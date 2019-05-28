Современный дизайн маленькой квартиры-студии

Такой современный, удобный и функциональный интерьер предстояло оформить дизайнерам ReRooms в 30-метровой студии для молодого парня. Для заказчика было важно, чтобы в квартире нашелся уголок для рабочего места , а также появилась приватная зона для отдыха. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить единство открытого пространства и наполнить его всем необходимым для комфортной жизни.

Современный стиль — один из самых подходящих для оформления квартир-студий , в которых, как правило, всегда в изобилии присутствуют ниши, кривые линии и выступающие углы. Этот стиль позволяет скорректировать недостатки помещения и создать функциональную обстановку даже в самом неудобном жилье. Основа современного интерьера — здравый смысл, удобство и простота. Здесь неважны показная роскошь и обилие деталей. Ставка в современной стилистике делается на четкие формы, плавные линии, нейтральность элементов, типовую мебель и визуальные приемы зонирования — они позволяют сохранить свободу пространства, но сделать его по-настоящему своим и личным.

Давайте посмотрим, какие решения были приняты в каждой отдельной зоне.

Прихожая

Современный стиль подразумевает использование в интерьере чистых и сдержанных цветов, которые не обязательно должны быть светлыми и нейтральными. В этом случае дизайнеры выбрали серую цветовую гамму, с тонами которой эффектно сыграли в каждой зоне студии.

Входная зона получилась довольно контрастной — стены покрыли матовой краской цвета мокрого асфальта, и они выразительно оттенили белоснежный потолок и фасады мебели. Компенсировали строгий эффект древесными оттенками на полу — его отделали мозаичным паркетом, уложенным в шахматном порядке.

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Фото: rerooms.ru

Систему хранения обустроили встроенным под потолок шкафом, который замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка.

Роль декора в зоне прихожей возложена на освещение — вместо точечных светильников на потолке разместили кривую шину с софитами, огни которых играют бликами на глянцевой поверхности мебели. Таким образом удалось добиться создания визуальной иллюзии простора в крохотном помещении и украсить входную зону.

Зона кухни-столовой

Выразительный интерьер в современных интерьерах достигается не за счет комбинации ярких красок, а с помощью сочетания выразительных фактур. Этим принципом руководствовались наши дизайнеры при обустройстве кухонной и обеденной зон. Этот участок жилой площади богат на визуальные ощущения: глянцевые поверхности фасадов гарнитура эффектно смотрятся в ансамбле с бетонным покрытием кухонного фартука и столешницей. На их фоне выразительно сверкает хромированная вытяжка и стеклянные дверцы встроенной техники — в такой фактурной комбинации этот уголок не кажется скучным, несмотря на сдержанное цветовое оформление.

Фото: rerooms.ru

Обеденную зону разместили параллельно рабочей и обустроили компактным деревянным столом, необычными керамическими табуретами, напоминающими барабан «там-там». Они могут служить не только стульями, но и переносными столиками.

Как и в прихожей, декором в кухне-столовой стали интересные светильники — всю площадь здесь подсветили потолочной шиной с несколькими софитами, а над обеденным столом стену украсили оригинальным бра в виде головы буйвола.

Зона гостиной-спальни

Зону отдыха в студии решили оформить в светлых тонах — они сделали пространство свежим и уютным. Их разбавили темно-серыми, синими, горчичными и бордовыми тонами для придания интерьеру респектабельности — ведь он создавался для молодого человека с серьезными планами на жизнь.

Фото: rerooms.ru

Под гостиную дизайнеры отвели небольшой участок, разделяющий кухню со спальней. Ее обустроили удобным креслом без подлокотников, чтобы они не съедали ценную площадь, и телевизором на низкой тумбе. Чтобы сделать единое студийное пространство более уютным и приватным, наши специалисты поставили зонирующую перегородку с расстекловкой и модуль-стеллаж для книг — они не занимают много места и кроме своего прямого предназначения отлично справляются с ролью декора.

Фото: rerooms.ru

Спальная и рабочая зоны обустроены ближе к окну — здесь все просто и лаконично. Удобная кровать с выдвижным ящиком для хранения постельного белья и компактный письменный стол, за которым удобно сможет разместиться хозяин студии для работы за ноутбуком. Несмотря на минималистичное обустройство, спальня получилась очень уютной. Такую атмосферу в ней создали плюшевый текстиль на кровати и необычная люстра из натуральных гусиных перьев.

Ванная и санузел

В объединенной ванной с санузлом все пропитано свежестью и чистотой. Такого эффекта удалось достичь за счет сочетания белого и светло-зеленого цветов, контрастно оттененных темным полом и дверью.

Фото: rerooms.ru

Объем в комнате получили с помощью белой плитки-«метро», которой отделали стену над ванной. На фоне плитки теряются выступающие части сантехники, благодаря чему в комнате сохраняется простор.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, как удачно разместили стиральную машину: ее установили в углу ванной и покрыли удлиненной столешницей подвесной тумбы. Таким образом удалось избежать эффекта заставленности и сделать помещение максимально функциональным.