20 белоснежных спален в разных стилях

В этой статье вы найдете 20 оригинальных идей белоснежных спален в различных стилях, а также некоторые советы и рекомендации, как создать такие сказочные образы для вашей собственной комнаты.

1. Белоснежные спальни в стиле минимализм

Отделка пола. Лучшим решением для пола в стиле минимализм станут паркет или ламинат. Ковры лучше не использовать, потому что гладкое полотно ламината зрительно увеличит комнату. Если вы не представляете своей спальни без ковров, лучше использовать однотонный ковролин или вариант с еле уловимым геометрическим или растительным рисунком.

Отделка потолка. Потолок, как и все другие поверхности в стиле минимализм, здесь простой и без каких-либо украшений (лепнины или бордюров). Однако чтобы как-то его преобразить, допускается использование гипсокартонных конструкций, в которые можно вмонтировать точечные светильники. Самое простое и современное решение — матовые натяжные потолки.

Мебель. Мебель в стиле минимализм ценится своей простотой и функциональностью, в ней нет лишних украшений. Кровать, как правило, без изголовья, со скрытыми ножками. Особый шарм в интерьер внесут кровати, которые стоят на специальном деревянном подиуме. Как правило, по бокам есть прикроватные тумбы со светильниками. Для хранения вещей подойдет обычный или же встроенный шкаф-купе с зеркальными вставками.

Текстиль. Текстиль должен быть простого кроя — без бахромы, рюшей и кисточек. Подойдут гладкие ткани без рисунка, а чтобы придать комнате контраста и разбавить белый цвет, можно выбрать одеяло с геометрическим рисунком или яркие подушки.

Аксессуары. Стиль минимализм не предполагает обилия декоративных аксессуаров. Однако чтобы полностью не лишать интерьер интересных деталей, вы можете добавить предметы из экологических материалов, которые отлично дополнят дизайн спальни, но не привлекут к себе слишком много внимания. Это могут быть подсвечники из мрамора, статуэтки или фигурки из дерева или керамики.

Не стоит забывать и про живые цветы, которые придадут комнате домашнего уюта. Если вы увлекаетесь каким-то хобби, можете сделать какой-то декор своими руками. Будьте уверены, что такого вы больше ни у кого не увидите.

Освещение. Стиль минимализм любит много света — как естественного, так и искусственного. Однако такой эффект достигается без использования привычной нам люстры. В качестве дополнительного освещения используйте торшеры, бра, встроенные светильники. Выбирайте осветительные приборы простых геометрических фигур без рюшей и других украшений. Простота и лаконичность должны прослеживаться во всех деталях спальни.

Фото: homeyohmy.com

1 /4 Фото: billywarlock.com

2 /4 Фото: apartmenttherapy.info

3 /4 Фото: i.pinimg.com

4 /4

2. Белоснежные спальни в стиле лофт

Отделка пола. Пол в стиле лофт, как правило, выполнен из бетона или древесины, а точнее — из досок, ламината или паркета. При желании состаренное дерево можно использовать в роли чердачных потолочных балок, которые становятся элементом-контрастом, подчеркивающим белизну спальни.й статье вы найдете 20 оригинальных идей белоснежных спален в различных стилях, а также некоторые советы и рекомендации, как создать такие сказочные образы для вашей собственной комнаты.

1. Белоснежные спальни в стиле минимализм

Отделка пола. Лучшим решением для пола в стиле минимализм станут паркет или ламинат. Ковры лучше не использовать, потому что гладкое полотно ламината зрительно увеличит комнату. Если вы не представляете своей спальни без ковров, лучше использовать однотонный ковролин или вариант с еле уловимым геометрическим или растительным рисунком.

Отделка потолка. Потолок, как и все другие поверхности в стиле минимализм, здесь простой и без каких-либо украшений (лепнины или бордюров). Однако чтобы как-то его преобразить, допускается использование гипсокартонных конструкций, в которые можно вмонтировать точечные светильники. Самое простое и современное решение — матовые натяжные потолки.

Мебель. Мебель в стиле минимализм ценится своей простотой и функциональностью, в ней нет лишних украшений. Кровать, как правило, без изголовья, со скрытыми ножками. Особый шарм в интерьер внесут кровати, которые стоят на специальном деревянном подиуме. Как правило, по бокам есть прикроватные тумбы со светильниками. Для хранения вещей подойдет обычный или же встроенный шкаф-купе с зеркальными вставками.

Текстиль. Текстиль должен быть простого кроя — без бахромы, рюшей и кисточек. Подойдут гладкие ткани без рисунка, а чтобы придать комнате контраста и разбавить белый цвет, можно выбрать одеяло с геометрическим рисунком или яркие подушки.

Аксессуары. Стиль минимализм не предполагает обилия декоративных аксессуаров. Однако чтобы полностью не лишать интерьер интересных деталей, вы можете добавить предметы из экологических материалов, которые отлично дополнят дизайн спальни, но не привлекут к себе слишком много внимания. Это могут быть подсвечники из мрамора, статуэтки или фигурки из дерева или керамики.

Не стоит забывать и про живые цветы, которые придадут комнате домашнего уюта. Если вы увлекаетесь каким-то хобби, можете сделать какой-то декор своими руками. Будьте уверены, что такого вы больше ни у кого не увидите.

Освещение. Стиль минимализм любит много света — как естественного, так и искусственного. Однако такой эффект достигается без использования привычной нам люстры. В качестве дополнительного освещения используйте торшеры, бра, встроенные светильники. Выбирайте осветительные приборы простых геометрических фигур без рюшей и других украшений. Простота и лаконичность должны прослеживаться во всех деталях спальни.

Фото: homeyohmy.com

1 /4 Фото: billywarlock.com

2 /4 Фото: apartmenttherapy.info

3 /4 Фото: i.pinimg.com

4 /4

2. Белоснежные спальни в стиле лофт

Отделка пола. Пол в стиле лофт, как правило, выполнен из бетона или древесины, а точнее — из досок, ламината или паркета. При желании состаренное дерево можно использовать в роли чердачных потолочных балок, которые становятся элементом-контрастом, подчеркивающим белизну спальни.