Системы хранения одежды для маленькой квартиры

Как вместить много вещей туда, где мало места
Маленькие квартиры считаются более уютными. С другой стороны, в них часто не хватает места для хранения одежды всех членов семьи. Пуховики и летние рубашки, костюмы и шляпы, теплые массивные свитеры и обувь — все эти предметы обычно занимают много места. Чтобы квартира не казалась загроможденной большим количеством вещей, нужны хитрые системы хранения, которые не занимают много места. Есть несколько идей, как сэкономить место в квартире.
1. Встраиваемые шкафы
Если нет места для больших шкафов-купе или гардеробных комнат, на помощь придут встроенные шкафы. Их прелесть в том, что они незаметно встраиваются на уровне стен и вмещают большое количество вещей. Таким способом можно установить встроенный шкаф, который будет двухсторонним и его можно будет использовать одновременно в разных комнатах. Например в спальне и прихожей.
2. Кровати-трансформеры для хранения одежды
Существуют кровати или диваны, которые оборудованы выдвижными ящиками. Вот это пространство как раз и предназначено для хранения вещей. Если такой мебели в квартире нет, вместо специальных ящиков можно использовать обычные чемоданы или пластиковые контейнеры.
3. Вакуумные пакеты для объемной верхней одежды
В теплое время года верхняя одежда висит без дела, мешает и кормит моль. Чтобы избежать подобной картины, стоит купить обычные вакуумные пакеты. При правильном использовании пакеты сожмут одежду настолько, что она превратится в тонкие слои, которые не займут много места в шкафу.
4. Балкон вместо гардеробной
Если квартира маленькая, но с балконом, будет логично использовать это пространство для хранения вещей. На балконе можно установить встроенный шкаф и хранить там, допустим, сезонную одежду или обувь. На стенах можно также установить полки с коробками. Под окном же удачно поместится небольшая тумба.
5. Обычные пуфы
Еще одно место для хранения одежды или обуви — обычный пуф, который украшает гостиную либо спальную комнату. Внутри пуфа достаточно места, чтобы уложить туда не очень объемную одежду или спрятать несколько пар обуви.
6. Плетеные корзины
Плетеные корзины могут служить не только декоративным украшением комнаты. Обычно такие емкости устанавливают в ванной комнате для хранения грязных вещей. В гостиной они будут смотреться не хуже, помогут сэкономить пространство и добавить помещению уюта и комфорта.
7. Место под журнальным столиком в гостиной
Бывают столы и небольшие журнальные столики с ящиками. Идеальное место для хранения вещей. Многофункциональная мебель как раз создана для квартир, в которых недостаточно места для большого количества одежды и обуви.
Как найти нужный вариант
Вариантов для хранения одежды в маленьких квартирах действительно много. Каждый может выбрать более удобный для себя способ. Даже в небольших однокомнатных квартирах или квартирах-студиях можно соблюдать порядок и чистоту. Для этого достаточно подключить фантазию и максимально использовать имеющееся пространство, вооружившись нашими идеями.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники