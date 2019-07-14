Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкой

В качестве основных цветов отделки дизайнеры выбрали бежевый, теплый коричневый и белый. Спальня, выполненная в тех же тонах, выглядит очень гармонично. Стильные перегородки из стекла отделяют комфортный кабинет от зоны отдыха. Все предметы интерьера в квартире сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга.

В качестве основных цветов отделки дизайнеры выбрали бежевый, теплый коричневый и белый. Спальня, выполненная в тех же тонах, выглядит очень гармонично. Стильные перегородки из стекла отделяют комфортный кабинет от зоны отдыха. Все предметы интерьера в квартире сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга.ьер этой двухкомнатной квартиры площадью 56,77 метра оформлен в стилистике модернизма . Объединенное в процессе переделки помещение кухни-гостиной представляет собой очень удобное и довольно большое по площади пространство.

Интерьер этой двухкомнатной квартиры площадью 56,77 метра оформлен в стилистике модернизма . Объединенное в процессе переделки помещение кухни-гостиной представляет собой очень удобное и довольно большое по площади пространство.

В этих комнатах есть много интересных дизайнерских решений, которые можно применить в любой квартире, независимо от стилистического направления и площади.

Кухня-гостиная

В первоначальном своем виде гостиная занимала площадь всего чуть более 14 метров — то есть разгуляться фантазии, требующей эффектных решений, было негде. Кухня тоже имела скромную площадь — около 11 метров. Дизайнеры решили снести ненесущие перегородки и объединить эти две комнаты, превратив их в просторное помещение, оформленное в единой концепции. Более того, кухня-гостиная включила в себя еще и пространство почти десятиметрового коридора, функции которого прекрасно выполняет теперь небольшая входная зона.

После этой перепланировки новая кухня-гостиная получила в свое распоряжение больше 31 метра и несколько функциональных зон. Место для отдыха с большим и уютным диваном выделено с помощью бежевого ковра почти в том же оттенке, что и стоящая на нем мебель. Подсветка на потолке в форме прямоугольника поддерживает зонирование этой части кухни-гостиной, очерчивая ее условные границы. Изящный столик выполняет роль и кофейного, и журнального. О полном уединении здесь говорить не приходится, но этого и не требовалось — идея расширения пространства и визуального вычленения зон разного предназначения реализована идеально.

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Фото: rerooms.ru

Перед диваном дизайнеры оформили большую, но не занимающую много площади тв-зону с подвесной консолью и экраном на стене. Вся эта конструкция вытянута под потолок, замыкая условное пространство для отдыха.

Фото: rerooms.ru

Рядом с «диванной» зоной отдыха расположена визуально более приватная зона релаксации с креслом у необычного фальшкамина. Высокая спинка кресла и его расположение отгораживает эту часть кухни-гостиной от остального пространства. Здесь есть все необходимые для эмоционального расслабления предметы: имитация огня и поленница дров, живое растение, картина, отвлекающая от мыслей о повседневной суете, стильный торшер и мягкая подсветка по периметру потолка. Приятно мечтать и строить радужные планы, уютно устроившись в мягком кресле и ненадолго отгородившись от всего мира.

Фото: rerooms.ru

За диваном расположена зона непосредственно кухни с безручечным минималистичным гарнитуром под потолок, встроенной духовкой и микроволновкой, лаконичным фартуком в теплом коричневом цвете. На потолке оформлена та же прямоугольная подсветка, что и над диванной частью пространства.

Обеденный стол, за которым могут разместиться шесть человек, кажется очень компактным благодаря своим простым формам и отсутствию декоративных деталей. Все внимание привлекает к себе люстра над столом — она выполнена в традициях модернизма и прекрасно сочетается по цвету с оттенками бежевого и шоколада в оформлении всей квартиры.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Спальня

Семнадцатиметровая спальня тоже подверглась перепланировке, в результате чего здесь появился отдельный кабинет со стеклянными перегородками. Но о нем мы расскажем чуть позже, а сейчас полюбуемся на интересные решения по оформлению этой комнаты. Площадь спальни после переделки составляет почти 13 метров, которых вполне достаточно для размещения кровати с мягким изголовьем, минималистичного и очень емкого шкафа под потолок и небольшой тумбочки. Серый текстиль на кровати перекликается с ковровым покрытием — здесь дизайнеры не стали повторять бежевую гамму зоны отдыха в гостиной. А картина на стене отсылает нас к уголку для мечтаний у фальшкамина. Подсветка на потолке выдержана в традициях оформления всех пространств кухни-гостиной.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Мягкий текстиль и стеклянные перегородки отделяют от спальни зону небольшого кабинета, куда мы сейчас и отправимся.

Фото: rerooms.ru

Кабинет

Почти на пяти метрах здесь разместился рабочий стол, удобное кресло и полки для папок, бумаг и разных аксессуаров. Большое окно позволяет работать при естественном свете, а легкие рулонные шторы помогут закрыть кабинет от палящих солнечных лучей. Стеклянные раздвижные перегородки легко открываются и экономят пространство, пропускают свет в спальню, когда это нужно. Шторы же способствуют уединению в кабинете и затемнению спальни. Если у вас нет возможности оформить такой удобный кабинет в самой квартире, посмотрите, как можно обустроить его на балконе.

Фото: rerooms.ru

Ванная комната

В процессе перепланировки ванная комната получила почти полметра дополнительной площади, что позволяет удобно разместить здесь все нужное. Стеклянная перегородка у ванны и подвесная конструкция унитаза работают на расширение пространства. При том, что даже после увеличения площадь комнаты составила всего 4,2 метра, она выглядит просторной и уютной.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

