а не площади.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники