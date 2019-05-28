Невероятный двухэтажный дом в стиле лофт: проект ReRooms

Современный индустриальный дизайн-проект был реализован в двухэтажном доме площадью 122 квадратных метра. Интерьер в стиле лофт в стенах большого дома получил очень современный и модный облик, не лишенный при этом характерного «промышленного» гламура.

На первом этаже жилища располагаются прихожая, кухня-гостиная и просторная ванная. На втором — небольшой холл, отдельный санузел и целых три спальни. Заглядываем в каждую комнату дома и наслаждаемся его стильным интерьером, созданном профессиональными дизайнерами из ReRooms.

Прихожая первого этажа

На входе в дом нас встречает эклектичный яркий дизайн, в котором современная мебель и отделка сочетаются со стилизованными под старину настенными светильниками и большим шкафом-гардеробом. Палитра комнаты выполнена в стильном сочетании бирюзового и коричневого цветов.



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В прихожей нет «голых» стен и выраженных индустриальных ноток, однако ее интерьер украшен современным декором, характерным для стиля лофт: дизайнерским позолоченным зеркалом и красивой люстрой под потолком. Узорчатая напольная плитка в этнической стилистике добавляет дизайну разнообразия и оригинальности.

Кухня-гостиная

Объединенная с кухней гостиная наиболее ярко выражает выбранный стиль интерьера. Стены оформлены плиткой под «голый» кирпич, декоративной штукатуркой под бетон и деревянными досками — эти материалы служат самой яркой деталью лофта.

Промышленная отделка контрастно сочетается с современной безручечной мебелью, инновационной бытовой техникой и стильными рулонными шторами. Центром гостиной выступает мягкий модульный диван, а за зонирование гостиной от кухни отвечает бетонная стена с книжными полками и дизайнерский ковер на полу.



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Кухонная зона оборудована современным светлым гарнитуром с примыкающей к нему барной стойкой, которая также играет свою роль в зонировании пространства. Нужно отметить, что каждый участок помещения имеет собственные светильники — это позволяет создать в кухне-гостиной различное по насыщенности освещение, а также выделить ту или иную зону при помощи света.

Ванная

В ванной комнате мы видим сочетание «бетонной» штукатурки и керамической плитки, стилизованной под деревянную поверхность. Интерьер дополняет контрастная напольная плитка — с этническими узорами, как в прихожей.



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Несмотря на большой метраж ванной (9 метров), дизайнеры уделили большое внимание ее эргономичности — чтобы оставить комнату максимально просторной и светлой. Сантехника выполнена в виде компактных инсталляций, а душевая огорожена тонкими стеклянными панелями. Потолочные светильники также имеют встроенную конструкцию, чтобы не «съедать» лишнее пространство под потолком.

Холл второго этажа

Перемещаемся по лестнице на второй этаж — здесь царит полностью деревянный интерьер, который привлекает внимание дизайнерскими настенными светильниками и практичным шкафом в виде «лесенки». Шкаф имеет много места для хранения и оборудован откидной гладильной доской.



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Еще один практичный предмет мебели в холле — деревянная скамья с внутренними ящиками, для наибольшего комфорта дополненная мягкими разноцветными подушками. Они тоже играют роль ярких акцентов в интерьере комнаты.

Основная спальня

Самая большая комната на втором этаже — главная 17-метровая спальня. Она тоже имеет полностью деревянную отделку с характерными для стиля лофт элементами: кроватью из поддонов, шкурой животного на полу, настенными светильниками и люстрой, стилизованными под старину.



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Что традиционно для лофта, комната не оборудована перегородками и представляет собой цельное большое пространство. Зонирование организовано только между кроватью и рабочим столом — в виде низкой стенки из деревянных брусков.

Ряд разноцветных подушек на подоконнике вносит в палитру спальни разнообразие и яркие акценты. А широкие однотонные шторы с подвязками делают интерьер более домашним и уютным.

Вторая спальня

В доме есть дополнительная спальня. Она оформлена в более классическом стиле: со строгой деревянной мебелью и плотными шторами в пол.

Однако некоторые оригинальные черты стиля здесь есть, они взяты из других комнат — это ковер в виде шкуры животного и настенный светильник, стилизованный под рога. Отделка во второй спальне тоже полностью деревянная, без неуютных «голых» поверхностей.

Детская

Комната ребенка имеет более богатую палитру и состоит из белого, бежевого, зеленого цветов и различных оттенков синего. Наличие ярких оттенков положительно сказывается на психическом состоянии малыша и на его настроении. Общая отделка выполнена в светлых тонах, чтобы комната казалась визуально больше и шире.



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Одна из стен имеет грифельную поверхность для рисования мелом — это вносит разнообразие в круг занятий ребенка, делает детскую гораздо интереснее для своего жильца, а также приближает интерьер к общему стилю лофт. В комнате нашлось место еще и для спортивного уголка с лестницами и турниками.

Санузел

Второй этаж оборудован отдельным небольшим санузлом, отделка которого идентична ванной на первом этаже. Здесь тоже комбинируется настенная штукатурка и плитка под дерево, установлена сантехника в виде инсталляций. Однако в интерьере используется мебель темного, почти черного цвета — это создает интересный контраст на фоне светлых стен.