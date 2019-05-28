Современный дизайн маленькой квартиры-студии

Современный и функциональный интерьер можно оформить даже в маленькой квартире-студии — показываем вместе с дизайнерами ReRooms, как это сделать.
Современный стиль — один из самых подходящих для оформления квартир-студий, в которых, как правило, всегда в изобилии присутствуют ниши, кривые линии и выступающие углы. Этот стиль позволяет скорректировать недостатки помещения и создать функциональную обстановку даже в самом неудобном жилье. Основа современного интерьера — здравый смысл, удобство и простота. Здесь неважны показная роскошь и обилие деталей. Ставка в современной стилистике делается на четкие формы, плавные линии, нейтральность элементов, типовую мебель и визуальные приемы зонирования — они позволяют сохранить свободу пространства, но сделать его по-настоящему своим и личным.
Такой современный, удобный и функциональный интерьер предстояло оформить дизайнерам ReRooms в 30-метровой студии для молодого парня. Для заказчика было важно, чтобы в квартире нашелся уголок для рабочего места, а также появилась приватная зона для отдыха. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить единство открытого пространства и наполнить его всем необходимым для комфортной жизни.
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Давайте посмотрим, какие решения были приняты в каждой отдельной зоне.
Прихожая
Современный стиль подразумевает использование в интерьере чистых и сдержанных цветов, которые не обязательно должны быть светлыми и нейтральными. В этом случае дизайнеры выбрали серую цветовую гамму, с тонами которой эффектно сыграли в каждой зоне студии.
Входная зона получилась довольно контрастной — стены покрыли матовой краской цвета мокрого асфальта, и они выразительно оттенили белоснежный потолок и фасады мебели. Компенсировали строгий эффект древесными оттенками на полу — его отделали мозаичным паркетом, уложенным в шахматном порядке.
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Систему хранения обустроили встроенным под потолок шкафом, который замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка.
Роль декора в зоне прихожей возложена на освещение — вместо точечных светильников на потолке разместили кривую шину с софитами, огни которых играют бликами на глянцевой поверхности мебели. Таким образом удалось добиться создания визуальной иллюзии простора в крохотном помещении и украсить входную зону.
Зона кухни-столовой
Выразительный интерьер в современных интерьерах достигается не за счет комбинации ярких красок, а с помощью сочетания выразительных фактур. Этим принципом руководствовались наши дизайнеры при обустройстве кухонной и обеденной зон. Этот участок жилой площади богат на визуальные ощущения: глянцевые поверхности фасадов гарнитура эффектно смотрятся в ансамбле с бетонным покрытием кухонного фартука и столешницей. На их фоне выразительно сверкает хромированная вытяжка и стеклянные дверцы встроенной техники — в такой фактурной комбинации этот уголок не кажется скучным, несмотря на сдержанное цветовое оформление.
Обеденную зону разместили параллельно рабочей и обустроили компактным деревянным столом, необычными керамическими табуретами, напоминающими барабан «там-там». Они могут служить не только стульями, но и переносными столиками.
Как и в прихожей, декором в кухне-столовой стали интересные светильники — всю площадь здесь подсветили потолочной шиной с несколькими софитами, а над обеденным столом стену украсили оригинальным бра в виде головы буйвола.
Зона гостиной-спальни
Зону отдыха в студии решили оформить в светлых тонах — они сделали пространство свежим и уютным. Их разбавили темно-серыми, синими, горчичными и бордовыми тонами для придания интерьеру респектабельности — ведь он создавался для молодого человека с серьезными планами на жизнь.
Под гостиную дизайнеры отвели небольшой участок, разделяющий кухню со спальней. Ее обустроили удобным креслом без подлокотников, чтобы они не съедали ценную площадь, и телевизором на низкой тумбе. Чтобы сделать единое студийное пространство более уютным и приватным, наши специалисты поставили зонирующую перегородку с расстекловкой и модуль-стеллаж для книг — они не занимают много места и кроме своего прямого предназначения отлично справляются с ролью декора.
Спальная и рабочая зоны обустроены ближе к окну — здесь все просто и лаконично. Удобная кровать с выдвижным ящиком для хранения постельного белья и компактный письменный стол, за которым удобно сможет разместиться хозяин студии для работы за ноутбуком. Несмотря на минималистичное обустройство, спальня получилась очень уютной. Такую атмосферу в ней создали плюшевый текстиль на кровати и необычная люстра из натуральных гусиных перьев.
Ванная и санузел
В объединенной ванной с санузлом все пропитано свежестью и чистотой. Такого эффекта удалось достичь за счет сочетания белого и светло-зеленого цветов, контрастно оттененных темным полом и дверью.
Объем в комнате получили с помощью белой плитки-«метро», которой отделали стену над ванной. На фоне плитки теряются выступающие части сантехники, благодаря чему в комнате сохраняется простор.
Обратите внимание, как удачно разместили стиральную машину: ее установили в углу ванной и покрыли удлиненной столешницей подвесной тумбы. Таким образом удалось избежать эффекта заставленности и сделать помещение максимально функциональным.
Стоимость дизайн-проекта для этой студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в ведомости по
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники