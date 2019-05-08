Функциональность и простор: квартира-студия в стиле модернизм

Как сделать 30-метровую квартиру-студию просторной и функциональной — рассказываем вместе с дизайнерами ReRooms.
Эта квартира-студия площадью почти 30 метров отлично подойдет как студенту, так и молодой семье. Причем разместиться они смогут здесь комфортно — об этом позаботились дизайнеры ReRooms.
Жилое помещение выполнено в современном стиле в спокойных светлых тонах. С помощью мебели и текстур дизайнерам удалось гармонично расположить несколько зон в одной комнате.
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Дизайнеры использовали два очень интересных приема: стены и пол оформили в нейтральных цветах, а мебель и декор сделали яркими. При необходимости можно легко изменить дизайн, просто перекрасив стены или сменив мебель.
Функциональная мебель расположена в кухне и зоне отдыха. Несмотря на небольшую площадь, квартира не выглядит маленькой — цветовые решения визуально расширяют стены.
На одном пространстве удалось разместить несколько функциональных зон. Чтобы не возводить стены, дизайнеры обозначили зоны фактурными предметами мебели и элементами декора.
Интерьер коридора: простота и удобство
Коридор выполнили в спокойных тонах. Стену, которая ведет в гостиную, выкрасили в яркий бирюзовый цвет. С другой стороны стена такого же цвета, что делает квартиру гармоничной уже от входа.
В стену встроили шкаф-купе, где можно спрятать всю верхнюю одежду, обувь и другие вещи. Рядом поставили пуф такого же цвета и повесили большое прямоугольное зеркало.
Из коридора ведут две двери: одна — в гостиную, другая — в санузел. Такой прием очень удобен, так как в санузел не придется идти через всю квартиру.
Интерьер гостиной и кухни: контраст и минимализм
Гостиную и кухню сделали в одной комнате. Чтобы визуально разделить пространство, в гостиной положили ламинат, в кухне — плитку. Столовую не отделяли плиткой, чтобы создать более уютную атмосферу.
Интерьер в комнате выполнили в светло-серых тонах, чтобы сделать ее больше. Светлый натяжной потолок усиливает этот эффект.
Мебель подобрали в светлых и темно-серых оттенках. Акценты расставили по всей комнате: на пол положили яркий коврик с геометрическим рисунком, на минималистичном диване разложили подушки бирюзового цвета, а на стене повесили яркие настенные часы.
Чтобы сделать квартиру еще более просторной, по всему периметру установили светильники разных размеров с белым светом. Над диваном вдоль стены вмонтировали бра среднего размера. Они дают более рассеянный свет и позволяют создать романтичную и уютную обстановку. Кроме того, дизайнеры установили маленькие светильники на потолке и в мебели. Они дадут более мягкое освещение.
Внимание на потолке акцентировали двумя необычными объемными люстрами, которые также служат основным источником света. Одну установили в гостиной, другую — в кухне.
Чтобы гостиная выглядела завершенно, напротив дивана поставили шкаф для телевизора с дополнительными ящиками. Там можно хранить разные мелочи. Рядом с телевизором расставили декоративные растения, которые добавляют уюта. Возле дивана есть журнальный столик, где вполне может устроиться компания друзей, если решит из кухни переместиться на диван в гостиную.
В гостиной поставили большой белый шкаф-купе. Он почти незаметен, так как выполнен в одном цвете со стенами комнаты. В шкафу есть много дополнительных полок.
Чтобы гостиная по цвету перекликалась с кухней, часть мебели из обеих зон подобрали в одном цвете.
Кухню сделали спокойнее и выполнили в базовых цветах. Кухонный гарнитур подобрали обтекаемой формы, молочного цвета, который по оттенку схож с оттенками шкафа в гостиной.
Чтобы сэкономить пространство, плиту установили в столешницу.
Рядом с кухней поставили небольшой круглый обеденный стол и два стула, которые по форме и цвету дополняют кухонный гарнитур. Чтобы зона кухни была немного ярче, одну стену выкрасили в бирюзовый цвет и поставили рядом предметы декора.
Интерьер санузла: простота и необычные формы
Санузел, как и всю квартиру, сделали в светлых тонах. Так ванная выглядит значительно просторнее. Чтобы разнообразить интерьер комнаты, добавили акцент: одну стену выполнили в коричневом цвете.
Дизайнеры решили визуально вытянуть пространство и унитаз установили в одной части комнаты, а ванну в другой. Чтобы комната казалась шире, ванну поставили вдоль стены.
Кроме того, вдоль стены под раковиной поставили шкаф, куда можно складывать все необходимые принадлежности. Над ним повесили большое зеркало, сбоку — электрический полотенцесушитель. С другой стороны комнаты сделали в стене «карман», куда поместили стиральную машину. Благодаря такому расположению ее почти не видно и кажется, будто в ванной много места.
Чтобы еще больше освободить пространство, установили инсталляцию для унитаза.
Стоимость дизайн-проекта для этой студии — 19 990 рублей. Ознакомиться подробнее с планировкой и дизайнерскими решениями можно
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники