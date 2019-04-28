Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие варианты

Показываем лучшие гардеробные и приводим все доводы, чтобы вы могли сделать правильный выбор между шторами и дверьми.
Гардеробная в квартире — мечта многих женщин. Мужчины тоже оценили преимущество таких планировочных решений перед огромными шкафами, которые занимают много места, а одежды вмещают куда меньше, чем нам всем хотелось бы.
Практически в любой стиль можно вписать гардеробную комнату или хотя бы отгородить для нее уголок в спальне или коридоре. Гораздо сложнее сделать выбор между дверями и шторами — но мы постараемся вам в этом помочь.робная в квартире — мечта многих женщин. Мужчины тоже оценили преимущество таких планировочных решений перед огромными шкафами, которые занимают много места, а одежды вмещают куда меньше, чем нам всем хотелось бы.
Практически в любой стиль можно вписать гардеробную комнату или хотя бы отгородить для нее уголок в спальне или коридоре. Гораздо сложнее сделать выбор между дверями и шторами — но мы постараемся вам в этом помочь.
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Плюсы
- Ткань как легкий материал не занимает много места, что особенно важно для небольшой квартиры, где с трудом можно выделить помещение или уголок для самой гардеробной комнаты.
- Для того, чтобы повесить шторы, не требуется много усилий, как и для того, чтобы снять ее и заменить новой.
- Шторы могут статью частью декора интерьера.
- Освежить штору можно быстро — просто сняв и выстирав ее.
- Пользоваться гардеробом со шторой очень легко — достаточно одним движением руки отодвинуть ткань в сторону.
- Штору можно выбрать в том же стиле, в каком оформлен весь интерьер.
- Штора может как скрыть, так и подчеркнуть наличие гардеробной комнаты.
Минусы
- Ткань собирает на себя пыль и легко пропускает ее внутрь гардероба.
- Штора менее долговечна по сравнению с дверцами.
- Даже плотная ткань не может стать препятствием для детей и домашних животных, которые могут беспрепятственно проникать в гардеробную комнату.
- Штору нужно часто стирать и гладить — это требует много времени и усилий.
- Выбрав ткань в качестве альтернативы дверцам в гардеробе вы тем самым лишите себя возможности использовать здесь зеркала. Возможно, они вам не нужны, но зеркальные дверцы отлично помогают визуально увеличить пространство.
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Кажется, вывод напрашивается сам собой. Однако, можно заказать 3D-тур по квартире у дизайнера и увидеть, что может получится. А мы предлагаем вам посмотреть разные варианты оформления шторами гардеробных комнат, чтобы окончательно утвердиться в принятом решении.
Легкая светлая ткань в том же оттенке, что и отделка стен скрывает гардеробную комнату. Если же продлить эти шторы до окна, можно совсем растворить такую нишу в помещении — будет казаться, что ткань маскирует еще одно окно.
Броские шторы в этническом стиле заменят декоративные акценты в комнате. Если вы повесите большое зеркало вплотную к ткани, отражение придаст помещению еще больше яркости и живости. Большая люстра тоже внесет свою лепту в игру красок, ярко освещая интересные узоры.
Стойки для одежды, размещенные в нише, совсем не обязательно должны занимать все ее пространство, А значит, и штора может закрывать только ту часть, где расположена одежда и другие вещи. Так у вас останется возможность дополнить декором свободное место справа и слева от шторы, придумав собственную стильную композицию. Этот прием очень популярен, если комната оформлена в современном стиле. Конечно, сделать это можно только при наличии узкой и длинной ниши.
Глубокая и короткая ниша вмещает намного больше вещей и диктует особенное расположение штор. Лучше повесить их внутри ниши, чтобы сделать такой архитектурный элемент визуально меньше, хотя на самом деле на реальную площадь и вместимость такой прием не повлияет.
Плотные гардеробные шторы контрастного с основным фоном стен оттенка желательно сочетать с текстилем на кровати или обивкой мебели. Этот прием хорошо работает только в большой комнате. Окна при этом лучше оставить вообще без штор.
Такие многоярусные шторы, конечно, придется часто пылесосить и стирать — но выглядят они очень красиво! В спальне, где нет яркого декора, можно сшить такие гардеробные шторы из ткани оттенков-компаньонов или даже контрастных полотен.
Отличный пример, когда гардеробные шторы выполняют декоративную функцию. Они изумительно смотрятся на фоне ярких стен и немного смягчают их броский насыщенный оттенок. Подыщите два-три совсем небольших аксессуара в том же цвете, что и шторы — композиция оформления комнаты будет гармоничной и законченной.
Шоколадные шторы от потолка до пола дружат с мятными стенами и зонируют комнату визуально. Если их раздвинуть, мятный оттенок сделает пространство объемнее и светлее, несмотря на свой спокойный и не доминирующий характер.
Гардеробная зона в комнате совсем не обязательно должна располагаться у стены. Полукруглые направляющие для штор помогут оформить гардероб хоть посередине комнаты. Зонирующую роль выполняет вся эта конструкция. Отличное решение для интерьера в скандинавском стиле.
Гардероб в комнате может быть выполнен почти как шкаф, со стенками по периметру и шторами вместо дверец. Своеобразное решение, претендующее на оригинальность. И претендующее с полным на то основанием.
Полосы — смелый и рискованный прием в декоре комнаты. Широкие горизонтальные полосы могут немного опустить потолок, но при этом раздвинуть стены. Учитывайте это, выбирая такую ткань для декорирования гардероба.
Шторы могут отделять гардеробную часть комнаты от остального пространства. В этом случае их лучше размещать от стены до стены. Цвет штор выбирайте в один тон с оттенком стен, потолка и другого текстиля в спальне — то есть один для всего перечисленного.
Тяжелые шторы из очень плотной натуральной ткани отлично подойдут для комнаты в рустикальном стиле. Открытый гардероб не вписывается в такой формат, как и шкафы с дверцами. Ну разве что полностью деревянные. Но для небольшой комнаты предпочтительны именно шторы.
Такую штору можно повесить в комнате, даже если за ней нет никакого гардероба. Она хороша сама по себе и очень выгодно подчеркивает все достоинства помещения. Но раз у вас хватило вкуса выбрать именно такую ткань для декорирования, делайте за ней гардеробную комнату. Лучшего места не найдете!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники