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Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкой


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Проект дизайнеров ReRooms превратил обычную двушку в комфортную и очень просторную квартиру с большой кухней-гостиной.

Интерьер этой двухкомнатной квартиры площадью 56,77 метра оформлен в стилистике модернизма. Объединенное в процессе переделки помещение кухни-гостиной представляет собой очень удобное и довольно большое по площади пространство.

В качестве основных цветов отделки дизайнеры выбрали бежевый, теплый коричневый и белый. Спальня, выполненная в тех же тонах, выглядит очень гармонично. Стильные перегородки из стекла отделяют комфортный кабинет от зоны отдыха. Все предметы интерьера в квартире сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга.ьер этой двухкомнатной квартиры площадью 56,77 метра оформлен в стилистике модернизма. Объединенное в процессе переделки помещение кухни-гостиной представляет собой очень удобное и довольно большое по площади пространство.

В качестве основных цветов отделки дизайнеры выбрали бежевый, теплый коричневый и белый. Спальня, выполненная в тех же тонах, выглядит очень гармонично. Стильные перегородки из стекла отделяют комфортный кабинет от зоны отдыха. Все предметы интерьера в квартире сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга.

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В этих комнатах есть много интересных дизайнерских решений, которые можно применить в любой квартире, независимо от стилистического направления и площади.

Кухня-гостиная

В первоначальном своем виде гостиная занимала площадь всего чуть более 14 метров — то есть разгуляться фантазии, требующей эффектных решений, было негде. Кухня тоже имела скромную площадь — около 11 метров. Дизайнеры решили снести ненесущие перегородки и объединить эти две комнаты, превратив их в просторное помещение, оформленное в единой концепции. Более того, кухня-гостиная включила в себя еще и пространство почти десятиметрового коридора, функции которого прекрасно выполняет теперь небольшая входная зона.

После этой перепланировки новая кухня-гостиная получила в свое распоряжение больше 31 метра и несколько функциональных зон. Место для отдыха с большим и уютным диваном выделено с помощью бежевого ковра почти в том же оттенке, что и стоящая на нем мебель. Подсветка на потолке в форме прямоугольника поддерживает зонирование этой части кухни-гостиной, очерчивая ее условные границы. Изящный столик выполняет роль и кофейного, и журнального. О полном уединении здесь говорить не приходится, но этого и не требовалось — идея расширения пространства и визуального вычленения зон разного предназначения реализована идеально.

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Фото № 1: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Перед диваном дизайнеры оформили большую, но не занимающую много площади тв-зону с подвесной консолью и экраном на стене. Вся эта конструкция вытянута под потолок, замыкая условное пространство для отдыха.

Фото № 2: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Рядом с «диванной» зоной отдыха расположена визуально более приватная зона релаксации с креслом у необычного фальшкамина. Высокая спинка кресла и его расположение отгораживает эту часть кухни-гостиной от остального пространства. Здесь есть все необходимые для эмоционального расслабления предметы: имитация огня и поленница дров, живое растение, картина, отвлекающая от мыслей о повседневной суете, стильный торшер и мягкая подсветка по периметру потолка. Приятно мечтать и строить радужные планы, уютно устроившись в мягком кресле и ненадолго отгородившись от всего мира.

Фото № 3: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

За диваном расположена зона непосредственно кухни с безручечным минималистичным гарнитуром под потолок, встроенной духовкой и микроволновкой, лаконичным фартуком в теплом коричневом цвете. На потолке оформлена та же прямоугольная подсветка, что и над диванной частью пространства. 

Обеденный стол, за которым могут разместиться шесть человек, кажется очень компактным благодаря своим простым формам и отсутствию декоративных деталей. Все внимание привлекает к себе люстра над столом — она выполнена в традициях модернизма и прекрасно сочетается по цвету с оттенками бежевого и шоколада в оформлении всей квартиры.

Фото № 4: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Фото № 5: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Спальня

Семнадцатиметровая спальня тоже подверглась перепланировке, в результате чего здесь появился отдельный кабинет со стеклянными перегородками. Но о нем мы расскажем чуть позже, а сейчас полюбуемся на интересные решения по оформлению этой комнаты. Площадь спальни после переделки составляет почти 13 метров, которых вполне достаточно для размещения кровати с мягким изголовьем, минималистичного и очень емкого шкафа под потолок и небольшой тумбочки. Серый текстиль на кровати перекликается с ковровым покрытием — здесь дизайнеры не стали повторять бежевую гамму зоны отдыха в гостиной. А картина на стене отсылает нас к уголку для мечтаний у фальшкамина. Подсветка на потолке выдержана в традициях оформления всех пространств кухни-гостиной.

Фото № 6: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Фото № 7: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Мягкий текстиль и стеклянные перегородки отделяют от спальни зону небольшого кабинета, куда мы сейчас и отправимся.

Фото № 8: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Кабинет

Почти на пяти метрах здесь разместился рабочий стол, удобное кресло и полки для папок, бумаг и разных аксессуаров. Большое окно позволяет работать при естественном свете, а легкие рулонные шторы помогут закрыть кабинет от палящих солнечных лучей. Стеклянные раздвижные перегородки легко открываются и экономят пространство, пропускают свет в спальню, когда это нужно. Шторы же способствуют уединению в кабинете и затемнению спальни. Если у вас нет возможности оформить такой удобный кабинет в самой квартире, посмотрите, как можно обустроить его на балконе.

Фото № 9: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Ванная комната

В процессе перепланировки ванная комната получила почти полметра дополнительной площади, что позволяет удобно разместить здесь все нужное. Стеклянная перегородка у ванны и подвесная конструкция унитаза работают на расширение пространства. При том, что даже после увеличения площадь комнаты составила всего 4,2 метра, она выглядит просторной и уютной. 

Фото № 10: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Фото № 11: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Фото № 12: Двухкомнатная квартира с кабинетом за стеклянной перегородкойФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой двушки — 39 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами вы можете в ведомости по ссылке.

#планировка#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира
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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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