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Проект ReRooms: дерзкая студия в стиле поп-арт


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У вас маленькая квартира и вы хотите создать в ней индивидуальный и экспрессивный интерьер? Специально для вас показываем, как круто выглядит в небольшой 32-метровой студии сконцентрированный и яркий поп-арт от дизайнеров ReRooms.

Стиль пришел к нам из далеких шестидесятых годов, сохранив все свои основные черты: яркость отделки, большое количество глянца и необычный пестрый декор. Поп-арт — это провозглашение поп-культуры в интерьере, он сделает домашнюю обстановку экспрессивной и энергичной.

Именно в таком ключе дизайнеры ReRooms оформили квартиру-студию, созданную по индивидуальному проекту. Из 32 метров общей площади самой студии отведено чуть больше 27 метров, почти 5 метров приходится на совмещенный санузел. 

В подробностях рассматриваем каждый уголок эксцентричной квартиры в стиле поп-арт. Она грамотно зонирована, поэтому остановимся на каждом выделенном участке студии. 

Зона прихожей

Маленький прямоугольник пространства у самого входа сразу выражает выбранный стиль оформления. Для поп-арта характерно использование однотонных поверхностей, на которых выделяются яркие акценты. Здесь мы видим белую отделку с ярким цикличным рисунком, а также с акцентами в виде мебели: зеленого коврика, желтого пуфа и тумбочки, розовых потолочных светильников.

От основного пространства студии маленькая прихожая отделена напольным покрытием — в виде чередующегося черного и белого керамогранита. Такое цветовое сочетание, особенно на фоне пестрого интерьера, тоже очень характерно для стиля поп-арт. А само зонирование, наряду с белой отделкой и зеркалом на всю стену, визуально расширяет пространство всей квартиры.


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Товары и материалы, использованные на этой части студии:

Флизелиновые обои для печати голландского производства BN International
Купить
Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911602R «Виндзор», темный лаппатированный
1 804 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911302R «Виндзор», светлый лаппатированный
1 759 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Точечный накладной светильник RULLO 214432
750 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ТРОНЭС ИКЕА галошница/шкаф, желтый
3 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Пуф BOLZAN LETTI Round
15 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Основная зона 

В остальном пространстве студии мы видим деревянный пол и стены в белой штукатурке с легким блеском — это сделано, чтобы создавался ненавязчивый глянцевый эффект. Кухня выделена керамогранитом и настенной плиткой.

Основная цветовая палитра интерьера строится на трех цветах, которые контрастируют на светлом фоне: желтый, голубой и красный. Золотое правило стиля: не сделать яркий интерьер слишком перенасыщенным и хаотичным. В зоне кухни преобладает желто-голубая гамма, спальня и уголок с телевизором разбавлены красным креслом-мешком и яркой стенкой. Многие элементы (голубой участок стены, желтая кухонная столешница, почти зеркальный металлический холодильник) имеют глянцевую поверхность, необходимую в таком дизайне.


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Здесь есть и другие расцветки, но в меньших количествах — например на разноцветом постельном белье, которое отлично вписывается в выбранное оформление. В качестве яркого акцента использовано зеленое растение.

Нужно отметить грамотную организацию хранения — студия небольшая, и если ее захламлять, яркий интерьер перестанет быть выраженным и заметным. Вся закрытая мебель (гардероб, тумба под ТВ, кухонные шкафчики) лишена ручек и выполнена в белом цвете, чтобы лучше сливаться с отделкой. Корпус кровати тоже белый, в его изголовье сделаны аккуратные углубленные полки.

Для кухонной и гостиной зоны дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:

Тумба под ТВ БЕСТО БУРС
16 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Дуб Story Smoked Sandstone Nature Oil, коллекция Impressio, Karelia
Купить
Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911602R «Виндзор», темный лаппатированный
1 804 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911302R «Виндзор», светлый лаппатированный
1 759 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Краска для стен Little Greene, цвет Slaked Lime 105
410 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамическая плитка 12738 White, 7,5 x 15 мм, коллекция Metro
1 870 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло-мешок «Оксфорд» красный (размер XL)
1 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная и санузел

Здесь тоже преобладает белый цвет, зрительно увеличивающий просторность маленькой комнаты. Для акцентов использованы привычные голубая и желтая расцветки, палитра дополнена и другими яркими оттенками: фиолетовым ковриком и необычным зеленым унитазом. Внимание на нем дополнительно акцентируется пестрой картиной, висящей выше.

Из материалов здесь преобладают характерные для этого стиля пластик, стекло и керамика. Все лишние элементы спрятаны: водонагреватель закрыт навесным шкафом, а для хранения всего необходимого предусмотрен закрытый шкаф над стиральной машиной.


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Что нужно, чтобы создать такой интерьер в ванной? Обратите внимание на следующие материалы:

Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911602R «Виндзор», темный лаппатированный
1 804 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911302R «Виндзор», светлый лаппатированный
1 759 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамическая плитка 12738 White, 7,5 x 15 мм, коллекция Metro
1 870 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Краска Little Greene цвет Mister David 47
410 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Навесной распашной шкаф (12 000 рублей) и зеркало в багете изготовлены по индивидуальному заказу.

#Поп-арт#Студия
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Помещение*14 990 руб.

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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специалист свяжется с вами.
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