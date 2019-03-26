Мебель из поддонов своими руками: 25 крутых вариантов

Если вы не мастер работ с деревом, ничего страшного. Начнем с самых простых идей. Вот такой поддон достаточно ошкурить, покрыть лаком или краской — и готов прекрасный журнальный столик. Приделать к нему четыре колесика не так уж и сложно.

Такие поддоны десятками лежат в мебельных центрах, в продуктовых магазинах и оптовых складах. И вам могут продать эти поддоны совсем недорого. Возможно, они выглядят не так, как на наших фотографиях. Но это дерево! А трещинки, сучки и вмятинки подчеркнут после обработки натуральность материала.

Если вы не мастер работ с деревом, ничего страшного. Начнем с самых простых идей. Вот такой поддон достаточно ошкурить, покрыть лаком или краской — и готов прекрасный журнальный столик. Приделать к нему четыре колесика не так уж и сложно.ltr">Многие говорят о таких предметах обстановки: дешево и сердито. Наш девиз — недорого и красиво. И еще это экологично, модно, несложно в исполнении. Какие еще нужны доводы, чтобы вы отказались от покупки дорогущего брендового дивана и задумались о кардинальных переменах в доме? Бюджет на это потребуется минимальный. Если у вас не очень хорошо с воображением, это тоже не проблема: мы приготовили отличные идеи и рекомендации.

Такие поддоны десятками лежат в мебельных центрах, в продуктовых магазинах и оптовых складах. И вам могут продать эти поддоны совсем недорого. Возможно, они выглядят не так, как на наших фотографиях. Но это дерево! А трещинки, сучки и вмятинки подчеркнут после обработки натуральность материала.

Многие говорят о таких предметах обстановки: дешево и сердито. Наш девиз — недорого и красиво. И еще это экологично, модно, несложно в исполнении. Какие еще нужны доводы, чтобы вы отказались от покупки дорогущего брендового дивана и задумались о кардинальных переменах в доме? Бюджет на это потребуется минимальный. Если у вас не очень хорошо с воображением, это тоже не проблема: мы приготовили отличные идеи и рекомендации.

Фото: manoalaobra.co





2. Изголовье кровати

Еще меньше усилий нужно приложить к такому поддону, который становится изголовьем для кровати просто приняв вертикальное положение. Можно прикрепить его к стене или каркасу кровати. И желательно пройтись по всей деревянной поверхности наждачкой, если не хотите проснуться утром с занозами на лице и руках. Если положить сверху еще одну небольшую доску, на нее можно поставить будильник или вазочку.

Фото: manoalaobra.co





3. Полочка для вина

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Простейшая полочка для вина будет не столько функциональным предметом, сколько украшением кухни. Впрочем, если закрепить на нижней поверхности полочки бокалы, функциональности явно прибавится.

Фото: cdn.wonderfuldiy.com





4. Качели

Схема превращения деревянного поддона в качели или просто подвесную лежанку для отдыха на свежем воздухе проста: наждачка, лак, матрасик и надежные крепления.

Фото: builtin.co





5. Место для отдыха

Для изготовления стильного дивана на зависть соседям и друзьям достаточно двух или четырех поддонов — количество зависит от высоты или ширины желаемого предмета мебели. Мягкое сиденье и изголовье можно сделать не на всю длину поддонов, тогда останется место для лампы и книги.

Фото: alleideen.com





6. Летние диванчики

На летней террасе такие мини-диванчики с легким изголовьем позволят принимать друзей и отдыхать в тени. Деревянный пол, деревянная изгородь подразумеваются.

Фото: cuisine-et-sante.net





7. Диванчик для балкона

На небольшой террасе или на балконе хорошо будет выглядеть маленький диванчик, для изготовления которого будет достаточно одного поддона, разобранного на части. Мешковину для чехлов на матрасы и подушки можно купить в магазине, текстиль и плед поискать в шкафу. На сооружение такой красоты вам понадобится один день.

Фото: homebnc.com





8. Столик для лоджии или террасы

Габионы в разных вариациях дизайнеры охотно используют в создании ландшафтных композиций. Мы предлагаем вам насыпать гальку в основу небольшого столика и поставить рядом две скамейки из деревянных поддонов. Подушки можно менять в любое время, если вам надоест их расцветка или форма. Для такого уголка подойдет любой балкон или лоджия.

Фото: cuisine-et-sante.net





9. Скамья с подушками

Брутальный диван-скамья из поддонов, выкрашенных в белый цвет, отлично смотрится на фоне белой же декоративной гальки. Свежо, ярко, позитивно!

Фото: homebnc.com





10. Стеллаж для цветов

Деревянный стеллаж для цветов или зелени занимает немного места и вмещает несколько растений. Повесить его можно в любой комнате, где есть большое окно и хорошее освещение. Чем грубее сколочены доски от поддона, тем интереснее выглядит такой оригинальный предмет.

Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn





11. Беседка на колесиках

Такая передвижная беседка с цветами вписывается в любое помещение. Уютно и красиво!

Фото: homebnc.com

12. Оформление угла

Деревянный поддон поможет задействовать угол, куда вам нечего поставить. Заодно и цветочные горшки удачно пристроите.

Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn





13. Кухонный уголок

Как вам такая идея для кухонного уголка? В сочетании с бетонной отделкой стен и натуральной плиткой на полу это можно считать воплощением скандинавского пространства в минималистичном проекте.

Фото: qaimaq.com

14. Скамейка-качели

Трансформация качелей для тех, кто уже освоил модель из пункта четыре. Такая большая скамейка со спинкой заменит кушетку, диван и кресло-качалку. На ее изготовление у вас уйдет два поддона. Не забудьте о надежных креплениях и текстиле. Лучшему отдыху будет способствовать пастельная гамма.

Фото: qaimaq.com





15. Диван с высоким матрасом

Полноценный диван на колесиках с грудой подушек можно ставить и в квартире, и в доме, и на террасе. Высокий матрас отвлекает внимание от деревянной грубоватой основы такой мебели. При этом прочность подобной модели — вне конкуренции.

Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn





16. Подвесной органайзер

Если после изготовления прекрасного дивана или скамейки-качелей у вас остались доски, делайте из них вот такую подвесную систему. Это и органайзер для всяких мелочей, и полочки для кашпо с цветами, и просто красивая штука, которая украсит стену. Рядом можно поставить кресло и что-то нужное в хозяйстве, что некуда спрятать. Композиция получится отличная!

Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn

17. Столик-подставка

Не умеете делать что-то красивое? Ну уж такой простой столик вы сможете сколотить буквально за полчаса. Тоже из остатков материала. Потом наждачка и лак — и восторг от красивого рукотворного предмета.

Фото: photo-1-baomoi.zadn.vn

18. Рабочее место

Приобретя некоторые навыки в изготовлении мебели из поддонов, вы можете замахнуться вот на такой рабочий стол. Главное, что он большой. Эстетика тут неважна. Работать за ним будет удобно и приятно. Ну и системы хранения в виде ящиков вместят много нужных вещей.

Фото: malagaenergy.com

19. Комод

В таком комоде можно хранить белье и бижутерию, если поставите его в спальне. На кухне он тоже окажется полезен в качестве вместительного стола с ящиками. Не сможете изготовить его самостоятельно — купите штук пять поддонов и пригласите специалиста по работе с деревом. Предмет получится роскошный!

Фото: malagaenergy.com

20. Кровать на колесиках

Комод, который мы вам предложили сделать, можно поставить в гостиную, а рядом — вот такую кровать на колесиках. Несложный механизм и опытный мастер превратят конструкцию в выдвижную — и вы сможете оставить гостей на ночь, предложив им этот диван в качестве большого спального места.

Фото: malagaenergy.com

21. Открытый гардероб

Освоив технику работы с поддонами, можно замахнуться на целую гардеробную. Сколачиваем доски по принципу ящиков и превращаем их в модульные секции для хранения всего, что есть в доме.

Фото: malagaenergy.com

22. Изголовье-панно

Если у вас есть минимальные художественные навыки, сделайте такое жизнерадостное изголовье для своей кровати. Веселые птички будут будить вас по утрам — кажется, что они щебечут, встречая восход солнца.

Фото: malagaenergy.com

23. Барная стойка

Популярная барная стойка тоже может выглядеть очень необычно, если вы изготовите ее из деревянных поддонов. Количество полочек со внутренней стороны зависит от вашего умения обращаться с этим материалом и необходимости разместить нужные предметы.

Фото: malagaenergy.com

24. Деревянная кухня

Что там стойка — делаем сразу кухню! Экономия большая, кухня приобретает неподражаемый вид, готовить здесь — одно удовольствие.

25. Подвесная система хранения для кухни

И не забудьте на такой кухне сделать подвесную систему хранения для сковородок, которые не помещаются в столе. Теперь вы настоящий мастер работы с поддонами — можете изготовить любую мебель: экологичную, красивую и стильную.