Невероятная геометрия: 9 способов укладки плитки «кабанчик»

Если вы или кто-нибудь из ваших близких когда-нибудь самостоятельно делали ремонт, вы наверняка слышали про плитку с забавным названием «кабанчик». А все благодаря ее широкому применению: в России такой плиткой любят отделывать и кухонный фартук, и стены санузла, и прихожую. Разноцветные вариации используют и для отделки акцентных стен.

Плитка «кабанчик» получила свое название из-за схожести с пятачком поросенка — из-за скошенных краев (фаска) и двух технологических отверстий на торце, которые появляются в процессе изготовления. «Кабанчиком» ее называют только у нас, а на Западе, где она и появилась, плитка носит название «метро». Все дело в том, что ею отделаны подземки в европейских мегаполисах, в том числе в Париже.

Плитка «кабанчик» изготавливается в прямоугольной конфигурации в нескольких размерах:

75 × 150 мм;

100 × 200 мм;

150 × 300 мм.

Кроме того, классическая прямоугольная плитки в ходе собственной эволюции получила и другие формы: уже есть квадратная, ромбовидная, шестиугольная.

Что ж, с историей названия и размерами разобрались — предлагаем погрузиться в изучение необычных способов укладки плитки «кабанчик» прямо сейчас.

Фото: construction2style.com



1. Елочка с углом 90 градусов

Даже такой паттерн, как елочка, при помощи «кабанчика» можно уложить по-разному. В этом случае плитка укладывается одна к другой перпендикулярно — под углом 90 градусов. Такой способ выглядит в интерьере оригинально и делает все пространство визуально интересным.вы или кто-нибудь из ваших близких когда-нибудь самостоятельно делали ремонт, вы наверняка слышали про плитку с забавным названием «кабанчик». А все благодаря ее широкому применению: в России такой плиткой любят отделывать и кухонный фартук, и стены санузла, и прихожую. Разноцветные вариации используют и для отделки акцентных стен.

Плитка «кабанчик» получила свое название из-за схожести с пятачком поросенка — из-за скошенных краев (фаска) и двух технологических отверстий на торце, которые появляются в процессе изготовления. «Кабанчиком» ее называют только у нас, а на Западе, где она и появилась, плитка носит название «метро». Все дело в том, что ею отделаны подземки в европейских мегаполисах, в том числе в Париже.

Плитка «кабанчик» изготавливается в прямоугольной конфигурации в нескольких размерах:

75 × 150 мм;

100 × 200 мм;

150 × 300 мм.

Кроме того, классическая прямоугольная плитки в ходе собственной эволюции получила и другие формы: уже есть квадратная, ромбовидная, шестиугольная.

Что ж, с историей названия и размерами разобрались — предлагаем погрузиться в изучение необычных способов укладки плитки «кабанчик» прямо сейчас.

Фото: construction2style.com



1. Елочка с углом 90 градусов

Даже такой паттерн, как елочка, при помощи «кабанчика» можно уложить по-разному. В этом случае плитка укладывается одна к другой перпендикулярно — под углом 90 градусов. Такой способ выглядит в интерьере оригинально и делает все пространство визуально интересным.