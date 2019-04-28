Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие варианты


6469
Получить образец дизайн-проекта

Показываем лучшие гардеробные и приводим все доводы, чтобы вы могли сделать правильный выбор между шторами и дверьми.

Гардеробная в квартире — мечта многих женщин. Мужчины тоже оценили преимущество таких планировочных решений перед огромными шкафами, которые занимают много места, а одежды вмещают куда меньше, чем нам всем хотелось бы.

Практически в любой стиль можно вписать гардеробную комнату или хотя бы отгородить для нее уголок в спальне или коридоре. Гораздо сложнее сделать выбор между дверями и шторами — но мы постараемся вам в этом помочь.робная в квартире — мечта многих женщин. Мужчины тоже оценили преимущество таких планировочных решений перед огромными шкафами, которые занимают много места, а одежды вмещают куда меньше, чем нам всем хотелось бы.

Практически в любой стиль можно вписать гардеробную комнату или хотя бы отгородить для нее уголок в спальне или коридоре. Гораздо сложнее сделать выбор между дверями и шторами — но мы постараемся вам в этом помочь.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: podbean.co

Плюсы

  • Ткань как легкий материал не занимает много места, что особенно важно для небольшой квартиры, где с трудом можно выделить помещение или уголок для самой гардеробной комнаты.
  • Для того, чтобы повесить шторы, не требуется много усилий, как и для того, чтобы снять ее и заменить новой.
  • Шторы могут статью частью декора интерьера.
  • Освежить штору можно быстро — просто сняв и выстирав ее.
  • Пользоваться гардеробом со шторой очень легко — достаточно одним движением руки отодвинуть ткань в сторону.
  • Штору можно выбрать в том же стиле, в каком оформлен весь интерьер.
  • Штора может как скрыть, так и подчеркнуть наличие гардеробной комнаты.

Фото № 2: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org

Минусы

  • Ткань собирает на себя пыль и легко пропускает ее внутрь гардероба.
  • Штора менее долговечна по сравнению с дверцами.
  • Даже плотная ткань не может стать препятствием для детей и домашних животных, которые могут беспрепятственно проникать в гардеробную комнату.
  • Штору нужно часто стирать и гладить — это требует много времени и усилий.
  • Выбрав ткань в качестве альтернативы дверцам в гардеробе вы тем самым лишите себя возможности использовать здесь зеркала. Возможно, они вам не нужны, но зеркальные дверцы отлично помогают визуально увеличить пространство.


Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Кажется, вывод напрашивается сам собой. Однако, можно заказать  3D-тур по квартире у дизайнера и увидеть, что может получится. А мы предлагаем вам посмотреть разные варианты оформления шторами гардеробных комнат, чтобы окончательно утвердиться в принятом решении. 

Легкая светлая ткань в том же оттенке, что и отделка стен скрывает гардеробную комнату. Если же продлить эти шторы до окна, можно совсем растворить такую нишу в помещении — будет казаться, что ткань маскирует еще одно окно.

Фото № 3: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org

Броские шторы в этническом стиле заменят декоративные акценты в комнате. Если вы повесите большое зеркало вплотную к ткани, отражение придаст помещению еще больше яркости и живости. Большая люстра тоже внесет свою лепту в игру красок, ярко освещая интересные узоры.

Фото № 4: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org

Стойки для одежды, размещенные в нише, совсем не обязательно должны занимать все ее пространство, А значит, и штора может закрывать только ту часть, где расположена одежда и другие вещи. Так у вас останется возможность дополнить декором свободное место справа и слева от шторы, придумав собственную стильную композицию. Этот прием очень популярен, если комната оформлена в современном стиле. Конечно, сделать это можно только при наличии узкой и длинной ниши.

Фото № 5: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org

Глубокая и короткая ниша вмещает намного больше вещей и диктует особенное расположение штор. Лучше повесить их внутри ниши, чтобы сделать такой архитектурный элемент визуально меньше, хотя на самом деле на реальную площадь и вместимость такой прием не повлияет.

Фото № 6: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org
Плотные гардеробные шторы контрастного с основным фоном стен оттенка желательно сочетать с текстилем на кровати или обивкой мебели. Этот прием хорошо работает только в большой комнате. Окна при этом лучше оставить вообще без штор.

Фото № 7: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org
Такие многоярусные шторы, конечно, придется часто пылесосить и стирать — но выглядят они очень красиво! В спальне, где нет яркого декора, можно сшить такие гардеробные шторы из ткани оттенков-компаньонов или даже контрастных полотен.

Фото № 8: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org
Отличный пример, когда гардеробные шторы выполняют декоративную функцию. Они изумительно смотрятся на фоне ярких стен и немного смягчают их броский насыщенный оттенок. Подыщите два-три совсем небольших аксессуара в том же цвете, что и шторы — композиция оформления комнаты будет гармоничной и законченной.

Фото № 9: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: paintonline.org
Шоколадные шторы от потолка до пола дружат с мятными стенами и зонируют комнату визуально. Если их раздвинуть, мятный оттенок сделает пространство объемнее и светлее, несмотря на свой спокойный и не доминирующий характер.

Фото № 10: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: jutarnji.hr

Гардеробная зона в комнате совсем не обязательно должна располагаться у стены. Полукруглые направляющие для штор помогут оформить гардероб хоть посередине комнаты. Зонирующую роль выполняет вся эта конструкция. Отличное решение для интерьера в скандинавском стиле.

Фото № 11: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: hd.tekniklistrik.com

Гардероб в комнате может быть выполнен почти как шкаф, со стенками по периметру и шторами вместо дверец. Своеобразное решение, претендующее на оригинальность. И претендующее с полным на то основанием.

Фото № 12: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: microclimat.pl

Полосы — смелый и рискованный прием в декоре комнаты. Широкие горизонтальные полосы могут немного опустить потолок, но при этом раздвинуть стены. Учитывайте это, выбирая такую ткань для декорирования гардероба.

Фото № 13: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: microclimat.pl

Шторы могут отделять гардеробную часть комнаты от остального пространства. В этом случае их лучше размещать от стены до стены. Цвет штор выбирайте в один тон с оттенком стен, потолка и другого текстиля в спальне — то есть один для всего перечисленного.

Фото № 14: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: microclimat.pl

Тяжелые шторы из очень плотной натуральной ткани отлично подойдут для комнаты в рустикальном стиле. Открытый гардероб не вписывается в такой формат, как и шкафы с дверцами. Ну разве что полностью деревянные. Но для небольшой комнаты предпочтительны именно шторы.

Фото № 15: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: microclimat.pl

Такую штору можно повесить в комнате, даже если за ней нет никакого гардероба. Она хороша сама по себе и очень выгодно подчеркивает все достоинства помещения. Но раз у вас хватило вкуса выбрать именно такую ткань для декорирования, делайте за ней гардеробную комнату. Лучшего места не найдете!

Фото № 16: Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие вариантыФото: microclimat.pl


Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия