Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций

Комната готова, стены отделаны, и пора вешать шторы. Только какие? Темнее или светлее, чем стены? С узором или без него? Существует множество ситуаций и правил, которые помогут с выбором. Мы предлагаем десять самых важных.

Вы можете выбрать шторы того же цвета, что и обои, но на несколько тонов светлее или темнее. Все зависит от того, хотите вы сделать ее более воздушной и светлой или, наоборот, немного затемнить.

Отличные варианты обоев для такого декора предлагает итальянский производитель 4 Seasons «Примавера ».

Фото: barrainformativa.com

Если вы боитесь ошибиться или не понимаете, чего хотите, смело выбирайте однотонные светлые шторы. Они сочетаются с любыми цветами и орнаментами, никогда не выйдут из моды и точно сделают интерьер более праздничным и торжественным.

Фото: bestindoordecoration.com

Хотите ярких контрастов и не боитесь ярких красок? Тогда определите, какие оттенки сочетаются с вашими обоями, при помощи цветового круга, личного восприятия. Идеи можно черпать и у самой природы: зеленый сочетается с коричневым, красный с синим, розовый с зеленым и так далее. Сориентироваться поможет немецкий бренд A.S.CREATION с коллекцией Hygge.

Фото: architonic.com

В маленькой комнате лучше не использовать темные шторы и крупные рисунки, с ними она будет казаться более тесной. Это касается и обоев, и штор, которые вы под них подбираете. Лучше обратите внимание на светлые или яркие оттенки и мелкий орнамент, который поднимает настроение. Например, как у английского бренда ANAGLYPTA .

Фото: anthropologie.com

Обязательно обращайте внимание на стороны света. Комната, которая выходит окнами на север, станет мрачной и унылой с тяжелыми темными шторами холодных оттенков. На таком фоне и обои поблекнут. В этом случае больше подойдут белые, желтые, розовые тона. А синие, зеленые и серые оттенки оставьте для южных комнат, которые можно освежить.

Купить их вы сможете у российского производителя « Акварель » в одной из последних коллекций.

Фото: tidbitsandtwine.com ltr">Комната готова, стены отделаны, и пора вешать шторы. Только какие? Темнее или светлее, чем стены? С узором или без него? Существует множество ситуаций и правил, которые помогут с выбором. Мы предлагаем десять самых важных.

Вы можете выбрать шторы того же цвета, что и обои, но на несколько тонов светлее или темнее. Все зависит от того, хотите вы сделать ее более воздушной и светлой или, наоборот, немного затемнить.

Отличные варианты обоев для такого декора предлагает итальянский производитель 4 Seasons «Примавера ».

Фото: barrainformativa.com

Если вы боитесь ошибиться или не понимаете, чего хотите, смело выбирайте однотонные светлые шторы. Они сочетаются с любыми цветами и орнаментами, никогда не выйдут из моды и точно сделают интерьер более праздничным и торжественным.

Фото: bestindoordecoration.com

Хотите ярких контрастов и не боитесь ярких красок? Тогда определите, какие оттенки сочетаются с вашими обоями, при помощи цветового круга, личного восприятия. Идеи можно черпать и у самой природы: зеленый сочетается с коричневым, красный с синим, розовый с зеленым и так далее. Сориентироваться поможет немецкий бренд A.S.CREATION с коллекцией Hygge.

Фото: architonic.com

В маленькой комнате лучше не использовать темные шторы и крупные рисунки, с ними она будет казаться более тесной. Это касается и обоев, и штор, которые вы под них подбираете. Лучше обратите внимание на светлые или яркие оттенки и мелкий орнамент, который поднимает настроение. Например, как у английского бренда ANAGLYPTA .

Фото: anthropologie.com

Обязательно обращайте внимание на стороны света. Комната, которая выходит окнами на север, станет мрачной и унылой с тяжелыми темными шторами холодных оттенков. На таком фоне и обои поблекнут. В этом случае больше подойдут белые, желтые, розовые тона. А синие, зеленые и серые оттенки оставьте для южных комнат, которые можно освежить.

Купить их вы сможете у российского производителя « Акварель » в одной из последних коллекций.