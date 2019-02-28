Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профи

Сейчас в моде плитка больших форматов, которая почти не дает швов. Но в маленькой комнате она будет смотреться нелепо, как и слишком мелкая. Мой совет: подбирайте формат плитки сообразно размеру помещения. Лучше — классические варианты со стандартными рисунками.

Фото ReRoomsltr">Площадь большинства ванных не превышает пяти метров. Но всем хочется, чтобы в этой комнате было приятно находиться, чтобы было много мест для хранения, да и сам интерьер радовал взор. Специалист сервиса по дизайну интерьеров ReRooms Ирина Тарасова рассказала, как добиться желаемого эффекта.

Сейчас в моде плитка больших форматов, которая почти не дает швов. Но в маленькой комнате она будет смотреться нелепо, как и слишком мелкая. Мой совет: подбирайте формат плитки сообразно размеру помещения. Лучше — классические варианты со стандартными рисунками.

Площадь большинства ванных не превышает пяти метров. Но всем хочется, чтобы в этой комнате было приятно находиться, чтобы было много мест для хранения, да и сам интерьер радовал взор. Специалист сервиса по дизайну интерьеров ReRooms Ирина Тарасова рассказала, как добиться желаемого эффекта.

2. Оптические иллюзии

Хотите чего-то нескучного, оригинального, а типичные расцветки вам не нравятся? Есть множество дизайнерских приемов, которые помогут добавить индивидуальности ванной и сделать ее визуально просторнее. Например, можно сделать темный пол и той же плиткой выложить одну стену, а остальные три — другой, светлой. Так появится оптическая иллюзия, покажется, будто ванная комната расширилась.



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3. Большие зеркала

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Зеркало — это прекрасный способ «растворить границы». И чем оно больше, тем лучше. Для маленькой ванной выбирать следует зеркала без рамы, и лучше утопить их заподлицо. На крайний случай можно приобрести зеркальный шкафчик, он заодно и вопросы с хранением решит.

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4. Холодное освещение

Теплое освещение дает красивый свет, но делает помещение камерным. Его лучше выбирать для гостиных и спален. А у ванной комнаты все-таки техническое назначение. Поэтому лучше, если свет будет холодным, но и самих светильников должно быть достаточно. Я за точечное освещение — это самый практичный вариант.

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5. Удобное хранение

Без мебели в ванной комнате не обойтись, так пусть она максимально растворится в пространстве и не привлекает внимания. В маленькой ванной комнате и акценты должны быть маленькими, чтобы не было ощущения тесноты. Спасут положение и ниши в стене. Еще одно отличное решение — монолитный экран для ванны. За ним можно хранить бытовую химию и другие мелочи.

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6. Продуманное место для стиральной машинки

Этот бытовой прибор всегда занимает много места, а находится, как правило, именно в ванной. В любом случае я советую прятать стиральную машинку за дверцами шкафов или под умывальником. Но последний вариант не всегда удобен, потому что придется подбирать специальную раковину, и высота умывальника будет не менее 110 сантиметров. Нормальная удобная высота — это 80—90 сантиметров.



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7. Компактная сантехника

Сантехника занимает больше всего места в ванной, и важно, чтобы она не была громоздкой. Многие до сих пор боятся инсталляций, но на самом деле они занимают столько же места, сколько обычный бачок унитаза, при этом смотрятся гораздо лучше. К тому же появится ниша в стене — можно будет организовать легкий встроенный шкаф. Еще советую подумать над тем, чтобы сделать выбор в пользу душевой кабинки вместо ванны. И установить ее без поддона, со сливом в полу. Получится легкий и современный интерьер.

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8. Правильные цвета и фактуры

Стереотипам уже мало кто верит. Можно смело использовать и темную, и яркую плитку в ванной, если вам это нравится. Важно подобрать правильные орнаменты, их сочетания и расположение. О некоторых секретах знает только дизайнер, но есть и простые правила. Например, горизонтальный рисунок сделает стену шире, вертикальный — выше. Огромное панно с дельфином на всю стену испортит интерьер и сделает комнату визуально крохотной.

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9. Внимание к мелочам

Когда ванная комната уже готова, кажется, что можно пренебречь декором, текстилем и прочими мелочами. На самом деле один неправильно подобранный дозатор для мыла может испортить идеальный интерьер. Постарайтесь, чтобы даже обычные полотенца вписывались в стиль помещения. Пестрые рисунки невпопад могут «испачкать» белые стены, а однотонные, аккуратно сложенные полотенца добавят уюта и сделают интерьер цельным.

Фото ReRooms



10. Соответствующий стиль

Конечно, вы имеете право на ванную своей мечты. Но даже если вы большой фанат барокко, скорее всего, он будет неуместен в ванной комнате площадью три метра. Вам просто будет тяжело там находиться. Я очень люблю скандинавский стиль, он как раз был придуман для создания просторных помещений, полных света и воздуха.



Фото ReRooms