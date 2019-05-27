Современные варианты дизайна мебели-трансформера для малогабаритной квартиры

В маленьких квартирах часто не хватает полезного пространства. Давайте посмотрим, как мебель-трансформер красиво и эффективно позволяет его использовать.
В наше время люди стремятся к технологичности и практичности, и это отражается на интерьерах квартир. Мебель становится более функциональной. Появляется мебель-трансформер, что для малогабаритной квартиры — прекрасное решение. Рассмотрим несколько удачных примеров, которые вполне можно позаимствовать.
1. Шкафчик — гладильная доска
Небольшой шкаф можно расположить на стене в спальной комнате. Он может быть оформлен снаружи как зеркало для выполнения декоративной функции. А вот внутри будет храниться гладильная доска с утюгом и остальными принадлежностями. Когда появится необходимость, можно легко открыть такую конструкцию и сложить ее потом обратно.
2. Диван-кровать
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Складная мебель для малогабаритной квартиры — лучший вариант для экономии места. Например, диван-кровать всегда сможет выручить вас при визите гостей или даже полноценно заменить основное спальное место. Расположите его в гостиной, днем используйте его в качестве дивана, а ночью он превратится в двухъярусную удобную кровать.
3. Раскладной журнальный столик
В маленькой квартире обычный журнальный столик около дивана в объединенной кухне-гостиной можно заменить на раскладной. Он сможет преобразовываться в полноценный высокий обеденный стол, что сэкономит вам дополнительно полезное место на кухне.
4. Зеркало-стол
В квартирах, где живут небольшие семьи, часто нет необходимости в полноценном обеденном столе. Перекусить можно и на барной стойке или на кресле у журнального столика. Но на случай прихода гостей есть прекрасное решение, которое не потребует много места: стол-зеркало. Он незаметно висит на стене, выполняя функцию зеркала, а при необходимости становится функциональным обеденным столом.
5. Кровать-шкаф
Вопрос, где хранить вещи, часто остается актуальным, тем более при небольших помещениях. Для спальной комнаты хорошее решение — объединить шкаф и кровать. Установите кровать на подиум, примерно на метр в высоту. Под ней образуется прекрасное место с полками и ящиками для расположения вещей.
6. Складной рабочий стол
Если вам не хватает личного рабочего места в квартире, эту проблему решит складной стол. Яркий прямоугольный элемент будет приятно гармонировать с общим дизайном комнаты. А в нужное время стол станет для вас удобной рабочей поверхностью.
7. Стеллаж-трансформер
Небольшой стеллаж, расположенный на стене, может быть эффектным элементом интерьера. Поворачивающиеся отсеки стеллажа не только придадут оригинальности интерьеру, но и помогут разграничить комнату на зоны. К тому же у передвигающихся полок — явное преимущество перед статичными.
8. Стол в стене
В гостиной комнате для экономии места используйте раскладную мебель, в малогабаритных квартирах это сыграет вам на руку. Например, можно расположить на стене короб, в котором будет прятаться обеденный стол. Яркий элемент прекрасно смотрится на контрасте с темной стеной, к тому же он очень удобен.
9. Кровать-стол в шкафу
Мебель-трансформер для маленьких студий — лучшее решение. Замаскированный под шкаф, стол-кровать очень удобен. При необходимости у вас будет возможность и пообедать, и получить удобную двуспальную кровать, и просто освободить место для большего простора.
10. Полка-стол
Простой и интересный складной элемент интерьера — полка-стол. На ней можно держать украшения, книги и свечи. Если же будет нужно рабочее место, она легко превратится в уютный и компактный рабочий стол.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники