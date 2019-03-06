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Зонирование квартиры стеклом: за и против


2572
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Что нового можно привнести в дизайн квартиры-студии, когда кажется, что все идеи уже воплощены? На этот вопрос можно ответить, взглянув на один из проектов команды дизайнеров ReRooms.

Здесь есть несколько свежих и оригинальных решений. Дизайнеры отделили зону отдыха и даже установили дверь, но при этом сохранили свободное пространство и легкость — характерные черты интерьера студии. Цель была достигнута с помощью… армированного стекла. Перегородка из этого материала прочная и при этом прозрачная. Таким образом получилось обустроить комфортную спальню, которая изящно отделена от общего пространства стеклом. Как еще можно зонировать площадь в квартире стеклом и каковы плюсы и минусы таких решений — рассказывает ReRooms.

За

1. Возможность зонирования без утяжеления пространства

Благодаря прозрачности стекла перегородки выглядят легко и аккуратно. К примеру, можно отделить рабочую зону в спальне или кухню в гостиной, не жертвуя пространством в квартире. В салоне «Стекольная корпорация» можно заказать любые перегородки из стекла.

Фото: thetimes.co.uk
1/2
Фото: cdn.home-designing.com
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2. Широкие возможности в дизайне есть несколько свежих и оригинальных решений. Дизайнеры отделили зону отдыха и даже установили дверь, но при этом сохранили свободное пространство и легкость — характерные черты интерьера студии. Цель была достигнута с помощью… армированного стекла. Перегородка из этого материала прочная и при этом прозрачная. Таким образом получилось обустроить комфортную спальню, которая изящно отделена от общего пространства стеклом. Как еще можно зонировать площадь в квартире стеклом и каковы плюсы и минусы таких решений — рассказывает ReRooms.

За

1. Возможность зонирования без утяжеления пространства

Благодаря прозрачности стекла перегородки выглядят легко и аккуратно. К примеру, можно отделить рабочую зону в спальне или кухню в гостиной, не жертвуя пространством в квартире. В салоне «Стекольная корпорация» можно заказать любые перегородки из стекла.

Фото: thetimes.co.uk
1/2
Фото: cdn.home-designing.com
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2. Широкие возможности в дизайне

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Для изготовления перегородки можно использовать стекло разного размера— как до потолка, так и до середины стены, а также создать любые формы. При этом применяется не только стандартное прозрачное стекло, но и матовое, с рисунками, цветное, поделенное на секции и так далее. Это позволяет придать интерьеру оригинальный вид.

Фото: i2.cdscdn.com
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Фото: i.pinimg.com
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Фото: i.pinimg.com
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Фото: hometren.com
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Фото: hometren.com
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Фото: cdn.decoist.com
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3. Обилие естественного освещения в помещении

Стекло отлично пропускает свет и даже увеличивает светопоток, поэтому в квартире всегда светло и уютно. Перегородки из гипсокартона и других материалов заслоняют часть комнаты от солнечных лучей. Особенно это важно, если окно единственное в квартире. Можно выбрать цельностеклянные перегородки.

Фото: homeanddecor.com.sg
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Фото: pufikhomes.com
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Фото: crystaliaglass.com
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4. Экологичность материала

Стекло — экологически чистый материал, что позволяет применять его в интерьере детских комнат и кухни. 

Фото: i.pinimg.com
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Фото: mit24h.com
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Фото: i0.wp.com
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5. Защита от запахов из кухни

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Одна из проблем квартиры-студии — запахи еды из кухонной зоны. Даже самая мощная вытяжка не может полностью устранить ароматы рыбы или пирога. Мягкая мебель со временем начинает неприятно пахнуть. Стеклянная перегородка эффективно защищает от проникновения запахов. В компании «Glass Строй» можно заказать вариант с раздвижными дверями.

Фото: images.adsttc.com
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Фото: i.pinimg.com
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Фото: renonation.sg
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Фото: renonation.sg
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Против

1. Хрупкость материала

Стекло, которое используется в интерьере для зонирования, проходит термическую обработку. Это делает материал прочнее в 6-7 раз. Однако стекло не может выдержать такие сильные удары, как, например, кирпичная стена. При аккуратном отношении таких проблем возникнуть не должно.

Фото № 1: Зонирование квартиры стеклом: за и противФото: pufikhomes.com 

2. Невозможность уединения

Стеклянная перегородка условно зонирует пространство, но придает ощущение аквариума. Если в доме есть посторонние люди, уединиться и отдохнуть не получится. Впрочем, можно использовать для этого хотя бы шторы.

Фото: cdn.vox-cdn.com
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Фото: cdn.vox-cdn.com
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3. Необходимость тщательного ухода

На стекле видны отпечатки пальцев, мыльные разводы — любая грязь и пыль, поэтому стеклянные перегородки приходится часто мыть.

Фото: i.pinimg.com
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Фото: i.pinimg.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото анонса: crystaliaglass.com

#дизайн#Интерьер#зонирование#перегородки#стекло
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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