Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принципов

В этой подборке ReRooms расскажет о десяти принципах, которые подойдут для обустройства маленькой, но удобной и современной ванной комнаты.
Стильно обустроить маленькую комнату иной раз даже сложнее, чем со вкусом обставить просторное помещение. Особенно если дело касается ванных, которые в наших российских квартирах отличаются теснотой и безликостью. Тем не менее и непривлекательному санузлу можно придать оригинальности и уюта, если грамотно подойти к выбору дизайна и не забывать следовать основным правилам ремонта в небольшом помещении.
1. Малогабаритная мебель
Ни к чему загромождать пространство в и без того тесной ванной комнате. Откажитесь от широких тумб или массивных шкафов, а всю необходимую сантехнику старайтесь выбирать также исходя из ее соответствия реальным размерам комнаты. Как показывает практика, меньше всего места занимает угловая мебель, такая, как компактная и удобная угловая душевая. Современным стилям хорошо подходят подвесные раковины и унитазы, единственный недостаток которых разве что стоимость, которая, впрочем, с лихвой окупается функциональностью и стильностью такого типа мебели.
2. Аккуратность и минимализм
Для оформления маленькой ванной комнаты лучше всего подходит современный дизайн, отличающийся лаконичностью и не требующий большого количества мебели и предметов декора. Это и выдержанность минимализма, и легкость лофта, и правильные линии хай-тека. Во всех этих стилях есть простота и функциональность, которые не будут перегружать небольшое помещение.
3. Преобладание света
Ощущению простора и легкости в помещении способствуют нейтральные светлые оттенки. В то время как темные стены зрительно сужают комнату и давят на человека, кремовые, бежевые или светло-серые тона, напротив, делают комнату визуально шире и выше. Больше всего воздуха и чистоты ванной комнате придаст белая отделка или белая сантехника, а яркие и темные цвета если и использовать, то лучше всего в качестве небольших акцентов.
4. Натуральные материалы
Отделка из натуральных материалов, вроде дерева, камня или мрамора, смотрится лаконично, но дорого и элегантно, а еще, что главное, не перегружает маленькую ванную обилием текстур и расцветок. Если же захотелось разнообразия, попробуйте при оформлении комнаты чередовать эти материалы друг с другом или же с универсальной однотонной плиткой.
5. Душевая кабина вместо ванны
Если вы не большой любитель полежать и расслабиться перед сном в теплой пенной водичке, советуем отказаться от ванны в пользу более практичной и удобной душевой кабины, которая занимает меньше места. Сам интерьер от подобного решения нисколько не пострадает — душевую кабину можно подобрать на любой вкус и цвет, от универсальных открытых душей до застекленных.
6. Используйте вертикальное пространство
В маленьких ванных комнатах традиционно не хватает места для организации удобной системы хранения. На полу не разместить всех тумб, ящиков и уж тем более комодов, а потому самое время задействовать для этой задачи стены. Используйте высокие полки, а лучше закрытые подвесные шкафчики — хотя аккуратные стопки полотенец и ряды флаконов создают ощущение обжитости комнаты, но любой беспорядок может испортить весь дизайн.
7. Совмещенная ванная комната
Ради расширения пространства ванной комнаты некоторые вдохновляются на ее объединение с туалетом. Решение не самое удобное, особенно при наличии большой семьи, однако довольно практичное, поскольку при этом освобождается больше места для сантехники и уменьшаются расходы на уборку. Сносится разделяющая две комнаты стена, убирается вторая дверь — уже благодаря этому открываются новые возможности для обустройства ванной. Интереснее же интерьер такой комнаты сделают ниши, которые визуально разграничат ее на функциональные зоны и обеспечат при этом ванную дополнительным пространством.
8. Зеркала
Функциональным предметом декора и важным элементом каждой ванной комнаты служит зеркало, которое не только выполняет свою первостепенную эстетическую функцию, но и зрительно увеличивает помещение. Чтобы добиться этого с легкостью, выбирайте высокие зеркала или даже зеркальные стены.
9. Нет аляпистости и мелким деталям
Мелкая плитка, отделка с пестрыми и частыми узорами, множество украшений на захламленных полках — все это совершенно не способствует визуальному увеличению маленького пространства, напротив, лишь утяжеляет его. Если хотите как-то оживить интерьер ванной комнаты, лучше отдайте предпочтение нескольким стильным предметам декора, вписывающимся в общий интерьер, а не пытайтесь заставить небольшое свободное пространство всякой мелочью. Помните, что именно ощущение порядка и гармонии поддерживает уют в комнате.
10. Правильное освещение
В случае с ванной комнатой стоит отказаться от использования массивных люстр и попробовать поиграть с локальным освещением. Используйте светильники в зоне с раковиной и зеркалом, а возле ванны или душа установите светодиодные ленты, которые вписываются в любой современный дизайн. Освещение обретет функциональность, нехватки света при этом не будет, а сами лампы станут частью интерьера.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники