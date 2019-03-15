Яркий интерьер двушки в скандинавском стиле

Хотите узнать, как создать яркий и уютный интерьер в скандинавском стиле даже в небольшой двушке? Показываем на собственном проекте дизайнеров ReRooms.
Скандинавский стиль пришел из тех мест, где зимы долгие и холодные, поэтому нужно как-то справляться с тоской, вызванной долгим холодным сезоном. Дания, Норвегия, Швеция — в этих странах принято бороться с унынием при помощи оформления домашнего интерьера. Теплые светлые тона в сочетании с яркими акцентами, разнообразные украшения и декор, царство натуральных природных материалов, простота отделки и комфорт минималистичной мебели — вот что такое скандинавский стиль.
В пространстве 54-метровой двухкомнатной квартиры дизайнеры ReRooms создали образцовый скандинавский интерьер. Домашняя обстановка получилась светлой и очень легкой, в ней главенствует яркая, но органичная палитра и натуральное дерево. Давайте подробно познакомимся с проектом квартиры и заглянем в каждую ее комнату.
Основных комнат, кстати, три: самая большая — гостиная (19 метров), есть спальня (почти 12 метров) и кухня (9,5 метров). Прихожая с коридором заняли 7 метров, раздельные ванная и санузел — почти 3 метра и около метра.
Прихожая и коридор
Попадая в квартиру, мы сразу отмечаем прекрасное сочетание цветов и оттенков: светлое рыжее дерево гармонирует с белой мебелью и дверьми, желтые обои делают облик прихожей теплым и приятным.
Строгие угловатые формы шкафов и тумб олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий скандинавскому стилю. Он не против красивого декора и прочих изысков, но мебель должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом.
Что касается освещения, в прихожей и коридоре установлено только три настенных светильника. Для светолюбивого скандинавского стиля это не так много, однако здесь такое решение оправданно — умеренное освещение подчеркивает теплые кремовые стены и делает пространство более уютным.
Чтобы создать такую прихожую, были использованы:
Большое зеркало в деревянной раме было изготовлено на заказ.
Гостиная
В гостиной уже совсем другая ситуация — теплое оформление комнаты дополняется яркими акцентами в виде мягкой мебели и декора: картины, цветов, небольших ваз и кувшинов. К украшениям можно отнести разнообразные подушки и пледы на диване — скандинавский дизайн любит всякий текстиль не меньше натуральной древесины.
Кстати, о дереве: на полу уложен дубовый ламинат, на стене за диваном мы видим имитацию — обои с дощатым рисунком. Такой вариант будет экономичнее и удобнее для отделки, при этом специфика стиля не пострадает. К тому же цветовая гамма обоев органично соотносится со всей остальной комнатой — благодаря этому интерьер становится более целостным.
Обратите внимание на количество светильников: в одной небольшой гостиной мы видим и торшер, и люстру, и даже несколько отдельных потолочных ламп. Скандинавскому стилю нужно много света, без него яркие детали поблекнут и перестанут создавать требуемый эффект. Поочередное использование светильников помогает в зонировании комнаты.
Вот что понадобилось для создания такой гостиной:
Спальня
Спальня оформлена преимущественно в бежевых и белых тонах, которые разбавлены бирюзовыми и жёлтыми элементами в виде обоев за кроватью и постельного белья. В интерьере есть коричневое кресло, обтянутое кожей, одним из традиционных материалов для скандинавского стиля.
Облик комнаты освежают зеленые растения на прикроватных тумбах. Все яркие акценты здесь не случайно сконцентрированы в одном месте — вокруг кровати, центрального элемента спальни, на который обращаешь внимание в первую очередь.
В итоге создается традиционная для скандинавского дизайна палитра — не слишком пестрая, но свежая и интересная. И конечно, в спальне организовано много света: главная люстра, отдельные светильники у кровати, лампы в рабочей зоне — целых три подвесных и одна настольная. Естественный свет для стиля не менее важен, поэтому в комнате выделено большое широкое окно.
Хотите оформить такую же спальню? Тогда вам нужно обратить внимание на эти товары:
Кухня
Здесь царит уже знакомое сочетание бело-бежевой палитры и деревянных поверхностей. В качестве акцентов используются стулья в синих вельветовых чехлах и голубая римская штора над окнами. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.
На кухне гораздо больше узорчатых поверхностей, чем в любой другой комнате: в зоне гарнитура применена плитка с разнообразными геометрическими узорами, а в столовой стена оформлена теплыми бежевыми обоями с растительным сюжетом. Такая отделка организует дополнительное зонирование кухонной и обеденной областей. Изображение леса усиливает природность и натуральность скандинавского стиля.
Для освещения на кухне используются минималистичные белые светильники, расположенные по всей площади потолка. Над столом находится отдельный источник света в виде оригинальных разноуровневых ламп.
Для оформления кухни дизайнеры ReRooms выбрали:
Ванная комната и санузел
Они находятся в разных помещениях, но стиль оформления тот же. И там и там для отделки использована керамическая плитка, но в угоду скандинавскому стилю она имитирует деревянные доски: на полу и частично на стенах.
В итоге создается гармоничное сочетание дерева с белой плиткой и классической белой сантехникой. В ванной интерьер дополнительно разбавлен серой мозаикой на противоположных стенах.
Ванная и санузел, как и прихожая, помимо скандинавского стиля воплощают минимализм — в них нет никаких лишних элементов и декора, что логично при такой небольшой площади комнат. Даже светильники использованы плоские, утопленные в потолок, чтобы не занимать ими драгоценное пространство.
Что использовали для оформления ванной:
Эти товары дизайнеры выбрали для санузла:
Во всей квартире были установлены межкомнатные двери
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники