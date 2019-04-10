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Современный интерьер двушки в стиле фьюжн с крупными принтами на стенах


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Сегодня мы покажем, как оригинально дизайнеры ReRooms оформили в стиле фьюжн небольшую двухкомнатную квартиру.

Содержание

Интерьер получился светлым и одновременно ярким благодаря большим принтам на стенах и своеобразному декору. Вам точно понравится!

Проект был реализован в 64-метровой двушке с большой совмещенной кухней-гостиной, спальней и детской комнатой. Дизайнеры оформили светлый современный интерьер, украсив его многочисленными рисунками и самобытным декором, характерным для стиля фьюжн.

В подробностях рассказываем про каждую комнату стильной двухкомнатной квартиры на юго-востоке Москвы.

Прихожая и коридор

Прихожая сочетает классическую бело-бежевую палитру с ярким геометрическим принтом на одной из стен. Здесь красуются разнообразные абстрактные фигуры вперемешку с зеленым растительным рисунком, он красиво гармонирует с белыми стенами и бежевыми дверцами шкафа. 


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Большое внимание уделено сохранению просторности прихожей: большой шкаф-купе встроен в стену и не занимает много места, а для визуального расширения пространства использовано настенное зеркало. Единственный предмет мебели — мягкий текстильный пуфик — тоже имеет функциональную задачу: он отделяет зону прихожей от общего коридора, создавая условное зонирование.

Для отделки прихожей и коридора дизайнерам понадобились:

Фото № 1: Современный интерьер двушки в стиле фьюжн с крупными принтами на стенах
Дизайнерские фотообои «GreenDay: Шестигранники и мох»
21 080 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Краска Little Greene LG113, French Grey
6 720 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочные светильники LOCUS TR 9
24 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухня-гостиная

В объединенной кухне-гостиной мы тоже видим разделение на зоны. Кухонная область разграничена с гостиной при помощи барной стойки, примыкающей к гарнитуру, и выделена настенной плиткой. А еще от общего пространства отделена небольшая рабочая зона, которая располагается у окна за ограждением из деревянных балок. 

На фоне светлой бело-серой отделки выделяется контрастное сочетание геометрического принта на одной стене и картин с растительными мотивами на противоположной. Такой контраст, характерный для стиля фьюжн, также проявляется в комбинировании живых зеленых растений с пластиковой мебелью, матового текстиля с глянцевыми поверхностями. 


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Самый яркий декор комнаты, помимо принта и картин, — это необычные люстры и светильники, выполненные в форме шаров. Они сразу бросаются в глаза на фоне прямой мебели в строгих геометрических формах.

Материалы и мебель, использованные в кухне-гостиной: 

Фотообои «Треугольники 3»
31 620 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья Dystopia
18 570 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Диван «Пекин» Grey
38 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стеллаж ВИТШЁ
3 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесной светильник Branching Bubbles Summer 5 ламп
46 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесные светильники Mirror Ball
11 980 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Стационарная перегородка была изготовлена на заказ в компании «Свободный стиль».

Спальня

В спальне, как и в остальных комнатах, создан светлый нейтральный интерьер, на фоне которого выделяется яркий абстрактный принт в синих тонах. В целом облик комнаты получился холодным и строгим, но теплоты и уюта ему добавляют желтые занавески и зеленые растения на тумбочках. 

Отделка с большим количеством белого цвета делает спальню визуально шире и больше. Помогает в этом также шкаф-купе с полностью зеркальными дверцами и длинные шторы до самого пола, которые визуально поднимают потолок. 

Интересно устроено освещение спальни. Помимо основных светильников, встроенных в потолок, имеется также подсветка в стене по обе стороны кровати. Это позволяет создать в комнате уютную спокойную обстановку с приглушенным светом, а еще дополнительно выделить принт.

Чтобы создать такую спальню, понадобятся следующие товары:

Фотообои Brush: 20171
Цена по запросу
Купить
Шкаф-купе 2-дверный Comet 180х240 см
39 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать с подъемным механизмом Elisa
41 440 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумбы прикроватные «Оптима-1»
9 598 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочные светильники KUB ON 1527
57 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Детская

В детской комнате создан городской облик в немного абстрактном виде: принт на стене изображает рисунки небольших домов, второй ярус кровати украшен окошком со створками и крышей. Такая имитация добавляет интерьеру оригинальности и делает комнату более интересной для детей.

В детской много декора с анималистичным характером: картина с лисой, мягкая игрушка-панда, различные статуэтки. Такая тематика — очень характерная черта для стиля фьюжн, но здесь она оформлена в «детском» виде. Из других традиционных деталей можно выделить римские шторы и жалюзи на окнах, необычные светильники.


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Общая палитра комнаты — спокойная, выполненная в бело-бежевых тонах. А в качестве ярких акцентов, помимо принта и декора, использован бордовый цвет и узорчатый ковер на полу.

Хотите оформить такую детскую? Вот товары, которые вам нужны:

Фотообои «Европейская улочка»
26 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкаф-купе 2-дверный Comet 180х240 см
33 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ящики для хранения ТРУФАСТ
5 893 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра COMETA
20 730 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесы ULVIN
9 560 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная

Здесь использовано контрастное сочетание классической керамической плитки и деревянной текстуры. В качестве третьего материала добавлено стекло — в виде перегородки, отделяющей зону душа. Полноразмерная душевая кабина была бы слишком громоздкой для такой небольшой ванной.


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Экономия места также проявляется в использовании подвесной сантехники и инсталляций, а еще в практичном расположении предметов. Например, стиральные машины поставлены одна на другую и спрятаны в нишу, которая продолжается закрытым шкафом до самого потолка. 

Для оформления ванной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:

Керамический гранит «Фрегат» темно-коричневый
9 805 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамический гранит «Королевская дорога» серый темный
19 080 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочные светильники KUB ON 1527
57 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#современный интерьер#стиль фьюжн#принты на стенах#двухкомнатная квартира
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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