Яркий интерьер двушки в скандинавском стиле

Хотите узнать, как создать яркий и уютный интерьер в скандинавском стиле даже в небольшой двушке? Показываем на собственном проекте дизайнеров ReRooms.

Скандинавский стиль пришел из тех мест, где зимы долгие и холодные, поэтому нужно как-то справляться с тоской, вызванной долгим холодным сезоном. Дания, Норвегия, Швеция — в этих странах принято бороться с унынием при помощи оформления домашнего интерьера. Теплые светлые тона в сочетании с яркими акцентами, разнообразные украшения и декор, царство натуральных природных материалов, простота отделки и комфорт минималистичной мебели — вот что такое скандинавский стиль.

В пространстве 54-метровой двухкомнатной квартиры дизайнеры ReRooms создали образцовый скандинавский интерьер. Домашняя обстановка получилась светлой и очень легкой, в ней главенствует яркая, но органичная палитра и натуральное дерево. Давайте подробно познакомимся с проектом квартиры и заглянем в каждую ее комнату.

Основных комнат, кстати, три: самая большая — гостиная (19 метров), есть спальня (почти 12 метров) и кухня (9,5 метров). Прихожая с коридором заняли 7 метров, раздельные ванная и санузел — почти 3 метра и около метра.

Прихожая и коридор

Попадая в квартиру, мы сразу отмечаем прекрасное сочетание цветов и оттенков: светлое рыжее дерево гармонирует с белой мебелью и дверьми, желтые обои делают облик прихожей теплым и приятным.

Строгие угловатые формы шкафов и тумб олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий скандинавскому стилю. Он не против красивого декора и прочих изысков, но мебель должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом.

Что касается освещения, в прихожей и коридоре установлено только три настенных светильника. Для светолюбивого скандинавского стиля это не так много, однако здесь такое решение оправданно — умеренное освещение подчеркивает теплые кремовые стены и делает пространство более уютным.



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Чтобы создать такую прихожую, были использованы:

Прихожая «Виста» 34 996 руб.* Купить *Цена может измениться Светильники настенные Batto 2149/1W 4 040 руб.* Купить *Цена может измениться Виниловые обои на флизелиновой основе Inspiration Wall IW1001 1 135 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009 730 руб.* Купить *Цена может измениться Обувница «Шеффилд-3» 6 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Большое зеркало в деревянной раме было изготовлено на заказ.

Гостиная

В гостиной уже совсем другая ситуация — теплое оформление комнаты дополняется яркими акцентами в виде мягкой мебели и декора: картины, цветов, небольших ваз и кувшинов. К украшениям можно отнести разнообразные подушки и пледы на диване — скандинавский дизайн любит всякий текстиль не меньше натуральной древесины.

Кстати, о дереве: на полу уложен дубовый ламинат, на стене за диваном мы видим имитацию — обои с дощатым рисунком. Такой вариант будет экономичнее и удобнее для отделки, при этом специфика стиля не пострадает. К тому же цветовая гамма обоев органично соотносится со всей остальной комнатой — благодаря этому интерьер становится более целостным.

Обратите внимание на количество светильников: в одной небольшой гостиной мы видим и торшер, и люстру, и даже несколько отдельных потолочных ламп. Скандинавскому стилю нужно много света, без него яркие детали поблекнут и перестанут создавать требуемый эффект. Поочередное использование светильников помогает в зонировании комнаты.



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Вот что понадобилось для создания такой гостиной:

Виниловые обои на флизелиновой основе Inspiration Wall IW1001 1 135 руб.* Купить *Цена может измениться Виниловые обои на флизелиновой основе Inspiration Wall IW2002 1 190 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009 730 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло с подголовником СТРАНДМОН 12 999 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-модуль напольный MD Color 652.01 13 599 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник Odeon Light 3982/8 MAGNO 13 580 руб.* Купить *Цена может измениться Трехместный диван-кровать ФРИХЕТЭН 21 999 руб.* Купить *Цена может измениться Журнальный стол ВИТШЁ 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться Консоль «Дельта» 7 199 руб.* Купить *Цена может измениться

Спальня



Спальня оформлена преимущественно в бежевых и белых тонах, которые разбавлены бирюзовыми и жёлтыми элементами в виде обоев за кроватью и постельного белья. В интерьере есть коричневое кресло, обтянутое кожей, одним из традиционных материалов для скандинавского стиля.

