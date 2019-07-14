Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкой

Проект дизайнеров ReRooms превратил обычную двушку в комфортную и очень просторную квартиру с большой кухней-гостиной.
Интерьер этой двухкомнатной квартиры площадью 56,77 метра оформлен в стилистике модернизма. Объединенное в процессе переделки помещение кухни-гостиной представляет собой очень удобное и довольно большое по площади пространство.
В качестве основных цветов отделки дизайнеры выбрали бежевый, теплый коричневый и белый. Спальня, выполненная в тех же тонах, выглядит очень гармонично. Стильные перегородки из стекла отделяют комфортный кабинет от зоны отдыха. Все предметы интерьера в квартире сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга.ьер этой двухкомнатной квартиры площадью 56,77 метра оформлен в стилистике модернизма. Объединенное в процессе переделки помещение кухни-гостиной представляет собой очень удобное и довольно большое по площади пространство.
В качестве основных цветов отделки дизайнеры выбрали бежевый, теплый коричневый и белый. Спальня, выполненная в тех же тонах, выглядит очень гармонично. Стильные перегородки из стекла отделяют комфортный кабинет от зоны отдыха. Все предметы интерьера в квартире сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга.
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В этих комнатах есть много интересных дизайнерских решений, которые можно применить в любой квартире, независимо от стилистического направления и площади.
Кухня-гостиная
В первоначальном своем виде гостиная занимала площадь всего чуть более 14 метров — то есть разгуляться фантазии, требующей эффектных решений, было негде. Кухня тоже имела скромную площадь — около 11 метров. Дизайнеры решили снести ненесущие перегородки и объединить эти две комнаты, превратив их в просторное помещение, оформленное в единой концепции. Более того, кухня-гостиная включила в себя еще и пространство почти десятиметрового коридора, функции которого прекрасно выполняет теперь небольшая входная зона.
После этой перепланировки новая кухня-гостиная получила в свое распоряжение больше 31 метра и несколько функциональных зон. Место для отдыха с большим и уютным диваном выделено с помощью бежевого ковра почти в том же оттенке, что и стоящая на нем мебель. Подсветка на потолке в форме прямоугольника поддерживает зонирование этой части кухни-гостиной, очерчивая ее условные границы. Изящный столик выполняет роль и кофейного, и журнального. О полном уединении здесь говорить не приходится, но этого и не требовалось — идея расширения пространства и визуального вычленения зон разного предназначения реализована идеально.
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Перед диваном дизайнеры оформили большую, но не занимающую много площади тв-зону с подвесной консолью и экраном на стене. Вся эта конструкция вытянута под потолок, замыкая условное пространство для отдыха.
Рядом с «диванной» зоной отдыха расположена визуально более приватная зона релаксации с креслом у необычного фальшкамина. Высокая спинка кресла и его расположение отгораживает эту часть кухни-гостиной от остального пространства. Здесь есть все необходимые для эмоционального расслабления предметы: имитация огня и поленница дров, живое растение, картина, отвлекающая от мыслей о повседневной суете, стильный торшер и мягкая подсветка по периметру потолка. Приятно мечтать и строить радужные планы, уютно устроившись в мягком кресле и ненадолго отгородившись от всего мира.
За диваном расположена зона непосредственно кухни с безручечным минималистичным гарнитуром под потолок, встроенной духовкой и микроволновкой, лаконичным фартуком в теплом коричневом цвете. На потолке оформлена та же прямоугольная подсветка, что и над диванной частью пространства.
Обеденный стол, за которым могут разместиться шесть человек, кажется очень компактным благодаря своим простым формам и отсутствию декоративных деталей. Все внимание привлекает к себе люстра над столом — она выполнена в традициях модернизма и прекрасно сочетается по цвету с оттенками бежевого и шоколада в оформлении всей квартиры.
Спальня
Семнадцатиметровая спальня тоже подверглась перепланировке, в результате чего здесь появился отдельный кабинет со стеклянными перегородками. Но о нем мы расскажем чуть позже, а сейчас полюбуемся на интересные решения по оформлению этой комнаты. Площадь спальни после переделки составляет почти 13 метров, которых вполне достаточно для размещения кровати с мягким изголовьем, минималистичного и очень емкого шкафа под потолок и небольшой тумбочки. Серый текстиль на кровати перекликается с ковровым покрытием — здесь дизайнеры не стали повторять бежевую гамму зоны отдыха в гостиной. А картина на стене отсылает нас к уголку для мечтаний у фальшкамина. Подсветка на потолке выдержана в традициях оформления всех пространств кухни-гостиной.
Мягкий текстиль и стеклянные перегородки отделяют от спальни зону небольшого кабинета, куда мы сейчас и отправимся.
Кабинет
Почти на пяти метрах здесь разместился рабочий стол, удобное кресло и полки для папок, бумаг и разных аксессуаров. Большое окно позволяет работать при естественном свете, а легкие рулонные шторы помогут закрыть кабинет от палящих солнечных лучей. Стеклянные раздвижные перегородки легко открываются и экономят пространство, пропускают свет в спальню, когда это нужно. Шторы же способствуют уединению в кабинете и затемнению спальни. Если у вас нет возможности оформить такой удобный кабинет в самой квартире, посмотрите, как можно обустроить его на балконе.
Ванная комната
В процессе перепланировки ванная комната получила почти полметра дополнительной площади, что позволяет удобно разместить здесь все нужное. Стеклянная перегородка у ванны и подвесная конструкция унитаза работают на расширение пространства. При том, что даже после увеличения площадь комнаты составила всего 4,2 метра, она выглядит просторной и уютной.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники