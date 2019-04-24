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Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами


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Отделка интерьеров деревом набирает все большую популярность. Показываем лучшие варианты.

От обоев и обычной декоративной штукатурки дерево отличается большей экологичностью, долговечностью, высоким уровнем тепло- и звукоизоляции и практичности.

В ассортименте магазинов можно найти как бюджетные виды дерева по типу досок, так и дорогие панельные варианты. Мы покажем образцы деревянных стен, среди которых можно найти подходящий именно для вашего дома.

1. Дорогие варианты отделки стен деревомоев и обычной декоративной штукатурки дерево отличается большей экологичностью, долговечностью, высоким уровнем тепло- и звукоизоляции и практичности.

В ассортименте магазинов можно найти как бюджетные виды дерева по типу досок, так и дорогие панельные варианты. Мы покажем образцы деревянных стен, среди которых можно найти подходящий именно для вашего дома.

1. Дорогие варианты отделки стен деревом

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Наиболее дорогие варианты — стеновые и шпонированные панели. При их изготовлении используют только ценные породы древесины. Некоторые панели дополнительно оснащают металлическими элементами либо мраморными вставками. Вариант отделки стены панелями отлично подойдет для дома или квартиры, интерьер которых выполнен в классическом стиле.

Фото № 1: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: pbs.twimg.com

Резные панели из массива дерева

Очень популярны резные вертикальные панели из массива дерева. Чтобы сохранить структуру и цвет, их покрывают специальным защитным составом. Для поддержания первоначального вида нужно раз в несколько лет обновлять их лаковое или восковое покрытие. Такие модели дорогие, их даже перевозят на специальных паллетах. Нужно учитывать, что они боятся большого количества влаги. В гостиной в экостиле такие панели зададут тон всему интерьеру.

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Фото № 2: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: deshouse.files.wordpress.com

Обои из дерева

Относительно недавно на рынке появилась новая разновидность отделки: деревянные обои для внутренних поверхностей стен. Это покрытие состоит из тонкого слоя шпона, который наклеен на бумажную основу. Древесная отделка каждого рулона имеет свой эксклюзивный узор. Чтобы визуально оценить, как смотрятся обои из дерева в интерьере, можно заказать дизайн проект таунхауса или отдельного помещения.  

Фото № 3: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: initial.com.ua

2. Материалы средней ценовой категории

Паркетная доска

Паркетная доска считается не самым дорогим материалом. В отличие от штучного паркета она довольно проста в монтаже, укладка занимает меньше времени. Паркетная доска имеет повышенную устойчивость к механическим воздействиям, хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Наиболее прочным считается дубовое покрытие. Доску также изготавливают из клена, ореха, ясеня, сосны. Каждая из этих пород в прессованном виде имеет свой необычный фактурный рисунок.

Часто такую доску делают брашированной, то есть искусственно состаривают при помощи специальной техники.

Фото № 4: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: pbs.twimg.com

Состаренная доска

Все более популярной становится отделка стен старыми досками. На первый взгляд они выглядят необработанными. Однако это лишь эффект стилизации помещения под старину. Основной материал изготовления шпунтованных амбарных досок — хвойные породы деревьев, например лиственница, ель или сосна.

Такую дощатую стену хорошо дополнит зеркало с отделкой из подобного же материла, имитирующего массивную старинную раму. Такой вид отделки стен деревом подойдет для гостиной, библиотеки или кабинета.

Фото № 5: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: photonshouse.com

Маленькие бруски и спилы из разных пород

Часто стены отделывают при помощи полубревен, спилов, горбылей, маленьких брусков. Они бывают круглые, овальные, в форме выпирающих кубиков либо прямоугольные и квадратные. Если выбрать последние, их будет легче при монтаже соединять друг с другом. Тем не менее комбинированные бруски и разных размеров обрезки смотрятся тоже эффектно и натурально.

Деревянные детали можно закрепить на зафиксированные в вертикальном положении рейки либо сделать подвесную композицию. В этом случае используют фанерное основание, на которое клеят все эти элементы. Получившуюся конструкцию прикрепляют к стене.

Фото № 6: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: frontporch.handcraftedamericancocktails.com

3. Бюджетные варианты отделки

Доска на стену

Наиболее бюджетный вариант отделки — бревенчатая доска. Она хороша тем, что ее можно укладывать разными способами: елочкой, по диагонали, ромбиком, внахлест. При выборе этого материала для отделки интерьера деревом нужно помнить, что доски должны быть не влажные и в то же время не пересушенные.

Фото № 7: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: cdn.decoist.com

Вагонка        

Довольно дешево выйдет отделка стен вагонкой. Крашеные тонкие доски из разных пород древесины покрывают специальным защитным составом и соединяют друг с другом с помощью скрытых планок.

Часто такие доски можно увидеть выбеленными либо в пастельных тонах. Окрашивают их в такие цвета для того, чтобы сделать помещение более светлым и визуально расширить пространство.

Фото № 8: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: previews.123rf.com

Евровагонка           

Помимо стандартной вагонки специалисты используют евровагонку. Она представляет собой евродоски, преимущество которых в том, что они больше защищены от внутреннего воздействия. Евровагонка лучше вентилируется за счет специальных выемок.

Фото № 9: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: blogremonta.com

Ламинат

Ламинат можно назвать бюджетной альтернативой паркетной доски. Он практичен и довольно устойчив к внешним воздействиям. Тем не менее у ламината есть существенный минус: из-за клея в составе он не подойдет для оформления комнат, где живут аллергики.

Фото № 10: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: uyut.by

Ориентированно-стружечная плита

Преимущество ориентированно-стружечных плит в том, что их можно создавать любых форм и размеров, можно экспериментировать с цветом. Однако для аллергиков этот вариант отделки стен тоже не подходит.

Фото № 11: Обзор отделки стен деревом на любой бюджет с примерами Фото: remontik.org

Таким образом, сейчас можно найти вариант отделки стен деревом на любой вкус. Если ваш бюджет ограничен, лучше остановиться на вагонке, досках или ламинате. Если же вы готовы рассматривать более дорогие варианты, стоит выбрать стеновые и шпонированные панели либо резные панели из дерева.


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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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