Белые стены в интерьере: с чем они сочетаются

Белые стены многих пугают и кажутся скучными и холодными. Мы сделали подборку интерьеров, которые заставят вас влюбиться в белый фон.
Представьте, что вам нужно сделать интерьер с нуля. Сначала вы выбираете стиль и только потом начинаете думать о цветовой гамме, мебели, отделке и составляете план капитального ремонта квартиры. Каковы шансы, что вы остановитесь именно на идеально белых стенах? Ведь они впишутся в любой стиль, от минимализма до классики, главное — знать, как их подать. И все-таки большинство предпочтет стены другого оттенка или выберет обои с узорами, потому что белый фон у многих ассоциируется с больницей и другими непривлекательными учреждениями. Но так ли все страшно на самом деле?
Белые стены — это прекрасная основа, из которой можно вылепить любой интерьер и менять его на свое усмотрение хоть каждый год. Они действительно подойдут любому стилю, с ними можно бесконечно экспериментировать, украшать, выбирать необычные покрытия и техники нанесения краски. Если вам хочется больше цвета и жизни в интерьере, на помощь придут мебель, декор, арт-объекты и текстиль. Мы выбрали 20 интерьеров с белыми стенами, которые вдохновят вас на подвиги. Давайте вместе ломать шаблоны!
1. Интерьер с коврами
Стена из белого кирпича в интерьере кажется иногда уж очень индустриальной и неуютной. Разбавить ее очень легко при помощи ковров пестрой расцветки со сложными узорами и в теплой цветовой гамме.
2. Черно-белый интерьерltr">Представьте, что вам нужно сделать интерьер с нуля. Сначала вы выбираете стиль и только потом начинаете думать о цветовой гамме, мебели, отделке и составляете план капитального ремонта квартиры. Каковы шансы, что вы остановитесь именно на идеально белых стенах? Ведь они впишутся в любой стиль, от минимализма до классики, главное — знать, как их подать. И все-таки большинство предпочтет стены другого оттенка или выберет обои с узорами, потому что белый фон у многих ассоциируется с больницей и другими непривлекательными учреждениями. Но так ли все страшно на самом деле?
Белые стены — это прекрасная основа, из которой можно вылепить любой интерьер и менять его на свое усмотрение хоть каждый год. Они действительно подойдут любому стилю, с ними можно бесконечно экспериментировать, украшать, выбирать необычные покрытия и техники нанесения краски. Если вам хочется больше цвета и жизни в интерьере, на помощь придут мебель, декор, арт-объекты и текстиль. Мы выбрали 20 интерьеров с белыми стенами, которые вдохновят вас на подвиги. Давайте вместе ломать шаблоны!
1. Интерьер с коврами
Стена из белого кирпича в интерьере кажется иногда уж очень индустриальной и неуютной. Разбавить ее очень легко при помощи ковров пестрой расцветки со сложными узорами и в теплой цветовой гамме.
2. Черно-белый интерьер
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Если вы поклонник минимализма, белые стены в интерьере кухни замечательно будут контрастировать с черным кухонным гарнитуром и мебелью. Это стильное сочетание никогда не выйдет из моды, но требует продуманного освещения.
3. Интерьер с вагонкой на стенах
На стене в интерьере может быть белый ламинат, деревянная вагонка, панели из МДФ и ДСП. Все эти материалы помогают разнообразить обстановку, создать ландшафт и вообще добиться индивидуальности. Ведь можно проявлять фантазию, а не ограничиваться всегда только белой краской.
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4. Интерьер детской
Белые стены в скандинавском интерьере — это классика, которая всегда будет актуальна. Для детской комнаты это вообще самое правильное решение. Стены всегда можно перекрасить, декорировать, заставить мебелью, потому что с возрастом предпочтения ребенка будут меняться.
5. Интерьер в стиле кантри
Белая кирпичная стена может быть не только в интерьере в стиле лофт. Она отлично вписывается в любую загородную обстановку и сочетается с деревом, тяжелыми балками и паркетом. Вместе они создают уютное ощущение деревни.
6. Интерьер с растениями
Одновременно белый пол и белые стены в интерьере гостиной встречаются не так уж часто. Нам становится страшно от такой всепоглощающей белизны, но посмотрите, как здорово исправляют ситуацию зеленые растения и мягкий теплый текстиль.
7. Интерьер спальни
Белые стены в интерьере спальни могут быть обычными крашеными и без декора, даже когда речь идет не о скандинавском стиле, а, например, о неоклассике. Так классические элементы, орнаменты и резьба на мебели станут еще заметнее и будут больше привлекать внимание.
8. Однотонный интерьер
Бывает и так, что в интерьере есть белые стены и белая мебель. Пожалуй, это решение не для каждого. Оно идеально в том случае, если у вас дома высокие потолки, большие окна и много естественного света.
9. Интерьер прихожей
Белая кирпичная стена в интерьере прихожей может стать оригинальным решением, когда нет места для мебели и декора. На такой маленькой площади не очень много возможностей для дизайнерской фантазии, а кирпичная стена имеет интересную фактуру.
10. Скандинавский интерьер
Есть много приемов визуально расширить комнату или сделать ее выше. Для этого попробуйте использовать белые стены и темный пол в интерьере. Внимание будет сосредоточено на полу, а сама комната станет казаться высокой и бесконечной.
11. Пестрый интерьер
Как сделать так, чтобы белые стены в интерьере не пугали своей белизной? Просто используйте побольше декора! Создайте на стене яркую композицию из картин или постеров. Поставьте у стены открытый книжный шкаф или горшки с цветами, скульптуры и арт-объекты.
12. Интерьер с акцентом
Не хотите заставлять белые стены, но одного или двух цветов в интерьере вам мало? Сделайте ярким и цветным что-то одно, но большое. Это может быть диван, шкаф или даже дверь.
13. Интерьер коридора
Зато белоснежные стены очень хороши, когда речь идет об узких коридорах, маленьких, тесных или плохо освещенных помещениях. Посмотрите на фото: этот коридор был бы совсем другим, выбери владельцы цветную или темную краску.
14. Интерьер с молдингами
Есть множество хитростей по превращению белых стен из скучных в модные дизайнерские. Например, можно работать не с текстурой, а с фактурой. Лепные элементы и молдинги изменят рельеф стены, сделают его более привлекательным, и все это без малейшего изменения цвета.
15. Монохромный интерьер
Вот еще один пример использования не только молдингов и лепнины, но и архитектурных элементов, которые меняют форму помещения. Помимо прочего белые стены уравновешивает черный потолок, с ним комната сразу стала камерной и уютной.
16. Интерьер ванной
Вот где белые стены уж точно не лишние, так это в ванной комнате. Классическая белая плитка, «кабанчик» или квадратная, может быть, и надоела кому-то, зато с ней никогда не ошибешься. Это классика на все времена!
17. Современный интерьер
Если вы выбрали белые стены, пол и потолок, есть способ все-таки обозначить границы между ними. Это может быть темный или цветной широкий плинтус, напольный или потолочный. Он немного успокоит белизну, но не займет много места, а интерьер сразу приобретет форму.
18. Интерьер с камином
Лучшие способы добавить тепла белый стенам — это натуральное дерево и настоящий огонь. Дерево само по себе теплый на ощупь материал и выглядит мягко и уютно, ну а яркий огонь согреет и вас, и ваш интерьер вне зависимости от цвета обстановки.
19. Мраморный интерьер
Не забывайте, что краска, плитка и даже настенные панели — это еще не все способы отделки стен. Натуральный камень или керамогранит тоже может быть белым, но с небольшими цветовыми вкраплениями. Например, мрамор может стать отличной идеей для белых стен.
20. Интерьер с геометрией
Белые обои тоже не обязательно должны быть однотонными. Едва заметный рисунок на них ничуть не повлияет на общее восприятие, но интерьер сразу станет более живым, стильным и индивидуальным.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники