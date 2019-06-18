Дизайн двушки с уютной ванной комнатой в стиле современная скандинавия

Хотите узнать, как создать яркий и уютный интерьер в скандинавском стиле в двухкомнатной квартире? Показываем на примере собственного проекта дизайнеров ReRooms.
Многие знают, что такое скандинавский стиль, и могут нарисовать картинку интерьера у себя в голове: светлая цветовая гамма, обилие деревянной мебели и предметов декора, минималистичная и функциональная меблировка. Но что же такое современная скандинавия? Здесь дизайнеры используют более смелые оттенки и предметы декора, которые расширяют границы скандинавского стиля. Именно такой интерьер и предстояло создать дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире общей площадью 56 квадратных метров. Главное пожелание заказчиков заключалось в создании одновременно уютной и яркой обстановки. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры для реализации этой идеи.
Прихожая
Сразу и не понять, что это скандинавский стиль, так как вместо классического белого и бежевого наши специалисты использовали серый. В таких помещениях, как правило, все максимально просто и компактно, используется немного мебели и декора — здесь же все наоборот. Из мебели есть только мятная банкетка, белая подставка под обувь и обувница, которая состоит из десяти ящиков.
Интересная особенность помещения — два зеркала, которые расположены друг напротив друга. Одно из них оформлено деревянной рамой и совсем небольшое по размеру, другое же изготовлено почти во всю стену и красиво подсвечивается по периметру. Такой прием помогает визуально сделать помещение одновременно больше, светлее и выше, чем оно есть на самом деле.
Светильники в виде парных прожекторов создают красивые визуальные эффекты на потолке и стенах, за счет чего помещение выглядит еще более оригинально и интересно.
Спальня
В спальне, в отличие от прихожей, использованы более привычные для скандинавского стиля оттенки: бежевый, оливковый, голубой. Однако тут тоже есть интересные элементы, которые выбиваются из классического представления об этом стиле. Так, вместо прозрачных штор используются довольно массивные серые ткани, украшенные шнуровкой с кисточками.
Центральное место в комнате занимает кровать с мягким изголовьем. Стена за ней украшена светлым деревом, которое подсвечивается точечными встроенными светильниками. Для создания симметрии по бокам расположили одинаковые тумбочки и повесили белоснежные светильники на длинных шнурах. Как раз эта мебель и есть интересное дополнение к классическому сканди.
Из декора дизайнеры выбрали черно-белые постеры и картины, которые красиво оттеняют основную цветовую гамму комнаты.
Так как в квартире нет гостиной, это помещение выполняет и ее функции. Для этого в комнате повесили плазменный телевизор и обустроили рабочее место. Из-за маленькой площади большой подоконник заменил классический рабочий стол, который, как правило, занимает много места.
Санузел
Совмещенный санузел в этой квартире — как жемчужина в раковине: такой же удивительный и красивый. Для отделки помещения дизайнеры выбрали потрясающий синий цвет, который напоминает глубины океана, а также керамогранит, имитирующий деревянную поверхность, и матовую плитку с цветочным и геометрическим рисунком. Подобное сочетание позволило создать очень стильный интерьер.
В комнате использована исключительно белая сантехника, которая оттеняет довольно темную отделку комнаты. Чтобы не заставлять помещение, системы хранения спрятали в ниши под потолком, что позволило поставить стиральную машину и установить унитаз с инсталляцией.
Зеркало в квадратной раме, плетеная корзина для белья и шторка для ванны с бронзовым отливом помогают еще больше разнообразить интерьер. ltr">Многие знают, что такое скандинавский стиль, и могут нарисовать картинку интерьера у себя в голове: светлая цветовая гамма, обилие деревянной мебели и предметов декора, минималистичная и функциональная меблировка. Но что же такое современная скандинавия? Здесь дизайнеры используют более смелые оттенки и предметы декора, которые расширяют границы скандинавского стиля. Именно такой интерьер и предстояло создать дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире общей площадью 56 квадратных метров. Главное пожелание заказчиков заключалось в создании одновременно уютной и яркой обстановки. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры для реализации этой идеи.
Прихожая
Сразу и не понять, что это скандинавский стиль, так как вместо классического белого и бежевого наши специалисты использовали серый. В таких помещениях, как правило, все максимально просто и компактно, используется немного мебели и декора — здесь же все наоборот. Из мебели есть только мятная банкетка, белая подставка под обувь и обувница, которая состоит из десяти ящиков.
Интересная особенность помещения — два зеркала, которые расположены друг напротив друга. Одно из них оформлено деревянной рамой и совсем небольшое по размеру, другое же изготовлено почти во всю стену и красиво подсвечивается по периметру. Такой прием помогает визуально сделать помещение одновременно больше, светлее и выше, чем оно есть на самом деле.
Светильники в виде парных прожекторов создают красивые визуальные эффекты на потолке и стенах, за счет чего помещение выглядит еще более оригинально и интересно.
Спальня
В спальне, в отличие от прихожей, использованы более привычные для скандинавского стиля оттенки: бежевый, оливковый, голубой. Однако тут тоже есть интересные элементы, которые выбиваются из классического представления об этом стиле. Так, вместо прозрачных штор используются довольно массивные серые ткани, украшенные шнуровкой с кисточками.
Центральное место в комнате занимает кровать с мягким изголовьем. Стена за ней украшена светлым деревом, которое подсвечивается точечными встроенными светильниками. Для создания симметрии по бокам расположили одинаковые тумбочки и повесили белоснежные светильники на длинных шнурах. Как раз эта мебель и есть интересное дополнение к классическому сканди.
Из декора дизайнеры выбрали черно-белые постеры и картины, которые красиво оттеняют основную цветовую гамму комнаты.
Так как в квартире нет гостиной, это помещение выполняет и ее функции. Для этого в комнате повесили плазменный телевизор и обустроили рабочее место. Из-за маленькой площади большой подоконник заменил классический рабочий стол, который, как правило, занимает много места.
Санузел
Совмещенный санузел в этой квартире — как жемчужина в раковине: такой же удивительный и красивый. Для отделки помещения дизайнеры выбрали потрясающий синий цвет, который напоминает глубины океана, а также керамогранит, имитирующий деревянную поверхность, и матовую плитку с цветочным и геометрическим рисунком. Подобное сочетание позволило создать очень стильный интерьер.
В комнате использована исключительно белая сантехника, которая оттеняет довольно темную отделку комнаты. Чтобы не заставлять помещение, системы хранения спрятали в ниши под потолком, что позволило поставить стиральную машину и установить унитаз с инсталляцией.
Зеркало в квадратной раме, плетеная корзина для белья и шторка для ванны с бронзовым отливом помогают еще больше разнообразить интерьер.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Кухня
Для каждого помещения дизайнеры выделили свой основной цвет. В ванной это синий, в прихожей — серый, а для кухни выбрали благородный и приятный оливковый — лучше и не придумаешь для этого помещения.
Кухонный гарнитур сочетает деревянные и матовые серые поверхности. Фартук решили выделить с помощью разноцветной мозаики, которая замечательно подходит по цвету.
В обеденной зоне используются сразу несколько оттенков зеленого, что помогает создать красивый эффект градиента. За изумрудным диваном решили сделать акцентную стену, которую полностью украсили фотографиями и постерами разных размеров и в разных рамах. Такой прием не утяжеляет интерьер, а, наоборот, делает его более интересным.
Детская
Детская получилась самым ярким и необычным местом в квартире, так как здесь дизайнеры совместили большое количество цветов и ярких декоративных элементов. Давайте рассмотрим их подробно.
Основной цвет в комнате — голубой. Он благоприятно влияет на психику, поэтому не будет раздражать малыша.
Стену возле кроватки украсили деревянными декоративными элементами: здесь есть луна, звезды и ловец снов — все на страже спокойствия ребенка.
- Противоположная стена получилась почти произведением искусства: черно-белые фотообои с самолетом дополнили меловой доской, которая разрисована мелками всех цветов радуги. Эту замечательную композицию завершает оранжевый диван, на котором могут разместиться сразу несколько человек.
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки в стиле сканди составила 39 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники