Изящное хранение в маленькой квартире: 15 идей

Как уместить все необходимые вещи в небольшой квартире так, чтобы они не бросались в глаза и не захламляли помещение? Мы даже знаем, как сделать такие системы хранения частью декора.

Не превратить малогабаритку в склад нужных и ненужных вещей очень просто, а вот навести порядок и освободить пространство, не выбрасывая любимые вещи на помойку, удается не каждому. Но вы сейчас научитесь это делать.

1. Стильная система хранения в спальне

Открытая система хранения в спальне помогает сэкономить почти вдвое больше пространства, чем закрытые шкафы, не говоря уже о визуальном эффекте.

Безусловно, здесь нужен идеальный порядок, но он еще ни одному помещению не был во вред. На рейлингах разместите чистую и выглаженную одежду, рядом — обувь без коробок и всякие мелочи: зонты, шарфы, сумки и галстуки. Майки и свитеры, которые можно хранить в сложенном виде, разложите по красивым плетеным корзинам. Они могут быть разного размера, но одинаковы по исполнению. Вы удивитесь, как много вещей может поместиться в такой системе хранения, если хорошо продумать их расположение. Выглядит же все это очень элегантно и уютно.

Фото: viral-tweet.com

2. Шкафы, имитирующие нишу

В любой нише, куда может поместиться кровать, нужно ставить кровать. Идеально, если она помещается там полностью. Но даже если конструктивные особенности вашей квартиры не предусматривают такого приятного дополнения, сделайте имитацию такой ниши, где можно хранить массу вещей.

Для этого достаточно поставить кровать у стены, которая раза в полтора-два превышает длину самой кровати. Расположите ее в середине, а по краям и сверху сделайте закрытые шкафы и антресоли. Именно эта система хранения будет имитировать нишу, вмещая много одежды и разных мелочей. Не забудьте про выдвижные ящики под кроватью. И оформите всю конструкцию в белом цвете — так она будет выглядеть намного изящнее.

Фото: viral-tweet.com

3. Крохотная ниша со шторой

Очень узкая ниша, которую и нишей назвать сложно, при ваших небольших усилиях станет модной витриной обувного магазина. Лично вашего. Скрыть это великолепие от пыли и посторонних глаз сможет красивая портьера в тон окраске стен или акцентного цвета.

Фото: comptest2015.org

4. Матовое стекло и плетеные корзины

Если вы предпочитаете все же использовать для хранения своего гардероба закрытые шкафы, не делайте их дверцы непроницаемыми. Матовое стекло добавит комнате воздушности, а плетеные корзины на верхнем ярусе — уюта и тепла. Все оттенки натуральные, естественные, природные. Это настолько модно, что будет уместно в интерьере еще много лет. Мода на естественность и изящество не проходит!

Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

5. Ящички на каждый день недели

Прекрасная идея для хранения вещей в детской комнате. Вы можете приготовить вещи на неделю для вашего ребенка, разложив их по соответствующим ящичкам. Не придется с утра метаться по комнате и вынимать из шкафа кучу вещей, чтобы понять, что нравится вам и ребенку именно сегодня. Заодно и к порядку детей приучите.

Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

6. Узкие полочки на кухне

Следующая наша идея касается хранения припасов и многочисленных банок и баночек с крупами, травами и сушеными фруктами. Не в каждой квартире есть кладовка или место для ее обустройства. В этом случае изящные полочки на кухне помогут решить и проблему хранения, и задачи декора. Главное — выбирать красивые баночки и ставить их в один ряд.

Фото: kyean.org

7. Столик в нише

Какой большой ни была бы ванная комната, вам всегда не хватит в ней места для многих предметов. Столик в нише поможет разумно разместить и гладильную доску, и сам утюг, и полотенца, и средства для уборки в квартире. Дверца-жалюзи скроет содержимое, когда вы им не пользуетесь, а поверхность столика пригодится для мелких работ по хозяйству. Здесь же можно разместить красивые вазы, шкатулки и коробочки. Для такого столика попробуйте найти место и в ванной. Его конфигурация может быть какой угодно.

Фото: backyardsimple.com

8. Конструкция над стиральной машиной

Что лежит у вас на стиральной машине? Расчески, заколки, шпильки, резинки для волос и всякие непонятные штучки неизвестно от чего. Убирайте их в плетеную корзинку и ставьте на полочку или в шкафчик. Над стиральной машиной сделайте простую конструкцию для сушки полотенец и нижнего белья. Высушили — убрали белье и сложили конструкцию. Элегантно и удобно.

Фото: backyardsimple.com

9. Подиум с ящиками

В квартире-студии вообще нет места ни для чего. А поставить здесь нужно хотя бы кровать, рабочий стол, кресло и шкаф. Нет, шкаф не нужно. Вместо него используйте подиум под кроватью, потенциальная емкость которого не уступает объему большого шкафа. Выдвижные ящики, они же ступеньки, выглядят изящно и работают в интерьере на все сто.

Фото: cdn.interiorzine.com

10. Подвесная консоль

То, что в квартире-студии нельзя сложить в ящики подиума, можно элегантно разместить у свободной части стены. Одна подвесная консоль, окрашенная в подходящий фону стен оттенок, вместит два десятка плечиков с разными предметами одежды. Сверху можно добавить элегантную сумочку и картину. Да, по своей сути это система хранения. Выглядит как отличная дизайнерская находка.

Фото: cdn.interiorzine.com

11. Пуфик с кармашками

Любой пуфик украшает любую комнату и становится отличным дополнением к системе хранения. Сюда поместится больше десяти пар обуви, включая сандалии и домашние тапочки. Вы же наверняка знаете, какая это проблема — держать их пор рукой и не спотыкаться о них, проходя по коридору.

Фото: fromyosunewithlove.com

12. Хранение украшений на ветках

Для украшений придуманы шкатулки, коробки, ящички и баночки. Они занимают много места, приходится долго перебирать их содержимое в поисках того, что нужно именно сейчас. Вот такие интересные ветки могут компактно хранить все ваши украшения и сразу показывать вам весь ассортимент, чтобы вы могли быстро выбрать подходящий кулон, серьги и кольцо.

Фото: buzzly.fr

13. Винтажные чемоданы

Старые чемоданы, которые не вошли, а буквально ворвались в моду несколько лет назад, стали объектом вожделения для коллекционеров, любителей старины и винтажных интерьеров. Составленные горкой, такие чемоданы могут выполнять свою первоначальную функцию: хранить несезонные вещи и те, что могут вам понадобиться «когда-нибудь потом». Прятать такую чемоданную конструкцию нет необходимости, наоборот, это предмет для гордости и демонстрации гостям. Они ахнут.

Фото: vdomadobre.info

14. Манекен с полочками

Знакомый многим манекен, который украшает витрины магазинов нижнего белья и комнаты закройщиц ателье, хранит важный секрет. Внутри можно сделать полочки и держать там бижутерию, драгоценности, платки и даже небольшие предметы одежды. Закрывать эту систему хранения или выставить на всеобщее обозрение — дело вкуса и стоимости драгоценностей. Но вряд ли вы найдете идею хранения элегантнее, чем эта!

Фото: womanblitz.com

15. Полочки в санузле

Да, туалетная комната тоже должна выглядеть аккуратно и стильно. И полочкам для хранения здесь отводится большая роль. Не нужно закрытых шкафчиков, нависающих над головой. Простые белые полочки сами по себе хороши, а с красивыми баночками, плетеными корзиночками и старинными флакончиками станут выставкой стильных мелочей, которые нужны в любой квартире. Особенно в той, что претендует на звание самой изящной.