6 отличных цветовых решений для маленькой квартиры

Если вы хотите сделать вашу квартиру визуально более просторной, первое, с чего нужно начать, это выбор доминирующих оттенков. Считается, что небольшие пространства лучше всего оформлять в белых тонах, но это вовсе не обязательно: если вам кажется, что белые стены — слишком скучно и примитивно, обратите внимание на цвета из нашей подборки. А если заказать дизайн проект студии, то специалист сам подберет нужные оттенки именно для вашего жилища.

Правила подбора цветов для оформления маленького помещения

Прежде чем переходить к списку подходящих цветов, предлагаем ознакомиться с правилами работы с цветовой гаммой для небольших квартир.

Используйте два-три цвета. При этом основной цвет должен быть базовым — светлым, и он может занимать до 60% интерьера. Второй цвет может быть оттенком базы, но он должен быть значительно ярче. А третий цвет послужит акцентом — он может найти отражение в деталях: полках, картинах, панно или небольших ковриках.

В небольших помещениях с низким потолком оформите стены при помощи нескольких оттенков базового цвета. Для того чтобы визуально приподнять потолок, нижняя часть стены должна быть более темной, а верхняя, соответственно, светлее.

Используйте любые оттенки белого в сочетании с умеренно яркими цветами, в том числе светло-желтым, светло-зеленым, приглушенным оранжевым, лиловым.

Не стоит оформлять маленькую квартиру в черно-белой, желто-синей или красно-зеленой цветовой гамме — такие комбинации смотрятся выигрышно только в просторных помещениях.

1. Темно-синий

Темные насыщенные оттенки могут быть нам на руку, когда речь идет об отделке стен в небольших помещениях. Например, темно-синие стены создают ощущение глубины, благодаря чему эта гостиная выглядит более просторной.

Фото: hearstapps.com

1 /2 Фото: residencestyle.com

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2. Темно-серый

Как и в случае с глубоким синим, темно-серый в сочетании с белыми акцентами способен визуально сделать комнату глубже. Серый весьма дружелюбен, он сочетается со всеми основными цветами, что открывает возможность для экспериментов.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /3 Фото: ourworldsview.com

2 /3 Фото: home-designing.com

3 /3

3. Бежевыйвы хотите сделать вашу квартиру визуально более просторной, первое, с чего нужно начать, это выбор доминирующих оттенков. Считается, что небольшие пространства лучше всего оформлять в белых тонах, но это вовсе не обязательно: если вам кажется, что белые стены — слишком скучно и примитивно, обратите внимание на цвета из нашей подборки. А если заказать дизайн проект студии, то специалист сам подберет нужные оттенки именно для вашего жилища. Правила подбора цветов для оформления маленького помещения

Прежде чем переходить к списку подходящих цветов, предлагаем ознакомиться с правилами работы с цветовой гаммой для небольших квартир.

Используйте два-три цвета. При этом основной цвет должен быть базовым — светлым, и он может занимать до 60% интерьера. Второй цвет может быть оттенком базы, но он должен быть значительно ярче. А третий цвет послужит акцентом — он может найти отражение в деталях: полках, картинах, панно или небольших ковриках.

В небольших помещениях с низким потолком оформите стены при помощи нескольких оттенков базового цвета. Для того чтобы визуально приподнять потолок, нижняя часть стены должна быть более темной, а верхняя, соответственно, светлее.

Используйте любые оттенки белого в сочетании с умеренно яркими цветами, в том числе светло-желтым, светло-зеленым, приглушенным оранжевым, лиловым.

Не стоит оформлять маленькую квартиру в черно-белой, желто-синей или красно-зеленой цветовой гамме — такие комбинации смотрятся выигрышно только в просторных помещениях.

1. Темно-синий

Темные насыщенные оттенки могут быть нам на руку, когда речь идет об отделке стен в небольших помещениях. Например, темно-синие стены создают ощущение глубины, благодаря чему эта гостиная выглядит более просторной.

Фото: hearstapps.com

1 /2 Фото: residencestyle.com

2 /2

2. Темно-серый

Как и в случае с глубоким синим, темно-серый в сочетании с белыми акцентами способен визуально сделать комнату глубже. Серый весьма дружелюбен, он сочетается со всеми основными цветами, что открывает возможность для экспериментов.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /3 Фото: ourworldsview.com

2 /3 Фото: home-designing.com

3 /3

3. Бежевый