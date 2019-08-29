Стильные торшеры в интерьере разных комнат

Торшер может быть не только источником света — он способен выполнять и декоративные функции в интерьере. Показываем самые стильные и красивые торшеры, украшающие разные комнаты квартир.
Торшер в интерьере любой комнаты станет самым удобным светильником, если сравнивать его с другими видами ламп. Ведь все они крепятся на стену и на потолок, а торшер остается мобильным — его легко можно переставлять с одного места на другое, варьируя освещение квартиры. Главное, чтобы в комнате было достаточно места для его установки и перемещения.
А еще современные напольные торшеры помогут красиво украсить дизайн вашего жилища. Для вдохновения мы покажем вам самые оригинальные дизайнерские напольные светильники, которые способны дополнить и преобразить домашний интерьер.
В гостиной
Гостиная — традиционно самая просторная и большая комната квартиры, а значит, в ней можно разместить крупный и максимально заметный торшер. Во-первых, он будет лучше освещать комнату, а во-вторых — станет ее центральным, акцентным украшением. Для традиционных интерьеров можно выбрать изящный торшер в полностью деревянном корпусе — он будет гармонично сочетаться с деревянным полом и мебелью, делая интерьер более цельным.
Торшер в гостиной можно превратить также в один из ярких акцентов комнаты. Для этого нужно взять пестрый, отличающийся от всей остальной палитры цвет, например ярко-розовый, как на фото ниже. Он красиво дополняет разноцветную палитру гостиной, состоящую из голубого и желтого цветов.
Делать торшер ярким и оригинальным может не цвет, а конструкция его ножки. Например, интересным украшением для гостиной станет светильник, основание которого выполнено из рогов животных. ltr">Торшер в интерьере любой комнаты станет самым удобным светильником, если сравнивать его с другими видами ламп. Ведь все они крепятся на стену и на потолок, а торшер остается мобильным — его легко можно переставлять с одного места на другое, варьируя освещение квартиры. Главное, чтобы в комнате было достаточно места для его установки и перемещения.
А еще современные напольные торшеры помогут красиво украсить дизайн вашего жилища. Для вдохновения мы покажем вам самые оригинальные дизайнерские напольные светильники, которые способны дополнить и преобразить домашний интерьер.
В гостиной
Гостиная — традиционно самая просторная и большая комната квартиры, а значит, в ней можно разместить крупный и максимально заметный торшер. Во-первых, он будет лучше освещать комнату, а во-вторых — станет ее центральным, акцентным украшением. Для традиционных интерьеров можно выбрать изящный торшер в полностью деревянном корпусе — он будет гармонично сочетаться с деревянным полом и мебелью, делая интерьер более цельным.
Торшер в гостиной можно превратить также в один из ярких акцентов комнаты. Для этого нужно взять пестрый, отличающийся от всей остальной палитры цвет, например ярко-розовый, как на фото ниже. Он красиво дополняет разноцветную палитру гостиной, состоящую из голубого и желтого цветов.
Делать торшер ярким и оригинальным может не цвет, а конструкция его ножки. Например, интересным украшением для гостиной станет светильник, основание которого выполнено из рогов животных.
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Необычный абажур также может выполнять декоративные функции. Очень оригинально смотрится дизайнерский торшер не с цельным абажуром, а только с его каркасом, состоящим из волнистых переплетающихся линий. Во время работы светильника они отбрасывают на стены комнаты витиеватые эффектные тени.
Световую мощность торшера можно увеличить, если выбрать современную модель с несколькими абажурами, как на фотографии ниже. Такой инновационный светильник станет отличным украшением для интерьера в стиле хай-тек или минимализм.
В спальне
Спальня — это сосредоточение спокойствия и уюта, место, где можно расслабиться после тяжелого дня. Поэтому ее интерьер не стоит украшать слишком эксцентричными предметами. А вот контраста добавить можно — использовав треножный торшер с черным абажуром и светлым деревянным основанием. Очень эффектным будет сочетание такого торшера с черной мебелью и светлой отделкой, как на фото ниже.
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Если спальня большая и просторная, можно поставить в нее вот такой стильный торшер огромного размера. Его ножка собрана из тех же досок, что и изголовье кровати, так что вместе они образуют цельную композицию.
А другой крупный торшер, выполненный в виде прожектора, идеально впишется в спальню, интерьер который оформлен в индустриальном стиле лофт. Он будет снабжать комнату большим количеством света, а лампу в прожекторе можно будет наклонять, изменяя его направление.
Если хотите придать интерьеру спальни оттенок роскоши и сделать комнату более изящной, используйте декорированный торшер. Например, как на фотографии ниже: абажур украшен орнаментом и блестящими подвесками, а ножка состоит из тонких изогнутых дуг.
Торшер в спальне может быть не только красивым, но и функциональным. Белый напольный светильник на фото ниже отличается от всех остальных черных ламп в комнате и при этом сочетается со стоящим рядом белым креслом. Их композиция визуально создает в спальне отдельную зону — например, для чтения книг или журналов.
А рядом со шкафом можно поставить очень стильный торшер, основание которого выполнено в форме манекена. Это более ярко и выразительно обозначит гардеробную зону и визуально отделит ее от зоны отдыха с кроватью.
В кабинете
Устанавливая торшер в рабочей комнате, разместите его рядом со столом, чтобы с комфортом заниматься делами в темное время суток. При этом дизайн светильника лучше сделать схожим с дизайном стола, чтобы создать гармоничную композицию.
Если у вас классический кабинет с массивным деревянным столом, рядом с ним будет отлично смотреться торшер с абажуром деревянного оттенка, в тон столешнице, и красивой металлической ножкой с художественной резьбой.
Разместить дизайнерский напольный торшер можно и в другой части кабинета — с диваном и журнальным столиком, предназначенными для отдыха. На фото ниже основание светильника, выполненное из позолоченных тонких дуг, красиво сочетается со столиком на тонких светло-бежевых ножках.
Можно подойти к выбору торшера и более творчески. Для поддержания креативного настроения поставьте рядом с рабочим местом светильник в виде студийного прожектора.
На кухне
Красивый торшер сможет удачно дополнить интерьер кухни. Устанавливать его лучше всего в обеденной зоне, над столом. Для этого идеально подойдет торшер-удочка на длинной изогнутой ножке. Если использовать в такой утонченной конструкции большой и объемный абажур, весь торшер в целом приобретет оригинальный контрастный облик.
Аналогом одного крупного абажура станут несколько маленьких, расположенных на разной высоте. А если они имеют подвижные крепления к основной ножке, их можно распределить над всеми членами семьи за ужином, чтобы всем было светло и комфортно.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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