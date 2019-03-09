Системы хранения одежды для маленькой квартиры

Как вместить много вещей туда, где мало места

Маленькие квартиры считаются более уютными. С другой стороны, в них часто не хватает места для хранения одежды всех членов семьи. Пуховики и летние рубашки, костюмы и шляпы, теплые массивные свитеры и обувь — все эти предметы обычно занимают много места. Чтобы квартира не казалась загроможденной большим количеством вещей, нужны хитрые системы хранения, которые не занимают много места. Есть несколько идей, как сэкономить место в квартире.

1. Встраиваемые шкафы

Если нет места для больших шкафов-купе или гардеробных комнат, на помощь придут встроенные шкафы. Их прелесть в том, что они незаметно встраиваются на уровне стен и вмещают большое количество вещей. Таким способом можно установить встроенный шкаф, который будет двухсторонним и его можно будет использовать одновременно в разных комнатах. Например в спальне и прихожей.

Фото: promainterni.it

2. Кровати-трансформеры для хранения одежды

Существуют кровати или диваны, которые оборудованы выдвижными ящиками. Вот это пространство как раз и предназначено для хранения вещей. Если такой мебели в квартире нет, вместо специальных ящиков можно использовать обычные чемоданы или пластиковые контейнеры.

Фото: images.homify.com

3. Вакуумные пакеты для объемной верхней одежды

В теплое время года верхняя одежда висит без дела, мешает и кормит моль. Чтобы избежать подобной картины, стоит купить обычные вакуумные пакеты. При правильном использовании пакеты сожмут одежду настолько, что она превратится в тонкие слои, которые не займут много места в шкафу.

Фото: revetonline.com

4. Балкон вместо гардеробной

Если квартира маленькая, но с балконом, будет логично использовать это пространство для хранения вещей. На балконе можно установить встроенный шкаф и хранить там, допустим, сезонную одежду или обувь. На стенах можно также установить полки с коробками. Под окном же удачно поместится небольшая тумба.

Фото: mebshop.kiev.ua

5. Обычные пуфы

Еще одно место для хранения одежды или обуви — обычный пуф, который украшает гостиную либо спальную комнату. Внутри пуфа достаточно места, чтобы уложить туда не очень объемную одежду или спрятать несколько пар обуви.

Фото: sfreentry.com

6. Плетеные корзины

Плетеные корзины могут служить не только декоративным украшением комнаты. Обычно такие емкости устанавливают в ванной комнате для хранения грязных вещей. В гостиной они будут смотреться не хуже, помогут сэкономить пространство и добавить помещению уюта и комфорта.

Фото: usdomainhosting.us

7. Место под журнальным столиком в гостиной

Бывают столы и небольшие журнальные столики с ящиками. Идеальное место для хранения вещей. Многофункциональная мебель как раз создана для квартир, в которых недостаточно места для большого количества одежды и обуви.

Фото: i.pinimg.com

Как найти нужный вариант

Вариантов для хранения одежды в маленьких квартирах действительно много. Каждый может выбрать более удобный для себя способ. Даже в небольших однокомнатных квартирах или квартирах-студиях можно соблюдать порядок и чистоту. Для этого достаточно подключить фантазию и максимально использовать имеющееся пространство, вооружившись нашими идеями.