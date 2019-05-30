Просторная однушка с уютным балконом

Прихожая получилась небольшой — всего 4 метра, но это компенсируется гардеробной, которая почти такая же по размеру. Дверь в гардеробную оформлена зеркалом — это сэкономило место в коридоре и визуально увеличило пространство. По левую сторону от двери установили открытый шкаф с обувницей и пуфиком. На полу расположилась темная керамическая плитка, что для коридора довольно удачное решение. А вот стены и потолок дизайнеры предпочли сделать светлыми.

Однокомнатная квартира площадью 40 метров была приобретена молодой семьей. К дизайнерам владельцы обратились с просьбой сделать все в этой квартире максимально практично и функционально и при этом красиво и уютно. Для лучшего использования пространства пришлось сделать перепланировку : лоджию объединили с кухней, проход на нее из коридора сделали свободным и беспрепятственным. Дизайнеры переместили двери в прихожей. Давайте детально рассмотрим, что у них получилось.

Фото: rerooms.ru

Кухня

Большую часть кухни занимает кухонный гарнитур, сделан он в минималистичном стиле. Отсутствие выступающих ручек на ящиках и узоров на фасаде сделало кухню очень аккуратной и негромоздкой. Встроенная техника добавила ей функциональности. Гарнитур выполнен в оливковом цвете с деревянными элементами. В таком же стиле выполнен обеденный стол со стульями, которые подсвечены с помощью необычной люстры из подвесных конструкций. Остальная часть кухни освещена точечными светильниками, установленными на самом гарнитуре и на потолке.

Лоджия

Площадь кухни увеличили благодаря оформлению утепленной просторной лоджии. На ней разместили барный стол-подоконник из дерева и пару высоких стульев. Получилось прекрасное место для завтрака, легкого перекуса или просто для приятного времяпрепровождения. У дальней стены лоджии расположилось удобное место для хранения вещей и раздвижная сушилка для белья. Дизайнеры предложили добавить несколько цветов в горшках для придания интерьеру природного настроения. На полу такая же плитка, что и в коридоре. Здесь дизайнеры решили сделать теплый пол.

Фото: rerooms.ru

Спальня-гостиная

Самой непростой задачей было спроектировать дизайн спальни-гостиной — она должна была совмещать два функциональных помещения. Но и с этим наши специалисты замечательно справились. При входе в комнату мы сразу замечаем большой диван, который выполняет роль спального места и помогает разместить гостей перед телевизором. Около окна нашел себе место удобный рабочий стол с открытыми и закрытыми ящиками для хранения разных вещей. Выполненный в светлом тоне, он ненавязчиво вписывается в интерьер комнаты.

Для экономии места обычные шторы на окнах заменили римскими. Наши дизайнеры предусмотрели много декоративных украшений для этой комнаты: яркие цветные картины, подушки разных цветов и размеров, комнатные растения в горшках. Стену за диваном частично перекрыли деревянными рейками, которые ощутимо оживили интерьер. Все эти приемы в сочетании с грамотным освещением сделали комнату удивительно привлекательной и функциональной.

Санузел

Ванная комната здесь небольшая — всего 4 метра. Несмотря на малый объем, получилось уютное и комфортное помещение. Подвесные элементы разгружают интерьер и придают ему легкости. Четкие формы и линии не дают лишним деталям загромождать пространство. Стены выполнены из светлой керамической плитки. Узоры со скошенными линиями сочетаются с изгибами полотенцесушителя. Дизайнеры решили и здесь сделать теплый пол.