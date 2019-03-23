6 отличных цветовых решений для маленькой квартиры

Рассказываем, как выбрать цветовую гамму для интерьера малогабаритной квартиры.
Если вы хотите сделать вашу квартиру визуально более просторной, первое, с чего нужно начать, это выбор доминирующих оттенков. Считается, что небольшие пространства лучше всего оформлять в белых тонах, но это вовсе не обязательно: если вам кажется, что белые стены — слишком скучно и примитивно, обратите внимание на цвета из нашей подборки. А если заказать дизайн проект студии, то специалист сам подберет нужные оттенки именно для вашего жилища.
Правила подбора цветов для оформления маленького помещения
Прежде чем переходить к списку подходящих цветов, предлагаем ознакомиться с правилами работы с цветовой гаммой для небольших квартир.
Используйте два-три цвета. При этом основной цвет должен быть базовым — светлым, и он может занимать до 60% интерьера. Второй цвет может быть оттенком базы, но он должен быть значительно ярче. А третий цвет послужит акцентом — он может найти отражение в деталях: полках, картинах, панно или небольших ковриках.
В небольших помещениях с низким потолком оформите стены при помощи нескольких оттенков базового цвета. Для того чтобы визуально приподнять потолок, нижняя часть стены должна быть более темной, а верхняя, соответственно, светлее.
Используйте любые оттенки белого в сочетании с умеренно яркими цветами, в том числе светло-желтым, светло-зеленым, приглушенным оранжевым, лиловым.
Не стоит оформлять маленькую квартиру в черно-белой, желто-синей или красно-зеленой цветовой гамме — такие комбинации смотрятся выигрышно только в просторных помещениях.
1. Темно-синий
Темные насыщенные оттенки могут быть нам на руку, когда речь идет об отделке стен в небольших помещениях. Например, темно-синие стены создают ощущение глубины, благодаря чему эта гостиная выглядит более просторной.
2. Темно-серый
Как и в случае с глубоким синим, темно-серый в сочетании с белыми акцентами способен визуально сделать комнату глубже. Серый весьма дружелюбен, он сочетается со всеми основными цветами, что открывает возможность для экспериментов.
3. Бежевыйвы хотите сделать вашу квартиру визуально более просторной, первое, с чего нужно начать, это выбор доминирующих оттенков. Считается, что небольшие пространства лучше всего оформлять в белых тонах, но это вовсе не обязательно: если вам кажется, что белые стены — слишком скучно и примитивно, обратите внимание на цвета из нашей подборки. А если заказать дизайн проект студии, то специалист сам подберет нужные оттенки именно для вашего жилища.
Правила подбора цветов для оформления маленького помещения
Прежде чем переходить к списку подходящих цветов, предлагаем ознакомиться с правилами работы с цветовой гаммой для небольших квартир.
Используйте два-три цвета. При этом основной цвет должен быть базовым — светлым, и он может занимать до 60% интерьера. Второй цвет может быть оттенком базы, но он должен быть значительно ярче. А третий цвет послужит акцентом — он может найти отражение в деталях: полках, картинах, панно или небольших ковриках.
В небольших помещениях с низким потолком оформите стены при помощи нескольких оттенков базового цвета. Для того чтобы визуально приподнять потолок, нижняя часть стены должна быть более темной, а верхняя, соответственно, светлее.
Используйте любые оттенки белого в сочетании с умеренно яркими цветами, в том числе светло-желтым, светло-зеленым, приглушенным оранжевым, лиловым.
Не стоит оформлять маленькую квартиру в черно-белой, желто-синей или красно-зеленой цветовой гамме — такие комбинации смотрятся выигрышно только в просторных помещениях.
1. Темно-синий
Темные насыщенные оттенки могут быть нам на руку, когда речь идет об отделке стен в небольших помещениях. Например, темно-синие стены создают ощущение глубины, благодаря чему эта гостиная выглядит более просторной.
2. Темно-серый
Как и в случае с глубоким синим, темно-серый в сочетании с белыми акцентами способен визуально сделать комнату глубже. Серый весьма дружелюбен, он сочетается со всеми основными цветами, что открывает возможность для экспериментов.
3. Бежевый
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Бежевый цвет — классическое решение для маленькой квартиры, поскольку он не относится ни к холодным, ни к теплым оттенкам. С его помощью можно создать спокойную обстановку и в то же время визуально увеличить пространство, например, при помощи комбинации с белыми акцентами.
4. Пыльный розовый
Пыльный розовый в интерьере маленькой квартиры применяется не первый год. Он отлично сочетается с насыщенными синими, черными, коричневыми акцентами, позволяя сделать пространство более объемным.
5. Желтый
Любой интерьер станет светлым, если добавить в него немного желтого. Для маленьких помещений желательно выбирать прохладные оттенки желтого, комбинировать его с белым, зеленым. Важно не переусердствовать: насыщенные желтые оттенки сделают интерьер перегруженным.
6. Светло-голубой
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Светло-голубые оттенки — идеальное решение для оформления маленьких помещений. Небесный цвет гармонично сочетается со всем цветовым спектром и применим в любой комнате: бледные оттенки голубого лучше сочетать с мягкими пастельными оттенками. Благодаря этому цвету помещение выглядит светлым и просторным, со спокойной атмосферой.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники