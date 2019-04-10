Современный интерьер двушки в стиле фьюжн с крупными принтами на стенах

Сегодня мы покажем, как оригинально дизайнеры ReRooms оформили в стиле фьюжн небольшую двухкомнатную квартиру.
Интерьер получился светлым и одновременно ярким благодаря большим принтам на стенах и своеобразному декору. Вам точно понравится!
Проект был реализован в 64-метровой двушке с большой совмещенной кухней-гостиной, спальней и детской комнатой. Дизайнеры оформили светлый современный интерьер, украсив его многочисленными рисунками и самобытным декором, характерным для стиля фьюжн.
В подробностях рассказываем про каждую комнату стильной двухкомнатной квартиры на юго-востоке Москвы.
Прихожая и коридор
Прихожая сочетает классическую бело-бежевую палитру с ярким геометрическим принтом на одной из стен. Здесь красуются разнообразные абстрактные фигуры вперемешку с зеленым растительным рисунком, он красиво гармонирует с белыми стенами и бежевыми дверцами шкафа.
Большое внимание уделено сохранению просторности прихожей: большой шкаф-купе встроен в стену и не занимает много места, а для визуального расширения пространства использовано настенное зеркало. Единственный предмет мебели — мягкий текстильный пуфик — тоже имеет функциональную задачу: он отделяет зону прихожей от общего коридора, создавая условное зонирование.
Для отделки прихожей и коридора дизайнерам понадобились:
Кухня-гостиная
В объединенной кухне-гостиной мы тоже видим разделение на зоны. Кухонная область разграничена с гостиной при помощи барной стойки, примыкающей к гарнитуру, и выделена настенной плиткой. А еще от общего пространства отделена небольшая рабочая зона, которая располагается у окна за ограждением из деревянных балок.
На фоне светлой бело-серой отделки выделяется контрастное сочетание геометрического принта на одной стене и картин с растительными мотивами на противоположной. Такой контраст, характерный для стиля фьюжн, также проявляется в комбинировании живых зеленых растений с пластиковой мебелью, матового текстиля с глянцевыми поверхностями.
Самый яркий декор комнаты, помимо принта и картин, — это необычные люстры и светильники, выполненные в форме шаров. Они сразу бросаются в глаза на фоне прямой мебели в строгих геометрических формах.
Материалы и мебель, использованные в кухне-гостиной:
Стационарная перегородка была изготовлена на заказ в компании
Спальня
В спальне, как и в остальных комнатах, создан светлый нейтральный интерьер, на фоне которого выделяется яркий абстрактный принт в синих тонах. В целом облик комнаты получился холодным и строгим, но теплоты и уюта ему добавляют желтые занавески и зеленые растения на тумбочках.
Отделка с большим количеством белого цвета делает спальню визуально шире и больше. Помогает в этом также шкаф-купе с полностью зеркальными дверцами и длинные шторы до самого пола, которые визуально поднимают потолок.
Интересно устроено освещение спальни. Помимо основных светильников, встроенных в потолок, имеется также подсветка в стене по обе стороны кровати. Это позволяет создать в комнате уютную спокойную обстановку с приглушенным светом, а еще дополнительно выделить принт.
Чтобы создать такую спальню, понадобятся следующие товары:
Детская
В детской комнате создан городской облик в немного абстрактном виде: принт на стене изображает рисунки небольших домов, второй ярус кровати украшен окошком со створками и крышей. Такая имитация добавляет интерьеру оригинальности и делает комнату более интересной для детей.
В детской много декора с анималистичным характером: картина с лисой, мягкая игрушка-панда, различные статуэтки. Такая тематика — очень характерная черта для стиля фьюжн, но здесь она оформлена в «детском» виде. Из других традиционных деталей можно выделить римские шторы и жалюзи на окнах, необычные светильники.
Общая палитра комнаты — спокойная, выполненная в бело-бежевых тонах. А в качестве ярких акцентов, помимо принта и декора, использован бордовый цвет и узорчатый ковер на полу.
Хотите оформить такую детскую? Вот товары, которые вам нужны:
Ванная
Здесь использовано контрастное сочетание классической керамической плитки и деревянной текстуры. В качестве третьего материала добавлено стекло — в виде перегородки, отделяющей зону душа. Полноразмерная душевая кабина была бы слишком громоздкой для такой небольшой ванной.
Экономия места также проявляется в использовании подвесной сантехники и инсталляций, а еще в практичном расположении предметов. Например, стиральные машины поставлены одна на другую и спрятаны в нишу, которая продолжается закрытым шкафом до самого потолка.
Для оформления ванной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники