НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59

Просторная однушка с уютным балконом


956
Получить образец дизайн-проекта

Показываем на примере нашего проекта, как уютно и стильно дизайнеры ReRooms оформили небольшую однокомнатную квартиру.

Однокомнатная квартира площадью 40 метров была приобретена молодой семьей. К дизайнерам владельцы обратились с просьбой сделать все в этой квартире максимально практично и функционально и при этом красиво и уютно. Для лучшего использования пространства пришлось сделать перепланировку: лоджию объединили с кухней, проход на нее из коридора сделали свободным и беспрепятственным. Дизайнеры переместили двери в прихожей. Давайте детально рассмотрим, что у них получилось.

Прихожая

Прихожая получилась небольшой — всего 4 метра, но это компенсируется гардеробной, которая почти такая же по размеру. Дверь в гардеробную оформлена зеркалом — это сэкономило место в коридоре и визуально увеличило пространство. По левую сторону от двери установили открытый шкаф с обувницей и пуфиком. На полу расположилась темная керамическая плитка, что для коридора довольно удачное решение. А вот стены и потолок дизайнеры предпочли сделать светлыми.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Просторная однушка с уютным балкономФото: rerooms.ru

Кухня

Большую часть кухни занимает кухонный гарнитур, сделан он в минималистичном стиле. Отсутствие выступающих ручек на ящиках и узоров на фасаде сделало кухню очень аккуратной и негромоздкой. Встроенная техника добавила ей функциональности. Гарнитур выполнен в оливковом цвете с деревянными элементами. В таком же стиле выполнен обеденный стол со стульями, которые подсвечены с помощью необычной люстры из подвесных конструкций. Остальная часть кухни освещена точечными светильниками, установленными на самом гарнитуре и на потолке.


rerooms.ru
1/2

rerooms.ru
2/2

Лоджия

Площадь кухни увеличили благодаря оформлению утепленной просторной лоджии. На ней разместили барный стол-подоконник из дерева и пару высоких стульев. Получилось прекрасное место для завтрака, легкого перекуса или просто для приятного времяпрепровождения. У дальней стены лоджии расположилось удобное место для хранения вещей и раздвижная сушилка для белья. Дизайнеры предложили добавить несколько цветов в горшках для придания интерьеру природного настроения. На полу такая же плитка, что и в коридоре. Здесь дизайнеры решили сделать теплый пол.

Фото № 2: Просторная однушка с уютным балкономФото: rerooms.ru

Спальня-гостиная

Самой непростой задачей было спроектировать дизайн спальни-гостиной — она должна была совмещать два функциональных помещения. Но и с этим наши специалисты замечательно справились. При входе в комнату мы сразу замечаем большой диван, который выполняет роль спального места и помогает разместить гостей перед телевизором. Около окна нашел себе место удобный рабочий стол с открытыми и закрытыми ящиками для хранения разных вещей. Выполненный в светлом тоне, он ненавязчиво вписывается в интерьер комнаты. 

Для экономии места обычные шторы на окнах заменили римскими. Наши дизайнеры предусмотрели много декоративных украшений для этой комнаты: яркие цветные картины, подушки разных цветов и размеров, комнатные растения в горшках. Стену за диваном частично перекрыли деревянными рейками, которые ощутимо оживили интерьер. Все эти приемы в сочетании с грамотным освещением сделали комнату удивительно привлекательной и функциональной.


rerooms.ru
1/3

rerooms.ru
2/3

rerooms.ru
3/3

Санузел

Ванная комната здесь небольшая — всего 4 метра. Несмотря на малый объем, получилось уютное и комфортное помещение. Подвесные элементы разгружают интерьер и придают ему легкости. Четкие формы и линии не дают лишним деталям загромождать пространство. Стены выполнены из светлой керамической плитки. Узоры со скошенными линиями сочетаются с изгибами полотенцесушителя. Дизайнеры решили и здесь сделать теплый пол.


rerooms.ru
1/2

rerooms.ru
2/2

Стоимость проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Хотите узнать остальные расценки на отделочные материалы и мебель? Все они представлены в подробной ведомости проекта по ссылке.

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия