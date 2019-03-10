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Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принципов


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В этой подборке ReRooms расскажет о десяти принципах, которые подойдут для обустройства маленькой, но удобной и современной ванной комнаты.

Содержание

Стильно обустроить маленькую комнату иной раз даже сложнее, чем со вкусом обставить просторное помещение. Особенно если дело касается ванных, которые в наших российских квартирах отличаются теснотой и безликостью. Тем не менее и непривлекательному санузлу можно придать оригинальности и уюта, если грамотно подойти к выбору дизайна и не забывать следовать основным правилам ремонта в небольшом помещении.

1. Малогабаритная мебель

Ни к чему загромождать пространство в и без того тесной ванной комнате. Откажитесь от широких тумб или массивных шкафов, а всю необходимую сантехнику старайтесь выбирать также исходя из ее соответствия реальным размерам комнаты. Как показывает практика, меньше всего места занимает угловая мебель, такая, как компактная и удобная угловая душевая. Современным стилям хорошо подходят подвесные раковины и унитазы, единственный недостаток которых разве что стоимость, которая, впрочем, с лихвой окупается функциональностью и стильностью такого типа мебели.

Фото № 1: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

2. Аккуратность и минимализм

Для оформления маленькой ванной комнаты лучше всего подходит современный дизайн, отличающийся лаконичностью и не требующий большого количества мебели и предметов декора. Это и выдержанность минимализма, и легкость лофта, и правильные линии хай-тека. Во всех этих стилях есть простота и функциональность, которые не будут перегружать небольшое помещение.

Фото № 2: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

3. Преобладание света

Ощущению простора и легкости в помещении способствуют нейтральные светлые оттенки. В то время как темные стены зрительно сужают комнату и давят на человека, кремовые, бежевые или светло-серые тона, напротив, делают комнату визуально шире и выше. Больше всего воздуха и чистоты ванной комнате придаст белая отделка или белая сантехника, а яркие и темные цвета если и использовать, то лучше всего в качестве небольших акцентов.

Фото № 3: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

4. Натуральные материалы

Отделка из натуральных материалов, вроде дерева, камня или мрамора, смотрится лаконично, но дорого и элегантно, а еще, что главное, не перегружает маленькую ванную обилием текстур и расцветок. Если же захотелось разнообразия, попробуйте при оформлении комнаты чередовать эти материалы друг с другом или же с универсальной однотонной плиткой.

Фото № 4: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

5. Душевая кабина вместо ванны

Если вы не большой любитель полежать и расслабиться перед сном в теплой пенной водичке, советуем отказаться от ванны в пользу более практичной и удобной душевой кабины, которая занимает меньше места. Сам интерьер от подобного решения нисколько не пострадает — душевую кабину можно подобрать на любой вкус и цвет, от универсальных открытых душей до застекленных.

Фото № 5: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

6. Используйте вертикальное пространство

В маленьких ванных комнатах традиционно не хватает места для организации удобной системы хранения. На полу не разместить всех тумб, ящиков и уж тем более комодов, а потому самое время задействовать для этой задачи стены. Используйте высокие полки, а лучше закрытые подвесные шкафчики — хотя аккуратные стопки полотенец и ряды флаконов создают ощущение обжитости комнаты, но любой беспорядок может испортить весь дизайн.

Фото № 6: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

7. Совмещенная ванная комната

Ради расширения пространства ванной комнаты некоторые вдохновляются на ее объединение с туалетом. Решение не самое удобное, особенно при наличии большой семьи, однако довольно практичное, поскольку при этом освобождается больше места для сантехники и уменьшаются расходы на уборку. Сносится разделяющая две комнаты стена, убирается вторая дверь — уже благодаря этому открываются новые возможности для обустройства ванной. Интереснее же интерьер такой комнаты сделают ниши, которые визуально разграничат ее на функциональные зоны и обеспечат при этом ванную дополнительным пространством.

Фото № 7: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

8. Зеркала

Функциональным предметом декора и важным элементом каждой ванной комнаты служит зеркало, которое не только выполняет свою первостепенную эстетическую функцию, но и зрительно увеличивает помещение. Чтобы добиться этого с легкостью, выбирайте высокие зеркала или даже зеркальные стены.

Фото № 8: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

9. Нет аляпистости и мелким деталям

Мелкая плитка, отделка с пестрыми и частыми узорами, множество украшений на захламленных полках — все это совершенно не способствует визуальному увеличению маленького пространства, напротив, лишь утяжеляет его. Если хотите как-то оживить интерьер ванной комнаты, лучше отдайте предпочтение нескольким стильным предметам декора, вписывающимся в общий интерьер, а не пытайтесь заставить небольшое свободное пространство всякой мелочью. Помните, что именно ощущение порядка и гармонии поддерживает уют в комнате.

Фото № 9: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

10. Правильное освещение

В случае с ванной комнатой стоит отказаться от использования массивных люстр и попробовать поиграть с локальным освещением. Используйте светильники в зоне с раковиной и зеркалом, а возле ванны или душа установите светодиодные ленты, которые вписываются в любой современный дизайн. Освещение обретет функциональность, нехватки света при этом не будет, а сами лампы станут частью интерьера.

Фото № 10: Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принциповФото ReRooms

#дизайн#Ванная комната
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