30 интерьеров классических кухонь, которые будут в моде всегда

На кухне мы проводим каждый день много времени, поэтому ее интерьер и оснащение должны быть особенно продуманными. Оформить интерьер кухни в классическом стиле — беспроигрышное решение. Подобные стили, традиционные и изысканные, всегда остаются в моде и актуальны уже многие десятилетия. О том, как обставить кухни в классике, читайте в новой статье ReRooms.
В каком цвете оформить кухню в классическом стиле
Обычно интерьеры классической кухни выполнены в единой цветовой гамме, с использованием двух-трех основных оттенков. Условно можно выделить группу комнат, базирующихся на использовании кремовых и пастельных тонов. Часто в качестве основного цвета для отделки такой кухни выбирается белый цвет, в пару к которому могут идти и любые другие светлые цвета, например серый, бежевый или светло-голубой.
Особой популярностью пользуются полностью белые классические кухни. Белый визуально добавляет помещению воздуха, света и чистоты, а потому он хорошо подходит для оформления маленьких комнат.ком цвете оформить кухню в классическом стиле
Обычно интерьеры классической кухни выполнены в единой цветовой гамме, с использованием двух-трех основных оттенков. Условно можно выделить группу комнат, базирующихся на использовании кремовых и пастельных тонов. Часто в качестве основного цвета для отделки такой кухни выбирается белый цвет, в пару к которому могут идти и любые другие светлые цвета, например серый, бежевый или светло-голубой.
Особой популярностью пользуются полностью белые классические кухни. Белый визуально добавляет помещению воздуха, света и чистоты, а потому он хорошо подходит для оформления маленьких комнат.
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Но и в просторных кухнях белый цвет смотрится отлично, особенно когда в интерьер добавляют какой-либо акцент, например остров из контрастного темного дерева.
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Серая классическая кухня — еще один универсальный вариант. Хотя серый цвет и кажется довольно строгим, на деле он будет хорошо сочетаться со всеми другими оттенками и может быть как фоном для более темной мебели, так и акцентом для белой отделки. В последнее время этот цвет пользуется большой популярностью и дизайн-проект кухни в сером цвете сегодня актуален как никогда.
Список самых распространенных цветов для кухонь в классическом стиле замыкает целая группа темных оттенков. Темно-коричневый, темно-серый, черный, темно-зеленый, темно-синий — все они подойдут как для отделки, так и в качестве основного материала для мебели и кухонной техники.
Но особенно классическим кухням подходит традиционное контрастное сочетание черного и белого, строгое, но при этом элегантное.
Отделка и материалы
Традиционное решение отделки стен в классической кухне — это обои, светлые, неяркие и однотонные. Несмотря на то, что кухня — помещение, в котором довольно много различных предметов мебели (столы, шкафы, напольные и навесные, бытовая техника) и из-за этого покрытие стен часто бывает видно совсем немного, обои следует выбирать тщательно. Они должны влиться в общий интерьер и гамму комнаты.
Нередко для отделки стен используют декоративную штукатурку, акриловую краску или панели, а также обои с растительными узорами.
Классический стиль легко узнать по неброским, но изящным формам, гармоничным и симметричным линиям мебели, в качестве отделки для которой важно использовать натуральные материалы естественных спокойных цветов. Благодаря этому все составляющие интерьера классической кухни одним своим видом внушают чувство постоянства, традиционности и надежности.
Столешницы тумб, столов и кухонных островов также должны быть изготовлены из природных материалов — дерева, гранита, мрамора, камня. Зачастую цвет мебели выбирается в качестве контрастирующего основному цвету классической кухни.
Акценты в классическом стиле
В классическом интерьере вообще, а тем более в кухне, существует не так много способов оформить необычный акцент, при этом не сильно отклоняясь от стиля. Фартук — одна из таких возможностей.
При выборе фартука для кухни в классическом стиле не следует забывать о его основном предназначении — защите стены. Чаще он бывает выполнен из скинали, мозаики, кафеля.
В качестве акцента могут выступить также занавески и шторы, которые позволят подчеркнуть индивидуальность изысканной и роскошной кухни. Шторы обязательно следует выбирать из натуральных тканей, чтобы они соответствовали всему классическому интерьеру. Они могут быть с боковыми подхватами, вертикальными или горизонтальными складками, ламбрекенами, а цветом отличаться от основной гаммы вместе с другим текстилем, например скатертью или салфетками.
При этом в дизайне классических кухонь нашли свое место и более современные варианты: рулонные и горизонтальные шторы, жалюзи.
Довольно часто в комнатах, отделанных в классических стилях, используют дополнительные элементы декора в виде колонн и полуколонн. Они добавляют изысканности общему интерьеру и усиливают схожесть с обстановкой особняка или даже замка. Элементы колонн можно использовать и в сочетании с мебелью, например с кухонным островом.
Освещение
Кухня в классическом интерьере — это всегда хорошо освещенное помещение. Поэтому обычно используют следующую комбинацию при выборе светильников: одна или несколько люстр для обеденной зоны и точечная подсветка рабочих зон. Сами светильники при этом могут быть выполнены в виде изящных кованых люстр или иметь простую форму и минимум дополнительных украшений, что не мешает им полностью соответствовать интерьеру классической кухни.
Часто используются и современные системы освещения — встроенные в потолок или мебель светильники. Их можно использовать как в качестве точечного освещения отдельных зон...
... так и в качестве основного источника света.
Выбор техники
Лучший вариант для классической кухни — когда габаритная кухонная техника спрятана за фасадами мебели и не выделяется из интерьера.
Однако по тем или иным причинам так сделать не всегда возможно. В большинстве интерьеров классических кухонь используется современная техника из нержавейки. Она хорошо смотрится и не портит общего впечатления глянцем.
Для классического интерьера кухни подходит два варианта вытяжки. Первый — это заметная и габаритная стилизованная вытяжка. С ее помощью можно придать дополнительный акцент всему интерьеру кухни.
Второй вариант — современная, незаметная, встроенная в шкаф или декоративный элемент мебели.
В качестве завершающего штриха при создании классической кухни можно использовать декорирование фасадов мебели, потолочные плинтусы, лепнину, драпировку и так далее. При этом комната должна создавать ощущение светлого и легкого пространства, не перегруженного большим количеством деталей. Так что не захламляйте помещение многочисленными статуэтками, вазочками или коврами.
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01. Планировка объекта
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