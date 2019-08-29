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Стильные торшеры в интерьере разных комнат


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Торшер может быть не только источником света — он способен выполнять и декоративные функции в интерьере. Показываем самые стильные и красивые торшеры, украшающие разные комнаты квартир.

Торшер в интерьере любой комнаты станет самым удобным светильником, если сравнивать его с другими видами ламп. Ведь все они крепятся на стену и на потолок, а торшер остается мобильным — его легко можно переставлять с одного места на другое, варьируя освещение квартиры. Главное, чтобы в комнате было достаточно места для его установки и перемещения.

А еще современные напольные торшеры помогут красиво украсить дизайн вашего жилища. Для вдохновения мы покажем вам самые оригинальные дизайнерские напольные светильники, которые способны дополнить и преобразить домашний интерьер. 

В гостиной

Гостиная — традиционно самая просторная и большая комната квартиры, а значит, в ней можно разместить крупный и максимально заметный торшер. Во-первых, он будет лучше освещать комнату, а во-вторых — станет ее центральным, акцентным украшением. Для традиционных интерьеров можно выбрать изящный торшер в полностью деревянном корпусе — он будет гармонично сочетаться с деревянным полом и мебелью, делая интерьер более цельным. 

Фото № 1: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: patioyarddesign.com

Торшер в гостиной можно превратить также в один из ярких акцентов комнаты. Для этого нужно взять пестрый, отличающийся от всей остальной палитры цвет, например ярко-розовый, как на фото ниже. Он красиво дополняет разноцветную палитру гостиной, состоящую из голубого и желтого цветов. 

Фото № 2: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: archello.com

Делать торшер ярким и оригинальным может не цвет, а конструкция его ножки. Например, интересным украшением для гостиной станет светильник, основание которого выполнено из рогов животных. ltr">Торшер в интерьере любой комнаты станет самым удобным светильником, если сравнивать его с другими видами ламп. Ведь все они крепятся на стену и на потолок, а торшер остается мобильным — его легко можно переставлять с одного места на другое, варьируя освещение квартиры. Главное, чтобы в комнате было достаточно места для его установки и перемещения.

А еще современные напольные торшеры помогут красиво украсить дизайн вашего жилища. Для вдохновения мы покажем вам самые оригинальные дизайнерские напольные светильники, которые способны дополнить и преобразить домашний интерьер. 

В гостиной

Гостиная — традиционно самая просторная и большая комната квартиры, а значит, в ней можно разместить крупный и максимально заметный торшер. Во-первых, он будет лучше освещать комнату, а во-вторых — станет ее центральным, акцентным украшением. Для традиционных интерьеров можно выбрать изящный торшер в полностью деревянном корпусе — он будет гармонично сочетаться с деревянным полом и мебелью, делая интерьер более цельным. 

Фото № 1: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: patioyarddesign.com

Торшер в гостиной можно превратить также в один из ярких акцентов комнаты. Для этого нужно взять пестрый, отличающийся от всей остальной палитры цвет, например ярко-розовый, как на фото ниже. Он красиво дополняет разноцветную палитру гостиной, состоящую из голубого и желтого цветов. 

Фото № 2: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: archello.com

Делать торшер ярким и оригинальным может не цвет, а конструкция его ножки. Например, интересным украшением для гостиной станет светильник, основание которого выполнено из рогов животных

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Фото № 3: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: lonny.com

Необычный абажур также может выполнять декоративные функции. Очень оригинально смотрится дизайнерский торшер не с цельным абажуром, а только с его каркасом, состоящим из волнистых переплетающихся линий. Во время работы светильника они отбрасывают на стены комнаты витиеватые эффектные тени.

Фото № 4: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: deringhall.com

Световую мощность торшера можно увеличить, если выбрать современную модель с несколькими абажурами, как на фотографии ниже. Такой инновационный светильник станет отличным украшением для интерьера в стиле хай-тек или минимализм. 

Фото № 5: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: decoratorist.com

В спальне 

Спальня — это сосредоточение спокойствия и уюта, место, где можно расслабиться после тяжелого дня. Поэтому ее интерьер не стоит украшать слишком эксцентричными предметами. А вот контраста добавить можно — использовав треножный торшер с черным абажуром и светлым деревянным основанием. Очень эффектным будет сочетание такого торшера с черной мебелью и светлой отделкой, как на фото ниже. 

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Фото № 6: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: theriseandshine.com

Если спальня большая и просторная, можно поставить в нее вот такой стильный торшер огромного размера. Его ножка собрана из тех же досок, что и изголовье кровати, так что вместе они образуют цельную композицию. 

Фото № 7: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: onedraft.com

А другой крупный торшер, выполненный в виде прожектора, идеально впишется в спальню, интерьер который оформлен в индустриальном стиле лофт. Он будет снабжать комнату большим количеством света, а лампу в прожекторе можно будет наклонять, изменяя его направление.

Фото № 8: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: archilovers.com

Если хотите придать интерьеру спальни оттенок роскоши и сделать комнату более изящной, используйте декорированный торшер. Например, как на фотографии ниже: абажур украшен орнаментом и блестящими подвесками, а ножка состоит из тонких изогнутых дуг.

Фото № 9: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: mandrinhomes.com

Торшер в спальне может быть не только красивым, но и функциональным. Белый напольный светильник на фото ниже отличается от всех остальных черных ламп в комнате и при этом сочетается со стоящим рядом белым креслом. Их композиция визуально создает в спальне отдельную зону — например, для чтения книг или журналов.

Фото № 10: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: etk-fashion.com

А рядом со шкафом можно поставить очень стильный торшер, основание которого выполнено в форме манекена. Это более ярко и выразительно обозначит гардеробную зону и визуально отделит ее от зоны отдыха с кроватью. 

Фото № 11: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: justdiydecor.com

В кабинете

Устанавливая торшер в рабочей комнате, разместите его рядом со столом, чтобы с комфортом заниматься делами в темное время суток. При этом дизайн светильника лучше сделать схожим с дизайном стола, чтобы создать гармоничную композицию. 

Если у вас классический кабинет с массивным деревянным столом, рядом с ним будет отлично смотреться торшер с абажуром деревянного оттенка, в тон столешнице, и красивой металлической ножкой с художественной резьбой.

Фото № 12: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: recollection.fr

Разместить дизайнерский напольный торшер можно и в другой части кабинета — с диваном и журнальным столиком, предназначенными для отдыха. На фото ниже основание светильника, выполненное из позолоченных тонких дуг, красиво сочетается со столиком на тонких светло-бежевых ножках. 

Фото № 13: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: sohu.com

Можно подойти к выбору торшера и более творчески. Для поддержания креативного настроения поставьте рядом с рабочим местом светильник в виде студийного прожектора. 

Фото № 14: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: albertolamaphotography.com

На кухне

Красивый торшер сможет удачно дополнить интерьер кухни. Устанавливать его лучше всего в обеденной зоне, над столом. Для этого идеально подойдет торшер-удочка на длинной изогнутой ножке. Если использовать в такой утонченной конструкции большой и объемный абажур, весь торшер в целом приобретет оригинальный контрастный облик.

Фото № 15: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: yourhouseidea.com

Аналогом одного крупного абажура станут несколько маленьких, расположенных на разной высоте. А если они имеют подвижные крепления к основной ножке, их можно распределить над всеми членами семьи за ужином, чтобы всем было светло и комфортно. 

Фото № 16: Стильные торшеры в интерьере разных комнатФото: dream-home-ideas.com

#освещение#Кухня#идеи для дома#Гостиная
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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