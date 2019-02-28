Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профи

Эти советы помогут вам сделать маленькую ванную комнату удобнее и визуально просторнее.
Площадь большинства ванных не превышает пяти метров. Но всем хочется, чтобы в этой комнате было приятно находиться, чтобы было много мест для хранения, да и сам интерьер радовал взор. Специалист сервиса по дизайну интерьеров ReRooms Ирина Тарасова рассказала, как добиться желаемого эффекта.
Ирина Тарасова, дизайнер-замерщик компании ReRooms.
Опыт работы в сфере дизайна — четыре года. Отвечает за разработку дизайн-проектов жилых интерьеров, моделирование, визуализацию. Участница проекта «Ремонт по-честному».
1. Плитка нужного размера
Сейчас в моде плитка больших форматов, которая почти не дает швов. Но в маленькой комнате она будет смотреться нелепо, как и слишком мелкая. Мой совет: подбирайте формат плитки сообразно размеру помещения. Лучше — классические варианты со стандартными рисунками.
ltr">Площадь большинства ванных не превышает пяти метров. Но всем хочется, чтобы в этой комнате было приятно находиться, чтобы было много мест для хранения, да и сам интерьер радовал взор. Специалист сервиса по дизайну интерьеров ReRooms Ирина Тарасова рассказала, как добиться желаемого эффекта.
Ирина Тарасова, дизайнер-замерщик компании ReRooms.
Опыт работы в сфере дизайна — четыре года. Отвечает за разработку дизайн-проектов жилых интерьеров, моделирование, визуализацию. Участница проекта «Ремонт по-честному».
1. Плитка нужного размера
Сейчас в моде плитка больших форматов, которая почти не дает швов. Но в маленькой комнате она будет смотреться нелепо, как и слишком мелкая. Мой совет: подбирайте формат плитки сообразно размеру помещения. Лучше — классические варианты со стандартными рисунками.
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2. Оптические иллюзии
Хотите чего-то нескучного, оригинального, а типичные расцветки вам не нравятся? Есть множество дизайнерских приемов, которые помогут добавить индивидуальности ванной и сделать ее визуально просторнее. Например, можно сделать темный пол и той же плиткой выложить одну стену, а остальные три — другой, светлой. Так появится оптическая иллюзия, покажется, будто ванная комната расширилась.
3. Большие зеркала
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Зеркало — это прекрасный способ «растворить границы». И чем оно больше, тем лучше. Для маленькой ванной выбирать следует зеркала без рамы, и лучше утопить их заподлицо. На крайний случай можно приобрести зеркальный шкафчик, он заодно и вопросы с хранением решит.
4. Холодное освещение
Теплое освещение дает красивый свет, но делает помещение камерным. Его лучше выбирать для гостиных и спален. А у ванной комнаты все-таки техническое назначение. Поэтому лучше, если свет будет холодным, но и самих светильников должно быть достаточно. Я за точечное освещение — это самый практичный вариант.
5. Удобное хранение
Без мебели в ванной комнате не обойтись, так пусть она максимально растворится в пространстве и не привлекает внимания. В маленькой ванной комнате и акценты должны быть маленькими, чтобы не было ощущения тесноты. Спасут положение и ниши в стене. Еще одно отличное решение — монолитный экран для ванны. За ним можно хранить бытовую химию и другие мелочи.
6. Продуманное место для стиральной машинки
Этот бытовой прибор всегда занимает много места, а находится, как правило, именно в ванной. В любом случае я советую прятать стиральную машинку за дверцами шкафов или под умывальником. Но последний вариант не всегда удобен, потому что придется подбирать специальную раковину, и высота умывальника будет не менее 110 сантиметров. Нормальная удобная высота — это 80—90 сантиметров.
7. Компактная сантехника
Сантехника занимает больше всего места в ванной, и важно, чтобы она не была громоздкой. Многие до сих пор боятся инсталляций, но на самом деле они занимают столько же места, сколько обычный бачок унитаза, при этом смотрятся гораздо лучше. К тому же появится ниша в стене — можно будет организовать легкий встроенный шкаф. Еще советую подумать над тем, чтобы сделать выбор в пользу душевой кабинки вместо ванны. И установить ее без поддона, со сливом в полу. Получится легкий и современный интерьер.
8. Правильные цвета и фактуры
Стереотипам уже мало кто верит. Можно смело использовать и темную, и яркую плитку в ванной, если вам это нравится. Важно подобрать правильные орнаменты, их сочетания и расположение. О некоторых секретах знает только дизайнер, но есть и простые правила. Например, горизонтальный рисунок сделает стену шире, вертикальный — выше. Огромное панно с дельфином на всю стену испортит интерьер и сделает комнату визуально крохотной.
9. Внимание к мелочам
Когда ванная комната уже готова, кажется, что можно пренебречь декором, текстилем и прочими мелочами. На самом деле один неправильно подобранный дозатор для мыла может испортить идеальный интерьер. Постарайтесь, чтобы даже обычные полотенца вписывались в стиль помещения. Пестрые рисунки невпопад могут «испачкать» белые стены, а однотонные, аккуратно сложенные полотенца добавят уюта и сделают интерьер цельным.
10. Соответствующий стиль
Конечно, вы имеете право на ванную своей мечты. Но даже если вы большой фанат барокко, скорее всего, он будет неуместен в ванной комнате площадью три метра. Вам просто будет тяжело там находиться. Я очень люблю скандинавский стиль, он как раз был придуман для создания просторных помещений, полных света и воздуха.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники