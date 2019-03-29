Необработанное дерево в интерьере

Показываем отличные способы сделать интерьер особенным и очень привлекательным с помощью деревянных предметов и декора. Многое из этого вы вполне можете делать своими руками.

Интерьер в любом стиле допускает или приветствует использование дерева. Вопрос только в его количестве и качестве обработки. Где-то уместно поставить скромную деревянную вазу, в каком-то случае можно сделать дерево преобладающим элементом оформления интерьера. Что касается качества обработки, мы вас сейчас удивим: мода модой, но необработанное грубое дерево очень часто даст фору стильным и изысканным предметам «без сучка и задоринки».

Журнальные столики

Если вы никогда не держали в руках инструменты для работы с деревом, вам будет проще всего сделать журнальный столик. Найдите во время прогулки по лесу интересных кусок старого ствола — лучше, если на нем сохранится хотя бы немного коры. Принесите домой, очистите от налипших старых листьев и покройте бесцветным лаком. В некоторых случаях может понадобиться шлифовка и выравнивание, чтобы журнальный столик с таким натуральным подстольем твердо стоял на ногах. Толстое прозрачное стекло сверху — и удивительный предмет мебели готов. Главное, что такого не будет больше ни у кого.

Фото: essenziale-hd.com

1 /2 Фото: freetheiphone.org

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Журнальный стол Blijburg 15 999 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Полки и столешницы

Кусок необработанного дерева можно использовать и как оригинальную подвесную полочку, особенно если ваш интерьер выполнен в скандинавском стиле или минимализме. Тяжелые и массивные предметы такая полочка не выдержит, но у нее и нет такой задачи — она для красоты. Небольшая книга, очки, мобильный телефон — все это вполне можно держать рядом с кроватью на такой конструкции, если тумбочки вы не любите или места для них нет. Несколько больших досок, подвешенных одна над другой, заменят стеллаж. Правда, библиотеку здесь тоже разместить не получится, но вазочки, несколько журналов и всякие аксессуары будут кстати. Если к необработанному брусу приделать прочные ножки, он заменит тумбу, стеллаж и столик одновременно. Натуральная шкура рядом на полу будет кстати.

Фото: essenziale-hd.com

1 /3 Фото: novate.ru

2 /3 Фото: 69.media.tumblr.com

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Полка книжная ПК 3 2 299 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Декоративная лестница

Конечно, вы не раз видели такие лесенки в модных интерьерных журналах. Что мешает сделать такую своими руками? Материалом станут тонкие стволы засохших деревьев в том же лесу. Нужно просто распилить их и с помощью строительных гвоздей сколотить вот такую красоту. Прочность здесь не так важна, как сама идея. Вы все равно не будете по ней подниматься, чтобы достать что-то с верхних полок шкафов. Поставьте лесенку в ванной комнате и вешайте на нее полотенца. В спальне она тоже будет смотреться отлично, особенно с небрежно наброшенным на перекладину небольшим вязаным пледом.

Фото: essenziale-hd.com

Деревянная двусторонняя лестница Krause 2х8 перекладин 11 160 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Стойки

Для изготовления таких прекрасных вещей вам тоже не понадобится помощь специалиста. Светильники на деревянных ножках, подсвечники, абстрактные инсталляции — фантазия и форма исходного материала поможет выбрать отличную идею.

Фото: essenziale-hd.com

1 /2 Фото: essenziale-hd.com

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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ ДЕРЕВЯННЫЙ ALBER 25 СМ 70 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Рама для зеркала

Огромные зеркала в моде, и они уместны в любом интерьере. Если же оформить такое зеркало в раму из необработанного дерева, вы получите эксклюзивный предмет за небольшие деньги. Самый массивный на стену вешать не надо — просто прислоните к стене. Да, получилось опять как на картинке из интерьерного журнала.

Фото: essenziale-hd.com

1 /2 Фото: essenziale-hd.com

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РАМА ДЛЯ ЗЕРКАЛА "ИНДИЙСКИЕ СЛОНЫ" 4 170 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Система хранения

Немного набив руку на изготовлении журнальных столиков, подставок и полочек, можно уже замахнуться на более серьезные вещи, например на систему хранения для полотенец в ванной комнате, а то и на полноценный комод. Ювелирная точность форм не нужна, в этом и плюс такого материала. Смотрится же полочка или комод роскошно!

Фото: essenziale-hd.com

1 /2 Фото: fillyourhomewithlove.com

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ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК LOCKER 544 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Раковина и столешница для ванной

Идем дальше, не выходя из ванной комнаты. Делаем раковину из куска дерева! Думаете, что справитесь самостоятельно? Отлично! Не хватает навыка? Ничего страшного — зовите на помощь специалиста по работе с деревом. Результат будет радовать вас многие годы — при правильной обработке и выборе влагозащитного покрытия раковина из необработанного дерева прослужит очень долго. Другой вариант — установить каменную чашу раковины на деревянное подстолье из толстой части ствола отжившего свое дерева.

Фото: aubrylia.a.u.pic.centerblog.net

1 /3 Фото: i3.wp.com

2 /3 Фото: mixvn.net

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ДЕРЕВЯННАЯ РАКОВИНА 69 000 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Ванна

Здесь слова излишни: такая ванна держит тепло, нежно принимает вас в свои объятия и выглядит изумительно. Сливайтесь с природой!

Фото: i.imgur.com

ДЕРЕВЯННАЯ ВАННА WB-2 380 000 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)

Изголовье кровати

Не умеете делать что-то из дерева? Что может быть проще, чем закрепить в изголовье кровати такую необычную доску! Красивый светильник можно потом прикрепить прямо на деревянную поверхность. Только не задевайте ее во сне руками, если спите беспокойно: рискуете получить занозу.

Фото: omega-pure.com

1 /2 Фото: omega-pure.com

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Декор стен

Очень неожиданное решение. И очень красивое! Большая доска на стене — это и декор, и интересный акцент, и удобное место для картины, рисунка, записки. Если же добавить к такой доске роликовый механизм, она может «ездить» вдоль стены, выполняя роль откатной двери.

Фото: muley.me

Спальня

Вам понравились все идеи, которые мы показали? Сложно выбрать что-то одно? Делайте спальню полностью из необработанного дерева — экологично, необычно, красиво и функционально.

Фото: hepsiburadafirmalar.com

Кровать из массива дерева ВМ Сиена 13 650 руб.* Купить *Цена может измениться

(цены актуальны на момент публикации)