Облик комнаты освежают зеленые растения на прикроватных тумбах. Все яркие акценты здесь не случайно сконцентрированы в одном месте — вокруг кровати, центрального элемента спальни, на который обращаешь внимание в первую очередь.

В итоге создается традиционная для скандинавского дизайна палитра — не слишком пестрая, но свежая и интересная. И конечно, в спальне организовано много света: главная люстра, отдельные светильники у кровати, лампы в рабочей зоне — целых три подвесных и одна настольная. Естественный свет для стиля не менее важен, поэтому в комнате выделено большое широкое окно.



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Хотите оформить такую же спальню? Тогда вам нужно обратить внимание на эти товары:

Обои на флизелиновой основе 1,06 х 10 м цвет бежевый Е54452 506 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009 730 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать c подъёмным механизмом Victory Plus 120 х 200 см 23 999 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба прикроватная «Оптима-3» 3 599 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-купе 2-дверный Slide 120 х 220 см 10 399 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочный светильник Ralis 2860/6C 16 940 руб.* Купить *Цена может измениться Настенный светильник Odeon Light Tesco 2140/1W 4 240 руб.* Купить *Цена может измениться Обои флизелиновые 0,53 х 10 м цвет жёлто-голубой 469026 531 руб.* Купить *Цена может измениться Письменный стол МИККЕ 5 499 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра REGENBOGEN «Хоф» 6 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухня



Здесь царит уже знакомое сочетание бело-бежевой палитры и деревянных поверхностей. В качестве акцентов используются стулья в синих вельветовых чехлах и голубая римская штора над окнами. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.

На кухне гораздо больше узорчатых поверхностей, чем в любой другой комнате: в зоне гарнитура применена плитка с разнообразными геометрическими узорами, а в столовой стена оформлена теплыми бежевыми обоями с растительным сюжетом. Такая отделка организует дополнительное зонирование кухонной и обеденной областей. Изображение леса усиливает природность и натуральность скандинавского стиля.

Для освещения на кухне используются минималистичные белые светильники, расположенные по всей площади потолка. Над столом находится отдельный источник света в виде оригинальных разноуровневых ламп.



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Для оформления кухни дизайнеры ReRooms выбрали:

Виниловые обои на флизелиновой основе «Палитра» 70089-48 1 715 руб.* Купить *Цена может измениться Стулья Лион Velvet Blue 5 399 руб.* Купить *Цена может измениться Накладные светильники LEDS C4 Pipe 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка KERAMA MARAZZI КАРНАБИ СТРИТ 823 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Parafloor Дуб Мадрид 8009 730 руб.* Купить *Цена может измениться Кухня Ice 145 839 руб.* Купить *Цена может измениться Стол ЛЕРХАМН 4 299 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная комната и санузел



Они находятся в разных помещениях, но стиль оформления тот же. И там и там для отделки использована керамическая плитка, но в угоду скандинавскому стилю она имитирует деревянные доски: на полу и частично на стенах.



В итоге создается гармоничное сочетание дерева с белой плиткой и классической белой сантехникой. В ванной интерьер дополнительно разбавлен серой мозаикой на противоположных стенах.



Ванная и санузел, как и прихожая, помимо скандинавского стиля воплощают минимализм — в них нет никаких лишних элементов и декора, что логично при такой небольшой площади комнат. Даже светильники использованы плоские, утопленные в потолок, чтобы не занимать ими драгоценное пространство.



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Что использовали для оформления ванной:

Плитка настенная «Гран Пале» 7 940 руб.* Купить *Цена может измениться Акриловая ванна Cersanit Smart 170 R 11 975 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало Evoform Ledline BY 2105 80x75 6 139 руб.* Купить *Цена может измениться Полотенцесушитель водяной «Стилье Минор» й50x40 П 4 922 руб.* Купить *Цена может измениться Накладные светильники LEDS C4 Pipe 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка настенная «Фореста» бежевый 1 050 руб.* Купить *Цена может измениться Мозаичный декор «Гран Пале» 2 895 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка напольная «Фореста» бежевый 1 050 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба с раковиной Aquanet Порто 80 белая 14 861 руб.* Купить *Цена может измениться

Эти товары дизайнеры выбрали для санузла:

Плитка настенная «Гран Пале» 6 190 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка настенная «Фореста» бежевый 1 050 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка напольная «Фореста» бежевый 1 050 руб.* Купить *Цена может измениться Комплект инсталляция и унитаз Cersanit Tiger 8 074 руб.* Купить *Цена может измениться Накладные светильники LEDS C4 Pipe 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться