Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Системы хранения одежды для маленькой квартиры


2699
Получить образец дизайн-проекта

Как вместить много вещей туда, где мало места

Содержание

Маленькие квартиры считаются более уютными. С другой стороны, в них часто не хватает места для хранения одежды всех членов семьи. Пуховики и летние рубашки, костюмы и шляпы, теплые массивные свитеры и обувь — все эти предметы обычно занимают много места. Чтобы квартира не казалась загроможденной большим количеством вещей, нужны хитрые системы хранения, которые не занимают много места. Есть несколько идей, как сэкономить место в квартире. 

1. Встраиваемые шкафы

Если нет места для больших шкафов-купе или гардеробных комнат, на помощь придут встроенные шкафы. Их прелесть в том, что они незаметно встраиваются на уровне стен и вмещают большое количество вещей. Таким способом можно установить встроенный шкаф, который будет двухсторонним и его можно будет использовать одновременно в разных комнатах. Например в спальне и прихожей.

Фото № 1: Системы хранения одежды для маленькой квартирыФото: promainterni.it

2. Кровати-трансформеры для хранения одежды

Существуют кровати или диваны, которые оборудованы выдвижными ящиками. Вот это пространство как раз и предназначено для хранения вещей. Если такой мебели в квартире нет, вместо специальных ящиков можно использовать обычные чемоданы или пластиковые контейнеры.

Фото № 2: Системы хранения одежды для маленькой квартирыФото: images.homify.com

3. Вакуумные пакеты для объемной верхней одежды

В теплое время года верхняя одежда висит без дела, мешает и кормит моль. Чтобы избежать подобной картины, стоит купить обычные вакуумные пакеты. При правильном использовании пакеты сожмут одежду настолько, что она превратится в тонкие слои, которые не займут много места в шкафу.

Фото № 3: Системы хранения одежды для маленькой квартирыФото: revetonline.com

4. Балкон вместо гардеробной

Если квартира маленькая, но с балконом, будет логично использовать это пространство для хранения вещей. На балконе можно установить встроенный шкаф и хранить там, допустим, сезонную одежду или обувь. На стенах можно также установить полки с коробками. Под окном же удачно поместится небольшая тумба.

Фото № 4: Системы хранения одежды для маленькой квартирыФото: mebshop.kiev.ua

5. Обычные пуфы

Еще одно место для хранения одежды или обуви — обычный пуф, который украшает гостиную либо спальную комнату. Внутри пуфа достаточно места, чтобы уложить туда не очень объемную одежду или спрятать несколько пар обуви.

Фото № 5: Системы хранения одежды для маленькой квартирыФото: sfreentry.com

6. Плетеные корзины

Плетеные корзины могут служить не только декоративным украшением комнаты. Обычно такие емкости устанавливают в ванной комнате для хранения грязных вещей. В гостиной они будут смотреться не хуже, помогут сэкономить пространство и добавить помещению уюта и комфорта.

Фото № 6: Системы хранения одежды для маленькой квартирыФото: usdomainhosting.us

7. Место под журнальным столиком в гостиной

Бывают столы и небольшие журнальные столики с ящиками. Идеальное место для хранения вещей. Многофункциональная мебель как раз создана для квартир, в которых недостаточно места для большого количества одежды и обуви.

Фото № 7: Системы хранения одежды для маленькой квартирыФото: i.pinimg.com

Как найти нужный вариант

Вариантов для хранения одежды в маленьких квартирах действительно много. Каждый может выбрать более удобный для себя способ. Даже в небольших однокомнатных квартирах или квартирах-студиях можно соблюдать порядок и чистоту. Для этого достаточно подключить фантазию и максимально использовать имеющееся пространство, вооружившись нашими идеями.

#Системы хранения#Квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Интерьер#Квартира#Прихожая
Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идей
#Отделочные материалы#Пол#дом#Квартира#советы дизайнеров
8 причин использовать темный пол в интерьере
#минимализм#Квартира
Светлая компактная однушка в стиле минимализм
#дизайн#Интерьер#Квартира
Натяжной потолок: 12 лучших идей
#дизайн#плитка#Интерьер#керамическая плитка#Квартира#Прихожая#Кухня#Гостиная
Как дизайнеры по всему миру используют керамику в проектах
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия