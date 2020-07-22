Зачем нужен дизайнер интерьера, стоит ли его нанимать или сама себе дизайнер

Существует стереотип, что услугами дизайнера интерьера пользуются только состоятельные люди или не имеющие фантазии, чтобы оформить собственное жилье. На самом деле за помощью к профессионалам прибегают многие независимо от финансового состояния и степени креативного мышления. Рассмотрим, зачем нужен дизайнер, плюсы и минусы его участия в интерьере жилого помещения.

Существует стереотип, что услугами дизайнера интерьера пользуются только состоятельные люди или не имеющие фантазии, чтобы оформить собственное жилье. На самом деле за помощью к профессионалам прибегают многие независимо от финансового состояния и степени креативного мышления. Рассмотрим, зачем нужен дизайнер, плюсы и минусы его участия в интерьере жилого помещения.

Некоторые решают сделать ремонт своими руками. В интернете можно найти множество картинок и видео современных дизайнов. Даже существуют бесплатные программы для разработки коллажей и 3D макетов. Все же нередко такие эксперименты заканчиваются плачевно. Не имея профессионального дизайнерского образования, невозможно учесть все моменты, в отношении эстетики, функциональности, удобства и эргономичности. Самоучки часто совершают ошибки, которые приходится переделывать, что требует дополнительного времени и средств.

Дизайн интерьера – это больше, чем просто выбрать цвет обоев или подобрать плитку в ванную. Нужно продумать все, начиная от монтажных работ до расстановки мебели и декора.

Зачем нужен дизайнер?

Рассмотрим 10 веских причин нанять дизайнера.

1. Нет времени

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Желая сделать ремонт самостоятельно, нужно найти ответы на огромное количество вопросов, например, какие использовать отделочные материалы, какие розетки и где устанавливать, сколько требуется краски для отделки стен и пр. Изучая эти моменты, вы потратите много времени, которое могли посвятить семье или себе. Нанимая дизайнера, вы тратите около часа на обсуждение пожеланий в дизайне. Все остальные моменты решает профессионал.

Студия дизайна Рерумс ценит драгоценное время своих клиентов. Во время встречи наш дизайнер выяснит ваши пожелания по стилю и функциональности будущего интерьера. Дальнейшие вопросы решаются удаленно в режиме онлайн. Вам не придется выкраивать время на многочисленные встречи в офисе.

2. Ограниченный бюджет

С профессиональной помощью вы потратите на ремонт не больше запланированной суммы. Дизайнер создаст проект, который послужит подробным руководством для реализации задуманного. Чертежи помогут избежать строительных и инженерных ошибок, переделка которых требует немалых денег.

3. Нужен профессиональный взгляд

Чтобы ремонт прошел без форс-мажоров и задержек, нужно подготовить качественный дизайн-проект. Новичок вряд ли сможет учесть все тонкости и самостоятельно подготовить все чертежи, не говоря уже о визуализации. Дизайнер поможет упорядочить этот процесс, подготовит полный комплект необходимой документации, подскажет, когда и какие материалы закупать, когда нанимать подрядчика и т. д. Поэтому, отвечая на вопрос нужен ли дизайн проект для ремонта квартиры, ответ будет утвердительным.

4. Не знаете, что хотите

Если вы пересмотрели сотни картинок в дизайнерских журналах, но не определились с желаемым интерьером, вам необходим дизайнер. Квалифицированный специалист нередко обладает навыками хорошего психолога, поэтому:

задаст правильные вопросы;

выяснит, что подойдет вам в раках бюджета, с учетом предпочтений и привычек всех жильцов;

предложит подходящие готовые коллажи.

В результате дизайнер разработает уникальный дизайн-проект, который будет соответствовать вашему укладу и стилю жизни.

5. Нужно эффективно использовать площадь

Если у вас малогабаритная квартира или небольшой дом, но вы хотите сделать красивый ремонт, не жертвуя комфортом, нужен дизайнер. Он умеет правильно зонировать пространство, подберет тип отделки, комплектацию подходящих форм и размеров. Это поможет визуально расширить помещения, сделает их уютными и эргономичными.

6. Хотите модный интерьер

Если у вас есть чувство стиля, но вы не успеваете за модными тенденциями в дизайне, воспользуйтесь помощью профессионала. Он в курсе самых новых трендов, знает, что будет в топе еще несколько лет, а что очень скоро будет считаться антитрендом.

7. Поиск материалов

Дизайнер имеет базу надежных поставщиков, у которых можно закупить качественные материалы, мебель и декор по хорошим ценам. К примеру, компания ReRooms делится своими скидками от производителей. Клиенты сервиса могут сэкономить до 30% от розничной стоимости на товары для ремонта.

8. Контроль

Нанимая дизайнера, можно контролировать весь рабочий процесс. Имея на руках проект, вы будете знать, когда какие работы будут выполняться, какие материалы и когда нужны, какой расход денежных средств.

9. Надежная помощь

Например, вы выбрали коллажи и готовы приступить к ремонту, но не нашли краску требуемого цвета или выбранную люстру сняли с производства. Дизайнер поможет решить проблему: предложит аналоги или варианты замены, которые будут соответствовать идеи будущего интерьера.

10. Не знаете, кому доверить реализацию проекта

Для ремонта нужно найти хорошего исполнителя. Дизайнер может порекомендовать проверенного подрядчика, который сделает работу быстро, качественно и недорого. Онлайн-сервис Рерумс посоветует надежную ремонтную бригаду и вам не нужно самостоятельно искать исполнителя.

Фото ReRooms

Плюсы и минусы дизайнера интерьера

Чтобы понять для чего нужен дизайн-проект квартиры и стоит ли нанимать дизайнера, нужно взвесить все «за» и «против».

Преимущества

Основные плюсы – экономия времени, эстетическая составляющая и высокое качество работ. Дизайнер не только продумает будущий интерьер, но и займется поиском материалов, поставщиков и рабочих. Это сэкономит ваше время и силы.

Дизайнерский ремонт получится стильным и эстетичным. Даже те, кто прошел самообучение дизайну, не смогут самостоятельно создать такой красивый и функциональный интерьер.

И, конечно, отличается качество работ дизайнера и самоучки. В силу знаний и опыта профессионал учитывает даже мелкие детали, которые на первый взгляд кажутся маловажными, к примеру, количество и размещение розеток, наличие систем хранения, материалы мебели. Все это влияет на комфорт и может облегчить или напротив усложнить жизнь.

Фото ReRooms

Недостатки

Минусы дизайнера:

сложный выбор – на рынке дизайна интерьера много специалистов, среди которых сложно выбрать одного, подходящего по взглядам, стилю работы и стоимости;

недопонимания – в процессе работы нужно решать много вопросов, иногда дизайнер и заказчик не сходятся во мнениях, может возникать напряжение в общении или даже конфликты;

дополнительные расходы – услуги дизайнера не бесплатные, все же на хорошего профессионала не жалко потратить деньги.

Чтобы сделать красивый, удобный и функциональный дизайн интерьера квартиры или дома в Москве, воспользуйтесь услугами дизайнерской студии Рерумс. Наши дизайнеры учтут ваши пожелания и помогут воплотить самые смелые идеи. Онлайн-сервис работает быстро, качественно, по фиксированным ценам из расчета на количество помещений, а не площади.