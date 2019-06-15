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Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идей


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Где у вас холодильник? Здесь? Как необычно! И удобно, и красиво.

Хорошо, когда есть большой, вместительный холодильник и он не мешает. А еще радует своим видом и вписывается в интерьер. А если все не так? Если не знаешь, куда его поставить, чтобы и пользоваться было сподручно, и правила эксплуатации соблюсти? А если он и вовсе непрезентабельный? ReRooms покажет, куда можно прятать такие холодильники.

На кухне, какой бы она ни была, надо разместить много мебели и техники: обеденный и рабочий столы, стулья, полочки, шкафчики и пеналы, раковину, плиту, духовку, вытяжку, посудомоечную машину и, конечно же, холодильник. Обычно это самый громоздкий предмет, и именно с ним бывает больше всего проблем: от выбора в магазине до расположения в квартире. Да-да, в квартире — дизайнеры утверждают, что пространство кухни не единственное «законное» место для хранения скоропортящихся продуктов. Холодильник хорошо впишется и в другие помещения — если знать варианты и приемы, куда и как его ставить. Важно помнить, что холодильник — сложный электроприбор с определенными требованиями к эксплуатации. Только при их полном соблюдении агрегат прослужит долго и бесперебойно. А где при этом он стоит — зависит от возможностей вашей квартиры и вашего желания создать красивый и уютный интерьер.о, когда есть большой, вместительный холодильник и он не мешает. А еще радует своим видом и вписывается в интерьер. А если все не так? Если не знаешь, куда его поставить, чтобы и пользоваться было сподручно, и правила эксплуатации соблюсти? А если он и вовсе непрезентабельный? ReRooms покажет, куда можно прятать такие холодильники.

На кухне, какой бы она ни была, надо разместить много мебели и техники: обеденный и рабочий столы, стулья, полочки, шкафчики и пеналы, раковину, плиту, духовку, вытяжку, посудомоечную машину и, конечно же, холодильник. Обычно это самый громоздкий предмет, и именно с ним бывает больше всего проблем: от выбора в магазине до расположения в квартире. Да-да, в квартире — дизайнеры утверждают, что пространство кухни не единственное «законное» место для хранения скоропортящихся продуктов. Холодильник хорошо впишется и в другие помещения — если знать варианты и приемы, куда и как его ставить. Важно помнить, что холодильник — сложный электроприбор с определенными требованиями к эксплуатации. Только при их полном соблюдении агрегат прослужит долго и бесперебойно. А где при этом он стоит — зависит от возможностей вашей квартиры и вашего желания создать красивый и уютный интерьер.

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Фото № 1: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: noeldempsey.com

Встроенный холодильник

Встроенная техника — самый популярный способ скрыть кухонные электроприборы за декоративными панелями. Это дает простор дизайнерским решениям и позволяет оформлять кухню в любом стиле, цвете, фактуре. В зависимости от размеров помещения и холодильника есть четыре варианта его потайного размещения.  

1. Стандарт

Это привычный и довольно-таки распространенный вариант для кухонь среднего размера. Холодильник помещают в высокий пенал, который располагают на одном крае кухонного гарнитура. Большими габаритами пенал ломает композиционную симметрию помещения, и, чтобы ее восстановить, надо добавить либо ряд навесных шкафчиков, либо такой же пенал на другом конце гарнитура. Иногда уравновешивающую функцию выполняет плоская вытяжка — вместе с плитой она создает нужную вертикальную линию.

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Фото № 2: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: cocolapinedesign.com

2. Стена

Для большой кухни лучше всего подойдет вариант «стена». Это огромный, встроенный в нишу шкаф, за дверцами которого может скрываться все что угодно, даже четырехкамерный холодильник. И попробуй догадаться, за какой панелью он спрятался. Прекрасное решение для дизайн проекта коттеджа.

Фото № 3: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: noeldempsey.com

Фото № 4: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: ro.aviarydecor.com

3. В нижнем ряду

Есть холодильники высокие, вертикальные, а есть низкие, горизонтальные, когда одно-два холодильных отделения и морозильная камера располагаются в ряд. По вместимости такой холодильник соответствует обычному или немного больше. Горизонтальный холодильник можно разместить под столешницей, где он не будет выделяться и ломать композицию помещения.   

Фото № 5: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: terberkati.com

4. Маленький размер

Если у вас маленькая кухня, то и холодильник обязан быть компактным. Конечно, вы не сможете хранить там большие запасы продуктов и вам придется частенько ходить в магазин, зато еда не будет залеживаться и портиться. А холодильник скромно поместится за створкой одного из нижних шкафчиков рабочей зоны.

Фото № 6: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: masterdim.in.ua

Фото № 7: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: houseandhome.com

Маскировка

Если холодильник прекрасно функционирует и нашел свое место на кухне, но «не красавец» или слишком тривиален, есть креативное решение: маскировка. Предмет можно покрасить, нанести на него грифельное покрытие для записок домочадцам, оклеить декоративной пленкой, стикерами, разноцветным бумажным или тканевым скотчем, прикрепить на дверцу магнитную панель с фотопечатью или нарисовать картину. Холодильник с маскировкой — это уже не банальное хранилище продуктов, а площадка для творчества и украшение кухни.

Фото № 8: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: homedit.com

Фото № 9: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: thegingerdaisyco.com

На балконе

Если балкон или лоджия примыкают к кухне, то холодильник можно поставить туда. Для этого балкон придется застеклить, утеплить и снабдить электропроводкой. Много хлопот и затрат, зато кухня станет просторнее, и дверца холодильника будет реже хлопать. И продукты целее, и фигура стройнее.  

Фото № 10: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: kobieta.onet.pl

В коридоре

Холодильник выставляют не только на балкон, но и в коридор. Здесь он найдет себе место либо в нише, либо в шкафу. Про теплообмен и вентиляцию не забудьте. Ниша прикрывается красивой портьерой или рольставнями. А холодильник в коридорном шкафу станет неожиданностью для ваших гостей и послужит веселой темой для дружеской беседы.

Фото № 11: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: theultralinx.com

В кладовой

Чтобы убрать холодильник с глаз долой, надо поставить его в кладовой. Это укромное место, доступ к которому обычно есть только у членов семьи. Да и холодильник может быть любым, ведь его мало кто видит и в дизайне квартиры он не участвует. Хороший вариант, если есть кладовая и не хочется менять надежного и непривлекательного «крепыша».  

Фото № 12: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: hu.tutkrabov.net

В гостиной

Самый неожиданный ход — задействовать холодильник в интерьере гостиной. Здесь он будет восприниматься не по своему прямому назначению, а как завершающий штрих хорошо продуманного дизайна. И отношение к нему будет соответственное: как к предмету декора. Когда же холодильник вынужденно ставят в гостиной из-за нехватки площади на кухне, его можно спрятать в стилизованный шкаф или декоративно замаскировать. Тогда его присутствие в комнате станет малозаметным.

Фото № 13: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: interiorz.co.uk

Фото № 14: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: en.paperblog.com

Цветной холодильник

Еще один креативный вариант — цветной холодильник. Такие агрегаты выпускают фирмы SMEG и Bosh. Красные, желтые, зеленые, синие, фиолетовые, оранжевые, розовые холодильники ставят на кухню или в гостиной на контрасте с остальной обстановкой. Это яркое пятно в интерьере, которое одновременно притягивает внимание и отвлекает от самого предмета. Чтобы что-то спрятать, сделайте вещь красочной и поставьте ее на видное место.

Фото № 15: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: homeanddecor.com.sg

Фото № 16: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: flauminc.com

Фото № 17: Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идейФото: fretarddesign.com.au

#Хранение#современный интерьер#холодильник
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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