Стильные торшеры в интерьере разных комнат

Торшер в интерьере любой комнаты станет самым удобным светильником, если сравнивать его с другими видами ламп. Ведь все они крепятся на стену и на потолок, а торшер остается мобильным — его легко можно переставлять с одного места на другое, варьируя освещение квартиры. Главное, чтобы в комнате было достаточно места для его установки и перемещения.

А еще современные напольные торшеры помогут красиво украсить дизайн вашего жилища. Для вдохновения мы покажем вам самые оригинальные дизайнерские напольные светильники, которые способны дополнить и преобразить домашний интерьер.

В гостиной

Гостиная — традиционно самая просторная и большая комната квартиры, а значит, в ней можно разместить крупный и максимально заметный торшер. Во-первых, он будет лучше освещать комнату, а во-вторых — станет ее центральным, акцентным украшением. Для традиционных интерьеров можно выбрать изящный торшер в полностью деревянном корпусе — он будет гармонично сочетаться с деревянным полом и мебелью, делая интерьер более цельным.

Фото: patioyarddesign.com

Торшер в гостиной можно превратить также в один из ярких акцентов комнаты. Для этого нужно взять пестрый, отличающийся от всей остальной палитры цвет, например ярко-розовый, как на фото ниже. Он красиво дополняет разноцветную палитру гостиной, состоящую из голубого и желтого цветов.

Фото: archello.com

Делать торшер ярким и оригинальным может не цвет, а конструкция его ножки. Например, интересным украшением для гостиной станет светильник, основание которого выполнено из рогов животных. ltr">Торшер в интерьере любой комнаты станет самым удобным светильником, если сравнивать его с другими видами ламп. Ведь все они крепятся на стену и на потолок, а торшер остается мобильным — его легко можно переставлять с одного места на другое, варьируя освещение квартиры. Главное, чтобы в комнате было достаточно места для его установки и перемещения.

А еще современные напольные торшеры помогут красиво украсить дизайн вашего жилища. Для вдохновения мы покажем вам самые оригинальные дизайнерские напольные светильники, которые способны дополнить и преобразить домашний интерьер.

В гостиной

Гостиная — традиционно самая просторная и большая комната квартиры, а значит, в ней можно разместить крупный и максимально заметный торшер. Во-первых, он будет лучше освещать комнату, а во-вторых — станет ее центральным, акцентным украшением. Для традиционных интерьеров можно выбрать изящный торшер в полностью деревянном корпусе — он будет гармонично сочетаться с деревянным полом и мебелью, делая интерьер более цельным.

Фото: patioyarddesign.com

Торшер в гостиной можно превратить также в один из ярких акцентов комнаты. Для этого нужно взять пестрый, отличающийся от всей остальной палитры цвет, например ярко-розовый, как на фото ниже. Он красиво дополняет разноцветную палитру гостиной, состоящую из голубого и желтого цветов.

Фото: archello.com

Делать торшер ярким и оригинальным может не цвет, а конструкция его ножки. Например, интересным украшением для гостиной станет светильник, основание которого выполнено из рогов животных.