Зонирование квартиры стеклом: за и против

Что нового можно привнести в дизайн квартиры-студии, когда кажется, что все идеи уже воплощены? На этот вопрос можно ответить, взглянув на один из проектов команды дизайнеров ReRooms.
Здесь есть несколько свежих и оригинальных решений. Дизайнеры отделили зону отдыха и даже установили дверь, но при этом сохранили свободное пространство и легкость — характерные черты интерьера студии. Цель была достигнута с помощью… армированного стекла. Перегородка из этого материала прочная и при этом прозрачная. Таким образом получилось обустроить комфортную спальню, которая изящно отделена от общего пространства стеклом. Как еще можно зонировать площадь в квартире стеклом и каковы плюсы и минусы таких решений — рассказывает ReRooms.
За
1. Возможность зонирования без утяжеления пространства
Благодаря прозрачности стекла перегородки выглядят легко и аккуратно. К примеру, можно отделить рабочую зону в спальне или кухню в гостиной, не жертвуя пространством в квартире. В салоне «Стекольная корпорация» можно заказать любые
2. Широкие возможности в дизайне есть несколько свежих и оригинальных решений. Дизайнеры отделили зону отдыха и даже установили дверь, но при этом сохранили свободное пространство и легкость — характерные черты интерьера студии. Цель была достигнута с помощью… армированного стекла. Перегородка из этого материала прочная и при этом прозрачная. Таким образом получилось обустроить комфортную спальню, которая изящно отделена от общего пространства стеклом. Как еще можно зонировать площадь в квартире стеклом и каковы плюсы и минусы таких решений — рассказывает ReRooms.
За
1. Возможность зонирования без утяжеления пространства
Благодаря прозрачности стекла перегородки выглядят легко и аккуратно. К примеру, можно отделить рабочую зону в спальне или кухню в гостиной, не жертвуя пространством в квартире. В салоне «Стекольная корпорация» можно заказать любые
2. Широкие возможности в дизайне
Наше портфолио более 10 000 проектов
Для изготовления перегородки можно использовать стекло разного размера— как до потолка, так и до середины стены, а также создать любые формы. При этом применяется не только стандартное прозрачное стекло, но и матовое, с рисунками, цветное, поделенное на секции и так далее. Это позволяет придать интерьеру оригинальный вид.
3. Обилие естественного освещения в помещении
Стекло отлично пропускает свет и даже увеличивает светопоток, поэтому в квартире всегда светло и уютно. Перегородки из гипсокартона и других материалов заслоняют часть комнаты от солнечных лучей. Особенно это важно, если окно единственное в квартире. Можно выбрать
4. Экологичность материала
Стекло — экологически чистый материал, что позволяет применять его в интерьере детских комнат и кухни.
5. Защита от запахов из кухни
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Одна из проблем квартиры-студии — запахи еды из кухонной зоны. Даже самая мощная вытяжка не может полностью устранить ароматы рыбы или пирога. Мягкая мебель со временем начинает неприятно пахнуть. Стеклянная перегородка эффективно защищает от проникновения запахов. В компании
Против
1. Хрупкость материала
Стекло, которое используется в интерьере для зонирования, проходит термическую обработку. Это делает материал прочнее в 6-7 раз. Однако стекло не может выдержать такие сильные удары, как, например, кирпичная стена. При аккуратном отношении таких проблем возникнуть не должно.
2. Невозможность уединения
Стеклянная перегородка условно зонирует пространство, но придает ощущение аквариума. Если в доме есть посторонние люди, уединиться и отдохнуть не получится. Впрочем, можно использовать для этого хотя бы шторы.
3. Необходимость тщательного ухода
На стекле видны отпечатки пальцев, мыльные разводы — любая грязь и пыль, поэтому стеклянные перегородки приходится часто мыть.
Фото анонса:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники