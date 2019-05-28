НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Невероятный двухэтажный дом в стиле лофт: проект ReRooms


1235
Получить образец дизайн-проекта

Лофт — идеальный стиль интерьера для больших и просторных студий. Он отлично смотрится и в частном двухэтажном доме, оформленном дизайнерами ReRooms. Показываем работу мастеров со всех сторон.

Содержание

Современный индустриальный дизайн-проект был реализован в двухэтажном доме площадью 122 квадратных метра. Интерьер в стиле лофт в стенах большого дома получил очень современный и модный облик, не лишенный при этом характерного «промышленного» гламура. 

На первом этаже жилища располагаются прихожая, кухня-гостиная и просторная ванная. На втором — небольшой холл, отдельный санузел и целых три спальни. Заглядываем в каждую комнату дома и наслаждаемся его стильным интерьером, созданном профессиональными дизайнерами из ReRooms.

Прихожая первого этажа

На входе в дом нас встречает эклектичный яркий дизайн, в котором современная мебель и отделка сочетаются со стилизованными под старину настенными светильниками и большим шкафом-гардеробом. Палитра комнаты выполнена в стильном сочетании бирюзового и коричневого цветов.


1/2

2/2

В прихожей нет «голых» стен и выраженных индустриальных ноток, однако ее интерьер украшен современным декором, характерным для стиля лофт: дизайнерским позолоченным зеркалом и красивой люстрой под потолком. Узорчатая напольная плитка в этнической стилистике добавляет дизайну разнообразия и оригинальности. 

Кухня-гостиная 

Объединенная с кухней гостиная наиболее ярко выражает выбранный стиль интерьера. Стены оформлены плиткой под «голый» кирпич, декоративной штукатуркой под бетон и деревянными досками — эти материалы служат самой яркой деталью лофта. 

Промышленная отделка контрастно сочетается с современной безручечной мебелью, инновационной бытовой техникой и стильными рулонными шторами. Центром гостиной выступает мягкий модульный диван, а за зонирование гостиной от кухни отвечает бетонная стена с книжными полками и дизайнерский ковер на полу. 


1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

Кухонная зона оборудована современным светлым гарнитуром с примыкающей к нему барной стойкой, которая также играет свою роль в зонировании пространства. Нужно отметить, что каждый участок помещения имеет собственные светильники — это позволяет создать в кухне-гостиной различное по насыщенности освещение, а также выделить ту или иную зону при помощи света. 

Ванная

В ванной комнате мы видим сочетание «бетонной» штукатурки и керамической плитки, стилизованной под деревянную поверхность. Интерьер дополняет контрастная напольная плитка — с этническими узорами, как в прихожей. 


1/2

2/2

Несмотря на большой метраж ванной (9 метров), дизайнеры уделили большое внимание ее эргономичности — чтобы оставить комнату максимально просторной и светлой. Сантехника выполнена в виде компактных инсталляций, а душевая огорожена тонкими стеклянными панелями. Потолочные светильники также имеют встроенную конструкцию, чтобы не «съедать» лишнее пространство под потолком.

Холл второго этажа

Перемещаемся по лестнице на второй этаж — здесь царит полностью деревянный интерьер, который привлекает внимание дизайнерскими настенными светильниками и практичным шкафом в виде «лесенки». Шкаф имеет много места для хранения и оборудован откидной гладильной доской.


1/2

2/2

Еще один практичный предмет мебели в холле — деревянная скамья с внутренними ящиками, для наибольшего комфорта дополненная мягкими разноцветными подушками. Они тоже играют роль ярких акцентов в интерьере комнаты. 

Основная спальня 

Самая большая комната на втором этаже — главная 17-метровая спальня. Она тоже имеет полностью деревянную отделку с характерными для стиля лофт элементами: кроватью из поддонов, шкурой животного на полу, настенными светильниками и люстрой, стилизованными под старину.


1/3

2/3

3/3

Что традиционно для лофта, комната не оборудована перегородками и представляет собой цельное большое пространство. Зонирование организовано только между кроватью и рабочим столом — в виде низкой стенки из деревянных брусков. 

Ряд разноцветных подушек на подоконнике вносит в палитру спальни разнообразие и яркие акценты. А широкие однотонные шторы с подвязками делают интерьер более домашним и уютным.

Вторая спальня

В доме есть дополнительная спальня. Она оформлена в более классическом стиле: со строгой деревянной мебелью и плотными шторами в пол. 

Фото № 1: Невероятный двухэтажный дом в стиле лофт: проект ReRooms

Однако некоторые оригинальные черты стиля здесь есть, они взяты из других комнат — это ковер в виде шкуры животного и настенный светильник, стилизованный под рога. Отделка во второй спальне тоже полностью деревянная, без неуютных «голых» поверхностей. 

Детская

Комната ребенка имеет более богатую палитру и состоит из белого, бежевого, зеленого цветов и различных оттенков синего. Наличие ярких оттенков положительно сказывается на психическом состоянии малыша и на его настроении. Общая отделка выполнена в светлых тонах, чтобы комната казалась визуально больше и шире.


1/2

2/2

Одна из стен имеет грифельную поверхность для рисования мелом — это вносит разнообразие в круг занятий ребенка, делает детскую гораздо интереснее для своего жильца, а также приближает интерьер к общему стилю лофт. В комнате нашлось место еще и для спортивного уголка с лестницами и турниками. 

Санузел

Второй этаж оборудован отдельным небольшим санузлом, отделка которого идентична ванной на первом этаже. Здесь тоже комбинируется настенная штукатурка и плитка под дерево, установлена сантехника в виде инсталляций. Однако в интерьере используется мебель темного, почти черного цвета — это создает интересный контраст на фоне светлых стен. 

Фото № 2: Невероятный двухэтажный дом в стиле лофт: проект ReRooms

Дизайн-проект этого двухэтажного дома в стиле лофт стоит 99 980 рублей — по 49 990 рублей за каждый этаж, включая все комнаты. Подробно изучить документацию и планировки проекта, а также узнать стоимость отделки и мебели вы можете в ведомости по ссылке.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

#дизайн двухэтажного дома#интерьер в стиле лофт
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия