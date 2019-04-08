Проект ReRooms: дерзкая студия в стиле поп-арт

У вас маленькая квартира и вы хотите создать в ней индивидуальный и экспрессивный интерьер? Специально для вас показываем, как круто выглядит в небольшой 32-метровой студии сконцентрированный и яркий поп-арт от дизайнеров ReRooms.
Стиль пришел к нам из далеких шестидесятых годов, сохранив все свои основные черты: яркость отделки, большое количество глянца и необычный пестрый декор. Поп-арт — это провозглашение поп-культуры в интерьере, он сделает домашнюю обстановку экспрессивной и энергичной.
Именно в таком ключе дизайнеры ReRooms оформили квартиру-студию, созданную по индивидуальному проекту. Из 32 метров общей площади самой студии отведено чуть больше 27 метров, почти 5 метров приходится на совмещенный санузел.
В подробностях рассматриваем каждый уголок эксцентричной квартиры в стиле поп-арт. Она грамотно зонирована, поэтому остановимся на каждом выделенном участке студии.
Зона прихожей
Маленький прямоугольник пространства у самого входа сразу выражает выбранный стиль оформления. Для поп-арта характерно использование однотонных поверхностей, на которых выделяются яркие акценты. Здесь мы видим белую отделку с ярким цикличным рисунком, а также с акцентами в виде мебели: зеленого коврика, желтого пуфа и тумбочки, розовых потолочных светильников.
От основного пространства студии маленькая прихожая отделена напольным покрытием — в виде чередующегося черного и белого керамогранита. Такое цветовое сочетание, особенно на фоне пестрого интерьера, тоже очень характерно для стиля поп-арт. А само зонирование, наряду с белой отделкой и зеркалом на всю стену, визуально расширяет пространство всей квартиры.
Товары и материалы, использованные на этой части студии:
Основная зона
В остальном пространстве студии мы видим деревянный пол и стены в белой штукатурке с легким блеском — это сделано, чтобы создавался ненавязчивый глянцевый эффект. Кухня выделена керамогранитом и настенной плиткой.
Основная цветовая палитра интерьера строится на трех цветах, которые контрастируют на светлом фоне: желтый, голубой и красный. Золотое правило стиля: не сделать яркий интерьер слишком перенасыщенным и хаотичным. В зоне кухни преобладает желто-голубая гамма, спальня и уголок с телевизором разбавлены красным креслом-мешком и яркой стенкой. Многие элементы (голубой участок стены, желтая кухонная столешница, почти зеркальный металлический холодильник) имеют глянцевую поверхность, необходимую в таком дизайне.
Здесь есть и другие расцветки, но в меньших количествах — например на разноцветом постельном белье, которое отлично вписывается в выбранное оформление. В качестве яркого акцента использовано зеленое растение.
Нужно отметить грамотную организацию хранения — студия небольшая, и если ее захламлять, яркий интерьер перестанет быть выраженным и заметным. Вся закрытая мебель (гардероб, тумба под ТВ, кухонные шкафчики) лишена ручек и выполнена в белом цвете, чтобы лучше сливаться с отделкой. Корпус кровати тоже белый, в его изголовье сделаны аккуратные углубленные полки.
Для кухонной и гостиной зоны дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:
Ванная и санузел
Здесь тоже преобладает белый цвет, зрительно увеличивающий просторность маленькой комнаты. Для акцентов использованы привычные голубая и желтая расцветки, палитра дополнена и другими яркими оттенками: фиолетовым ковриком и необычным зеленым унитазом. Внимание на нем дополнительно акцентируется пестрой картиной, висящей выше.
Из материалов здесь преобладают характерные для этого стиля пластик, стекло и керамика. Все лишние элементы спрятаны: водонагреватель закрыт навесным шкафом, а для хранения всего необходимого предусмотрен закрытый шкаф над стиральной машиной.
Что нужно, чтобы создать такой интерьер в ванной? Обратите внимание на следующие материалы:
Навесной распашной шкаф (12 000 рублей) и зеркало в багете изготовлены по индивидуальному заказу.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники