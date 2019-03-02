Объединенная спальня-гостиная: 18 крутых идей

Как совместить спальню и гостиную, сохранив функциональность и стильный интерьер комнаты, рассказывает ReRooms.
- 1. Стильная мягкая мебель с механизмом раскладывания
- 2. Низкий кофейный или журнальный столик с элегантным дизайном
- 3. Раздвижная перегородка для зонирования спальной зоны
- 4. Перегородка из гипсокартона
- 5. Классическая ширма для продуманного интерьера
- 6. Шкаф-кровать с подъемным механизмом
- 7. Стеллаж для зонирования спальни и гостиной
- 8. Спальня «на втором этаже»
- 9. Текстильная перегородка или шторы
- 10. Подиум для кровати
- 11. Нейтральная и спокойная палитра
- 12. Интерьер в стиле лофт
- 13. Интерьер спальни-гостиной в стиле минимализм
- 14. Скандинавский интерьер гостиной, совмещенной со спальней
- 15. Спальня-гостиная в стиле хай-тек
- 16. Два типа освещения пространства
- 17. Расположение зон
- 18. Интерьер без перегородок
Обустройство помещения, которое выполняет роль как спальни, так гостиной, может стать головоломкой для дизайнера. Необходимо сохранить уют и приватность, при этом создать зону, где не стыдно принимать гостей. По сути, спальня-гостиная — двойной агент. Если же правильно расставить акценты, задача будет выполнимой.
1. Стильная мягкая мебель с механизмом раскладывания
Днем это обычный диван, на который могут сесть гости и выпить чашечку чая, а ночью — спальное место. Конечно, диван не может быть столь же удобным, как кровать с ортопедическим матрасом. Но с хорошим наматрасником он будет комфортнее.
Отличная модель раскладного дивана со съемным чехлом и ящиком для белья:
2. Низкий кофейный или журнальный столик с элегантным дизайном
Наличие такого предмета интерьера говорит, что это гостиная. И лучше выбрать столик на колесиках, чтобы, когда настанет время отхода ко сну, можно было откатить его и разложить диван. Не забудьте украсить кофейный или журнальный стол декором.
Функциональная модель столика-трансформера:
3. Раздвижная перегородка для зонирования спальной зоны
Если вы предпочитаете установить кровать, отделите зону спальни раздвижной системой, которая в сложенном виде занимает минимум места. Легким движением руки можно закрыть или открыть ее. В зоне гостиной можно поставить два двухместных диванчика или кресла, столик с журналами, этажерку с книгами.
Очень стильная опорная перегородка в стиле лофт:
4. Перегородка из гипсокартона
Это может быть цельная, глухая конструкция в середине комнаты длиной полтора-два метра или же фигурная, с окнами, ступенями. В первом случае можно разместить электрокамин или телевизор на этой стене, во втором — использовать ниши и отверстия в качестве полок для книг, декора, комнатных растений.
5. Классическая ширма для продуманного интерьера
Можно выбрать классическую складную ширму. Это отличный вариант для интерьера спальни-гостиной в стиле прованс, поп-арт и других стилей дизайна.
Изящная ширма для выдержанного интерьера:
6. Шкаф-кровать с подъемным механизмом
Вариант для тех, кто предпочитает спать не на диване, а на полноценной кровати. В вертикальном виде — красивый шкаф, в горизонтальном — просторное спальное место.
Горизонтальная откидная кровать:
7. Стеллаж для зонирования спальни и гостиной
Спальню можно отделить стеллажом. Это и стильная, ненавязчивая линия, разделяющая зоны, и удобная, эстетичная система хранения. На полках могут лежать книги, красоваться сувениры.
Стеллаж с оригинальной геометрией:
8. Спальня «на втором этаже»
Это вариант для комнаты, где высота потолка превышает три метра. Можно организовать кровать наверху и установить лестницу. Так вы освободите пространство для гостиной внизу и сделаете интерьер модным. Альтернатива — кровать-чердак.
Оригинальный вариант:
9. Текстильная перегородка или шторы
Выделить уютную спальню можно и бюджетным способом — красивыми шторами. Если к вам пришли гости, можно задернуть спальную кровать и тумбочку занавеской.
Красивые шторы из шенилла, плотного и бархатистого материала:
Стильные шторы из рогожки изумительного бирюзового цвета:
Интересный вариант — нитяная штора, кисея:
Японские панели:
10. Подиум для кровати
Для эффективного и стильного зонирования необязательно использовать перегородки и ширмы — можно выделить зону спальни более высоким уровнем пола. Но и это решение предназначено для комнат с высокими потолками. Выглядит такой дизайн очень интересно. Платформа, подиум, на котором будут располагаться кровать и аксессуары спальни, может выполнять и роль ящиков для хранения вещей.
Удачно спроектированный подиум:
11. Нейтральная и спокойная палитра
Для гостиной, совмещенной со спальней, уместна солидная, но при этом уютная атмосфера, необходимая для отдыха. Для достижения нужного эффекта можно выбрать приятную, уравновешенную гамму цвета: синий, серый, беж. В проекте ReRooms — интерьер в стиле эклектика, где царит умиротворяющая и гостеприимная палитра. В качестве зонирования выбраны шторы цвета мокрого асфальта. Роскошно смотрится кровать в тон — это тоже удобная модель, с ящиком для белья и мягким изголовьем.
12. Интерьер в стиле лофт
Помимо эклектики есть другие интересные стили для оформления спальни-гостиной. Например лофт. Для него характерны следующие признаки: открытое пространство, необработанные поверхности (кирпич, бетон), зонирование и нестандартные аксессуары. Шикарная идея для такой комнаты!
Диван в стиле лофт:
13. Интерьер спальни-гостиной в стиле минимализм
Минимум деталей, максимум пространства и функциональности — взвешенное решение для создания интерьера гостиной, совмещенной со спальней.
Удобный стеллаж в стиле минимализм, может стать и инструментом зонирования пространства:
14. Скандинавский интерьер гостиной, совмещенной со спальней
Простота, лаконичность и свежесть этого стиля прекрасно подходят для воплощения комфортного и универсального интерьера.
Удобный приставной столик в скандинавском стиле:
15. Спальня-гостиная в стиле хай-тек
Замечательное решение для удобного интерьера — современные технологии, мультифункциональность, открытые цвета, интенсивное освещение.
Зеркальный комод, который легко впишется в пространство спальни-гостиной в стиле хай-тек:
16. Два типа освещения пространства
Сделать интерьер комфортным можно и с помощью освещения. Большая потолочная люстра с 4—6 рожками больше подходит для зоны гостиной — для спальни лучше выбрать более мягкий, рассеивающий свет: споты, настольные лампы, бра.
Светильник для зоны гостиной:
Изящное бра в стиле лофт:
17. Расположение зон
Если в комнате одно окно, именно там стоит располагать спальную зону. Неправильно, когда место отдыха проходное. И естественный свет больше нужен там, где человек спит. Если же в комнате два окна в ряд, у каждого из них можно организовать нужную зону.
18. Интерьер без перегородок
Не всегда имеет смысл зонировать пространство спальни-гостиной, к примеру, если площадь помещения невелика — до 20 метров. Интерьер останется уютным и функциональным, даже если вы разместите диван рядом с кроватью. Просто сохраняйте целостность стиля и цвета. Можно выделить зону ковриком или светильником.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники