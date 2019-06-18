Дизайн двушки с уютной ванной комнатой в стиле современная скандинавия

Многие знают, что такое скандинавский стиль, и могут нарисовать картинку интерьера у себя в голове: светлая цветовая гамма, обилие деревянной мебели и предметов декора, минималистичная и функциональная меблировка. Но что же такое современная скандинавия? Здесь дизайнеры используют более смелые оттенки и предметы декора, которые расширяют границы скандинавского стиля. Именно такой интерьер и предстояло создать дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире общей площадью 56 квадратных метров. Главное пожелание заказчиков заключалось в создании одновременно уютной и яркой обстановки. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры для реализации этой идеи.

Прихожая

Сразу и не понять, что это скандинавский стиль, так как вместо классического белого и бежевого наши специалисты использовали серый. В таких помещениях, как правило, все максимально просто и компактно, используется немного мебели и декора — здесь же все наоборот. Из мебели есть только мятная банкетка, белая подставка под обувь и обувница, которая состоит из десяти ящиков.

Фото: rerooms.ru

Интересная особенность помещения — два зеркала, которые расположены друг напротив друга. Одно из них оформлено деревянной рамой и совсем небольшое по размеру, другое же изготовлено почти во всю стену и красиво подсвечивается по периметру. Такой прием помогает визуально сделать помещение одновременно больше, светлее и выше, чем оно есть на самом деле.

Фото: rerooms.ru

Светильники в виде парных прожекторов создают красивые визуальные эффекты на потолке и стенах, за счет чего помещение выглядит еще более оригинально и интересно.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальне, в отличие от прихожей, использованы более привычные для скандинавского стиля оттенки: бежевый, оливковый, голубой. Однако тут тоже есть интересные элементы, которые выбиваются из классического представления об этом стиле. Так, вместо прозрачных штор используются довольно массивные серые ткани, украшенные шнуровкой с кисточками.

Фото: rerooms.ru

Центральное место в комнате занимает кровать с мягким изголовьем. Стена за ней украшена светлым деревом, которое подсвечивается точечными встроенными светильниками. Для создания симметрии по бокам расположили одинаковые тумбочки и повесили белоснежные светильники на длинных шнурах. Как раз эта мебель и есть интересное дополнение к классическому сканди.

Из декора дизайнеры выбрали черно-белые постеры и картины, которые красиво оттеняют основную цветовую гамму комнаты.

Фото: rerooms.ru

Так как в квартире нет гостиной, это помещение выполняет и ее функции. Для этого в комнате повесили плазменный телевизор и обустроили рабочее место. Из-за маленькой площади большой подоконник заменил классический рабочий стол, который, как правило, занимает много места.

Фото: rerooms.ru

Санузел

Совмещенный санузел в этой квартире — как жемчужина в раковине: такой же удивительный и красивый. Для отделки помещения дизайнеры выбрали потрясающий синий цвет, который напоминает глубины океана, а также керамогранит, имитирующий деревянную поверхность, и матовую плитку с цветочным и геометрическим рисунком. Подобное сочетание позволило создать очень стильный интерьер.



Фото: rerooms.ru

В комнате использована исключительно белая сантехника, которая оттеняет довольно темную отделку комнаты. Чтобы не заставлять помещение, системы хранения спрятали в ниши под потолком, что позволило поставить стиральную машину и установить унитаз с инсталляцией.

Фото: rerooms.ru

Зеркало в квадратной раме, плетеная корзина для белья и шторка для ванны с бронзовым отливом помогают еще больше разнообразить интерьер. ltr">Многие знают, что такое скандинавский стиль, и могут нарисовать картинку интерьера у себя в голове: светлая цветовая гамма, обилие деревянной мебели и предметов декора, минималистичная и функциональная меблировка. Но что же такое современная скандинавия? Здесь дизайнеры используют более смелые оттенки и предметы декора, которые расширяют границы скандинавского стиля. Именно такой интерьер и предстояло создать дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире общей площадью 56 квадратных метров. Главное пожелание заказчиков заключалось в создании одновременно уютной и яркой обстановки. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры для реализации этой идеи.

Прихожая

Сразу и не понять, что это скандинавский стиль, так как вместо классического белого и бежевого наши специалисты использовали серый. В таких помещениях, как правило, все максимально просто и компактно, используется немного мебели и декора — здесь же все наоборот. Из мебели есть только мятная банкетка, белая подставка под обувь и обувница, которая состоит из десяти ящиков.

Фото: rerooms.ru

Интересная особенность помещения — два зеркала, которые расположены друг напротив друга. Одно из них оформлено деревянной рамой и совсем небольшое по размеру, другое же изготовлено почти во всю стену и красиво подсвечивается по периметру. Такой прием помогает визуально сделать помещение одновременно больше, светлее и выше, чем оно есть на самом деле.

Фото: rerooms.ru

Светильники в виде парных прожекторов создают красивые визуальные эффекты на потолке и стенах, за счет чего помещение выглядит еще более оригинально и интересно.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальне, в отличие от прихожей, использованы более привычные для скандинавского стиля оттенки: бежевый, оливковый, голубой. Однако тут тоже есть интересные элементы, которые выбиваются из классического представления об этом стиле. Так, вместо прозрачных штор используются довольно массивные серые ткани, украшенные шнуровкой с кисточками.

Фото: rerooms.ru

Центральное место в комнате занимает кровать с мягким изголовьем. Стена за ней украшена светлым деревом, которое подсвечивается точечными встроенными светильниками. Для создания симметрии по бокам расположили одинаковые тумбочки и повесили белоснежные светильники на длинных шнурах. Как раз эта мебель и есть интересное дополнение к классическому сканди.

Из декора дизайнеры выбрали черно-белые постеры и картины, которые красиво оттеняют основную цветовую гамму комнаты.

Фото: rerooms.ru

Так как в квартире нет гостиной, это помещение выполняет и ее функции. Для этого в комнате повесили плазменный телевизор и обустроили рабочее место. Из-за маленькой площади большой подоконник заменил классический рабочий стол, который, как правило, занимает много места.

Фото: rerooms.ru

Санузел

Совмещенный санузел в этой квартире — как жемчужина в раковине: такой же удивительный и красивый. Для отделки помещения дизайнеры выбрали потрясающий синий цвет, который напоминает глубины океана, а также керамогранит, имитирующий деревянную поверхность, и матовую плитку с цветочным и геометрическим рисунком. Подобное сочетание позволило создать очень стильный интерьер.



Фото: rerooms.ru

В комнате использована исключительно белая сантехника, которая оттеняет довольно темную отделку комнаты. Чтобы не заставлять помещение, системы хранения спрятали в ниши под потолком, что позволило поставить стиральную машину и установить унитаз с инсталляцией.

Фото: rerooms.ru

Зеркало в квадратной раме, плетеная корзина для белья и шторка для ванны с бронзовым отливом помогают еще больше разнообразить интерьер.