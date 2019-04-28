Шторы как альтернатива дверям в гардеробной: плюсы и минусы, лучшие варианты

Практически в любой стиль можно вписать гардеробную комнату или хотя бы отгородить для нее уголок в спальне или коридоре. Гораздо сложнее сделать выбор между дверями и шторами — но мы постараемся вам в этом помочь.

Практически в любой стиль можно вписать гардеробную комнату или хотя бы отгородить для нее уголок в спальне или коридоре. Гораздо сложнее сделать выбор между дверями и шторами — но мы постараемся вам в этом помочь.робная в квартире — мечта многих женщин. Мужчины тоже оценили преимущество таких планировочных решений перед огромными шкафами, которые занимают много места, а одежды вмещают куда меньше, чем нам всем хотелось бы.

Гардеробная в квартире — мечта многих женщин. Мужчины тоже оценили преимущество таких планировочных решений перед огромными шкафами, которые занимают много места, а одежды вмещают куда меньше, чем нам всем хотелось бы.

Фото: podbean.co

Плюсы

Ткань как легкий материал не занимает много места, что особенно важно для небольшой квартиры, где с трудом можно выделить помещение или уголок для самой гардеробной комнаты.

Для того, чтобы повесить шторы, не требуется много усилий, как и для того, чтобы снять ее и заменить новой.

Шторы могут статью частью декора интерьера.

Освежить штору можно быстро — просто сняв и выстирав ее.

Пользоваться гардеробом со шторой очень легко — достаточно одним движением руки отодвинуть ткань в сторону.

Штору можно выбрать в том же стиле, в каком оформлен весь интерьер.

Штора может как скрыть, так и подчеркнуть наличие гардеробной комнаты.

Фото: paintonline.org

Минусы

Ткань собирает на себя пыль и легко пропускает ее внутрь гардероба.

Штора менее долговечна по сравнению с дверцами.

Даже плотная ткань не может стать препятствием для детей и домашних животных, которые могут беспрепятственно проникать в гардеробную комнату.

Штору нужно часто стирать и гладить — это требует много времени и усилий.

Выбрав ткань в качестве альтернативы дверцам в гардеробе вы тем самым лишите себя возможности использовать здесь зеркала. Возможно, они вам не нужны, но зеркальные дверцы отлично помогают визуально увеличить пространство.





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Кажется, вывод напрашивается сам собой. Однако, можно заказать 3D-тур по квартире у дизайнера и увидеть, что может получится. А мы предлагаем вам посмотреть разные варианты оформления шторами гардеробных комнат, чтобы окончательно утвердиться в принятом решении.

Легкая светлая ткань в том же оттенке, что и отделка стен скрывает гардеробную комнату. Если же продлить эти шторы до окна, можно совсем растворить такую нишу в помещении — будет казаться, что ткань маскирует еще одно окно.

Фото: paintonline.org



Броские шторы в этническом стиле заменят декоративные акценты в комнате. Если вы повесите большое зеркало вплотную к ткани, отражение придаст помещению еще больше яркости и живости. Большая люстра тоже внесет свою лепту в игру красок, ярко освещая интересные узоры.

Фото: paintonline.org



Стойки для одежды, размещенные в нише, совсем не обязательно должны занимать все ее пространство, А значит, и штора может закрывать только ту часть, где расположена одежда и другие вещи. Так у вас останется возможность дополнить декором свободное место справа и слева от шторы, придумав собственную стильную композицию. Этот прием очень популярен, если комната оформлена в современном стиле. Конечно, сделать это можно только при наличии узкой и длинной ниши.

Фото: paintonline.org



Глубокая и короткая ниша вмещает намного больше вещей и диктует особенное расположение штор. Лучше повесить их внутри ниши, чтобы сделать такой архитектурный элемент визуально меньше, хотя на самом деле на реальную площадь и вместимость такой прием не повлияет.

Фото: paintonline.org

Плотные гардеробные шторы контрастного с основным фоном стен оттенка желательно сочетать с текстилем на кровати или обивкой мебели. Этот прием хорошо работает только в большой комнате. Окна при этом лучше оставить вообще без штор.

Фото: paintonline.org

Такие многоярусные шторы, конечно, придется часто пылесосить и стирать — но выглядят они очень красиво! В спальне, где нет яркого декора, можно сшить такие гардеробные шторы из ткани оттенков-компаньонов или даже контрастных полотен.

Фото: paintonline.org

Отличный пример, когда гардеробные шторы выполняют декоративную функцию. Они изумительно смотрятся на фоне ярких стен и немного смягчают их броский насыщенный оттенок. Подыщите два-три совсем небольших аксессуара в том же цвете, что и шторы — композиция оформления комнаты будет гармоничной и законченной.

Фото: paintonline.org

Шоколадные шторы от потолка до пола дружат с мятными стенами и зонируют комнату визуально. Если их раздвинуть, мятный оттенок сделает пространство объемнее и светлее, несмотря на свой спокойный и не доминирующий характер.

Фото: jutarnji.hr



Гардеробная зона в комнате совсем не обязательно должна располагаться у стены. Полукруглые направляющие для штор помогут оформить гардероб хоть посередине комнаты. Зонирующую роль выполняет вся эта конструкция. Отличное решение для интерьера в скандинавском стиле.

Фото: hd.tekniklistrik.com



Гардероб в комнате может быть выполнен почти как шкаф, со стенками по периметру и шторами вместо дверец. Своеобразное решение, претендующее на оригинальность. И претендующее с полным на то основанием.

Фото: microclimat.pl



Полосы — смелый и рискованный прием в декоре комнаты. Широкие горизонтальные полосы могут немного опустить потолок, но при этом раздвинуть стены. Учитывайте это, выбирая такую ткань для декорирования гардероба.

Фото: microclimat.pl



Шторы могут отделять гардеробную часть комнаты от остального пространства. В этом случае их лучше размещать от стены до стены. Цвет штор выбирайте в один тон с оттенком стен, потолка и другого текстиля в спальне — то есть один для всего перечисленного.

Фото: microclimat.pl



Тяжелые шторы из очень плотной натуральной ткани отлично подойдут для комнаты в рустикальном стиле. Открытый гардероб не вписывается в такой формат, как и шкафы с дверцами. Ну разве что полностью деревянные. Но для небольшой комнаты предпочтительны именно шторы.

Фото: microclimat.pl



Такую штору можно повесить в комнате, даже если за ней нет никакого гардероба. Она хороша сама по себе и очень выгодно подчеркивает все достоинства помещения. Но раз у вас хватило вкуса выбрать именно такую ткань для декорирования, делайте за ней гардеробную комнату. Лучшего места не найдете!

Фото: microclimat.pl







