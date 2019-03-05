Экостиль в интерьере гостиной

Теперь любители походов могут наслаждаться живой природой, не выходя из дома. Создать живой уголок в гостиной может каждый.
Закройте глаза и представьте себе такую картину: вы просыпаетесь под лучами ласкового теплого солнца, открываете глаза под журчание ручья и пение птиц. Ваше лицо обдувает легкий приятный ветерок. Воздух наполнен свежестью и чистотой… В современном мире подобные ощущения подарит экологический стиль дизайна интерьера.
Особенности, которые стоит учитывать при создании экостиля
Дизайн в стиле эко предполагает использование натуральных материалов — это древесина, камень, натуральный хлопок, лен, бамбук, галька, кожа, мех, керамическая плитка, глина, кирпич. Комнаты должны быть просторными, не загроможденными мебелью. Освещение комплексное — и естественное, и от светильников.
Цвета следует подбирать из природной палитры: все оттенки зеленого, голубого, бежевый, серый, белый, коричневый. Комнату в экостиле можно украшать декоративными элементами тоже «природного происхождения» — это плетеные столики, тумбочки, кресла, фотообои или картины с изображением природы, комнатные растения разных форм и размеров, зеленый коврик, напоминающий траву. Обычно дизайн комнат в экостиле передает определенный пейзаж — в лесу, на берегу океана, в березовой роще, у озера.
Цветы и растения можно выращивать в кашпо от бренда
Плетеную мебель и другие предметы интерьера можно найти в магазине
Освещение, необходимое для создания природного дизайна
Лучший вариант освещения для комнаты в экостиле — встроенные светильники естественного солнечного цвета. Если хочется чего-то необычного, можно использовать и стилизованные люстры. Окна должны быть большими, чтобы в комнате было много естественного света, что придаст помещению ощущение свободы и свежести.
Люстры в экостиле должны вписываться в общий антураж комнаты. Интересные модели лучше брать на заказ, например подвесной светильник
Цветовая палитра, подходящая для создания интерьера в экостиле
Итак, главные цвета экостиля — природные и натуральные. Следовательно, смело используйте все оттенки зеленого, коричневого, голубого, бежевый, белый, серый, желтый. Все они отлично сочетаются друг с другом, создавая атмосферу свободы, свежести и чистоты. Зелеными могут быть шторы, мягкая мебель. Оригинальное решение — сделать живую зеленую стену. Для этого ее нужно полностью покрыть настоящими растениями.
Такое дизайнерское решение требует особого ухода в дальнейшем и, конечно, хороших финансовых вложений. Коричневым обычно делают пол или стены. Стулья, кресла, столы тоже красиво смотрятся в коричневом цвете. Потолок можно сделать в голубых тонах, имитируя ясное небо. Чтобы придать помещению еще больше легкости и свежести, разбавьте цветовую гамму белым цветом либо светлыми бежевыми или желтыми оттенками. Пол может быть серого цвета — как имитация камней.
Тысячи оттенков краски для стен и потолка, в том числе и подходящих для экостиля, можно найти в салонах Manders или на сайте
Материалы, из которых создают дизайн в экостиле
Все материалы для создания дизайна интерьера в экостиле исключительно натуральные. К тому же если вы увидите потертости на мебели, не удивляйтесь: особенность таких материалов в том, что они уже были использованы. Изначально экостиль создавался для людей, которые любят и защищают природу, поэтому логично, что для оформления жилья новые природные материалы не применяют. Предпочтение отдают дереву, глине, камням, растениям, натуральному хлопку и льну, коже, меху, бамбуку, стеклу, бумаге. Не принято использовать металлические или пластиковые материалы.
Природный декор: чем можно украсить гостиную
Украсить экокомнату можно разными интересными способами. Например, прозрачный пол, наполненный водой, — удачное дополнение к морскому или речному пейзажу. Создается даже ощущение ходьбы по воде. Для отделки стен можно использовать любые природные материалы: спилы деревьев, декоративный камень, кирпич, бамбуковые панели, ракушки. Интересным решением станут фотообои с изображением росы на траве, весеннего леса, песка на побережье океана.
Декорирование стены растительностью — один из самых популярных вариантов в экостиле. Живые стены отлично смотрятся и обогащают комнату кислородом и свежестью. В качестве растительности можно использовать даже настоящий мох. Комнатные растения — основные элементы декора. Они могут быть разнообразными: от маленького кактуса до огромного дерева. На полу можно постелить зеленый коврик, напоминающий траву, что позволит представить себя на лужайке.
В качестве дополнения к декору используют аквариум с рыбками. Он отлично впишется в такой интерьер. Биокамин — средство для создания максимального уюта в гостиной.
Биокамины стоит брать сразу от производителя. В экостиль впишутся кованые модели
Особенности, которые стоит учитывать при создании экостиля
Дизайн в стиле эко предполагает использование натуральных материалов — это древесина, камень, натуральный хлопок, лен, бамбук, галька, кожа, мех, керамическая плитка, глина, кирпич. Комнаты должны быть просторными, не загроможденными мебелью. Освещение комплексное — и естественное, и от светильников.
Цвета следует подбирать из природной палитры: все оттенки зеленого, голубого, бежевый, серый, белый, коричневый. Комнату в экостиле можно украшать декоративными элементами тоже «природного происхождения» — это плетеные столики, тумбочки, кресла, фотообои или картины с изображением природы, комнатные растения разных форм и размеров, зеленый коврик, напоминающий траву. Обычно дизайн комнат в экостиле передает определенный пейзаж — в лесу, на берегу океана, в березовой роще, у озера.
Цветы и растения можно выращивать в кашпо от бренда
Плетеную мебель и другие предметы интерьера можно найти в магазине
Освещение, необходимое для создания природного дизайна
Лучший вариант освещения для комнаты в экостиле — встроенные светильники естественного солнечного цвета. Если хочется чего-то необычного, можно использовать и стилизованные люстры. Окна должны быть большими, чтобы в комнате было много естественного света, что придаст помещению ощущение свободы и свежести.
Люстры в экостиле должны вписываться в общий антураж комнаты. Интересные модели лучше брать на заказ, например подвесной светильник
Цветовая палитра, подходящая для создания интерьера в экостиле
Итак, главные цвета экостиля — природные и натуральные. Следовательно, смело используйте все оттенки зеленого, коричневого, голубого, бежевый, белый, серый, желтый. Все они отлично сочетаются друг с другом, создавая атмосферу свободы, свежести и чистоты. Зелеными могут быть шторы, мягкая мебель. Оригинальное решение — сделать живую зеленую стену. Для этого ее нужно полностью покрыть настоящими растениями.
Такое дизайнерское решение требует особого ухода в дальнейшем и, конечно, хороших финансовых вложений. Коричневым обычно делают пол или стены. Стулья, кресла, столы тоже красиво смотрятся в коричневом цвете. Потолок можно сделать в голубых тонах, имитируя ясное небо. Чтобы придать помещению еще больше легкости и свежести, разбавьте цветовую гамму белым цветом либо светлыми бежевыми или желтыми оттенками. Пол может быть серого цвета — как имитация камней.
Тысячи оттенков краски для стен и потолка, в том числе и подходящих для экостиля, можно найти в салонах Manders или на сайте
Материалы, из которых создают дизайн в экостиле
Все материалы для создания дизайна интерьера в экостиле исключительно натуральные. К тому же если вы увидите потертости на мебели, не удивляйтесь: особенность таких материалов в том, что они уже были использованы. Изначально экостиль создавался для людей, которые любят и защищают природу, поэтому логично, что для оформления жилья новые природные материалы не применяют. Предпочтение отдают дереву, глине, камням, растениям, натуральному хлопку и льну, коже, меху, бамбуку, стеклу, бумаге. Не принято использовать металлические или пластиковые материалы.
Природный декор: чем можно украсить гостиную
Украсить экокомнату можно разными интересными способами. Например, прозрачный пол, наполненный водой, — удачное дополнение к морскому или речному пейзажу. Создается даже ощущение ходьбы по воде. Для отделки стен можно использовать любые природные материалы: спилы деревьев, декоративный камень, кирпич, бамбуковые панели, ракушки. Интересным решением станут фотообои с изображением росы на траве, весеннего леса, песка на побережье океана.
Декорирование стены растительностью — один из самых популярных вариантов в экостиле. Живые стены отлично смотрятся и обогащают комнату кислородом и свежестью. В качестве растительности можно использовать даже настоящий мох. Комнатные растения — основные элементы декора. Они могут быть разнообразными: от маленького кактуса до огромного дерева. На полу можно постелить зеленый коврик, напоминающий траву, что позволит представить себя на лужайке.
В качестве дополнения к декору используют аквариум с рыбками. Он отлично впишется в такой интерьер. Биокамин — средство для создания максимального уюта в гостиной.
Биокамины стоит брать сразу от производителя. В экостиль впишутся кованые модели
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Чтобы создать полноценную фитостену в своей гостиной, можно обратиться в компанию по озеленению класса люкс
Итак, дизайн гостиных комнат в экостиле — современный вариант оформления жилья. Главная особенность и преимущество таких интерьеров — удачное сочетание современных технологий и природных материалов. В конце рабочего дня, после суеты и городского шума, хочется расслабиться и насладиться свежей и чистой природой. Все это возможно, если оформить дом в экостиле.
Ничто так не успокаивает и не насыщает человека энергией, как живая природа. Экспериментируйте, создавая личный райский уголок в этом огромном мире.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники