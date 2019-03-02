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Объединенная спальня-гостиная: 18 крутых идей


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Как совместить спальню и гостиную, сохранив функциональность и стильный интерьер комнаты, рассказывает ReRooms.

Содержание

Обустройство помещения, которое выполняет роль как спальни, так гостиной, может стать головоломкой для дизайнера. Необходимо сохранить уют и приватность, при этом создать зону, где не стыдно принимать гостей. По сути, спальня-гостиная — двойной агент. Если же правильно расставить акценты, задача будет выполнимой.

1. Стильная мягкая мебель с механизмом раскладывания

Днем это обычный диван, на который могут сесть гости и выпить чашечку чая, а ночью — спальное место. Конечно, диван не может быть столь же удобным, как кровать с ортопедическим матрасом. Но с хорошим наматрасником он будет комфортнее.

Фото: thespruce.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото: static.standard.co.uk
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Отличная модель раскладного дивана со съемным чехлом и ящиком для белья:

Фото № 1: Объединенная спальня-гостиная: 18 крутых идей
Диван-кровать «Тулуза»
65 999 руб.*
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*Цена может измениться

2. Низкий кофейный или журнальный столик с элегантным дизайном

Наличие такого предмета интерьера говорит, что это гостиная. И лучше выбрать столик на колесиках, чтобы, когда настанет время отхода ко сну, можно было откатить его и разложить диван. Не забудьте украсить кофейный или журнальный стол декором.

Фото: rtl-indizajn.cdn.sysbee.net
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Фото: celebrationsltd.com
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Функциональная модель столика-трансформера:

Журнальный стол-трансформер СЖ-6
10 799 руб.*
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*Цена может измениться

3. Раздвижная перегородка для зонирования спальной зоны

Если вы предпочитаете установить кровать, отделите зону спальни раздвижной системой, которая в сложенном виде занимает минимум места. Легким движением руки можно закрыть или открыть ее. В зоне гостиной можно поставить два двухместных диванчика или кресла, столик с журналами, этажерку с книгами.

Фото: cdn.homedit.com
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Фото: chpcenterpr.org
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Очень стильная опорная перегородка в стиле лофт:

РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА В СТИЛЕ ЛОФТ НА ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ
14 070 руб.*
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*Цена может измениться

4. Перегородка из гипсокартона

Это может быть цельная, глухая конструкция в середине комнаты длиной полтора-два метра или же фигурная, с окнами, ступенями. В первом случае можно разместить электрокамин или телевизор на этой стене, во втором — использовать ниши и отверстия в качестве полок для книг, декора, комнатных растений.

Фото: hospicehelpnow.com
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Фото: thetimes.co.uk
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5. Классическая ширма для продуманного интерьера

Можно выбрать классическую складную ширму. Это отличный вариант для интерьера спальни-гостиной в стиле прованс, поп-арт и других стилей дизайна.

Фото: images.urbanoutfitters.com

Изящная ширма для выдержанного интерьера:

Ширма «Аледжо»
16 300 руб.*
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*Цена может измениться

6. Шкаф-кровать с подъемным механизмом

Вариант для тех, кто предпочитает спать не на диване, а на полноценной кровати. В вертикальном виде — красивый шкаф, в горизонтальном — просторное спальное место.

Фото: thespruce.com
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Фото: ananthaheritage.com
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Горизонтальная откидная кровать:

Шкаф кровать диван горизонтальный
65 251 руб.*
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*Цена может измениться

7. Стеллаж для зонирования спальни и гостиной

Спальню можно отделить стеллажом. Это и стильная, ненавязчивая линия, разделяющая зоны, и удобная, эстетичная система хранения. На полках могут лежать книги, красоваться сувениры.

Фото: homemydesign.com
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Фото: thespruce.com
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Стеллаж с оригинальной геометрией:

Стеллаж ПК-9-8 B1
12 240 руб.*
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*Цена может измениться

8. Спальня «на втором этаже»

Это вариант для комнаты, где высота потолка превышает три метра. Можно организовать кровать наверху и установить лестницу. Так вы освободите пространство для гостиной внизу и сделаете интерьер модным. Альтернатива — кровать-чердак.

Фото: cdn.homedit.com
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Фото: cdn.home-designing.com
2/3
Фото: nanasai.co
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Оригинальный вариант:

Кровать-чердак Mocha с письменным столом
46 499 руб.*
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*Цена может измениться

9. Текстильная перегородка или шторы

Выделить уютную спальню можно и бюджетным способом — красивыми шторами. Если к вам пришли гости, можно задернуть спальную кровать и тумбочку занавеской.

Фото: cdn.homedit.com
1/3
Фото: cdn.home-designing.com
2/3
Фото: cdn.decoist.com
3/3

Красивые шторы из шенилла, плотного и бархатистого материала:

Шторы №777291
4 176 руб.*
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*Цена может измениться

Стильные шторы из рогожки изумительного бирюзового цвета:

Комплект штор «Прайм», бирюзовый, 145 х 280 см
7 920 руб.*
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*Цена может измениться

Интересный вариант — нитяная штора, кисея:

Кисея, нитяная штора 535599-3, 300 х 300 см
525 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Японские панели:

Японская штора № 202240/50, оранжевый
920 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Подиум для кровати

Для эффективного и стильного зонирования необязательно использовать перегородки и ширмы — можно выделить зону спальни более высоким уровнем пола. Но и это решение предназначено для комнат с высокими потолками. Выглядит такой дизайн очень интересно. Платформа, подиум, на котором будут располагаться кровать и аксессуары спальни, может выполнять и роль ящиков для хранения вещей.

Фото: homeanddecor.com.sg
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Фото: digsdigs.com
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Удачно спроектированный подиум:

Кровать-подиум Mr.Mattress «Site Box»
10 154 руб.*
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*Цена может измениться

11. Нейтральная и спокойная палитра

Для гостиной, совмещенной со спальней, уместна солидная, но при этом уютная атмосфера, необходимая для отдыха. Для достижения нужного эффекта можно выбрать приятную, уравновешенную гамму цвета: синий, серый, беж. В проекте ReRooms — интерьер в стиле эклектика, где царит умиротворяющая и гостеприимная палитра. В качестве зонирования выбраны шторы цвета мокрого асфальта. Роскошно смотрится кровать в тон — это тоже удобная модель, с ящиком для белья и мягким изголовьем.


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Кровать «Тиволи-1 160» Grey
19 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Интерьер в стиле лофт

Помимо эклектики есть другие интересные стили для оформления спальни-гостиной. Например лофт. Для него характерны следующие признаки: открытое пространство, необработанные поверхности (кирпич, бетон), зонирование и нестандартные аксессуары. Шикарная идея для такой комнаты!

Фото: essenziale-hd.com
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Фото: keribrownhomes.com
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Диван в стиле лофт:

Диван Barnes
270 390 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Интерьер спальни-гостиной в стиле минимализм

Минимум деталей, максимум пространства и функциональности — взвешенное решение для создания интерьера гостиной, совмещенной со спальней.

Фото: homedizz.com
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Фото: art-profy.com
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Фото: amara.com
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Удобный стеллаж в стиле минимализм, может стать и инструментом зонирования пространства:

Стеллаж Metallframe
16 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Скандинавский интерьер гостиной, совмещенной со спальней

Простота, лаконичность и свежесть этого стиля прекрасно подходят для воплощения комфортного и универсального интерьера.

Фото: smalldesignideas.com
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Фото: pufikhomes.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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Удобный приставной столик в скандинавском стиле:

Стол консольный из тика Fendy M 40
10 760 руб.*
Купить
*Цена может измениться

15. Спальня-гостиная в стиле хай-тек

Замечательное решение для удобного интерьера — современные технологии, мультифункциональность, открытые цвета, интенсивное освещение.

Фото: media1.smalldesignideas.com
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Фото: smalldesignideas.com
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Зеркальный комод, который легко впишется в пространство спальни-гостиной в стиле хай-тек:

Зеркальный комод Elision
100 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

16. Два типа освещения пространства

Сделать интерьер комфортным можно и с помощью освещения. Большая потолочная люстра с 4—6 рожками больше подходит для зоны гостиной — для спальни лучше выбрать более мягкий, рассеивающий свет: споты, настольные лампы, бра.

Фото: smalldesignideas.com
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Фото: candd.co
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Светильник для зоны гостиной:

Потолочная люстра Ideal Lux Dea PL10
16 117 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Изящное бра в стиле лофт:

Бра Loft IT Loft2108W
3 840 руб.*
Купить
*Цена может измениться

17. Расположение зон

Если в комнате одно окно, именно там стоит располагать спальную зону. Неправильно, когда место отдыха проходное. И естественный свет больше нужен там, где человек спит. Если же в комнате два окна в ряд, у каждого из них можно организовать нужную зону.

Фото: housedecoration.org
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Фото: nwhistorycourse.org
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18. Интерьер без перегородок

Не всегда имеет смысл зонировать пространство спальни-гостиной, к примеру, если площадь помещения невелика — до 20 метров. Интерьер останется уютным и функциональным, даже если вы разместите диван рядом с кроватью. Просто сохраняйте целостность стиля и цвета. Можно выделить зону ковриком или светильником.

Фото: cdn.homedit.com
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Фото: mojenterijer.rs
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Фото: mojenterijer.rs
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#гостинная#Спальня#Интерьер
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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