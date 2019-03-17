Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»


12094
Получить образец дизайн-проекта

ReRooms делится оригинальными способами укладки керамической плитки «кабанчик» — каждый найдет свой тот-самый-вариант!

Содержание

Если вы или кто-нибудь из ваших близких когда-нибудь самостоятельно делали ремонт, вы наверняка слышали про плитку с забавным названием «кабанчик». А все благодаря ее широкому применению: в России такой плиткой любят отделывать и кухонный фартук, и стены санузла, и прихожую. Разноцветные вариации используют и для отделки акцентных стен.

Плитка «кабанчик» получила свое название из-за схожести с пятачком поросенка — из-за скошенных краев (фаска) и двух технологических отверстий на торце, которые появляются в процессе изготовления. «Кабанчиком» ее называют только у нас, а на Западе, где она и появилась, плитка носит название «метро». Все дело в том, что ею отделаны подземки в европейских мегаполисах, в том числе в Париже.

Плитка «кабанчик» изготавливается в прямоугольной конфигурации в нескольких размерах:

  • 75 × 150 мм;

  • 100 × 200 мм;

  • 150 × 300 мм.

Кроме того, классическая прямоугольная плитки в ходе собственной эволюции получила и другие формы: уже есть квадратная, ромбовидная, шестиугольная.

Что ж, с историей названия и размерами разобрались — предлагаем погрузиться в изучение необычных способов укладки плитки «кабанчик» прямо сейчас.

Фото № 1: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: construction2style.com
 

1. Елочка с углом 90 градусов

Даже такой паттерн, как елочка, при помощи «кабанчика» можно уложить по-разному. В этом случае плитка укладывается одна к другой перпендикулярно — под углом 90 градусов. Такой способ выглядит в интерьере оригинально и делает все пространство визуально интересным.вы или кто-нибудь из ваших близких когда-нибудь самостоятельно делали ремонт, вы наверняка слышали про плитку с забавным названием «кабанчик». А все благодаря ее широкому применению: в России такой плиткой любят отделывать и кухонный фартук, и стены санузла, и прихожую. Разноцветные вариации используют и для отделки акцентных стен.

Плитка «кабанчик» получила свое название из-за схожести с пятачком поросенка — из-за скошенных краев (фаска) и двух технологических отверстий на торце, которые появляются в процессе изготовления. «Кабанчиком» ее называют только у нас, а на Западе, где она и появилась, плитка носит название «метро». Все дело в том, что ею отделаны подземки в европейских мегаполисах, в том числе в Париже.

Плитка «кабанчик» изготавливается в прямоугольной конфигурации в нескольких размерах:

  • 75 × 150 мм;

  • 100 × 200 мм;

  • 150 × 300 мм.

Кроме того, классическая прямоугольная плитки в ходе собственной эволюции получила и другие формы: уже есть квадратная, ромбовидная, шестиугольная.

Что ж, с историей названия и размерами разобрались — предлагаем погрузиться в изучение необычных способов укладки плитки «кабанчик» прямо сейчас.

Фото № 1: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: construction2style.com
 

1. Елочка с углом 90 градусов

Даже такой паттерн, как елочка, при помощи «кабанчика» можно уложить по-разному. В этом случае плитка укладывается одна к другой перпендикулярно — под углом 90 градусов. Такой способ выглядит в интерьере оригинально и делает все пространство визуально интересным.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 2: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: mercurymosaics.com
 

2. Геометрическая эклектика

Один из оригинальных вариантов — использовать классическую прямоугольную плитку и «кабанчик» любой другой формы на одной стене. Например, ромбовидный «кабанчик», из которого выкладываются кубы с 3D-эффектом. Результат весьма впечатляющий, хотя этот способ и трудозатратнее остальных, так как требует создания предварительной схемы укладки и подгонки прямоугольной плитки к ромбовидной.

Фото: construction2style.com
1/2
Фото: construction2style.com
2/2

3. Классический

Классика жанра — укладка плитки «кабанчик» по принципу кирпичной кладки, то есть горизонтально со смещением. Такой способ актуален всегда, и именно так отделаны стены в европейских подземках, благодаря которым «кабанчик» получил всемирную популярность. Если белый цвет плитки покажется вам слишком скучным, обратите внимание на цветные предложения от производителей.

Фото: construction2style.com
1/3
Фото: construction2style.com
2/3
Фото: construction2style.com
3/3

4. Классика в диагональном исполнении

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Если представить себе классическую схему укладки плитки «кабанчик» и мысленно повернуть ее под углом 45 градусов, вы получите еще один нестандартный способ. Помимо того, что в результате помещение выглядит свежо и необычно, такой способ укладки плитки позволяет визуально расширить пространство. Наглядно это можно увидеть при разработке 3D дизайн проекта.

Фото № 3: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: abeautifulmess.com
 

5. Вертикальная классика

Можно не останавливаться на достигнутом и развернуть классическую схему сразу на 90 градусов — выкладывать прямоугольную плитку вертикально со смещением.

Фото № 4: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: apartmenttherapy.com
 

6. Штабельная вертикаль

Довольно простой способ отделки стены — штабельная укладка плитки по вертикали. Просто кладите плитку одну за другой — и в результате вы получите простое и практичное оформление интерьера. Как и предыдущий способ, этот вариант тоже работает в пользу визуального расширения комнаты — благодаря вертикальным прямым линиям.

Фото № 5: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: construction2style.com
 

7. Штабельная горизонталь

Предыдущий способ интересно выглядит и в горизонтальном исполнении. Способ станет оптической иллюзией в узких помещениях: горизонтальные линии на стыках плитки способны визуально раздвинуть стены.

Фото № 6: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: construction2style.com
 

8. Классическая елочка

Один из фаворитов — способ укладки плитки «кабанчик» традиционной елочкой. Его можно применить на акцентной стене. Можете не беспокоиться насчет интерьерных трендов — такой метод не выйдет из моды никогда!

Фото № 7: Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»Фото: construction2style.com
 

9. Шахматная доска

Если чередовать горизонтальную и вертикальную укладку плитки по две на импровизированную клетку, на полу или на стене получится эффектная шахматная доска. Если использовать для этого плитку двух разных цветов, результат вас впечатлит еще больше.

Фото: cleochicblog.blogspot.com
1/2
Фото: cleochicblog.blogspot.com
2/2
#дизайн#плитка#Интерьер#Декор
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#ванна#Интерьер#английский стиль
Как создать ванную в английском стиле: 15 советов от ReRooms
#Интерьер#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#искусственный камень
Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьера
#гостинная#прованс#Стиль#Интерьер
Интерьер гостиной в стиле прованс: 11 идей
#Интерьер#фиолетовый цвет
Фиолетовый цвет в интерьере: 10 идей оформления
#дизайн#Интерьер#Квартира#светильники
Оригинальные напольные светильники: 19 стильных вариантов
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия