Функциональность и простор: квартира-студия в стиле модернизм

Жилое помещение выполнено в современном стиле в спокойных светлых тонах . С помощью мебели и текстур дизайнерам удалось гармонично расположить несколько зон в одной комнате.

Эта квартира-студия площадью почти 30 метров отлично подойдет как студенту, так и молодой семье. Причем разместиться они смогут здесь комфортно — об этом позаботились дизайнеры ReRooms.

Дизайнеры использовали два очень интересных приема: стены и пол оформили в нейтральных цветах, а мебель и декор сделали яркими. При необходимости можно легко изменить дизайн, просто перекрасив стены или сменив мебель.

Функциональная мебель расположена в кухне и зоне отдыха. Несмотря на небольшую площадь, квартира не выглядит маленькой — цветовые решения визуально расширяют стены.

Фото: rerooms.ru

На одном пространстве удалось разместить несколько функциональных зон. Чтобы не возводить стены, дизайнеры обозначили зоны фактурными предметами мебели и элементами декора.

Интерьер коридора: простота и удобство

Коридор выполнили в спокойных тонах. Стену, которая ведет в гостиную, выкрасили в яркий бирюзовый цвет. С другой стороны стена такого же цвета, что делает квартиру гармоничной уже от входа.

В стену встроили шкаф-купе, где можно спрятать всю верхнюю одежду, обувь и другие вещи. Рядом поставили пуф такого же цвета и повесили большое прямоугольное зеркало.

Из коридора ведут две двери: одна — в гостиную, другая — в санузел. Такой прием очень удобен, так как в санузел не придется идти через всю квартиру.

Интерьер гостиной и кухни: контраст и минимализм

Гостиную и кухню сделали в одной комнате. Чтобы визуально разделить пространство, в гостиной положили ламинат, в кухне — плитку. Столовую не отделяли плиткой, чтобы создать более уютную атмосферу.

Интерьер в комнате выполнили в светло-серых тонах, чтобы сделать ее больше. Светлый натяжной потолок усиливает этот эффект.

Фото: rerooms.ru

Мебель подобрали в светлых и темно-серых оттенках. Акценты расставили по всей комнате: на пол положили яркий коврик с геометрическим рисунком, на минималистичном диване разложили подушки бирюзового цвета, а на стене повесили яркие настенные часы.

Чтобы сделать квартиру еще более просторной, по всему периметру установили светильники разных размеров с белым светом. Над диваном вдоль стены вмонтировали бра среднего размера. Они дают более рассеянный свет и позволяют создать романтичную и уютную обстановку. Кроме того, дизайнеры установили маленькие светильники на потолке и в мебели. Они дадут более мягкое освещение.

Внимание на потолке акцентировали двумя необычными объемными люстрами, которые также служат основным источником света. Одну установили в гостиной, другую — в кухне.

Чтобы гостиная выглядела завершенно, напротив дивана поставили шкаф для телевизора с дополнительными ящиками. Там можно хранить разные мелочи. Рядом с телевизором расставили декоративные растения, которые добавляют уюта. Возле дивана есть журнальный столик, где вполне может устроиться компания друзей, если решит из кухни переместиться на диван в гостиную.

В гостиной поставили большой белый шкаф-купе. Он почти незаметен, так как выполнен в одном цвете со стенами комнаты. В шкафу есть много дополнительных полок.

Фото: rerooms.ru

Чтобы гостиная по цвету перекликалась с кухней, часть мебели из обеих зон подобрали в одном цвете.

Кухню сделали спокойнее и выполнили в базовых цветах. Кухонный гарнитур подобрали обтекаемой формы, молочного цвета, который по оттенку схож с оттенками шкафа в гостиной.

Чтобы сэкономить пространство, плиту установили в столешницу.

Рядом с кухней поставили небольшой круглый обеденный стол и два стула, которые по форме и цвету дополняют кухонный гарнитур. Чтобы зона кухни была немного ярче, одну стену выкрасили в бирюзовый цвет и поставили рядом предметы декора.

Интерьер санузла: простота и необычные формы

Санузел, как и всю квартиру, сделали в светлых тонах. Так ванная выглядит значительно просторнее. Чтобы разнообразить интерьер комнаты, добавили акцент: одну стену выполнили в коричневом цвете.

Фото: rerooms.ru

Дизайнеры решили визуально вытянуть пространство и унитаз установили в одной части комнаты, а ванну в другой. Чтобы комната казалась шире, ванну поставили вдоль стены.

Фото: rerooms.ru

Кроме того, вдоль стены под раковиной поставили шкаф, куда можно складывать все необходимые принадлежности. Над ним повесили большое зеркало, сбоку — электрический полотенцесушитель. С другой стороны комнаты сделали в стене «карман», куда поместили стиральную машину. Благодаря такому расположению ее почти не видно и кажется, будто в ванной много места.

Чтобы еще больше освободить пространство, установили инсталляцию для унитаза.