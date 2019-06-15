Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идей

На кухне, какой бы она ни была, надо разместить много мебели и техники: обеденный и рабочий столы, стулья, полочки, шкафчики и пеналы, раковину, плиту, духовку, вытяжку, посудомоечную машину и, конечно же, холодильник. Обычно это самый громоздкий предмет, и именно с ним бывает больше всего проблем: от выбора в магазине до расположения в квартире. Да-да, в квартире — дизайнеры утверждают, что пространство кухни не единственное «законное» место для хранения скоропортящихся продуктов. Холодильник хорошо впишется и в другие помещения — если знать варианты и приемы, куда и как его ставить. Важно помнить, что холодильник — сложный электроприбор с определенными требованиями к эксплуатации. Только при их полном соблюдении агрегат прослужит долго и бесперебойно. А где при этом он стоит — зависит от возможностей вашей квартиры и вашего желания создать красивый и уютный интерьер.

На кухне, какой бы она ни была, надо разместить много мебели и техники: обеденный и рабочий столы, стулья, полочки, шкафчики и пеналы, раковину, плиту, духовку, вытяжку, посудомоечную машину и, конечно же, холодильник. Обычно это самый громоздкий предмет, и именно с ним бывает больше всего проблем: от выбора в магазине до расположения в квартире. Да-да, в квартире — дизайнеры утверждают, что пространство кухни не единственное «законное» место для хранения скоропортящихся продуктов. Холодильник хорошо впишется и в другие помещения — если знать варианты и приемы, куда и как его ставить. Важно помнить, что холодильник — сложный электроприбор с определенными требованиями к эксплуатации. Только при их полном соблюдении агрегат прослужит долго и бесперебойно. А где при этом он стоит — зависит от возможностей вашей квартиры и вашего желания создать красивый и уютный интерьер.о, когда есть большой, вместительный холодильник и он не мешает. А еще радует своим видом и вписывается в интерьер. А если все не так? Если не знаешь, куда его поставить, чтобы и пользоваться было сподручно, и правила эксплуатации соблюсти? А если он и вовсе непрезентабельный? ReRooms покажет, куда можно прятать такие холодильники.

Хорошо, когда есть большой, вместительный холодильник и он не мешает. А еще радует своим видом и вписывается в интерьер. А если все не так? Если не знаешь, куда его поставить, чтобы и пользоваться было сподручно, и правила эксплуатации соблюсти? А если он и вовсе непрезентабельный? ReRooms покажет, куда можно прятать такие холодильники.

Фото: noeldempsey.com



Встроенный холодильник

Встроенная техника — самый популярный способ скрыть кухонные электроприборы за декоративными панелями. Это дает простор дизайнерским решениям и позволяет оформлять кухню в любом стиле, цвете, фактуре. В зависимости от размеров помещения и холодильника есть четыре варианта его потайного размещения.

1. Стандарт

Это привычный и довольно-таки распространенный вариант для кухонь среднего размера. Холодильник помещают в высокий пенал, который располагают на одном крае кухонного гарнитура. Большими габаритами пенал ломает композиционную симметрию помещения, и, чтобы ее восстановить, надо добавить либо ряд навесных шкафчиков, либо такой же пенал на другом конце гарнитура. Иногда уравновешивающую функцию выполняет плоская вытяжка — вместе с плитой она создает нужную вертикальную линию.

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Фото: cocolapinedesign.com



2. Стена

Для большой кухни лучше всего подойдет вариант «стена». Это огромный, встроенный в нишу шкаф, за дверцами которого может скрываться все что угодно, даже четырехкамерный холодильник. И попробуй догадаться, за какой панелью он спрятался. Прекрасное решение для дизайн проекта коттеджа.

Фото: noeldempsey.com



Фото: ro.aviarydecor.com



3. В нижнем ряду

Есть холодильники высокие, вертикальные, а есть низкие, горизонтальные, когда одно-два холодильных отделения и морозильная камера располагаются в ряд. По вместимости такой холодильник соответствует обычному или немного больше. Горизонтальный холодильник можно разместить под столешницей, где он не будет выделяться и ломать композицию помещения.

Фото: terberkati.com



4. Маленький размер

Если у вас маленькая кухня, то и холодильник обязан быть компактным. Конечно, вы не сможете хранить там большие запасы продуктов и вам придется частенько ходить в магазин, зато еда не будет залеживаться и портиться. А холодильник скромно поместится за створкой одного из нижних шкафчиков рабочей зоны.

Фото: masterdim.in.ua



Маскировка

Если холодильник прекрасно функционирует и нашел свое место на кухне, но «не красавец» или слишком тривиален, есть креативное решение: маскировка. Предмет можно покрасить, нанести на него грифельное покрытие для записок домочадцам, оклеить декоративной пленкой, стикерами, разноцветным бумажным или тканевым скотчем, прикрепить на дверцу магнитную панель с фотопечатью или нарисовать картину. Холодильник с маскировкой — это уже не банальное хранилище продуктов, а площадка для творчества и украшение кухни.

Фото: homedit.com



Фото: thegingerdaisyco.com



На балконе

Если балкон или лоджия примыкают к кухне, то холодильник можно поставить туда. Для этого балкон придется застеклить, утеплить и снабдить электропроводкой. Много хлопот и затрат, зато кухня станет просторнее, и дверца холодильника будет реже хлопать. И продукты целее, и фигура стройнее.

Фото: kobieta.onet.pl



В коридоре

Холодильник выставляют не только на балкон, но и в коридор. Здесь он найдет себе место либо в нише, либо в шкафу. Про теплообмен и вентиляцию не забудьте. Ниша прикрывается красивой портьерой или рольставнями. А холодильник в коридорном шкафу станет неожиданностью для ваших гостей и послужит веселой темой для дружеской беседы.

Фото: theultralinx.com



В кладовой

Чтобы убрать холодильник с глаз долой, надо поставить его в кладовой. Это укромное место, доступ к которому обычно есть только у членов семьи. Да и холодильник может быть любым, ведь его мало кто видит и в дизайне квартиры он не участвует. Хороший вариант, если есть кладовая и не хочется менять надежного и непривлекательного «крепыша».

Фото: hu.tutkrabov.net



В гостиной

Самый неожиданный ход — задействовать холодильник в интерьере гостиной. Здесь он будет восприниматься не по своему прямому назначению, а как завершающий штрих хорошо продуманного дизайна. И отношение к нему будет соответственное: как к предмету декора. Когда же холодильник вынужденно ставят в гостиной из-за нехватки площади на кухне, его можно спрятать в стилизованный шкаф или декоративно замаскировать. Тогда его присутствие в комнате станет малозаметным.

Фото: interiorz.co.uk



Фото: en.paperblog.com



Цветной холодильник

Еще один креативный вариант — цветной холодильник. Такие агрегаты выпускают фирмы SMEG и Bosh. Красные, желтые, зеленые, синие, фиолетовые, оранжевые, розовые холодильники ставят на кухню или в гостиной на контрасте с остальной обстановкой. Это яркое пятно в интерьере, которое одновременно притягивает внимание и отвлекает от самого предмета. Чтобы что-то спрятать, сделайте вещь красочной и поставьте ее на видное место.

Фото: homeanddecor.com.sg



Фото: flauminc.com

