Белые стены в интерьере: с чем они сочетаются

Стена из белого кирпича в интерьере кажется иногда уж очень индустриальной и неуютной. Разбавить ее очень легко при помощи ковров пестрой расцветки со сложными узорами и в теплой цветовой гамме.

Белые стены — это прекрасная основа, из которой можно вылепить любой интерьер и менять его на свое усмотрение хоть каждый год. Они действительно подойдут любому стилю, с ними можно бесконечно экспериментировать, украшать, выбирать необычные покрытия и техники нанесения краски. Если вам хочется больше цвета и жизни в интерьере, на помощь придут мебель, декор, арт-объекты и текстиль. Мы выбрали 20 интерьеров с белыми стенами, которые вдохновят вас на подвиги. Давайте вместе ломать шаблоны!

Стена из белого кирпича в интерьере кажется иногда уж очень индустриальной и неуютной. Разбавить ее очень легко при помощи ковров пестрой расцветки со сложными узорами и в теплой цветовой гамме.

Белые стены — это прекрасная основа, из которой можно вылепить любой интерьер и менять его на свое усмотрение хоть каждый год. Они действительно подойдут любому стилю, с ними можно бесконечно экспериментировать, украшать, выбирать необычные покрытия и техники нанесения краски. Если вам хочется больше цвета и жизни в интерьере, на помощь придут мебель, декор, арт-объекты и текстиль. Мы выбрали 20 интерьеров с белыми стенами, которые вдохновят вас на подвиги. Давайте вместе ломать шаблоны!

Представьте, что вам нужно сделать интерьер с нуля. Сначала вы выбираете стиль и только потом начинаете думать о цветовой гамме, мебели, отделке и составляете план капитального ремонта квартиры . Каковы шансы, что вы остановитесь именно на идеально белых стенах? Ведь они впишутся в любой стиль, от минимализма до классики, главное — знать, как их подать. И все-таки большинство предпочтет стены другого оттенка или выберет обои с узорами, потому что белый фон у многих ассоциируется с больницей и другими непривлекательными учреждениями. Но так ли все страшно на самом деле?

Если вы поклонник минимализма, белые стены в интерьере кухни замечательно будут контрастировать с черным кухонным гарнитуром и мебелью. Это стильное сочетание никогда не выйдет из моды, но требует продуманного освещения.

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

3. Интерьер с вагонкой на стенах

На стене в интерьере может быть белый ламинат, деревянная вагонка, панели из МДФ и ДСП. Все эти материалы помогают разнообразить обстановку, создать ландшафт и вообще добиться индивидуальности. Ведь можно проявлять фантазию, а не ограничиваться всегда только белой краской.

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Фото: man-man.nl

4. Интерьер детской

Белые стены в скандинавском интерьере — это классика, которая всегда будет актуальна. Для детской комнаты это вообще самое правильное решение. Стены всегда можно перекрасить, декорировать, заставить мебелью, потому что с возрастом предпочтения ребенка будут меняться.

Фото: 7xp1cy.com1.z0.glb.clouddn.com

5. Интерьер в стиле кантри

Белая кирпичная стена может быть не только в интерьере в стиле лофт. Она отлично вписывается в любую загородную обстановку и сочетается с деревом, тяжелыми балками и паркетом. Вместе они создают уютное ощущение деревни.

Фото: static.wixstatic.com

6. Интерьер с растениями

Одновременно белый пол и белые стены в интерьере гостиной встречаются не так уж часто. Нам становится страшно от такой всепоглощающей белизны, но посмотрите, как здорово исправляют ситуацию зеленые растения и мягкий теплый текстиль.

Фото: t-img.51f.com

7. Интерьер спальни

Белые стены в интерьере спальни могут быть обычными крашеными и без декора, даже когда речь идет не о скандинавском стиле, а, например, о неоклассике. Так классические элементы, орнаменты и резьба на мебели станут еще заметнее и будут больше привлекать внимание.

Фото: att2.citysbs.com

8. Однотонный интерьер

Бывает и так, что в интерьере есть белые стены и белая мебель. Пожалуй, это решение не для каждого. Оно идеально в том случае, если у вас дома высокие потолки, большие окна и много естественного света.

Фото: nouwcdn.com

9. Интерьер прихожей

Белая кирпичная стена в интерьере прихожей может стать оригинальным решением, когда нет места для мебели и декора. На такой маленькой площади не очень много возможностей для дизайнерской фантазии, а кирпичная стена имеет интересную фактуру.

Фото: jutarnji.hr

10. Скандинавский интерьер

Есть много приемов визуально расширить комнату или сделать ее выше. Для этого попробуйте использовать белые стены и темный пол в интерьере. Внимание будет сосредоточено на полу, а сама комната станет казаться высокой и бесконечной.

Фото: yourhouseidea.com





11. Пестрый интерьер

Как сделать так, чтобы белые стены в интерьере не пугали своей белизной? Просто используйте побольше декора! Создайте на стене яркую композицию из картин или постеров. Поставьте у стены открытый книжный шкаф или горшки с цветами, скульптуры и арт-объекты.

Фото: killerheelsfrick.org

12. Интерьер с акцентом

Не хотите заставлять белые стены, но одного или двух цветов в интерьере вам мало? Сделайте ярким и цветным что-то одно, но большое. Это может быть диван, шкаф или даже дверь.

Фото: madaboutthehouse.com

13. Интерьер коридора

Зато белоснежные стены очень хороши, когда речь идет об узких коридорах, маленьких, тесных или плохо освещенных помещениях. Посмотрите на фото: этот коридор был бы совсем другим, выбери владельцы цветную или темную краску.

Фото: static1.squarespace.com

14. Интерьер с молдингами

Есть множество хитростей по превращению белых стен из скучных в модные дизайнерские. Например, можно работать не с текстурой, а с фактурой. Лепные элементы и молдинги изменят рельеф стены, сделают его более привлекательным, и все это без малейшего изменения цвета.

Фото: cdn.apartmenttherapy.info

15. Монохромный интерьер

Вот еще один пример использования не только молдингов и лепнины, но и архитектурных элементов, которые меняют форму помещения. Помимо прочего белые стены уравновешивает черный потолок, с ним комната сразу стала камерной и уютной.

Фото: eltorothetot.com

16. Интерьер ванной

Вот где белые стены уж точно не лишние, так это в ванной комнате. Классическая белая плитка, «кабанчик» или квадратная, может быть, и надоела кому-то, зато с ней никогда не ошибешься. Это классика на все времена!

Фото: blog.tileshop.com

17. Современный интерьер

Если вы выбрали белые стены, пол и потолок, есть способ все-таки обозначить границы между ними. Это может быть темный или цветной широкий плинтус, напольный или потолочный. Он немного успокоит белизну, но не займет много места, а интерьер сразу приобретет форму.

Фото: files.residencemagazine.se

18. Интерьер с камином

Лучшие способы добавить тепла белый стенам — это натуральное дерево и настоящий огонь. Дерево само по себе теплый на ощупь материал и выглядит мягко и уютно, ну а яркий огонь согреет и вас, и ваш интерьер вне зависимости от цвета обстановки.

Фото: decorszilla.com

19. Мраморный интерьер

Не забывайте, что краска, плитка и даже настенные панели — это еще не все способы отделки стен. Натуральный камень или керамогранит тоже может быть белым, но с небольшими цветовыми вкраплениями. Например, мрамор может стать отличной идеей для белых стен.

Фото: blastocode.com

20. Интерьер с геометрией

Белые обои тоже не обязательно должны быть однотонными. Едва заметный рисунок на них ничуть не повлияет на общее восприятие, но интерьер сразу станет более живым, стильным и индивидуальным.