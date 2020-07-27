Можно ли доверить свою квартиру начинающему молодому дизайнеру интерьера

Решив сделать ремонт квартиры, нужно найти дизайнера интерьера, который сможет грамотно воплотить все ваши идеи. Некоторые с целью экономии решаются воспользоваться услугами начинающего специалиста. Давайте разберемся, можно ли доверить ремонт молодому дизайнеру интерьеров, сколько это будет стоить, и какие могут быть последствия.

Как в любой другой профессии дизайнер начинает профессиональную деятельность с нуля без опыта, не имея наработанных связей с подрядчиками и поставщиками. Новичок – это студент или выпускник ВУЗа, например, МосГУ, НИУ «МЭИ», или дизайнерских курсов «ПРЕСТИЖ», МАЭО, МАСПК и пр. Чтобы приобрести опыт начинающий дизайнер должен пройти стажировку у частного профессионала или дизайн-студии.

Не исключено, что это талантливый молодой специалист, о чем свидетельствуют его работы на бумаге или в виде красивых коллажей. Только он недостаточно опытен и еще не имеет примеров реализованных проектов.

На Западе считается, что отличным профессионалом в сфере дизайна можно стать к 40-45 годам. Но профессионализм не зависит от возраста, а только от опыта и желания улучшать свою квалификацию.

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Можно ли доверить свою квартиру стажеру?

Если хотите сделать несложный ремонт одной комнаты или небольшой студии, можно рискнуть и воспользоваться услугами новичка. Но даже талантливый выпускник ВУЗа или полугодовых курсов не сравнится с профессионалом, у которого за плечами много лет опыта и десятки, а то и сотни реализованных проектов. Чем менее опытен дизайнер, тем больше ошибок он допустит. Рассмотрим некоторые последствия сотрудничества с новичком.

Не учтены законы эргономики

Опытный дизайнер умеет планировать пространство с учетом особенностей жильцов, чтобы помещение было комфортным и функциональным. Новичок еще не знает всех нюансов, он может строго руководствоваться установленными строительно-архитектурными правилами, которые в определенных случаях не актуальны. К примеру, начинающий дизайнер, размещает кухонный шкафчик на стандартной высоте. При этом жена заказчика, которая занимается готовкой, имеет небольшой рост, и ей приходится постоянно становиться на табурет, чтобы достать к верхним полкам. Опытный специалист не допустил бы такого недочета.

Неправильно подобраны цвета и освещение

Хотя во время учебы преподаватели уделяют внимание теоретическим знаниям о цветовом оформлении и свете, на практике все гораздо сложнее. Новичку не всегда удается правильно выбрать цвет отделки или мебели с учетом площади помещения, расположения окон, уровня естественного и искусственного освещения. Как следствие – комната может выглядеть чрезмерно мрачно во время захода солнца или становиться ослепительной в обеденную пору.

Нарушение композиции

Композиционные ошибки особенно видны, если начинающий дизайнер берется за оформление нестандартного помещения, например, мансарды, комнаты с высокими потолками, закругленными стенами и пр. Интерьер может получиться не гармоничным, и заказчик не испытает эстетического удовольствия, как ожидал.

Ошибки в составлении технической части

Некоторые решают стать дизайнером, потому что имеют творческую натуру и тонкое чувство вкуса. Но недостаточно красиво рисовать и разбираться в интерьерных стилях. Важно знать следующее:

основные положения СНиП;

особенности проектирования и монтажа внутренних коммуникаций;

характеристики зданий, например, несущие способности;

последовательность технологических процессов;

качества и свойства стройматериалов.

Хотя на лекциях студент получит основную базу теоретических знаний, многое приходит с опытом. Стажер еще не знает, как наилучшим образом решить законность отдельных архитектурно-строительных работ, какие материалы лучше сочетаются друг с другом, как наиболее выгодно подвести электричество и пр.

Стилевой каламбур

Прежде чем смешивать несколько стилей, нужно досконально изучить и реализовать стилистические направления по отдельности. Иначе может получиться не красивая эклектика или фьюжн, а стилевой каламбур.

Фото ReRooms

Получится ли на этом сэкономить?

Ответ – однозначно да. Юный дизайнер будет несказанно рад каждому клиенту, и чтобы его не упустить предложит максимально выгодные условия сотрудничества. В интернете даже можно найти подобные объявления – «сделаю дешевый дизайн-проект квартиры». Если средняя цена работы профессионального дизайнера варьируется от 400 до 1000 руб./кв. м, то услуги новичка обойдутся всего в 100-250 руб./кв. м. Итого, опытному профессионалу за проект квартиры площадью 40 кв. м нужно отдать 16000-40000 руб., стажеру – 4000-10000 руб., что в 4-10 раз меньше.

Если хотите недорого сделать качественный проект и ищите хорошего дизайнера в Москве, воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса Рерумс. Мы – это команда опытных профессионалов с большим количеством реализованных проектов. При этом стоимость наших услуг ниже среднерыночной. Мы работаем по фиксированным ценам из расчета на количество помещений, а не площади.