Современные варианты дизайна мебели-трансформера для малогабаритной квартиры

Небольшой шкаф можно расположить на стене в спальной комнате. Он может быть оформлен снаружи как зеркало для выполнения декоративной функции. А вот внутри будет храниться гладильная доска с утюгом и остальными принадлежностями. Когда появится необходимость, можно легко открыть такую конструкцию и сложить ее потом обратно. Фото: idealista.it

В наше время люди стремятся к технологичности и практичности, и это отражается на интерьерах квартир. Мебель становится более функциональной. Появляется мебель-трансформер, что для малогабаритной квартиры — прекрасное решение. Рассмотрим несколько удачных примеров, которые вполне можно позаимствовать.

Складная мебель для малогабаритной квартиры — лучший вариант для экономии места. Например, диван-кровать всегда сможет выручить вас при визите гостей или даже полноценно заменить основное спальное место. Расположите его в гостиной, днем используйте его в качестве дивана, а ночью он превратится в двухъярусную удобную кровать.

Фото: homik.pw

3. Раскладной журнальный столик

В маленькой квартире обычный журнальный столик около дивана в объединенной кухне-гостиной можно заменить на раскладной. Он сможет преобразовываться в полноценный высокий обеденный стол, что сэкономит вам дополнительно полезное место на кухне.

Фото: menterarchitects.com

4. Зеркало-стол

В квартирах, где живут небольшие семьи, часто нет необходимости в полноценном обеденном столе. Перекусить можно и на барной стойке или на кресле у журнального столика. Но на случай прихода гостей есть прекрасное решение, которое не потребует много места: стол-зеркало. Он незаметно висит на стене, выполняя функцию зеркала, а при необходимости становится функциональным обеденным столом.

Фото: amao.me

5. Кровать-шкаф

Вопрос, где хранить вещи, часто остается актуальным, тем более при небольших помещениях. Для спальной комнаты хорошее решение — объединить шкаф и кровать. Установите кровать на подиум, примерно на метр в высоту. Под ней образуется прекрасное место с полками и ящиками для расположения вещей.

Фото: quitdecor.com

6. Складной рабочий стол

Если вам не хватает личного рабочего места в квартире, эту проблему решит складной стол. Яркий прямоугольный элемент будет приятно гармонировать с общим дизайном комнаты. А в нужное время стол станет для вас удобной рабочей поверхностью.

7. Стеллаж-трансформер

Небольшой стеллаж, расположенный на стене, может быть эффектным элементом интерьера. Поворачивающиеся отсеки стеллажа не только придадут оригинальности интерьеру, но и помогут разграничить комнату на зоны. К тому же у передвигающихся полок — явное преимущество перед статичными.

Фото: archello.com

8. Стол в стене

В гостиной комнате для экономии места используйте раскладную мебель, в малогабаритных квартирах это сыграет вам на руку. Например, можно расположить на стене короб, в котором будет прятаться обеденный стол. Яркий элемент прекрасно смотрится на контрасте с темной стеной, к тому же он очень удобен.

9. Кровать-стол в шкафу

Мебель-трансформер для маленьких студий — лучшее решение. Замаскированный под шкаф, стол-кровать очень удобен. При необходимости у вас будет возможность и пообедать, и получить удобную двуспальную кровать, и просто освободить место для большего простора.

10. Полка-стол

Простой и интересный складной элемент интерьера — полка-стол. На ней можно держать украшения, книги и свечи. Если же будет нужно рабочее место, она легко превратится в уютный и компактный рабочий стол.

Фото: homishome.com