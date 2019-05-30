Просторная однушка с уютным балконом

Показываем на примере нашего проекта, как уютно и стильно дизайнеры ReRooms оформили небольшую однокомнатную квартиру.
Однокомнатная квартира площадью 40 метров была приобретена молодой семьей. К дизайнерам владельцы обратились с просьбой сделать все в этой квартире максимально практично и функционально и при этом красиво и уютно. Для лучшего использования пространства пришлось сделать перепланировку: лоджию объединили с кухней, проход на нее из коридора сделали свободным и беспрепятственным. Дизайнеры переместили двери в прихожей. Давайте детально рассмотрим, что у них получилось.
Прихожая
Прихожая получилась небольшой — всего 4 метра, но это компенсируется гардеробной, которая почти такая же по размеру. Дверь в гардеробную оформлена зеркалом — это сэкономило место в коридоре и визуально увеличило пространство. По левую сторону от двери установили открытый шкаф с обувницей и пуфиком. На полу расположилась темная керамическая плитка, что для коридора довольно удачное решение. А вот стены и потолок дизайнеры предпочли сделать светлыми.
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Кухня
Большую часть кухни занимает кухонный гарнитур, сделан он в минималистичном стиле. Отсутствие выступающих ручек на ящиках и узоров на фасаде сделало кухню очень аккуратной и негромоздкой. Встроенная техника добавила ей функциональности. Гарнитур выполнен в оливковом цвете с деревянными элементами. В таком же стиле выполнен обеденный стол со стульями, которые подсвечены с помощью необычной люстры из подвесных конструкций. Остальная часть кухни освещена точечными светильниками, установленными на самом гарнитуре и на потолке.
Лоджия
Площадь кухни увеличили благодаря оформлению утепленной просторной лоджии. На ней разместили барный стол-подоконник из дерева и пару высоких стульев. Получилось прекрасное место для завтрака, легкого перекуса или просто для приятного времяпрепровождения. У дальней стены лоджии расположилось удобное место для хранения вещей и раздвижная сушилка для белья. Дизайнеры предложили добавить несколько цветов в горшках для придания интерьеру природного настроения. На полу такая же плитка, что и в коридоре. Здесь дизайнеры решили сделать теплый пол.
Спальня-гостиная
Самой непростой задачей было спроектировать дизайн спальни-гостиной — она должна была совмещать два функциональных помещения. Но и с этим наши специалисты замечательно справились. При входе в комнату мы сразу замечаем большой диван, который выполняет роль спального места и помогает разместить гостей перед телевизором. Около окна нашел себе место удобный рабочий стол с открытыми и закрытыми ящиками для хранения разных вещей. Выполненный в светлом тоне, он ненавязчиво вписывается в интерьер комнаты.
Для экономии места обычные шторы на окнах заменили римскими. Наши дизайнеры предусмотрели много декоративных украшений для этой комнаты: яркие цветные картины, подушки разных цветов и размеров, комнатные растения в горшках. Стену за диваном частично перекрыли деревянными рейками, которые ощутимо оживили интерьер. Все эти приемы в сочетании с грамотным освещением сделали комнату удивительно привлекательной и функциональной.
Санузел
Ванная комната здесь небольшая — всего 4 метра. Несмотря на малый объем, получилось уютное и комфортное помещение. Подвесные элементы разгружают интерьер и придают ему легкости. Четкие формы и линии не дают лишним деталям загромождать пространство. Стены выполнены из светлой керамической плитки. Узоры со скошенными линиями сочетаются с изгибами полотенцесушителя. Дизайнеры решили и здесь сделать теплый пол.
Стоимость проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Хотите узнать остальные расценки на отделочные материалы и мебель? Все они представлены в подробной
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники