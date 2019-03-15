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Яркий интерьер двушки в скандинавском стиле


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Хотите узнать, как создать яркий и уютный интерьер в скандинавском стиле даже в небольшой двушке? Показываем на собственном проекте дизайнеров ReRooms.

Содержание

Скандинавский стиль пришел из тех мест, где зимы долгие и холодные, поэтому нужно как-то справляться с тоской, вызванной долгим холодным сезоном. Дания, Норвегия, Швеция — в этих странах принято бороться с унынием при помощи оформления домашнего интерьера. Теплые светлые тона в сочетании с яркими акцентами, разнообразные украшения и декор, царство натуральных природных материалов, простота отделки и комфорт минималистичной мебели — вот что такое скандинавский стиль. 

В пространстве 54-метровой двухкомнатной квартиры дизайнеры ReRooms создали образцовый скандинавский интерьер. Домашняя обстановка получилась светлой и очень легкой, в ней главенствует яркая, но органичная палитра и натуральное дерево. Давайте подробно познакомимся с проектом квартиры и заглянем в каждую ее комнату.

Основных комнат, кстати, три: самая большая — гостиная (19 метров), есть спальня (почти 12 метров) и кухня (9,5 метров). Прихожая с коридором заняли 7 метров, раздельные ванная и санузел — почти 3 метра и около метра.

Прихожая и коридор

Попадая в квартиру, мы сразу отмечаем прекрасное сочетание цветов и оттенков: светлое рыжее дерево гармонирует с белой мебелью и дверьми, желтые обои делают облик прихожей теплым и приятным. 

Строгие угловатые формы шкафов и тумб олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий скандинавскому стилю. Он не против красивого декора и прочих изысков, но мебель должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом. 

Что касается освещения, в прихожей и коридоре установлено только три настенных светильника. Для светолюбивого скандинавского стиля это не так много, однако здесь такое решение оправданно — умеренное освещение подчеркивает теплые кремовые стены и делает пространство более уютным.


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Чтобы создать такую прихожую, были использованы:

Прихожая «Виста»
34 996 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильники настенные Batto 2149/1W
4 040 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Виниловые обои на флизелиновой основе Inspiration Wall IW1001
1 135 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009
730 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обувница «Шеффилд-3»
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Большое зеркало в деревянной раме было изготовлено на заказ.

Гостиная

В гостиной уже совсем другая ситуация — теплое оформление комнаты дополняется яркими акцентами в виде мягкой мебели и декора: картины, цветов, небольших ваз и кувшинов. К украшениям можно отнести разнообразные подушки и пледы на диване — скандинавский дизайн любит всякий текстиль не меньше натуральной древесины.

Кстати, о дереве: на полу уложен дубовый ламинат, на стене за диваном мы видим имитацию — обои с дощатым рисунком. Такой вариант будет экономичнее и удобнее для отделки, при этом специфика стиля не пострадает. К тому же цветовая гамма обоев органично соотносится со всей остальной комнатой — благодаря этому интерьер становится более целостным.

Обратите внимание на количество светильников: в одной небольшой гостиной мы видим и торшер, и люстру, и даже несколько отдельных потолочных ламп. Скандинавскому стилю нужно много света, без него яркие детали поблекнут и перестанут создавать требуемый эффект. Поочередное использование светильников помогает в зонировании комнаты.


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Вот что понадобилось для создания такой гостиной:

Виниловые обои на флизелиновой основе Inspiration Wall IW1001
1 135 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Виниловые обои на флизелиновой основе Inspiration Wall IW2002
1 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009
730 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло с подголовником СТРАНДМОН
12 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкаф-модуль напольный MD Color 652.01
13 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник Odeon Light 3982/8 MAGNO
13 580 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Трехместный диван-кровать ФРИХЕТЭН
21 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Журнальный стол ВИТШЁ
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Консоль «Дельта»
7 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Спальня


Спальня оформлена преимущественно в бежевых и белых тонах, которые разбавлены бирюзовыми и жёлтыми элементами в виде обоев за кроватью и постельного белья. В интерьере есть коричневое кресло, обтянутое кожей, одним из традиционных материалов для скандинавского стиля.
Облик комнаты освежают зеленые растения на прикроватных тумбах. Все яркие акценты здесь не случайно сконцентрированы в одном месте — вокруг кровати, центрального элемента спальни, на который обращаешь внимание в первую очередь.
В итоге создается традиционная для скандинавского дизайна палитра — не слишком пестрая, но свежая и интересная. И конечно, в спальне организовано много света: главная люстра, отдельные светильники у кровати, лампы в рабочей зоне — целых три подвесных и одна настольная. Естественный свет для стиля не менее важен, поэтому в комнате выделено большое широкое окно.


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Хотите оформить такую же спальню? Тогда вам нужно обратить внимание на эти товары:

Обои на флизелиновой основе 1,06 х 10 м цвет бежевый Е54452
506 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009
730 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать c подъёмным механизмом Victory Plus 120 х 200 см
23 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба прикроватная «Оптима-3»
3 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкаф-купе 2-дверный Slide 120 х 220 см
10 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочный светильник Ralis 2860/6C
16 940 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенный светильник Odeon Light Tesco 2140/1W
4 240 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои флизелиновые 0,53 х 10 м цвет жёлто-голубой 469026
531 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Письменный стол МИККЕ
5 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра REGENBOGEN «Хоф»
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухня


Здесь царит уже знакомое сочетание бело-бежевой палитры и деревянных поверхностей. В качестве акцентов используются стулья в синих вельветовых чехлах и голубая римская штора над окнами. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.
На кухне гораздо больше узорчатых поверхностей, чем в любой другой комнате: в зоне гарнитура применена плитка с разнообразными геометрическими узорами, а в столовой стена оформлена теплыми бежевыми обоями с растительным сюжетом. Такая отделка организует дополнительное зонирование кухонной и обеденной областей. Изображение леса усиливает природность и натуральность скандинавского стиля.
Для освещения на кухне используются минималистичные белые светильники, расположенные по всей площади потолка. Над столом находится отдельный источник света в виде оригинальных разноуровневых ламп.


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Для оформления кухни дизайнеры ReRooms выбрали:

Виниловые обои на флизелиновой основе «Палитра» 70089-48
1 715 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья Лион Velvet Blue
5 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладные светильники LEDS C4 Pipe
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка KERAMA MARAZZI КАРНАБИ СТРИТ
823 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009
730 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кухня Ice
145 839 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол ЛЕРХАМН
4 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная комната и санузел


Они находятся в разных помещениях, но стиль оформления тот же. И там и там для отделки использована керамическая плитка, но в угоду скандинавскому стилю она имитирует деревянные доски: на полу и частично на стенах.

В итоге создается гармоничное сочетание дерева с белой плиткой и классической белой сантехникой. В ванной интерьер дополнительно разбавлен серой мозаикой на противоположных стенах.

Ванная и санузел, как и прихожая, помимо скандинавского стиля воплощают минимализм — в них нет никаких лишних элементов и декора, что логично при такой небольшой площади комнат. Даже светильники использованы плоские, утопленные в потолок, чтобы не занимать ими драгоценное пространство.


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Что использовали для оформления ванной:

Плитка настенная «Гран Пале»
7 940 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Акриловая ванна Cersanit Smart 170 R
11 975 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало Evoform Ledline BY 2105 80x75
6 139 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Полотенцесушитель водяной «Стилье Минор» й50x40 П
4 922 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладные светильники LEDS C4 Pipe
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка настенная «Фореста» бежевый
1 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Мозаичный декор «Гран Пале»
2 895 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка напольная «Фореста» бежевый
1 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба с раковиной Aquanet Порто 80 белая
14 861 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Эти товары дизайнеры выбрали для санузла:

Плитка настенная «Гран Пале»
6 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка настенная «Фореста» бежевый
1 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка напольная «Фореста» бежевый
1 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комплект инсталляция и унитаз Cersanit Tiger
8 074 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладные светильники LEDS C4 Pipe
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Во всей квартире были установлены межкомнатные двери Sofia Classic цвета ваниль.

#скандинавский стиль#Интерьер#Квартира
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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