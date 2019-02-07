Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций


3716
Получить образец дизайн-проекта

Благодаря этим советам ваш интерьер станет стильным, гармоничным и симпатичным.

Комната готова, стены отделаны, и пора вешать шторы. Только какие? Темнее или светлее, чем стены? С узором или без него? Существует множество ситуаций и правил, которые помогут с выбором. Мы предлагаем десять самых важных.

Вы можете выбрать шторы того же цвета, что и обои, но на несколько тонов светлее или темнее. Все зависит от того, хотите вы сделать ее более воздушной и светлой или, наоборот, немного затемнить. 

Отличные варианты обоев для такого декора предлагает итальянский производитель 4 Seasons «Примавера».

Фото № 1: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: barrainformativa.com

Если вы боитесь ошибиться или не понимаете, чего хотите, смело выбирайте однотонные светлые шторы. Они сочетаются с любыми цветами и орнаментами, никогда не выйдут из моды и точно сделают интерьер более праздничным и торжественным.

Фото № 2: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: bestindoordecoration.com

Хотите ярких контрастов и не боитесь ярких красок? Тогда определите, какие оттенки сочетаются с вашими обоями, при помощи цветового круга, личного восприятия. Идеи можно черпать и у самой природы: зеленый сочетается с коричневым, красный с синим, розовый с зеленым и так далее. Сориентироваться поможет немецкий бренд A.S.CREATION с коллекцией Hygge.

Фото № 3: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: architonic.com

В маленькой комнате лучше не использовать темные шторы и крупные рисунки, с ними она будет казаться более тесной. Это касается и обоев, и штор, которые вы под них подбираете. Лучше обратите внимание на светлые или яркие оттенки и мелкий орнамент, который поднимает настроение. Например, как у английского бренда ANAGLYPTA.

Фото № 4: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: anthropologie.com

Обязательно обращайте внимание на стороны света. Комната, которая выходит окнами на север, станет мрачной и унылой с тяжелыми темными шторами холодных оттенков. На таком фоне и обои поблекнут. В этом случае больше подойдут белые, желтые, розовые тона. А синие, зеленые и серые оттенки оставьте для южных комнат, которые можно освежить. 

Купить их вы сможете у российского производителя «Акварель» в одной из последних коллекций.

Фото № 5: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: tidbitsandtwine.comltr">Комната готова, стены отделаны, и пора вешать шторы. Только какие? Темнее или светлее, чем стены? С узором или без него? Существует множество ситуаций и правил, которые помогут с выбором. Мы предлагаем десять самых важных.

Вы можете выбрать шторы того же цвета, что и обои, но на несколько тонов светлее или темнее. Все зависит от того, хотите вы сделать ее более воздушной и светлой или, наоборот, немного затемнить. 

Отличные варианты обоев для такого декора предлагает итальянский производитель 4 Seasons «Примавера».

Фото № 1: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: barrainformativa.com

Если вы боитесь ошибиться или не понимаете, чего хотите, смело выбирайте однотонные светлые шторы. Они сочетаются с любыми цветами и орнаментами, никогда не выйдут из моды и точно сделают интерьер более праздничным и торжественным.

Фото № 2: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: bestindoordecoration.com

Хотите ярких контрастов и не боитесь ярких красок? Тогда определите, какие оттенки сочетаются с вашими обоями, при помощи цветового круга, личного восприятия. Идеи можно черпать и у самой природы: зеленый сочетается с коричневым, красный с синим, розовый с зеленым и так далее. Сориентироваться поможет немецкий бренд A.S.CREATION с коллекцией Hygge.

Фото № 3: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: architonic.com

В маленькой комнате лучше не использовать темные шторы и крупные рисунки, с ними она будет казаться более тесной. Это касается и обоев, и штор, которые вы под них подбираете. Лучше обратите внимание на светлые или яркие оттенки и мелкий орнамент, который поднимает настроение. Например, как у английского бренда ANAGLYPTA.

Фото № 4: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: anthropologie.com

Обязательно обращайте внимание на стороны света. Комната, которая выходит окнами на север, станет мрачной и унылой с тяжелыми темными шторами холодных оттенков. На таком фоне и обои поблекнут. В этом случае больше подойдут белые, желтые, розовые тона. А синие, зеленые и серые оттенки оставьте для южных комнат, которые можно освежить. 

Купить их вы сможете у российского производителя «Акварель» в одной из последних коллекций.

Фото № 5: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: tidbitsandtwine.com

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Что, если у вас маленькая светлая комната, которую хочется сделать визуально больше и не испортить ощущение простора? Выбирайте шторы холодных оттенков, они зрительно раздвинут границы и даже отодвинут окно.

Фото № 6: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: spiritmeetsbone.me

Если  у вас обои теплых оттенков, то и шторы должны быть выполнены в теплых тонах, и наоборот, иначе возникнет диссонанс и интерьер потеряет гармонию. Причем цвета могут быть и контрастными: синий и красный, зеленый и желтый. Главное, ориентировать строго на теплую или холодную гамму. Лучшая — здесь.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 7: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: topsimages.com

На фоне обоев с крупным рисунком шторы с ярким орнаментом и другим крупным рисунком будут выглядеть аляписто и вульгарно. Выбирайте однотонные варианты, а некрупные узоры оставляйте для тех случаев, когда на обоях рисунок тоже мелкий и ненавязчивый.

Фото № 8: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: imglogy.com

Шторы в полоску прекрасно подойдут для комнаты, в которой стены однотонные или с легким цветочным рисунком. Не стоит пытаться добавить полоску туда, где уже много разных узоров и ярких цветов. Горизонтальная полоска поможет визуально расширить комнату, а вертикальная — приподнять потолки.

Фото № 9: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: natalieyang.co

Может быть, вам нравятся шторы в два, три или четыре слоя? Тогда один из этих слоев, основной, обязательно должен сочетаться с обоями в комнате. Остальные слои можно подбирать менее щепетильно, ориентируясь на основной, а не на стены. 

Обои можно оставить спокойного оттенка, как у производителя из Германии ARCHITECTOR.

Фото № 10: Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций Фото: birperde.com


#Шторы#Интерьер
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#Интерьер#Квартира#светильники
Оригинальные напольные светильники: 19 стильных вариантов
#дизайн#цвет#Интерьер#бежевый
20 нескучных бежевых интерьеров
#санузел#чёрный цвет#Интерьер
Черный санузел: 20 классных вариантов
#Интерьер#Квартира#Прихожая
Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идей
#дизайн#прованс#Стиль#Интерьер#Кухня#Декор
Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французов
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия