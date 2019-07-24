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На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухню


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Тюль — самый удачный вариант занавесок для интерьера кухни: легкий, прозрачный, пропускающий много света и не занимающий лишнего пространства.

Главное преимущество тюля перед остальными видами штор — в его прозрачности, благодаря которой в комнату проникает много света, но окно при этом декорируется и не остается полностью открытым. А еще тюлевая занавеска компактная и неширокая. Поэтому прекрасным решением будет использовать тюль на кухне: в интерьере, где каждый квадратный метр функционален и полезен, легкие и практичные тюлевые шторы помогут сохранить пространство максимально свободным и светлым.

Как правильно выбрать тюль для кухни? Каким он бывает? Отвечаем на самые важные вопросы и даем советы по использованию тюля в кухонном интерьере.

Виды тюля для кухни

Тюлевые занавески делают из натуральных материалов (льна, шелка, хлопка) и из различной синтетики (нейлона, капрона). Лучший вариант для кухни — тюль из натуральных волокон: он лучше пропускает воздух и обеспечит более эффективную вентиляцию комнаты.

Фото № 1: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: balawan.info

Вне зависимости от выбранных материалов для кухни отлично подойдут три вида тюлевых штор:

  • тюль-сетка — одна из наиболее популярных разновидностей. Такой тюль имеет плетеную структуру с разным размером ячеек. Его поверхность может украшаться различными узорами в виде вышивки, которая сделает кухонный интерьер более уютным и домашним;
  • тюль из органзы — наряду с большой прозрачностью такой тюль довольно жесткий, на нем можно создавать крупные красивые складки. А благодаря слегка блестящей поверхности он подойдет для классических и традиционных интерьеров кухни. Органза — это не отдельный материал. Он создается путем скручивания между собой волокон натуральной или синтетической ткани;
  • тюль из вуали — наиболее современный вариант тюлевой занавески для кухни. Благодаря мягкой струящейся структуре и матовой поверхности такой тюль одинаково хорошо впишется и в классические, и в современные интерьеры. Его главное отличие от предыдущих — наименьшая прозрачность ткани.

Фото № 2: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: blognoithatcu.com

Если хотите сделать кухню максимально светлой, выбирайте сетку — она пропускает свет лучше остальных видов тюля. Полотна из органзы придают интерьерам оттенок роскоши, а их поверхность достаточно прозрачна, чтобы впустить в кухню много света для комфортной работы. ltr">Главное преимущество тюля перед остальными видами штор — в его прозрачности, благодаря которой в комнату проникает много света, но окно при этом декорируется и не остается полностью открытым. А еще тюлевая занавеска компактная и неширокая. Поэтому прекрасным решением будет использовать тюль на кухне: в интерьере, где каждый квадратный метр функционален и полезен, легкие и практичные тюлевые шторы помогут сохранить пространство максимально свободным и светлым.

Как правильно выбрать тюль для кухни? Каким он бывает? Отвечаем на самые важные вопросы и даем советы по использованию тюля в кухонном интерьере.

Виды тюля для кухни

Тюлевые занавески делают из натуральных материалов (льна, шелка, хлопка) и из различной синтетики (нейлона, капрона). Лучший вариант для кухни — тюль из натуральных волокон: он лучше пропускает воздух и обеспечит более эффективную вентиляцию комнаты.

Фото № 1: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: balawan.info

Вне зависимости от выбранных материалов для кухни отлично подойдут три вида тюлевых штор:

  • тюль-сетка — одна из наиболее популярных разновидностей. Такой тюль имеет плетеную структуру с разным размером ячеек. Его поверхность может украшаться различными узорами в виде вышивки, которая сделает кухонный интерьер более уютным и домашним;
  • тюль из органзы — наряду с большой прозрачностью такой тюль довольно жесткий, на нем можно создавать крупные красивые складки. А благодаря слегка блестящей поверхности он подойдет для классических и традиционных интерьеров кухни. Органза — это не отдельный материал. Он создается путем скручивания между собой волокон натуральной или синтетической ткани;
  • тюль из вуали — наиболее современный вариант тюлевой занавески для кухни. Благодаря мягкой струящейся структуре и матовой поверхности такой тюль одинаково хорошо впишется и в классические, и в современные интерьеры. Его главное отличие от предыдущих — наименьшая прозрачность ткани.

Фото № 2: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: blognoithatcu.com

Если хотите сделать кухню максимально светлой, выбирайте сетку — она пропускает свет лучше остальных видов тюля. Полотна из органзы придают интерьерам оттенок роскоши, а их поверхность достаточно прозрачна, чтобы впустить в кухню много света для комфортной работы. 

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Фото № 3: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: shejiben.com

Наименее прозрачный тюль из вуали поможет достигнуть золотой середины: он обеспечит достаточный свет из окон, при этом оставит кухню прикрытой шторами — это особенно актуально для частных домов и для квартир на нижнем этаже.

Выбираем правильную длину

После выбора подходящего вида тюля на кухонное окно нужно разобраться в другом важном вопросе: какая длина должна быть у полупрозрачной занавески? Здесь многое зависит от размера и стиля оформления кухни.

Фото № 4: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: aviarydecor.com

Если комната большая и довольно просторная, вешайте на кухню длинный тюль до самого пола. Он не займет лишнего места, а также визуально поднимет потолок и тем самым еще больше увеличит пространство. Этот вариант подойдет и для помещений среднего размера, где визуальное увеличение тоже не помешает. Главное, чтобы длинный тюль не мешал свободно и комфортно передвигаться по кухне. В самых больших кухнях можно использовать даже двойной тюль — кухня с парными полупрозрачными шторами приобретет более пышный облик.

Фото № 5: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: kvart.com.ua

А вот в маленьких кухнях лучше вешать либо укороченный тюль, доходящий только до уровня подоконника, либо совсем короткий. Для кухни небольшого размера этот вариант подойдет лучше всего, если подоконник используется в качестве продолжения столешницы и должен оставаться свободным от штор. Самый короткий тюль может иметь красивую форму «арки». 

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Фото № 6: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: cybball.com

Если выбираете укороченный вариант тюля на окно на кухню, обязательно покупайте занавеску с защитной каймой по нижнему краю — она предохранит изделие от быстрой порчи и потери красивого дизайна. Нижний край мы часто задеваем руками, например, открывая окно. А еще такая кайма станет декоративным элементом, если оформить ее в ярком цвете или с узорами. 

Оформление тюлевых штор на кухне

Начнем с цвета. Он может быть любым, главное, чтобы подходил к вашему интерьеру. Следите, чтобы тюль прежде всего сочетался с палитрой стен и кухонной мебели — так вы достигнете наиболее гармоничного и красивого эффекта. Можно присовокупить к этой комбинации кухонный текстиль: скатерти, полотенца и другие предметы. А если не можете решить, какой цветной тюль на кухню выбрать, отдавайте предпочтение белому, бежевому или серому: это универсальные оттенки, которые органично впишутся и в нейтральные, и в яркие интерьеры.

Фото № 7: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: homepic.com.ua

Правильный выбор цвета важен и по некоторым другим причинам. Во-первых, нужно принимать во внимание размер комнаты и окон: если они маленькие, лучше подобрать в интерьер кухни тюль максимально светлого оттенка, который поможет визуально расширить комнату и поднять потолок. Во-вторых, выбор тона зависит от освещенности кухни: если окна выходят на северную сторону и внутрь не попадает достаточно яркого солнечного света, можно компенсировать это теплым оттенком занавески. 

Фото № 8: На что стоит обратить внимание, выбирая тюль на кухнюФото: gomba.info

А еще можно получить более эффектный и красивый тюль, если правильно его декорировать. Используются те же украшения, что и для обычных штор: подвязки, банты, драпировка. Очень популярный вариант декорирования для более современных и нейтральных интерьеров — сочетать тюль с другими видами штор: классическими портьерами или короткими ламбрекенами.

#Кухня#Текстиль#идеи для дома
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