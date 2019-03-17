Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»

ReRooms делится оригинальными способами укладки керамической плитки «кабанчик» — каждый найдет свой тот-самый-вариант!
Если вы или кто-нибудь из ваших близких когда-нибудь самостоятельно делали ремонт, вы наверняка слышали про плитку с забавным названием «кабанчик». А все благодаря ее широкому применению: в России такой плиткой любят отделывать и кухонный фартук, и стены санузла, и прихожую. Разноцветные вариации используют и для отделки акцентных стен.
Плитка «кабанчик» получила свое название из-за схожести с пятачком поросенка — из-за скошенных краев (фаска) и двух технологических отверстий на торце, которые появляются в процессе изготовления. «Кабанчиком» ее называют только у нас, а на Западе, где она и появилась, плитка носит название «метро». Все дело в том, что ею отделаны подземки в европейских мегаполисах, в том числе в Париже.
Плитка «кабанчик» изготавливается в прямоугольной конфигурации в нескольких размерах:
75 × 150 мм;
100 × 200 мм;
150 × 300 мм.
Кроме того, классическая прямоугольная плитки в ходе собственной эволюции получила и другие формы: уже есть квадратная, ромбовидная, шестиугольная.
Что ж, с историей названия и размерами разобрались — предлагаем погрузиться в изучение необычных способов укладки плитки «кабанчик» прямо сейчас.
1. Елочка с углом 90 градусов
Даже такой паттерн, как елочка, при помощи «кабанчика» можно уложить по-разному. В этом случае плитка укладывается одна к другой перпендикулярно — под углом 90 градусов. Такой способ выглядит в интерьере оригинально и делает все пространство визуально интересным.вы или кто-нибудь из ваших близких когда-нибудь самостоятельно делали ремонт, вы наверняка слышали про плитку с забавным названием «кабанчик». А все благодаря ее широкому применению: в России такой плиткой любят отделывать и кухонный фартук, и стены санузла, и прихожую. Разноцветные вариации используют и для отделки акцентных стен.
Плитка «кабанчик» получила свое название из-за схожести с пятачком поросенка — из-за скошенных краев (фаска) и двух технологических отверстий на торце, которые появляются в процессе изготовления. «Кабанчиком» ее называют только у нас, а на Западе, где она и появилась, плитка носит название «метро». Все дело в том, что ею отделаны подземки в европейских мегаполисах, в том числе в Париже.
Плитка «кабанчик» изготавливается в прямоугольной конфигурации в нескольких размерах:
75 × 150 мм;
100 × 200 мм;
150 × 300 мм.
Кроме того, классическая прямоугольная плитки в ходе собственной эволюции получила и другие формы: уже есть квадратная, ромбовидная, шестиугольная.
Что ж, с историей названия и размерами разобрались — предлагаем погрузиться в изучение необычных способов укладки плитки «кабанчик» прямо сейчас.
1. Елочка с углом 90 градусов
Даже такой паттерн, как елочка, при помощи «кабанчика» можно уложить по-разному. В этом случае плитка укладывается одна к другой перпендикулярно — под углом 90 градусов. Такой способ выглядит в интерьере оригинально и делает все пространство визуально интересным.
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2. Геометрическая эклектика
Один из оригинальных вариантов — использовать классическую прямоугольную плитку и «кабанчик» любой другой формы на одной стене. Например, ромбовидный «кабанчик», из которого выкладываются кубы с 3D-эффектом. Результат весьма впечатляющий, хотя этот способ и трудозатратнее остальных, так как требует создания предварительной схемы укладки и подгонки прямоугольной плитки к ромбовидной.
3. Классический
Классика жанра — укладка плитки «кабанчик» по принципу кирпичной кладки, то есть горизонтально со смещением. Такой способ актуален всегда, и именно так отделаны стены в европейских подземках, благодаря которым «кабанчик» получил всемирную популярность. Если белый цвет плитки покажется вам слишком скучным, обратите внимание на цветные предложения от производителей.
4. Классика в диагональном исполнении
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Если представить себе классическую схему укладки плитки «кабанчик» и мысленно повернуть ее под углом 45 градусов, вы получите еще один нестандартный способ. Помимо того, что в результате помещение выглядит свежо и необычно, такой способ укладки плитки позволяет визуально расширить пространство. Наглядно это можно увидеть при разработке 3D дизайн проекта.
5. Вертикальная классика
Можно не останавливаться на достигнутом и развернуть классическую схему сразу на 90 градусов — выкладывать прямоугольную плитку вертикально со смещением.
6. Штабельная вертикаль
Довольно простой способ отделки стены — штабельная укладка плитки по вертикали. Просто кладите плитку одну за другой — и в результате вы получите простое и практичное оформление интерьера. Как и предыдущий способ, этот вариант тоже работает в пользу визуального расширения комнаты — благодаря вертикальным прямым линиям.
7. Штабельная горизонталь
Предыдущий способ интересно выглядит и в горизонтальном исполнении. Способ станет оптической иллюзией в узких помещениях: горизонтальные линии на стыках плитки способны визуально раздвинуть стены.
8. Классическая елочка
Один из фаворитов — способ укладки плитки «кабанчик» традиционной елочкой. Его можно применить на акцентной стене. Можете не беспокоиться насчет интерьерных трендов — такой метод не выйдет из моды никогда!
9. Шахматная доска
Если чередовать горизонтальную и вертикальную укладку плитки по две на импровизированную клетку, на полу или на стене получится эффектная шахматная доска. Если использовать для этого плитку двух разных цветов, результат вас впечатлит еще больше.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники