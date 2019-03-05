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Экостиль в интерьере гостиной


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Теперь любители походов могут наслаждаться живой природой, не выходя из дома. Создать живой уголок в гостиной может каждый.

Содержание

Закройте глаза и представьте себе такую картину: вы просыпаетесь под лучами ласкового теплого солнца, открываете глаза под журчание ручья и пение птиц. Ваше лицо обдувает легкий приятный ветерок. Воздух наполнен свежестью и чистотой… В современном мире подобные ощущения подарит экологический стиль дизайна интерьера. 


Особенности, которые стоит учитывать при создании экостиля

Дизайн в стиле эко предполагает использование натуральных материалов — это древесина, камень, натуральный хлопок, лен, бамбук, галька, кожа, мех, керамическая плитка, глина, кирпич. Комнаты должны быть просторными, не загроможденными мебелью. Освещение комплексное — и естественное, и от светильников. 

Цвета следует подбирать из природной палитры: все оттенки зеленого, голубого, бежевый, серый, белый, коричневый. Комнату в экостиле можно украшать декоративными элементами тоже «природного происхождения» — это плетеные столики, тумбочки, кресла, фотообои или картины с изображением природы, комнатные растения разных форм и размеров, зеленый коврик, напоминающий траву. Обычно дизайн комнат в экостиле передает определенный пейзаж — в лесу, на берегу океана, в березовой роще, у озера.

Цветы и растения можно выращивать в кашпо от бренда Umbra.

Плетеную мебель и другие предметы интерьера можно найти в магазине Westwing.

Фото № 1: Экостиль в интерьере гостинойФото: images.homify.com

Освещение, необходимое для создания природного дизайна

Лучший вариант освещения для комнаты в экостиле — встроенные светильники естественного солнечного цвета. Если хочется чего-то необычного, можно использовать и стилизованные люстры. Окна должны быть большими, чтобы в комнате было много естественного света, что придаст помещению ощущение свободы и свежести.

Люстры в экостиле должны вписываться в общий антураж комнаты. Интересные модели лучше брать на заказ, например подвесной светильник Delight Collection Agnes 14GD LD8223-14GD.

Фото № 2: Экостиль в интерьере гостинойФото: i.pinimg.com

Цветовая палитра, подходящая для создания интерьера в экостиле

Итак, главные цвета экостиля — природные и натуральные. Следовательно, смело используйте все оттенки зеленого, коричневого, голубого, бежевый, белый, серый, желтый. Все они отлично сочетаются друг с другом, создавая атмосферу свободы, свежести и чистоты. Зелеными могут быть шторы, мягкая мебель. Оригинальное решение — сделать живую зеленую стену. Для этого ее нужно полностью покрыть настоящими растениями. 

Такое дизайнерское решение требует особого ухода в дальнейшем и, конечно, хороших финансовых вложений. Коричневым обычно делают пол или стены. Стулья, кресла, столы тоже красиво смотрятся в коричневом цвете. Потолок можно сделать в голубых тонах, имитируя ясное небо. Чтобы придать помещению еще больше легкости и свежести, разбавьте цветовую гамму белым цветом либо светлыми бежевыми или желтыми оттенками. Пол может быть серого цвета — как имитация камней.

Тысячи оттенков краски для стен и потолка, в том числе и подходящих для экостиля, можно найти в салонах Manders или на сайте manders.ru.

Фото № 3: Экостиль в интерьере гостинойФото: dizainvfoto.ru

Материалы, из которых создают дизайн в экостиле

Все материалы для создания дизайна интерьера в экостиле исключительно натуральные. К тому же если вы увидите потертости на мебели, не удивляйтесь: особенность таких материалов в том, что они уже были использованы. Изначально экостиль создавался для людей, которые любят и защищают природу, поэтому логично, что для оформления жилья новые природные материалы не применяют. Предпочтение отдают дереву, глине, камням, растениям, натуральному хлопку и льну, коже, меху, бамбуку, стеклу, бумаге. Не принято использовать металлические или пластиковые материалы.

Фото № 4: Экостиль в интерьере гостинойФото: home-furniture.org

Природный декор: чем можно украсить гостиную

Украсить экокомнату можно разными интересными способами. Например, прозрачный пол, наполненный водой, — удачное дополнение к морскому или речному пейзажу. Создается даже ощущение ходьбы по воде. Для отделки стен можно использовать любые природные материалы: спилы деревьев, декоративный камень, кирпич, бамбуковые панели, ракушки. Интересным решением станут фотообои с изображением росы на траве, весеннего леса, песка на побережье океана. 

Декорирование стены растительностью — один из самых популярных вариантов в экостиле. Живые стены отлично смотрятся и обогащают комнату кислородом и свежестью. В качестве растительности можно использовать даже настоящий мох. Комнатные растения — основные элементы декора. Они могут быть разнообразными: от маленького кактуса до огромного дерева. На полу можно постелить зеленый коврик, напоминающий траву, что позволит представить себя на лужайке. 

В качестве дополнения к декору используют аквариум с рыбками. Он отлично впишется в такой интерьер. Биокамин — средство для создания максимального уюта в гостиной.

Биокамины стоит брать сразу от производителя. В экостиль впишутся кованые модели EMOTION TM Silver Smith. ltr">Закройте глаза и представьте себе такую картину: вы просыпаетесь под лучами ласкового теплого солнца, открываете глаза под журчание ручья и пение птиц. Ваше лицо обдувает легкий приятный ветерок. Воздух наполнен свежестью и чистотой… В современном мире подобные ощущения подарит экологический стиль дизайна интерьера. 


Особенности, которые стоит учитывать при создании экостиля

Дизайн в стиле эко предполагает использование натуральных материалов — это древесина, камень, натуральный хлопок, лен, бамбук, галька, кожа, мех, керамическая плитка, глина, кирпич. Комнаты должны быть просторными, не загроможденными мебелью. Освещение комплексное — и естественное, и от светильников. 

Цвета следует подбирать из природной палитры: все оттенки зеленого, голубого, бежевый, серый, белый, коричневый. Комнату в экостиле можно украшать декоративными элементами тоже «природного происхождения» — это плетеные столики, тумбочки, кресла, фотообои или картины с изображением природы, комнатные растения разных форм и размеров, зеленый коврик, напоминающий траву. Обычно дизайн комнат в экостиле передает определенный пейзаж — в лесу, на берегу океана, в березовой роще, у озера.

Цветы и растения можно выращивать в кашпо от бренда Umbra.

Плетеную мебель и другие предметы интерьера можно найти в магазине Westwing.

Фото № 1: Экостиль в интерьере гостинойФото: images.homify.com

Освещение, необходимое для создания природного дизайна

Лучший вариант освещения для комнаты в экостиле — встроенные светильники естественного солнечного цвета. Если хочется чего-то необычного, можно использовать и стилизованные люстры. Окна должны быть большими, чтобы в комнате было много естественного света, что придаст помещению ощущение свободы и свежести.

Люстры в экостиле должны вписываться в общий антураж комнаты. Интересные модели лучше брать на заказ, например подвесной светильник Delight Collection Agnes 14GD LD8223-14GD.

Фото № 2: Экостиль в интерьере гостинойФото: i.pinimg.com

Цветовая палитра, подходящая для создания интерьера в экостиле

Итак, главные цвета экостиля — природные и натуральные. Следовательно, смело используйте все оттенки зеленого, коричневого, голубого, бежевый, белый, серый, желтый. Все они отлично сочетаются друг с другом, создавая атмосферу свободы, свежести и чистоты. Зелеными могут быть шторы, мягкая мебель. Оригинальное решение — сделать живую зеленую стену. Для этого ее нужно полностью покрыть настоящими растениями. 

Такое дизайнерское решение требует особого ухода в дальнейшем и, конечно, хороших финансовых вложений. Коричневым обычно делают пол или стены. Стулья, кресла, столы тоже красиво смотрятся в коричневом цвете. Потолок можно сделать в голубых тонах, имитируя ясное небо. Чтобы придать помещению еще больше легкости и свежести, разбавьте цветовую гамму белым цветом либо светлыми бежевыми или желтыми оттенками. Пол может быть серого цвета — как имитация камней.

Тысячи оттенков краски для стен и потолка, в том числе и подходящих для экостиля, можно найти в салонах Manders или на сайте manders.ru.

Фото № 3: Экостиль в интерьере гостинойФото: dizainvfoto.ru

Материалы, из которых создают дизайн в экостиле

Все материалы для создания дизайна интерьера в экостиле исключительно натуральные. К тому же если вы увидите потертости на мебели, не удивляйтесь: особенность таких материалов в том, что они уже были использованы. Изначально экостиль создавался для людей, которые любят и защищают природу, поэтому логично, что для оформления жилья новые природные материалы не применяют. Предпочтение отдают дереву, глине, камням, растениям, натуральному хлопку и льну, коже, меху, бамбуку, стеклу, бумаге. Не принято использовать металлические или пластиковые материалы.

Фото № 4: Экостиль в интерьере гостинойФото: home-furniture.org

Природный декор: чем можно украсить гостиную

Украсить экокомнату можно разными интересными способами. Например, прозрачный пол, наполненный водой, — удачное дополнение к морскому или речному пейзажу. Создается даже ощущение ходьбы по воде. Для отделки стен можно использовать любые природные материалы: спилы деревьев, декоративный камень, кирпич, бамбуковые панели, ракушки. Интересным решением станут фотообои с изображением росы на траве, весеннего леса, песка на побережье океана. 

Декорирование стены растительностью — один из самых популярных вариантов в экостиле. Живые стены отлично смотрятся и обогащают комнату кислородом и свежестью. В качестве растительности можно использовать даже настоящий мох. Комнатные растения — основные элементы декора. Они могут быть разнообразными: от маленького кактуса до огромного дерева. На полу можно постелить зеленый коврик, напоминающий траву, что позволит представить себя на лужайке. 

В качестве дополнения к декору используют аквариум с рыбками. Он отлично впишется в такой интерьер. Биокамин — средство для создания максимального уюта в гостиной.

Биокамины стоит брать сразу от производителя. В экостиль впишутся кованые модели EMOTION TM Silver Smith

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Чтобы создать полноценную фитостену в своей гостиной, можно обратиться в компанию по озеленению класса люкс Liana.Green.

 

Фото: sgdi.ru
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Фото: mostbeautifulthings.net
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Итак, дизайн гостиных комнат в экостиле — современный вариант оформления жилья. Главная особенность и преимущество таких интерьеров — удачное сочетание современных технологий и природных материалов. В конце рабочего дня, после суеты и городского шума, хочется расслабиться и насладиться свежей и чистой природой. Все это возможно, если оформить дом в экостиле. 

Ничто так не успокаивает и не насыщает человека энергией, как живая природа. Экспериментируйте, создавая личный райский уголок в этом огромном мире.

#экостиль#Интерьер#Гостиная
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