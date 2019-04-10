Современный интерьер двушки в стиле фьюжн с крупными принтами на стенах

Сегодня мы покажем, как оригинально дизайнеры ReRooms оформили в стиле фьюжн небольшую двухкомнатную квартиру.

Интерьер получился светлым и одновременно ярким благодаря большим принтам на стенах и своеобразному декору. Вам точно понравится!

Проект был реализован в 64-метровой двушке с большой совмещенной кухней-гостиной, спальней и детской комнатой. Дизайнеры оформили светлый современный интерьер, украсив его многочисленными рисунками и самобытным декором, характерным для стиля фьюжн.

В подробностях рассказываем про каждую комнату стильной двухкомнатной квартиры на юго-востоке Москвы.

Прихожая и коридор

Прихожая сочетает классическую бело-бежевую палитру с ярким геометрическим принтом на одной из стен. Здесь красуются разнообразные абстрактные фигуры вперемешку с зеленым растительным рисунком, он красиво гармонирует с белыми стенами и бежевыми дверцами шкафа.



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Большое внимание уделено сохранению просторности прихожей: большой шкаф-купе встроен в стену и не занимает много места, а для визуального расширения пространства использовано настенное зеркало. Единственный предмет мебели — мягкий текстильный пуфик — тоже имеет функциональную задачу: он отделяет зону прихожей от общего коридора, создавая условное зонирование.

Для отделки прихожей и коридора дизайнерам понадобились:

Дизайнерские фотообои «GreenDay: Шестигранники и мох» 21 080 руб.* Купить *Цена может измениться Краска Little Greene LG113, French Grey 6 720 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочные светильники LOCUS TR 9 24 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухня-гостиная

В объединенной кухне-гостиной мы тоже видим разделение на зоны. Кухонная область разграничена с гостиной при помощи барной стойки, примыкающей к гарнитуру, и выделена настенной плиткой. А еще от общего пространства отделена небольшая рабочая зона, которая располагается у окна за ограждением из деревянных балок.

На фоне светлой бело-серой отделки выделяется контрастное сочетание геометрического принта на одной стене и картин с растительными мотивами на противоположной. Такой контраст, характерный для стиля фьюжн, также проявляется в комбинировании живых зеленых растений с пластиковой мебелью, матового текстиля с глянцевыми поверхностями.



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Самый яркий декор комнаты, помимо принта и картин, — это необычные люстры и светильники, выполненные в форме шаров. Они сразу бросаются в глаза на фоне прямой мебели в строгих геометрических формах.

Материалы и мебель, использованные в кухне-гостиной:

Фотообои «Треугольники 3» 31 620 руб.* Купить *Цена может измениться Стулья Dystopia 18 570 руб.* Купить *Цена может измениться Диван «Пекин» Grey 38 690 руб.* Купить *Цена может измениться Стеллаж ВИТШЁ 3 499 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник Branching Bubbles Summer 5 ламп 46 590 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесные светильники Mirror Ball 11 980 руб.* Купить *Цена может измениться

Стационарная перегородка была изготовлена на заказ в компании «Свободный стиль» .

Спальня

В спальне, как и в остальных комнатах, создан светлый нейтральный интерьер, на фоне которого выделяется яркий абстрактный принт в синих тонах. В целом облик комнаты получился холодным и строгим, но теплоты и уюта ему добавляют желтые занавески и зеленые растения на тумбочках.

Отделка с большим количеством белого цвета делает спальню визуально шире и больше. Помогает в этом также шкаф-купе с полностью зеркальными дверцами и длинные шторы до самого пола, которые визуально поднимают потолок.

Интересно устроено освещение спальни. Помимо основных светильников, встроенных в потолок, имеется также подсветка в стене по обе стороны кровати. Это позволяет создать в комнате уютную спокойную обстановку с приглушенным светом, а еще дополнительно выделить принт.

Чтобы создать такую спальню, понадобятся следующие товары:

Фотообои Brush: 20171 Цена по запросу Купить Шкаф-купе 2-дверный Comet 180х240 см 39 999 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать с подъемным механизмом Elisa 41 440 руб.* Купить *Цена может измениться Тумбы прикроватные «Оптима-1» 9 598 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочные светильники KUB ON 1527 57 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Детская

В детской комнате создан городской облик в немного абстрактном виде: принт на стене изображает рисунки небольших домов, второй ярус кровати украшен окошком со створками и крышей. Такая имитация добавляет интерьеру оригинальности и делает комнату более интересной для детей.

В детской много декора с анималистичным характером: картина с лисой, мягкая игрушка-панда, различные статуэтки. Такая тематика — очень характерная черта для стиля фьюжн, но здесь она оформлена в «детском» виде. Из других традиционных деталей можно выделить римские шторы и жалюзи на окнах, необычные светильники.



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Общая палитра комнаты — спокойная, выполненная в бело-бежевых тонах. А в качестве ярких акцентов, помимо принта и декора, использован бордовый цвет и узорчатый ковер на полу.

Хотите оформить такую детскую? Вот товары, которые вам нужны:

Фотообои «Европейская улочка» 26 350 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-купе 2-дверный Comet 180х240 см 33 999 руб.* Купить *Цена может измениться Ящики для хранения ТРУФАСТ 5 893 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра COMETA 20 730 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесы ULVIN 9 560 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная

Здесь использовано контрастное сочетание классической керамической плитки и деревянной текстуры. В качестве третьего материала добавлено стекло — в виде перегородки, отделяющей зону душа. Полноразмерная душевая кабина была бы слишком громоздкой для такой небольшой ванной.



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Экономия места также проявляется в использовании подвесной сантехники и инсталляций, а еще в практичном расположении предметов. Например, стиральные машины поставлены одна на другую и спрятаны в нишу, которая продолжается закрытым шкафом до самого потолка.

Для оформления ванной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары: