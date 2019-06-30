7 правил создания интерьера квартиры-студии

Квартиры-студии на первичном рынке недвижимости стали хитом последнего десятилетия. Их раскупают студенты, творческие люди, бизнесмены, которые мало времени проводят дома, а также молодые пары, не располагающие большим бюджетом на покупку жилья. Поэтому застройщики охотно строят студии площадью 18—20 квадратов, а народ их с удовольствием покупает — уж лучше маленькая квартира, но своя, чем просторная и съемная.

Когда же эйфория после приобретения квартиры проходит, настает время обустройства уже своего жилья. И тут возникает масса вопросов: как уместить кухню, столовую, гостиную и спальню на объединенной маленькой площади, чтобы было и комфортно, и уютно. Задача непростая, но решаемая. Главное — знать особенности и хитрости планировки и обустройства маленьких пространств.

Сегодня ReRooms рассказывает об основных правилах и нюансах, на которые следует обратить внимание при создании интерьера студии, — уверяем, даже небольшую квартиру можно превратить в идеальное жилье.

1. Точечная планировка

Стандартная планировка квартир-студий состоит из четырех функциональных зон: кухни, столовой, гостиной и спальни. Однако такой набор может не полностью удовлетворить потребности жильца. Одним, например, не нужна полноценная кухня, так как они редко готовят дома, другим важно, чтобы был хоть маленький рабочий уголок. Продумывая идеальную для себя планировку, решите, какие функциональные зоны вы готовы сократить. Так удастся выделить место для того, что нужно именно вам: на сэкономленных метрах, например, можно организовать библиотеку с местом для чтения или уголок для рукоделия.

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Фото: baneproject.com

Учитывайте при планировке все возможности вашей студии и даже ее недостатки — ниши, подоконники, бесполезные закутки могут вам пригодиться. В них можно втиснуть бытовую технику, организовать дополнительные системы хранения или же обустроить домашний офис.

Фото: livinator.com

Только распределяйте пропорции с умом. Продумайте планировку так, чтобы кровать случайно не оказалась у входной двери или на проходе. На передний план лучше вынести гардеробную и кухню, основную часть жилой зоны выделить под гостиную, а самую дальнюю часть от входа — под спальню.

Фото: freeinteriorimages.com

2. Отдельная спальня

Спальное место — самая проблемная зона в маленькой студии, где зачастую нет места для полноценной кровати. Конечно, всегда можно отказаться от комфортного спального места в пользу дивана — на нем можно будет и гостей принимать, и спать по ночам. Но вряд ли он сможет полностью заменить кровать с удобным матрасом, да и стоит ли отказываться от здорового сна ради экономии сантиметров площади?

Фото: thespruce.com

Для обустройства спальни в студии отличным вариантом станет кровать-трансформер, которую днем можно прятать в стене за диваном. Или же можно замаскировать спальное место в нише. Причем если обустроить углубление в стене подиумом и положить на него качественный матрас, саму кровать покупать уже не придется.

Фото: thespruce.com

Даже если в вашей студии нет ниш, зонировать спальню от общей жилой зоны можно с помощью штор, открытых стеллажей и ширм. Отличная идея — отделить спальное место деревянными или стеклянными перегородками. За ними кровать будет стоять как в отдельной комнате, но при этом пространство полностью не изолируется, благодаря чему единство интерьерной концепции не нарушится.

Фото: booking.com

Фото: freshome.com

Площадь студии не позволяет возводить стеклянные кубы? Поставьте двуспальную кровать к окну и закройте ее от зоны гостиной шторой. Или же выделите для сна максимально удаленный от кухни угол, а для зонирования выберите легкую декоративную перегородку — она отлично пропускает воздух и свет, четко разграничивает пространство и не создает эффекта заставленности.

Фото: decorist.com

Фото: cocolapinedesign.com

3. Грамотное зонирование

Зонирование — основной инструмент в оформлении студии. Но на маленьких площадях им тоже не стоит увлекаться. Шторы, стеллажи, перегородки — отличные помощники для разделения функциональных зон, но на этапе ремонта можно воспользоваться и другими дизайнерскими приемами, которые более эффективны в эргономичном плане.

Разноуровневый потолок — отличный способ визуально разделить кухню-столовую с гостиной. Если в студии высокий потолок, протяните по нему воздухопровод от вытяжки — такой прием позволит зонировать пространство без потери ценной площади и сбалансировать пропорции квартиры.

Фото: interiorzine.com

Разделение по полу: для выделения зоны кухни отлично подойдет керамогранит, который прекрасно соседствует с ламинатом и паркетом на полу в гостиной. Только не стоит пол в каждой функциональной зоне отделывать разными материалами — чтобы визуально увеличить маленькое пространство, лучше использовать единое напольное покрытие на всей площади, выделив только рабочую зону.

Фото: iglu.com.au

4. Цвет и отделка

При выборе цветовой гаммы для интерьера квартиры-студии не стоит ограничиваться только светлыми оттенками и их парными сочетаниями — времена сдержанной колористики и однообразных палитр давно прошли. В современных интерьерах приветствуются сочетания разных оттенков и их контрастная игра. Только не переусердствуйте. Не используйте яркие краски в большом количестве — они съедят ценную площадь. Лучше создайте плавные переходы оттенков одной цветовой гаммы — на них не будет концентрироваться внимание, а комната в таком оформлении визуально будет казаться больше, чем есть на самом деле.

Фото: apartamenteinteligente.blogspot.com

Сочные акценты в студии лучше расставлять с помощью декора — в таком исполнении колористические пятна не сократят пространство комнаты, а визуально углубят его, от чего интерьер только выиграет. При этом в любое время вы сможете освежить интерьер новыми цветами без ремонта и перестановки мебели.

Фото: home-designing.com

Отделочные материалы тоже можно сочетать. Дерево, стекло, камень, кожа, металл в компании друг с другом работают еще лучше, чем поодиночке. Стеклянные и металлические поверхности отлично отражают свет, способствуя увеличению маленькой площади, а деревянные элементы и отделка из камня компенсируют их прохладный блеск и делают уютной даже самую миниатюрную квартиру.

Фото: home-designing.com

Гладкие, шероховатые, матовые, блестящие — чем разнообразнее будут используемые в отделке материалы, тем выразительнее окажется результат. И тем интереснее будет рассматривать фактурную игру в деталях, не обращая внимания на размер помещения.

Фото: homedit.com

5. Функциональная мебель

В условиях ограниченного пространства студии каждый предмет мебели должен иметь по несколько функций. Даже небольшой пуф около дивана может играть несколько ролей: служить местом для сидения и журнальным столиком, на который можно положить пульт от ТВ, книгу или поставить чашку с кофе.

Только не делайте распространенную ошибку — не заставляйте студию миниатюрной мебелью, иначе она станет похожей на жилище для гномов или кукольный домик, напичканный бесполезными мелочами. А это еще больше подчеркнет, что места в квартире катастрофически мало. Куда лучше подобрать минимальный набор полноразмерной мебели с расширенными функциями.

Фото: behance.net

Например, обеденный стол на кухне можно встроить под столешницу гарнитура, из которой он легко будет выдвигаться благодаря ножкам на колесиках. Или же оформить его в виде барной стойки, основание которой можно задействовать для хранения кухонной утвари. В общем, вся мебель должна быть мобильной и трансформируемой. А будет это кровать, откидывающаяся от стены, или потайное рабочее место — тут уже решать вам.

Фото: mkca.com

Фото: resourcefurniture.com

6. Продуманная система хранения

Без продуманной системы хранения в квартире-студии не обойтись. Лучше ее обустраивать в прихожей с помощью встроенной конструкции шкафа под потолок, в котором будет множество секций, ящиков, рейлингов и полок. Да, удовольствие недешевое, но практичное — достаточно один раз потратиться и забыть о беспорядке навсегда. Если же выбрать шкаф в один цвет со стенами, можно зрительно скрыть сам факт его существования. А если его фасады сделать зеркальными, удастся еще и визуально расширить прихожую, на которую в студиях обычно отводится всего несколько метров.

Фото: hinsdalearchitecture.org

Для дополнительного хранения задействуйте ниши, которых обычно очень много в квартирах студийного формата. Не тратьте это пространство на декор — лучше обустройте их полками, на которых можно хранить хоть книги, хоть посуду.

Фото: realliving.com.ph

В организации хранения в студии доходите до самого верха — совет очевидный, но не напомнить мы не могли. Заполняйте свободные стены навесными полками под самый потолок — на них вы сможете хранить нужные мелочи, не захламляя ими горизонтальные поверхности на уровне глаз.

Фото: dwell.com

7. Разнообразное освещение

Световые сценарии — лучшие инструменты создания пространственных и объемных иллюзий в маленьких квартирах-студиях. Напольные торшеры, настольные светильники, бра, точечная подсветка — переборщить с источниками света здесь невозможно. Единственное, от чего можно смело отказаться в студии, так это от люстры в центре жилого пространства — абсолютно ненужная вещь, которая будет только скрадывать высоту.

Фото: rentcafe.com

В маленькой студии важно подсветить каждый уголок, иначе все старания по планировке и дизайну сойдут на нет — недостаточно подсвеченные закутки подчеркнут скромные размеры студии. В первую очередь позаботьтесь о естественном свете: не закрывайте окна тяжелыми гардинами, используйте вместо них римские или рулонные шторы, жалюзи и легкие занавески, а напротив окна расположите мебель с глянцевыми или зеркальными поверхностями — они будут эффектно отражать и рассеивать солнечный свет, наполняя им всю комнату.

Фото: livinginashoebox.com

При организации искусственного освещения в студии учитывайте, что каждая ее зона нуждается в своей подсветке. Размещайте светильники на разных уровнях, дополняйте их подсветкой на фасадах мебели — такая игра световых бликов сделает интерьер интереснее. В студиях с небольшой высотой можно прибегнуть к приему парящего потолка, встроив точечные светильники по всему периметру комнаты — так комната будет казаться гораздо выше и просторнее.