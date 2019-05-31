20 белоснежных спален в разных стилях

Чем одна белоснежная спальня может отличаться от другой белоснежной спальни? Вы удивитесь, сколько разных по духу интерьеров можно создать с помощью необычных деталей.
В этой статье вы найдете 20 оригинальных идей белоснежных спален в различных стилях, а также некоторые советы и рекомендации, как создать такие сказочные образы для вашей собственной комнаты.
1. Белоснежные спальни в стиле минимализм
Отделка пола. Лучшим решением для пола в стиле минимализм станут паркет или ламинат. Ковры лучше не использовать, потому что гладкое полотно ламината зрительно увеличит комнату. Если вы не представляете своей спальни без ковров, лучше использовать однотонный ковролин или вариант с еле уловимым геометрическим или растительным рисунком.
Отделка потолка. Потолок, как и все другие поверхности в стиле минимализм, здесь простой и без каких-либо украшений (лепнины или бордюров). Однако чтобы как-то его преобразить, допускается использование гипсокартонных конструкций, в которые можно вмонтировать точечные светильники. Самое простое и современное решение — матовые натяжные потолки.
Мебель. Мебель в стиле минимализм ценится своей простотой и функциональностью, в ней нет лишних украшений. Кровать, как правило, без изголовья, со скрытыми ножками. Особый шарм в интерьер внесут кровати, которые стоят на специальном деревянном подиуме. Как правило, по бокам есть прикроватные тумбы со светильниками. Для хранения вещей подойдет обычный или же встроенный шкаф-купе с зеркальными вставками.
Текстиль. Текстиль должен быть простого кроя — без бахромы, рюшей и кисточек. Подойдут гладкие ткани без рисунка, а чтобы придать комнате контраста и разбавить белый цвет, можно выбрать одеяло с геометрическим рисунком или яркие подушки.
Аксессуары. Стиль минимализм не предполагает обилия декоративных аксессуаров. Однако чтобы полностью не лишать интерьер интересных деталей, вы можете добавить предметы из экологических материалов, которые отлично дополнят дизайн спальни, но не привлекут к себе слишком много внимания. Это могут быть подсвечники из мрамора, статуэтки или фигурки из дерева или керамики.
Не стоит забывать и про живые цветы, которые придадут комнате домашнего уюта. Если вы увлекаетесь каким-то хобби, можете сделать какой-то декор своими руками. Будьте уверены, что такого вы больше ни у кого не увидите.
Освещение. Стиль минимализм любит много света — как естественного, так и искусственного. Однако такой эффект достигается без использования привычной нам люстры. В качестве дополнительного освещения используйте торшеры, бра, встроенные светильники. Выбирайте осветительные приборы простых геометрических фигур без рюшей и других украшений. Простота и лаконичность должны прослеживаться во всех деталях спальни.
2. Белоснежные спальни в стиле лофт
Отделка пола. Пол в стиле лофт, как правило, выполнен из бетона или древесины, а точнее — из досок, ламината или паркета. При желании состаренное дерево можно использовать в роли чердачных потолочных балок, которые становятся элементом-контрастом, подчеркивающим белизну спальни.й статье вы найдете 20 оригинальных идей белоснежных спален в различных стилях, а также некоторые советы и рекомендации, как создать такие сказочные образы для вашей собственной комнаты.
1. Белоснежные спальни в стиле минимализм
Отделка пола. Лучшим решением для пола в стиле минимализм станут паркет или ламинат. Ковры лучше не использовать, потому что гладкое полотно ламината зрительно увеличит комнату. Если вы не представляете своей спальни без ковров, лучше использовать однотонный ковролин или вариант с еле уловимым геометрическим или растительным рисунком.
Отделка потолка. Потолок, как и все другие поверхности в стиле минимализм, здесь простой и без каких-либо украшений (лепнины или бордюров). Однако чтобы как-то его преобразить, допускается использование гипсокартонных конструкций, в которые можно вмонтировать точечные светильники. Самое простое и современное решение — матовые натяжные потолки.
Мебель. Мебель в стиле минимализм ценится своей простотой и функциональностью, в ней нет лишних украшений. Кровать, как правило, без изголовья, со скрытыми ножками. Особый шарм в интерьер внесут кровати, которые стоят на специальном деревянном подиуме. Как правило, по бокам есть прикроватные тумбы со светильниками. Для хранения вещей подойдет обычный или же встроенный шкаф-купе с зеркальными вставками.
Текстиль. Текстиль должен быть простого кроя — без бахромы, рюшей и кисточек. Подойдут гладкие ткани без рисунка, а чтобы придать комнате контраста и разбавить белый цвет, можно выбрать одеяло с геометрическим рисунком или яркие подушки.
Аксессуары. Стиль минимализм не предполагает обилия декоративных аксессуаров. Однако чтобы полностью не лишать интерьер интересных деталей, вы можете добавить предметы из экологических материалов, которые отлично дополнят дизайн спальни, но не привлекут к себе слишком много внимания. Это могут быть подсвечники из мрамора, статуэтки или фигурки из дерева или керамики.
Не стоит забывать и про живые цветы, которые придадут комнате домашнего уюта. Если вы увлекаетесь каким-то хобби, можете сделать какой-то декор своими руками. Будьте уверены, что такого вы больше ни у кого не увидите.
Освещение. Стиль минимализм любит много света — как естественного, так и искусственного. Однако такой эффект достигается без использования привычной нам люстры. В качестве дополнительного освещения используйте торшеры, бра, встроенные светильники. Выбирайте осветительные приборы простых геометрических фигур без рюшей и других украшений. Простота и лаконичность должны прослеживаться во всех деталях спальни.
2. Белоснежные спальни в стиле лофт
Отделка пола. Пол в стиле лофт, как правило, выполнен из бетона или древесины, а точнее — из досок, ламината или паркета. При желании состаренное дерево можно использовать в роли чердачных потолочных балок, которые становятся элементом-контрастом, подчеркивающим белизну спальни.
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Отделка потолка и стен. Главные отделочные материалы, которые используются для облицовки стен и потолка, — кирпич, бетон и штукатурка. С помощью кирпича можно украсить одну из стен спальни, например сделать акцентную стену за кроватью. Иногда использование настоящего кирпича невозможно — препятствием становится маленькая площадь комнаты или слишком большие денежные затраты. Тогда лучше воспользоваться специальными панелями, имитирующими кирпичную кладку, или оклеить стены обоями с кирпичным рисунком. Что касается потолка, то его можно оставить без изменений, не добавляя никаких декоративных элементов, или покрыть штукатуркой.
Мебель. Стиль лофт, как и минимализм, не любит большого количества мебели, так как весь акцент делается на значительном пространстве. Поэтому не заставляйте комнату, а оставьте только самое необходимое. В лофте, как правило, кровать приподнимают на специальный подиум и украшают оригинальным изголовьем. Весьма необычно будет смотреться мебель на колесиках — она окажется актуальна, так как стиль лофт любит мобильность и практичность. Мебель должна при необходимости легко перемещаться по всей комнате. Такими могут быть столы, ширмы, тумбочки и комоды на колесиках.
Текстиль. Из текстиля в спальне, как правило, есть только постельное белье и прикроватный коврик. Плед поверх постельного белья может быть другого цвета или же с узорами, чтобы разбавить белизну вашей комнаты. Однако в любое время вы можете убрать его в шкаф, тем самым получив белоснежную спальню.
Аксессуары. Если вам захотелось добавить белоснежной комнате оригинальности, отличным решением станут:
картины на дощечках,
необычные светильники геометрических форм,
фотографии и различные постеры,
предметы хендмейда,
необычные часы,
картины с оригинальными рисунками,
живые растения.
Освещение. Так как стиль лофт любит неприкрытые коммуникации, лучше выбирать осветительные приборы с длинными проводами и неприкрытыми лампочками накаливания. Так ваш интерьер приобретет индустриальные черты. Если в других стилях их принято прятать, то в лофте все наоборот. Предпочтение лучше отдать дизайнерским авангардным светильникам, так как подходящие модели будет сложно найти в классических магазинах. Светильники можно дополнить металлическими и стеклянными плафонами, стилизованными под заводские приборы.
3. Белоснежные спальни в стиле шебби-шик
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Отделка пола. Пол в стиле шебби-шик выполнен из паркета или досок, которые могут быть искусственно состарены или выкрашены в светлые тона. В отличие от минимализма и лофта здесь допускается использование большого ковра с длинным и мягким ворсом.
Отделка потолка и стен. Для того чтобы оттенить спальню и сделать ее более оригинальной, сделайте акцент на одной из стен. Она может отличаться от других фактурой или цветовым решением. Но лучшим решением станут репродукции картин эпохи Возрождения или стиля барокко. Потолок можно выкрасить в белый матовый цвет или же сделать на нем имитацию потрескавшейся краски в технике кракелюр. Допускается использование яркого декора с золотыми и серебряными элементами и лепнины.
Мебель. Лучше использовать мебель под старину или искусственно состаренные вещи. Кровать должна быть большой, с коваными элементами у изголовья. Изголовье может быть обито тканью или же оригинально оформлено деревянными вставками. Для оформления мебели допустимы царапины, неровное окрашивание, сколы и потертости.
Текстиль. Ключевую роль здесь играет постельное белье, потому что именно оно привносит в спальню легкость и романтизм. Отлично подойдет белоснежное белье с большим количеством рюшей и драпировки. Важным акцентом на кровати будут подушки. Их должно быть много, и их размер может варьироваться. Отлично подойдут шторы из светлой и легкой органзы или шифона.
Аксессуары. В качестве элементов декора в стиле шебби-шик подойдут:
подсвечники,
плетеные корзинки,
цветы,
большое количество рамок и фотографий,
гипсовые фигуры,
декоративные подушки,
репродукции картин.
Освещение. Оно должно быть приглушенным. Такого эффекта можно достичь с помощью настенных светильников с коваными элементами декора. Люстра в шебби-шик — произведение искусства и важный предмет декора. Она может быть сделана из бронзы или хрусталя и иметь лампочки, имитирующие подсвечники.
4. Белоснежные спальни в скандинавском стиле
Отделка пола. Для того чтобы соблюсти все каноны скандинавского стиля в интерьере спальни, для отделки пола лучше использовать прочный ламинат или буковый паркет. Натуральный вид напольного покрытия будет гармонично сочетаться с мягкой мебелью и светлым текстилем. Вы можете использовать и кафельную плитку бледных оттенков.
Отделка потолка и стен. Наиболее гармонично в скандинавском стиле будут смотреться гипсокартонные и натяжные потолки. Они подчеркнут простоту и практичность помещения и сделают его более эстетичным. Можно украсить потолок деревянными балками — они оттенят интерьер комнаты и придадут ей еще более белоснежный вид.
Мебель. Здесь предпочтение отдается простой и функциональной мебели. В этом случае действует правило: чем меньше — тем лучше. Однако кровать становится настоящим арт-объектом — она может быть выполнена в виде шатра, где будет приятно проводить время с детьми. В расстановке мебели нет никаких правил. Кровать прекрасно впишется в середину комнаты или возле окна и станет изюминкой помещения.
Текстиль. Постельное белье должно быть выдержано в спокойных тонах. Если белый цвет уже не радует взор, можно приобрести белье цвета слоновой кости или оттенка шампань. Запомните: чтобы немного поменять вид спальни, достаточно просто приобрести новое постельное белье.
Скандинавский стиль также подразумевает:
большое количество подушек,
шерстяные покрывала,
этнические узоры,
Аксессуары. Скандинавский стиль в интерьере спальни предполагает использование довольно большого количества аксессуаров:
живых цветов,
растений в горшках,
статуэток из керамики, фарфора,
деревянных и гипсовых статуэток,
металлических сувениров,
витражей,
предметов хендмейд.
Освещение. На представленных фотографиях видно, что количество осветительных приборов в спальне должно быть минимальным. Для освещения отлично подойдет одна неброская люстра. При необходимости на прикроватной тумбочке или письменном столе можно поставить дополнительные светильники. Они должны иметь простое оформление, геометрическую форму без каких-либо декоративных элементов в виде подвесок и вставок.
5. Белоснежные спальни в классическом стиле
Отделка пола. Дерево — главный материал, который применяется в отделке пола в классическом стиле. Предпочтение отдается натуральному паркету, как правило, темных оттенков, в некоторых случаях допустимо заменить его на ламинат. Здесь использование ковров обязательно, поэтому присмотритесь к моделям с интересным неброским узором.
Отделка потолка и стен. Чтобы придать интерьеру одновременно изящества и домашнего тепла, стены нужно оформить дорогими тканями или обоями с шелкографией. Вместо картин на стенах делают декоративные панно. Потолок выкрашен в белый цвет и оформлен по периметру плинтусами. Особого шика и грациозности придают украшения из гипсовой лепнины и золотистая роспись.
Мебель. В мебели классического стиля на первый план выходит роскошь и изысканность, а только потом функциональность. Ориентироваться нужно на коллекции итальянских производителей, которые создают настоящие шедевры в мире мебели. Все предметы должны быть подобраны со вкусом и составлять единую композицию, желательно, чтобы узор и другие декоративные элементы перекликались между собой. Кровать, как правило, представлена с массивным изголовьем, обитым белоснежным кожаным или бархатным материалом. Иногда ее могут украшать кованые детали или позолота. Для того чтобы привнести в спальню немного перчинки, мебель выбирайте, к примеру, с черной обивкой. В случае чего обивку несложно поменять — и ваша комната вновь заблистает белоснежной чистотой.
Текстиль. Текстиль придется подбирать особенно тщательно, так как именно он придаст помещению домашнего уюта и тепла. В классическом стиле большое значение отводится шторам. Как правило, они многослойные и обильно украшены, например ламбрекенами или подхватами. Не менее важную роль играет и постельное белье. Выбирайте натуральные ткани пастельных цветов или с едва заметными узорами, которые повторяли бы рисунки мебели или другого текстиля. Так композиция комнаты будет выглядеть более гармоничной.
Аксессуары. Элегантные аксессуары обязательно присутствуют в классической спальне, в их числе:
статуэтки,
старинные картины,
часы,
хрусталь,
антиквариат,
необычные зеркала,
вещи из коллекций,
картины в золотых и массивных рамах.
Освещение. Главный атрибут в классической спальне, без которого никак не обойтись, — шикарная люстра. Она может быть сделана из хрусталя или стекла. Выбирайте многоярусные модели, стилизованные под старинные подсвечники и с другими декоративными элементами. Если комната маленькая, выбор лучше остановить на лаконичных светильниках, сделанных из того же хрусталя, но размером поменьше. Дополнительное освещение в комнате помогут создать бра, напольные торшеры и прикроватные светильники.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники