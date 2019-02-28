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Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профи


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Эти советы помогут вам сделать маленькую ванную комнату удобнее и визуально просторнее.

Содержание

Площадь большинства ванных не превышает пяти метров. Но всем хочется, чтобы в этой комнате было приятно находиться, чтобы было много мест для хранения, да и сам интерьер радовал взор. Специалист сервиса по дизайну интерьеров ReRooms Ирина Тарасова рассказала, как добиться желаемого эффекта.

Фото № 1: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профи

Ирина Тарасова, дизайнер-замерщик компании ReRooms.
Опыт работы в сфере дизайна — четыре года. Отвечает за разработку дизайн-проектов жилых интерьеров, моделирование, визуализацию. Участница проекта «Ремонт по-честному».

1. Плитка нужного размера

Сейчас в моде плитка больших форматов, которая почти не дает швов. Но в маленькой комнате она будет смотреться нелепо, как и слишком мелкая. Мой совет: подбирайте формат плитки сообразно размеру помещения. Лучше — классические варианты со стандартными рисунками.

Фото № 2: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRoomsltr">Площадь большинства ванных не превышает пяти метров. Но всем хочется, чтобы в этой комнате было приятно находиться, чтобы было много мест для хранения, да и сам интерьер радовал взор. Специалист сервиса по дизайну интерьеров ReRooms Ирина Тарасова рассказала, как добиться желаемого эффекта.

Фото № 1: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профи

Ирина Тарасова, дизайнер-замерщик компании ReRooms.
Опыт работы в сфере дизайна — четыре года. Отвечает за разработку дизайн-проектов жилых интерьеров, моделирование, визуализацию. Участница проекта «Ремонт по-честному».

1. Плитка нужного размера

Сейчас в моде плитка больших форматов, которая почти не дает швов. Но в маленькой комнате она будет смотреться нелепо, как и слишком мелкая. Мой совет: подбирайте формат плитки сообразно размеру помещения. Лучше — классические варианты со стандартными рисунками.

Фото № 2: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

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2. Оптические иллюзии

Хотите чего-то нескучного, оригинального, а типичные расцветки вам не нравятся? Есть множество дизайнерских приемов, которые помогут добавить индивидуальности ванной и сделать ее визуально просторнее. Например, можно сделать темный пол и той же плиткой выложить одну стену, а остальные три — другой, светлой. Так появится оптическая иллюзия, покажется, будто ванная комната расширилась.

Фото № 3: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRoons

3. Большие зеркала

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Зеркало — это прекрасный способ «растворить границы». И чем оно больше, тем лучше. Для маленькой ванной выбирать следует зеркала без рамы, и лучше утопить их заподлицо. На крайний случай можно приобрести зеркальный шкафчик, он заодно и вопросы с хранением решит.

Фото № 4: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

4. Холодное освещение

Теплое освещение дает красивый свет, но делает помещение камерным. Его лучше выбирать для гостиных и спален. А у ванной комнаты все-таки техническое назначение. Поэтому лучше, если свет будет холодным, но и самих светильников должно быть достаточно. Я за точечное освещение — это самый практичный вариант.

Фото № 5: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

5. Удобное хранение

Без мебели в ванной комнате не обойтись, так пусть она максимально растворится в пространстве и не привлекает внимания. В маленькой ванной комнате и акценты должны быть маленькими, чтобы не было ощущения тесноты. Спасут положение и ниши в стене. Еще одно отличное решение — монолитный экран для ванны. За ним можно хранить бытовую химию и другие мелочи.

Фото № 6: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

6. Продуманное место для стиральной машинки

Этот бытовой прибор всегда занимает много места, а находится, как правило, именно в ванной. В любом случае я советую прятать стиральную машинку за дверцами шкафов или под умывальником. Но последний вариант не всегда удобен, потому что придется подбирать специальную раковину, и высота умывальника будет не менее 110 сантиметров. Нормальная удобная высота — это 80—90 сантиметров.

Фото № 7: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

7. Компактная сантехника

Сантехника занимает больше всего места в ванной, и важно, чтобы она не была громоздкой. Многие до сих пор боятся инсталляций, но на самом деле они занимают столько же места, сколько обычный бачок унитаза, при этом смотрятся гораздо лучше. К тому же появится ниша в стене — можно будет организовать легкий встроенный шкаф. Еще советую подумать над тем, чтобы сделать выбор в пользу душевой кабинки вместо ванны. И установить ее без поддона, со сливом в полу. Получится легкий и современный интерьер.

Фото № 8: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

8. Правильные цвета и фактуры

Стереотипам уже мало кто верит. Можно смело использовать и темную, и яркую плитку в ванной, если вам это нравится. Важно подобрать правильные орнаменты, их сочетания и расположение. О некоторых секретах знает только дизайнер, но есть и простые правила. Например, горизонтальный рисунок сделает стену шире, вертикальный — выше. Огромное панно с дельфином на всю стену испортит интерьер и сделает комнату визуально крохотной.

Фото № 9: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

9. Внимание к мелочам

Когда ванная комната уже готова, кажется, что можно пренебречь декором, текстилем и прочими мелочами. На самом деле один неправильно подобранный дозатор для мыла может испортить идеальный интерьер. Постарайтесь, чтобы даже обычные полотенца вписывались в стиль помещения. Пестрые рисунки невпопад могут «испачкать» белые стены, а однотонные, аккуратно сложенные полотенца добавят уюта и сделают интерьер цельным.

Фото № 10: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

10. Соответствующий стиль

Конечно, вы имеете право на ванную своей мечты. Но даже если вы большой фанат барокко, скорее всего, он будет неуместен в ванной комнате площадью три метра. Вам просто будет тяжело там находиться. Я очень люблю скандинавский стиль, он как раз был придуман для создания просторных помещений, полных света и воздуха.

Фото № 11: Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профиФото ReRooms

#Ванная комната#Интерьер
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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