Проект ReRooms: дерзкая студия в стиле поп-арт

У вас маленькая квартира и вы хотите создать в ней индивидуальный и экспрессивный интерьер? Специально для вас показываем, как круто выглядит в небольшой 32-метровой студии сконцентрированный и яркий поп-арт от дизайнеров ReRooms.

Стиль пришел к нам из далеких шестидесятых годов, сохранив все свои основные черты: яркость отделки, большое количество глянца и необычный пестрый декор. Поп-арт — это провозглашение поп-культуры в интерьере, он сделает домашнюю обстановку экспрессивной и энергичной.

Именно в таком ключе дизайнеры ReRooms оформили квартиру-студию, созданную по индивидуальному проекту. Из 32 метров общей площади самой студии отведено чуть больше 27 метров, почти 5 метров приходится на совмещенный санузел.

В подробностях рассматриваем каждый уголок эксцентричной квартиры в стиле поп-арт. Она грамотно зонирована, поэтому остановимся на каждом выделенном участке студии.

Зона прихожей

Маленький прямоугольник пространства у самого входа сразу выражает выбранный стиль оформления. Для поп-арта характерно использование однотонных поверхностей, на которых выделяются яркие акценты. Здесь мы видим белую отделку с ярким цикличным рисунком, а также с акцентами в виде мебели: зеленого коврика, желтого пуфа и тумбочки, розовых потолочных светильников.

От основного пространства студии маленькая прихожая отделена напольным покрытием — в виде чередующегося черного и белого керамогранита. Такое цветовое сочетание, особенно на фоне пестрого интерьера, тоже очень характерно для стиля поп-арт. А само зонирование, наряду с белой отделкой и зеркалом на всю стену, визуально расширяет пространство всей квартиры.



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Товары и материалы, использованные на этой части студии:

Флизелиновые обои для печати голландского производства BN International Купить Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911602R «Виндзор», темный лаппатированный 1 804 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911302R «Виндзор», светлый лаппатированный 1 759 руб.* Купить *Цена может измениться Точечный накладной светильник RULLO 214432 750 руб.* Купить *Цена может измениться ТРОНЭС ИКЕА галошница/шкаф, желтый 3 700 руб.* Купить *Цена может измениться Пуф BOLZAN LETTI Round 15 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Основная зона

В остальном пространстве студии мы видим деревянный пол и стены в белой штукатурке с легким блеском — это сделано, чтобы создавался ненавязчивый глянцевый эффект. Кухня выделена керамогранитом и настенной плиткой.

Основная цветовая палитра интерьера строится на трех цветах, которые контрастируют на светлом фоне: желтый, голубой и красный. Золотое правило стиля: не сделать яркий интерьер слишком перенасыщенным и хаотичным. В зоне кухни преобладает желто-голубая гамма, спальня и уголок с телевизором разбавлены красным креслом-мешком и яркой стенкой. Многие элементы (голубой участок стены, желтая кухонная столешница, почти зеркальный металлический холодильник) имеют глянцевую поверхность, необходимую в таком дизайне.



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Здесь есть и другие расцветки, но в меньших количествах — например на разноцветом постельном белье, которое отлично вписывается в выбранное оформление. В качестве яркого акцента использовано зеленое растение.

Нужно отметить грамотную организацию хранения — студия небольшая, и если ее захламлять, яркий интерьер перестанет быть выраженным и заметным. Вся закрытая мебель (гардероб, тумба под ТВ, кухонные шкафчики) лишена ручек и выполнена в белом цвете, чтобы лучше сливаться с отделкой. Корпус кровати тоже белый, в его изголовье сделаны аккуратные углубленные полки.

Для кухонной и гостиной зоны дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:

Тумба под ТВ БЕСТО БУРС 16 000 руб.* Купить *Цена может измениться Дуб Story Smoked Sandstone Nature Oil, коллекция Impressio, Karelia Купить Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911602R «Виндзор», темный лаппатированный 1 804 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911302R «Виндзор», светлый лаппатированный 1 759 руб.* Купить *Цена может измениться Краска для стен Little Greene, цвет Slaked Lime 105 410 руб.* Купить *Цена может измениться Керамическая плитка 12738 White, 7,5 x 15 мм, коллекция Metro 1 870 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло-мешок «Оксфорд» красный (размер XL) 1 500 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная и санузел

Здесь тоже преобладает белый цвет, зрительно увеличивающий просторность маленькой комнаты. Для акцентов использованы привычные голубая и желтая расцветки, палитра дополнена и другими яркими оттенками: фиолетовым ковриком и необычным зеленым унитазом. Внимание на нем дополнительно акцентируется пестрой картиной, висящей выше.

Из материалов здесь преобладают характерные для этого стиля пластик, стекло и керамика. Все лишние элементы спрятаны: водонагреватель закрыт навесным шкафом, а для хранения всего необходимого предусмотрен закрытый шкаф над стиральной машиной.



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Что нужно, чтобы создать такой интерьер в ванной? Обратите внимание на следующие материалы:

Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911602R «Виндзор», темный лаппатированный 1 804 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит KERAMA MARAZZI SG911302R «Виндзор», светлый лаппатированный 1 759 руб.* Купить *Цена может измениться Керамическая плитка 12738 White, 7,5 x 15 мм, коллекция Metro 1 870 руб.* Купить *Цена может измениться Краска Little Greene цвет Mister David 47 410 руб.* Купить *Цена может измениться

Навесной распашной шкаф (12 000 рублей) и зеркало в багете изготовлены по индивидуальному заказу.