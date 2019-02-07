Как подобрать шторы к обоям: 10 советов для разных ситуаций

Благодаря этим советам ваш интерьер станет стильным, гармоничным и симпатичным.
Комната готова, стены отделаны, и пора вешать шторы. Только какие? Темнее или светлее, чем стены? С узором или без него? Существует множество ситуаций и правил, которые помогут с выбором. Мы предлагаем десять самых важных.
Вы можете выбрать шторы того же цвета, что и обои, но на несколько тонов светлее или темнее. Все зависит от того, хотите вы сделать ее более воздушной и светлой или, наоборот, немного затемнить.
Отличные варианты обоев для такого декора предлагает итальянский производитель
Если вы боитесь ошибиться или не понимаете, чего хотите, смело выбирайте однотонные светлые шторы. Они сочетаются с любыми цветами и орнаментами, никогда не выйдут из моды и точно сделают интерьер более праздничным и торжественным.
Хотите ярких контрастов и не боитесь ярких красок? Тогда определите, какие оттенки сочетаются с вашими обоями, при помощи цветового круга, личного восприятия. Идеи можно черпать и у самой природы: зеленый сочетается с коричневым, красный с синим, розовый с зеленым и так далее. Сориентироваться поможет немецкий бренд
В маленькой комнате лучше не использовать темные шторы и крупные рисунки, с ними она будет казаться более тесной. Это касается и обоев, и штор, которые вы под них подбираете. Лучше обратите внимание на светлые или яркие оттенки и мелкий орнамент, который поднимает настроение. Например, как у английского бренда
Обязательно обращайте внимание на стороны света. Комната, которая выходит окнами на север, станет мрачной и унылой с тяжелыми темными шторами холодных оттенков. На таком фоне и обои поблекнут. В этом случае больше подойдут белые, желтые, розовые тона. А синие, зеленые и серые оттенки оставьте для южных комнат, которые можно освежить.
Купить их вы сможете у российского производителя «
ltr">Комната готова, стены отделаны, и пора вешать шторы. Только какие? Темнее или светлее, чем стены? С узором или без него? Существует множество ситуаций и правил, которые помогут с выбором. Мы предлагаем десять самых важных.
Вы можете выбрать шторы того же цвета, что и обои, но на несколько тонов светлее или темнее. Все зависит от того, хотите вы сделать ее более воздушной и светлой или, наоборот, немного затемнить.
Отличные варианты обоев для такого декора предлагает итальянский производитель
Если вы боитесь ошибиться или не понимаете, чего хотите, смело выбирайте однотонные светлые шторы. Они сочетаются с любыми цветами и орнаментами, никогда не выйдут из моды и точно сделают интерьер более праздничным и торжественным.
Хотите ярких контрастов и не боитесь ярких красок? Тогда определите, какие оттенки сочетаются с вашими обоями, при помощи цветового круга, личного восприятия. Идеи можно черпать и у самой природы: зеленый сочетается с коричневым, красный с синим, розовый с зеленым и так далее. Сориентироваться поможет немецкий бренд
В маленькой комнате лучше не использовать темные шторы и крупные рисунки, с ними она будет казаться более тесной. Это касается и обоев, и штор, которые вы под них подбираете. Лучше обратите внимание на светлые или яркие оттенки и мелкий орнамент, который поднимает настроение. Например, как у английского бренда
Обязательно обращайте внимание на стороны света. Комната, которая выходит окнами на север, станет мрачной и унылой с тяжелыми темными шторами холодных оттенков. На таком фоне и обои поблекнут. В этом случае больше подойдут белые, желтые, розовые тона. А синие, зеленые и серые оттенки оставьте для южных комнат, которые можно освежить.
Купить их вы сможете у российского производителя «
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Что, если у вас маленькая светлая комната, которую хочется сделать визуально больше и не испортить ощущение простора? Выбирайте шторы холодных оттенков, они зрительно раздвинут границы и даже отодвинут окно.
Если у вас обои теплых оттенков, то и шторы должны быть выполнены в теплых тонах, и наоборот, иначе возникнет диссонанс и интерьер потеряет гармонию. Причем цвета могут быть и контрастными: синий и красный, зеленый и желтый. Главное, ориентировать строго на теплую или холодную гамму. Лучшая —
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На фоне обоев с крупным рисунком шторы с ярким орнаментом и другим крупным рисунком будут выглядеть аляписто и вульгарно. Выбирайте однотонные варианты, а некрупные узоры оставляйте для тех случаев, когда на обоях рисунок тоже мелкий и ненавязчивый.
Шторы в полоску прекрасно подойдут для комнаты, в которой стены однотонные или с легким цветочным рисунком. Не стоит пытаться добавить полоску туда, где уже много разных узоров и ярких цветов. Горизонтальная полоска поможет визуально расширить комнату, а вертикальная — приподнять потолки.
Может быть, вам нравятся шторы в два, три или четыре слоя? Тогда один из этих слоев, основной, обязательно должен сочетаться с обоями в комнате. Остальные слои можно подбирать менее щепетильно, ориентируясь на основной, а не на стены.
Обои можно оставить спокойного оттенка, как у производителя из Германии
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