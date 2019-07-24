На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухню

Главное преимущество тюля перед остальными видами штор — в его прозрачности, благодаря которой в комнату проникает много света, но окно при этом декорируется и не остается полностью открытым. А еще тюлевая занавеска компактная и неширокая. Поэтому прекрасным решением будет использовать тюль на кухне: в интерьере, где каждый квадратный метр функционален и полезен, легкие и практичные тюлевые шторы помогут сохранить пространство максимально свободным и светлым.

Как правильно выбрать тюль для кухни? Каким он бывает? Отвечаем на самые важные вопросы и даем советы по использованию тюля в кухонном интерьере.

Виды тюля для кухни

Тюлевые занавески делают из натуральных материалов (льна, шелка, хлопка) и из различной синтетики (нейлона, капрона). Лучший вариант для кухни — тюль из натуральных волокон: он лучше пропускает воздух и обеспечит более эффективную вентиляцию комнаты.

Фото: balawan.info

Вне зависимости от выбранных материалов для кухни отлично подойдут три вида тюлевых штор:

тюль-сетка — одна из наиболее популярных разновидностей. Такой тюль имеет плетеную структуру с разным размером ячеек. Его поверхность может украшаться различными узорами в виде вышивки, которая сделает кухонный интерьер более уютным и домашним;

тюль из органзы — наряду с большой прозрачностью такой тюль довольно жесткий, на нем можно создавать крупные красивые складки. А благодаря слегка блестящей поверхности он подойдет для классических и традиционных интерьеров кухни. Органза — это не отдельный материал. Он создается путем скручивания между собой волокон натуральной или синтетической ткани;

тюль из вуали — наиболее современный вариант тюлевой занавески для кухни. Благодаря мягкой струящейся структуре и матовой поверхности такой тюль одинаково хорошо впишется и в классические, и в современные интерьеры. Его главное отличие от предыдущих — наименьшая прозрачность ткани.

Фото: blognoithatcu.com

Если хотите сделать кухню максимально светлой, выбирайте сетку — она пропускает свет лучше остальных видов тюля. Полотна из органзы придают интерьерам оттенок роскоши, а их поверхность достаточно прозрачна, чтобы впустить в кухню много света для комфортной работы. ltr">Главное преимущество тюля перед остальными видами штор — в его прозрачности, благодаря которой в комнату проникает много света, но окно при этом декорируется и не остается полностью открытым. А еще тюлевая занавеска компактная и неширокая. Поэтому прекрасным решением будет использовать тюль на кухне: в интерьере, где каждый квадратный метр функционален и полезен, легкие и практичные тюлевые шторы помогут сохранить пространство максимально свободным и светлым.

Как правильно выбрать тюль для кухни? Каким он бывает? Отвечаем на самые важные вопросы и даем советы по использованию тюля в кухонном интерьере.

Виды тюля для кухни

Тюлевые занавески делают из натуральных материалов (льна, шелка, хлопка) и из различной синтетики (нейлона, капрона). Лучший вариант для кухни — тюль из натуральных волокон: он лучше пропускает воздух и обеспечит более эффективную вентиляцию комнаты.

Фото: balawan.info

Вне зависимости от выбранных материалов для кухни отлично подойдут три вида тюлевых штор:

тюль-сетка — одна из наиболее популярных разновидностей. Такой тюль имеет плетеную структуру с разным размером ячеек. Его поверхность может украшаться различными узорами в виде вышивки, которая сделает кухонный интерьер более уютным и домашним;

тюль из органзы — наряду с большой прозрачностью такой тюль довольно жесткий, на нем можно создавать крупные красивые складки. А благодаря слегка блестящей поверхности он подойдет для классических и традиционных интерьеров кухни. Органза — это не отдельный материал. Он создается путем скручивания между собой волокон натуральной или синтетической ткани;

тюль из вуали — наиболее современный вариант тюлевой занавески для кухни. Благодаря мягкой струящейся структуре и матовой поверхности такой тюль одинаково хорошо впишется и в классические, и в современные интерьеры. Его главное отличие от предыдущих — наименьшая прозрачность ткани.

Фото: blognoithatcu.com

Если хотите сделать кухню максимально светлой, выбирайте сетку — она пропускает свет лучше остальных видов тюля. Полотна из органзы придают интерьерам оттенок роскоши, а их поверхность достаточно прозрачна, чтобы впустить в кухню много света для комфортной работы.