Зонирование квартиры стеклом: за и против

Благодаря прозрачности стекла перегородки выглядят легко и аккуратно. К примеру, можно отделить рабочую зону в спальне или кухню в гостиной, не жертвуя пространством в квартире. В салоне «Стекольная корпорация» можно заказать любые перегородки из стекла .

Благодаря прозрачности стекла перегородки выглядят легко и аккуратно. К примеру, можно отделить рабочую зону в спальне или кухню в гостиной, не жертвуя пространством в квартире. В салоне «Стекольная корпорация» можно заказать любые перегородки из стекла .

Здесь есть несколько свежих и оригинальных решений. Дизайнеры отделили зону отдыха и даже установили дверь, но при этом сохранили свободное пространство и легкость — характерные черты интерьера студии. Цель была достигнута с помощью… армированного стекла. Перегородка из этого материала прочная и при этом прозрачная. Таким образом получилось обустроить комфортную спальню, которая изящно отделена от общего пространства стеклом. Как еще можно зонировать площадь в квартире стеклом и каковы плюсы и минусы таких решений — рассказывает ReRooms .

Для изготовления перегородки можно использовать стекло разного размера— как до потолка, так и до середины стены, а также создать любые формы. При этом применяется не только стандартное прозрачное стекло, но и матовое, с рисунками, цветное, поделенное на секции и так далее. Это позволяет придать интерьеру оригинальный вид.

Фото: i2.cdscdn.com

1 /6 Фото: i.pinimg.com

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3 /6 Фото: hometren.com

4 /6 Фото: hometren.com

5 /6 Фото: cdn.decoist.com

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3. Обилие естественного освещения в помещении

Стекло отлично пропускает свет и даже увеличивает светопоток, поэтому в квартире всегда светло и уютно. Перегородки из гипсокартона и других материалов заслоняют часть комнаты от солнечных лучей. Особенно это важно, если окно единственное в квартире. Можно выбрать цельностеклянные перегородки .

Фото: homeanddecor.com.sg

1 /3 Фото: pufikhomes.com

2 /3 Фото: crystaliaglass.com

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4. Экологичность материала

Стекло — экологически чистый материал, что позволяет применять его в интерьере детских комнат и кухни.

Фото: i.pinimg.com

1 /3 Фото: mit24h.com

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5. Защита от запахов из кухни

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Одна из проблем квартиры-студии — запахи еды из кухонной зоны. Даже самая мощная вытяжка не может полностью устранить ароматы рыбы или пирога. Мягкая мебель со временем начинает неприятно пахнуть. Стеклянная перегородка эффективно защищает от проникновения запахов. В компании «Glass Строй» можно заказать вариант с раздвижными дверями .

Фото: images.adsttc.com

1 /4 Фото: i.pinimg.com

2 /4 Фото: renonation.sg

3 /4 Фото: renonation.sg

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Против

1. Хрупкость материала

Стекло, которое используется в интерьере для зонирования, проходит термическую обработку. Это делает материал прочнее в 6-7 раз. Однако стекло не может выдержать такие сильные удары, как, например, кирпичная стена. При аккуратном отношении таких проблем возникнуть не должно.

Фото: pufikhomes.com

2. Невозможность уединения

Стеклянная перегородка условно зонирует пространство, но придает ощущение аквариума. Если в доме есть посторонние люди, уединиться и отдохнуть не получится. Впрочем, можно использовать для этого хотя бы шторы.

Фото: cdn.vox-cdn.com

1 /2 Фото: cdn.vox-cdn.com

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3. Необходимость тщательного ухода

На стекле видны отпечатки пальцев, мыльные разводы — любая грязь и пыль, поэтому стеклянные перегородки приходится часто мыть.

Фото: i.pinimg.com

1 /3 Фото: i.pinimg.com

2 /3 Фото: cdn.decoist.com

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